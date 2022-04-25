Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Axiom Space: Частная космическая миссия Ax-1 компании SpaceX возвращается на Землю с МКС
Первая частная миссия, совершившая полет на Международную космическую станцию, Ax-1 возвращается на Землю на неделю позже, чем планировалось ран
анонсы и реклама
3060 Gigabyte за гроши в Регарде
Базовая RTX 3080 Gigabyte замегадешево
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Эта <b>RTX 3070 дешевле ЛЮБОЙ 3060 Ti</b>
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Еще одна <b>RTX 3070 сильно дешевле 100тр</b>
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке

Первая частная миссия, отправившаяся на Международную космическую станцию, возвращается обратно после нескольких задержек, из-за которых экспедиция продлилась на неделю дольше, чем ожидалось. Об этом сообщается в заявлении для прессы.

реклама

Axiom Space

Миссия, названная Ax-1, была организована техасской компанией Axiom Space, которая также намерена отправить на орбиту частную космическую станцию.

Четыре члена экипажа - бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия, израильский бизнесмен Эйтан Стиббе, канадский предприниматель Марк Пэти и крупный американский риэлтор Ларри Коннор - были вынуждены пробыть на борту МКС дольше, чем ожидалось, из-за задержек, вызванных в основном неблагоприятными погодными условиями.

Команда покинула космическую станцию на борту пилотируемой капсулы SpaceX Crew Dragon в воскресенье в 21:10 по восточному времени, на 15 минут позже запланированного времени из-за проблем со связью.

В настоящее время экипаж совершает 24 часовое путешествие по космосу, после чего в понедельник около 13:00 по восточному времени он приземлится у побережья Флориды.

Астронавты Ax-1 выполнили "огромный объем работ"

Первоначально предполагалось, что миссия Ax-1 будет рассчитана на 10 дней, однако в итоге она продлилась примерно на неделю дольше намеченной даты. В рамках проекта гражданские астронавты выполнили различные задачи, включая научные эксперименты, коммерческие задания и информационно-просветительские мероприятия в режиме видеоконференции. В частности, эксперименты включали "технологию самостоятельной сборки для будущих космических сред обитания, изучение клеточных образцов и многое другое", - говорится в заявлении компании Axiom.

Вынужденная задержка позволила астронавтам "получить немного больше времени, чтобы насладиться замечательными видами голубой планеты (перед отлетом) и проанализировать огромный объем работы, которая была успешно завершена во время миссии".

В компании отметили, что Ax-1 - "первая из нескольких запланированных миссий Axiom на МКС и важный шаг к созданию Axiom Station - первой в мире частной космической станции на низкой околоземной орбите, которая может служить глобальным академическим и коммерческим центром".

Ax-1 - не единственный случай путешествия гражданских лиц на МКС. Российское космическое агентство "Роскосмос" осенью прошлого года отправило на МКС пассажиров не являющимися профессиональными космонавтами в лице актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клим Шипенко. Кроме того перед самым новым годом на космической станции побывал японский бизнесмен Юсаку Маэдзава. Однако Ax-1 является первой миссией на МКС без участия действующих астронавтов или космонавтов (Майкл Лопес-Алегрия раньше работал астронавтом в NASA, но сейчас работает в компании Axiom Space). В прошлом году SpaceX также отправила на орбиту полностью гражданскую миссию Inspiration4, однако она не была рассчитана на стыковку с космической станцией.

анонсы и реклама
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде
Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза
S1700 Asus ROG Maximus за 195'850 руб

Источники: Axiom Space, Twitter
(https://www.axiomspace.com/news/ax-1-crew-undocks-from-iss-axiom-astronauts-begin-journey-home) (https://twitter.com/SpaceX/status/1518280184629063680)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#spacex #axiom space #международная космическая станция #ax-1 #миссия axiom
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NASEM: SpaceX Илона Маска сможет исследовать Уран в рамках флагманской миссии NASA
Starlink заключила контракт с Hawaiian Airlines для обеспечение хорошего Wi-Fi соединения в самолетах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из учебников будут убирать Украину - об этом сообщили в издательстве "Просвещение"
204
Флагманы NVIDIA стали доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3080 Ti скинула за 2 недели 200 000р
14
Переделанная в десктопную из ноутбучной RTX 3060 продается на Aliexpress
11
Инвесторы теряют интерес к Биткоину, а экономическая нестабильность может стать причиной криптозимы
20
Курс биткоина рухнул, а медведи тянут криптовалюту на дно – эксперты РБК ожидают падения до $34 000
10
Видеокарты NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6500 XT скинула 26 000 р за 2 недели
32
Конфликт на Украине грозит миру глобальным голодом, на грани выживания 1.7 миллиарда человек – ООН
65
Марафонец выиграл пари, пробежав больше, чем смогла проехать Tesla Model 3 на полностью заряженном аккумуляторе
13
Poco F4 и Redmi Note 12 сертифицированы и практически готовы к запуску
+
Последняя сборка Windows Insider приближает Microsoft к отключению протокола SMB1
6
Высока вероятность отсутствия поддержки DDR4 на платформе AMD AM5, а X670 будет двухчипсетным
24
Видеокарты GeForce RTX 40 могут сохранить интерфейс PCIe 4-го поколения
10
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
242
Энтузиаст создал реалистичную копию РЛС "Дуга" из S.T.A.L.K.E.R. 2, используя Unreal Engine 5
1
В Китае подешевел эксклюзивный процессор Intel Core i5-12490F
2
HP анонсировала мощный игровой ноутбук с 16-ядерным Core i9-12900HX и RTX 3080 Ti Max-Q
2
Марсоход NASA Perseverance снял самое чёткое видео солнечного затмения Фобоса
+
Россия, Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ готовы торговать без доллара
256
Олег Тиньков избавляется от доли в банке «Тинкофф» – сумма в 7 раз меньше предложения от 2020г
15
Сборки Windows 11 22H2 могут появиться на Dev канале уже в ближайшее время
10

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 13
4
7 недорогих способов ускорить старый компьютер в 2022 году
30
Тест шести 92мм CPU-кулеров или тараканьи бега
27
Обзор игровой мышки Corsair Katar Pro
12
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 ACE
13
Обзор A500 Mini: миниатюрный потомок Amiga с 512 КБ ОЗУ
6
Мои впечатления от игры ZombiU. Часть третья финальная
+

Сейчас обсуждают

Beriya
21:59
Это нормальные деньги, чего ты сразу кипишишь? Ты же их заработал честно, не украл
Европа может остаться без электричества – отказ от газа из РФ грозит энергетическим голодом
Стас Михайлов
21:58
ну я получаю смешной и нищий для тебя полтос и это ничего не меняет. За меня работодатель платит не полные пакет налогов, а скорее всего на лапу кому надо подкидывает. Чувак, это россия, странно, что ...
Европа может остаться без электричества – отказ от газа из РФ грозит энергетическим голодом
Beriya
21:58
Читаю форум, тоже гоню память и проц, но в основном все проблемы давным давно расписаны на форуме
Европа может остаться без электричества – отказ от газа из РФ грозит энергетическим голодом
Beriya
21:56
Кстати ты что предпочитаешь пить из алкоголя?
Европа может остаться без электричества – отказ от газа из РФ грозит энергетическим голодом
Beriya
21:56
Так в том-то и смысл белой ЗП, что кто получает нормальные деньги, тот получит нормальные отпускные и нормальные больничные! А кто получает 15 000 рублей тому всё равно, а вот 20 000 рублей кто получа...
Европа может остаться без электричества – отказ от газа из РФ грозит энергетическим голодом
IgorButyrin
21:55
Я и не спорю, даже C2D с SSD становится вполне себе рабочей лошадкой
7 недорогих способов ускорить старый компьютер в 2022 году
N1ghtwish
21:54
Надо оговаривать, есть ли гражданство Германии, а то с российским паспортом могут и на улицу турнуть, а на их место беженцев из всеми любимой украины набрать. Сейчас русские благодаря сами знаете кому...
Европа может остаться без электричества – отказ от газа из РФ грозит энергетическим голодом
Стас Михайлов
21:54
Ну дак мыслить если глобально, то ты просто жижу по трубе качать помогаешь крутым дядям? Ты видишь в этом великую цель и перспективу? По мне так один +ер игла и печальный конец. А производить товар с...
Европа может остаться без электричества – отказ от газа из РФ грозит энергетическим голодом
OverDoz
21:54
Аллодам как бы тоже уже 12+ лет. По факту все что до 60 ур это времен лича +-.
Популярность «Аллодов Онлайн» выросла в восемь раз после лишения россиян возможности продлевать подписку в World of Warcraft
Виталий Shokerxxx
21:53
муск управляет ужо беспилотниками сшп в окраине вот сурс https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/0/2/16699202.jpg
Starlink заключила контракт с Hawaiian Airlines для обеспечение хорошего Wi-Fi соединения в самолетах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем