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Toyota инвестирует $35 млрд в электромобили, планируя создать 30 новых моделей к 2030 году
Японская корпорация Toyota, один из крупнейших в мире автопроизводителей, планирует инвестировать 35 миллиардов долларов в создание полного модельного ряда из 30 электромобилей к 2030 году.
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Япония всерьез задумалась об углеродной нейтральности. Toyota объявила, что инвестирует 35 миллиардов долларов (4 триллиона иен) в новый модельный ряд из 30 полностью электрических автомобилей к 2030 году, говорится в сообщении телеканала CNBC.

Автомобиль Toyota. Трамино / iStock    

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Но Toyota не планирует полностью отказываться от двигателей внутреннего сгорания, подчеркивая необходимость сосредоточиться на решениях, нейтрализующих выбросы углекислого газа, вместо того, чтобы совсем уйти от традиционной автомобильной энергетики.

Toyota была пионером в области гибридных автомобилей, но колеблется по поводу полностью электрических автомобилей.

Японский автопроизводитель также намерен увеличить мировые продажи электромобилей до 3,5 млн. единиц в 2029 году, подчеркнул генеральный директор Toyota Акио Тойода. На данный момент большинство электромобилей, продаваемых Toyota, представляют собой гибриды, работающие на комбинации электродвигателя и двигателя внутреннего сгорания, и только незначительная часть автомобилей, полностью является электрическими. Однако, увеличив свои инвестиции в развитие аккумуляторных технологий с 4,4 млрд. долларов до 17,6 млрд. долларов (2 трлн. иен), Toyota вкладывает серьезные средства в исследования, разработки и капитальные затраты для следующего поколения автомобилей.

Помимо инвестиций в полностью электрические автомобили, Toyota также намерена выделить еще 35 миллиардов долларов на другие виды транспортных средств, такие как гибридные автомобили (HEV), электромобили на водородных топливных элементах и подключаемые гибриды*  (PHEV или плагин-гибриды). "В эту многогранную и непростую эпоху необходимо динамично менять виды и объемы выпускаемой продукции, следя за тенденциями рынка", - заявил японский автопроизводитель во время пресс-конференции. " Мы считаем, что быстрая корректировка будущих перемен важнее, чем попытки предсказать будущее, которое не имеет ничего, кроме неопределенности".

"Мы стремимся сохранить доступные варианты для наших клиентов до тех пор, пока не будет определен правильный путь", - добавил представитель Toyota во время брифинга. Люксовый бренд автопроизводителя, Lexus, также станет более ориентированным на электромобили: к 2030 году 100% его продаж в Европе, Северной Америке и Китае будут приходиться на EV. А к 2035 году Lexus будет предлагать продажи люксовых электромобилей по всему миру. Следует отметить, что Toyota была одним из пионеров в области гибридных автомобилей, но остается самой отстающей в продвижении полностью электрических автомобилей по сравнению с такими соперниками, как Ford и General Motors. Еще в ноябре во время конференции ООН по климату японский автоконцерн отказался присоединиться к группе из шести крупнейших автокомпаний, среди которых  были также Mercedes-Benz и Volvo.

Toyota объявила об инвестициях в электромобили в размере $35 млрд. CNBC Television

Toyota в вопросе углеродной нейтральности хочет "оставить открытыми все варианты"

Группа подписала декларацию о намерении отказаться от разработки автомобилей на ископаемом топливе к 2040 году. Как ни странно, один из руководителей Toyota заявил, что компания не заинтересована в том, чтобы стать производителем электромобилей, и вместо этого хочет идти по пути развития бизнеса с нулевым выбросом углерода. "Враг - это углерод, а не двигатели внутреннего сгорания", - сказал исполнительный директор Toyota Акио Тойода в очередном репортаже CNBC. "Мы должны не просто сосредоточиться на одной технологии, а использовать те технологии, которыми мы уже обладаем. Углеродная нейтральность - это не единственный выбор, а возможность выбора".

Возможно, с определенной точки зрения Toyota частично права в этом вопросе. Даже электромобили Tesla зависят от промышленной линии сборки, которая далека от углеродно-нейтральной.

От сырья для литий-ионных батарей, добываемое с большими затратами для окружающей среды, до того факта, что энергия, которую электромобили получают от зарядных станций, в основном производится из нефти и угля,  все эти углеродоёмкие процессы авпроизводители просто “протолкнули” вверх по производственной цепочке вместо того, чтобы полностью отказаться от ископаемого топлива.

Это не означает, что стремление компании Toyota к углеродной нейтральности является идеальным решением проблем промышленного загрязнения. Но она могла бы достичь больших успехов в реализации этой цели.


P,S.* Чем отличается гибрид от плагин гибрида

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PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) – так называемые плагин-гибрид или подключаемый гибрид. Он также оснащен ДВС и электродвигателем, как и HEV. Главное отличие от обычного гибрида – возможность заряжать аккумулятор от обычной бытовой розетки. Кроме того, он  имеет несколько больший запас хода.

#электромобили #toyota
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