Volvo инвестирует в израильский стартап Spectralics, специализирующийся на оптических технологиях и технологиях обработки изображений.

Volvo Cars совершила своеобразный инновационный скачок, используя венчурные инвестиции, которые позволят компании превратить лобовые стекла своих будущих автомобилей в полномасштабные Head-up Display*, говорится в пресс-релизе компании.

реклама Volvo Cars Tech Fund инвестирует в начинающую компанию Spectralics, специализирующуюся на оптических технологиях и технологиях обработки изображений

В 2018 году компания Volvo создала венчурный фонд Volvo Cars Tech Fund для оперативного внедрения передовых технологий в свои автомобили. Благодаря данному фонду Volvo получит ранний доступ к перспективным инновационным проектам в таких областях, как автономное вождение, электротранспорт и искусственный интеллект, которые, как ожидается, внесут существенные изменения в автомобильную промышленность.

Недавние инвестиции Volvo в израильский стартап Spectralics предоставляют шведской компании возможность совершить революцию в сфере автомобильных технологий, превратив все лобовое стекло в head-up дисплей. Согласно пресс-релизу, стартап имеет опыт разработки аэрокосмических технологий и сосредоточен на создании высококачественных изображений. При этом компания не ограничивается работой над одним направлением, а использует аппаратные средства, программное обеспечение и инновационные материалы для создания оптимального конечного продукта.

Особый интерес для Volvo представляет основной продукт стартапа - многослойный тонкий комбинатор (MLTC), новый вид оптической пленки, которая может быть нанесена на поверхность любого типа и размера. При нанесении на стекло она может использоваться для наложения изображений, что делает ее идеальным кандидатом для создания полномасштабного head-up дисплея.

Ведущие автопроизводители уже несколько лет работают над концепцией дисплея на лобовом стекле. Хотя это отличный способ убедиться, что водитель не отвлекается от дороги, существующие в настоящее время мониторы, имеют довольно небольшие размеры, либо из-за ограничений по стоимости, либо для того, чтобы они не отвлекали водителя.

Решение Spectralics позволяет Volvo предложить полномасштабный head-up дисплей, который помогает водителю, отображая только необходимую информацию. Как отмечает журнал Popular Science, технология может быть объединена с камерами, направленными на дорогу, для сканирования дорожных знаков или обнаружения препятствий, на которые необходимо обратить внимание водителя. Хотя Volvo уже запатентовала свою систему head-up display, она еще не была представлена в серийных автомобилях. Сотрудничество со Spectralics может способствовать появлению технологии помощи водителю, которая быстро станет нормой в отрасли.

Пару недель назад мы сообщали, что немецкая компания Continental разработала для автомобильной промышленности концепт исчезающей приборной панели. Монитор и управляющие элементы отображаются только тогда, когда это необходимо водителю.

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*Head-up Display - технология, позволяющая отображать информацию на лобовом стекле, не ограничивая обзор водителя или пилота.