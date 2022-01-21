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WUSTL: Экспериментальный препарат от рака улучшает метаболизм всего организма
Экспериментальное лекарство, изучаемое в качестве потенциального средства от рака, продемонстрировало поразительный эффект. Ученые обнаружили, что оно обеспечивает снижение веса и улучшает метаболическое здоровье у мышей
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Экспериментальный препарат, который исследуется в качестве потенциального средства для лечения рака, оказался весьма перспективным в совершенно другой области медицины: ученые обнаружили, что он оказывает положительное влияние на потерю веса и метаболическое здоровье мышей. Эти преимущества оказались настолько серьезными, что удивили авторов исследования, которые надеются, что их можно будет использовать для быстрого и краткосрочного лечения ожирения.

Исследуемое противораковое лекарство, которое лишает опухоли источников энергии, также улучшает метаболизм всего организма, согласно новому исследованию на мышах, проведенному Медицинской школой Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Показаны срезы печени мышей, сидящих на диете с высоким содержанием жиров и сахара. Слева увеличенное количество белого пространства указывает на большие жировые образования у мышей, не получавших лечения. Справа, у мыши, получавшей препарат, в печени наблюдается меньшее накопление жира.

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Препарат, о котором идет речь, называется ADI-PEG 20 и в настоящее время изучается как потенциальное средство для лечения целого ряда онкологических заболеваний, таких как саркома, рак молочной железы и рак поджелудочной железы. Он действует путем разрушения аминокислоты в крови под названием аргинин, которая лишает раковые клетки важного источника топлива. Исследования показали, что активность генов, отвечающих за расщепление аргинина, значительно возрастает, когда организм входит в состояние голодания.

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе задались вопросом, можно ли использовать этот препарат для имитации эффекта голодания и чтобы изучить эту возможность, провели ряд экспериментов на мышах. В результате выяснилось, что препарат заставляет клетки вступать в процесс самопоедания, так называемой аутофагии, в ходе которого они сжигают собственные продукты жизнедеятельности в качестве топлива. Этот эффект наблюдается во время голодания, когда в организм не поступает новая пища.

Пегилированная аргининдеиминаза управляет оборотом аргинина и системной аутофагией, определяя энергетический метаболизм

 

Было обнаружено, что у генетически модифицированных мышей, склонных к ожирению, ADI-PEG 20 защитил от характерного увеличения веса, а также вызвал потерю веса у мышей, страдающих ожирением и сидящих на диете с высоким содержанием жира и сахара. Кроме того, препарат оптимизировал уровень холестерина и улучшил чувствительность грызунов к инсулину, снизил воспаление и уменьшил накопление жира в печени.

"Введение этого лекарства, вероятно, имитировало некоторые метаболические и терапевтические аспекты голодания", - отметил ведущий научный сотрудник Брайан ДеБош. "Мы были удивлены тем, насколько мощным оказался эффект. У животных, предрасположенных к увеличению веса, группы, получавшие препарат, в конце эксперимента весили примерно на 25 процентов меньше, чем мыши, не получившие лекарство. А у животных, получавших диету с высоким содержанием жиров и сахара, под действием препарата наблюдалось такое же снижение веса. Однако мы не считаем, что метаболический эффект препарата в большей степени связан с изменением массы тела. Фактически, по многим критериям результаты метаболических изменений предшествовали значительному изменению веса".

Перспективность препарата заключается в том, что метаболические методы лечения, как правило, имеют меньше побочных эффектов, чем химиотерапия и лучевая терапия, хотя клинические испытания по изучению его безопасности все еще продолжаются. Одна из проблем заключается в том, что речь идет не о маленькой молекуле, которую можно принимать десятилетиями, а о белке, который может создать некоторые проблемы, включая иммунный ответ в долгосрочной перспективе. По этой причине ученые видят потенциал этого препарата именно в краткосрочном лечении.

"У многих пациентов с ожирением, которые планируют бариатрическую операцию, сначала должен снизиться вес, чтобы процедура была более безопасной", - сказал ДеБош. " Для таких пациентов может быть трудно сбросить до 10 процентов своего веса перед хирургическим вмешательством. Подобная методика лечения потенциально может служить мостом, помогающим пациентам снизить вес перед проведением бариатрической операции, что позволит значительно снизить риск осложнений во время и после процедуры".

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Источники:
https://www.cell.com/cell-reports-medicine/fulltext/S2666-3791(21)00375-X
 https://medicine.wustl.edu/news/drug-mimics-beneficial-effects-of-fasting-in-mice/

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