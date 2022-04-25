Первая частная миссия, совершившая полет на Международную космическую станцию, Ax-1 возвращается на Землю на неделю позже, чем планировалось ран

Первая частная миссия, отправившаяся на Международную космическую станцию, возвращается обратно после нескольких задержек, из-за которых экспедиция продлилась на неделю дольше, чем ожидалось. Об этом сообщается в заявлении для прессы.

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Axiom Space

Миссия, названная Ax-1, была организована техасской компанией Axiom Space, которая также намерена отправить на орбиту частную космическую станцию.

Четыре члена экипажа - бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия, израильский бизнесмен Эйтан Стиббе, канадский предприниматель Марк Пэти и крупный американский риэлтор Ларри Коннор - были вынуждены пробыть на борту МКС дольше, чем ожидалось, из-за задержек, вызванных в основном неблагоприятными погодными условиями.

Команда покинула космическую станцию на борту пилотируемой капсулы SpaceX Crew Dragon в воскресенье в 21:10 по восточному времени, на 15 минут позже запланированного времени из-за проблем со связью.

В настоящее время экипаж совершает 24 часовое путешествие по космосу, после чего в понедельник около 13:00 по восточному времени он приземлится у побережья Флориды.

Астронавты Ax-1 выполнили "огромный объем работ"

Первоначально предполагалось, что миссия Ax-1 будет рассчитана на 10 дней, однако в итоге она продлилась примерно на неделю дольше намеченной даты. В рамках проекта гражданские астронавты выполнили различные задачи, включая научные эксперименты, коммерческие задания и информационно-просветительские мероприятия в режиме видеоконференции. В частности, эксперименты включали "технологию самостоятельной сборки для будущих космических сред обитания, изучение клеточных образцов и многое другое", - говорится в заявлении компании Axiom.

Вынужденная задержка позволила астронавтам "получить немного больше времени, чтобы насладиться замечательными видами голубой планеты (перед отлетом) и проанализировать огромный объем работы, которая была успешно завершена во время миссии".

В компании отметили, что Ax-1 - "первая из нескольких запланированных миссий Axiom на МКС и важный шаг к созданию Axiom Station - первой в мире частной космической станции на низкой околоземной орбите, которая может служить глобальным академическим и коммерческим центром".

Ax-1 - не единственный случай путешествия гражданских лиц на МКС. Российское космическое агентство "Роскосмос" осенью прошлого года отправило на МКС пассажиров не являющимися профессиональными космонавтами в лице актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клим Шипенко. Кроме того перед самым новым годом на космической станции побывал японский бизнесмен Юсаку Маэдзава. Однако Ax-1 является первой миссией на МКС без участия действующих астронавтов или космонавтов (Майкл Лопес-Алегрия раньше работал астронавтом в NASA, но сейчас работает в компании Axiom Space). В прошлом году SpaceX также отправила на орбиту полностью гражданскую миссию Inspiration4, однако она не была рассчитана на стыковку с космической станцией.

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Источники: Axiom Space, Twitter

(https://www.axiomspace.com/news/ax-1-crew-undocks-from-iss-axiom-astronauts-begin-journey-home) (https://twitter.com/SpaceX/status/1518280184629063680)