Компания Huawei раскрыла дополнительные подробности о своем новом автомобиле, который, как она утверждает, не только конкурирует, но даже превосходит Model Y компании Tesla, говорится в сообщении CNBC. Другими словами, китайская компания Huawei открыто соперничает с Tesla Илона Маска.
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Aito M5 от Huawei будет оснащен звуконепроницаемым стеклом
Китайский технологический гигант Huawei известен во всем мире благодаря своим телекоммуникационным устройствам и смартфонам, но теперь он осваивает рынок автомобильной промышленности. Более того, компания сразу включилась в сферу автономного вождения. Первым автомобилем с новой операционной системой от Huawei - HarmonyOS стал гибридный электроседан Aito M5, работающий как на электричестве, так и на природном топливе, заявил генеральный и исполнительный директор потребительской бизнес-группы Huawei Ричард Ю с мероприятия по запуску зимних продуктов компании. Планируется, что поставки нового автомобиля начнутся в конце февраля.
Стоимость Aito M5 с учетом скидок составит 39 063 доллара или 250 000 юаней, что примерно на 12 процентов дешевле, чем Model Y от Tesla с ценой в 44 072 доллара (280 753 юаня). Кстати, это событие произошло спустя всего неделю с того момента, как китайский стартап Nio анонсировал ещё одного соперника Tesla - электрическую модель седана ET5. Новый автомобиль от Nio появится в сентябре и будет стоить 51 250 долларов (328 000 юаней). А цена седана ET7, который поступит в продажу в марте, составит $70 326 (448 000 юаней). Но вернёмся к Huawei. Будущий электроседан компании будет оснащен двухслойным звуконепроницаемым стеклом. "Вы сможете по звуку определить, является автомобиль премиум-класса или нет", - сказал Ю.
Автопроизводители Китая хотят, чтобы их автомобили ассоциировались у пользователей со смартфонами
"Мы предлагаем качественное звучание "библиотечного класса", - добавил Ю. Aito M5 от Huawei - это первый продукт бренда, под девизом "добавь интеллект в машину". "Интеграция HarmonyOS в новые автомобили стала очередным шагом в развитии дизайнерской мысли, которая использует концепцию автомобилей как инструмента, который будет играть в жизни потребителей такую же роль, как смартфоны", говорится в сообщении.
В каждом электромобиле компании Huawei установлен сенсорный экран, с помощью которого можно настроить множество функций, включая самые необходимые, в том числе, просмотр видеофильмов или прослушивание музыкальных композиций.
Huawei AITO M5 EV SUV w/ HarmonyOS - сможет ли он побить превосходство Tesla? Умный электромобиль с Harmony OS
Следует отметить, что одна из моделей смарт-часов из линейки Huawei может выполнять функцию автомобильного ключа для доступа и запуска Aito M5. HarmonyOS была представлена в 2019 году после того, как бывший президент США Дональд Трамп внес компанию в черный список, запретив американским производителям продавать технологии китайской компании из-за соображений национальной безопасности. До сих пор Huawei отрицала, что представляет угрозу безопасности США, но благодаря все более мощным транспортным средствам и технологиям экономическое соперничество между автопроизводителями, такими как Tesla и Huawei, может усложнить жизнь аналогичным стартапам, чтобы добиться значительного прогресса в отрасли.
Недавно японская компания Toyota, один из крупнейших в мире автопроизводителей, заявила о планах инвестировать 35 млрд долларов в разработку к 2030 году модельного ряда из 30 полностью электрических автомобилей.