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General Motors планирует начать добычу редких металлов для электромобилей в Северной Америке
На фоне обострившихся международных отношений между США и Китаем GM собирается добывать редкоземельные металлы необходимые для производства электромагнитов в Северной Америке, а также создаст по стране целую сеть предприятий по выпуску аккумуляторных батарей для EV.
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Отказ автомобильной промышленности от ископаемых видов топлива набирает обороты. General Motors подписала соглашение о добыче в Северной Америке редких металлов для производства силовых установок электромобилей. Заключив соглашение с компанией MP Materials из Лас-Вегаса, автопроизводитель получит "добываемые и производимые в США редкоземельные элементы, сплавы и готовые магниты для электродвигателей", которые станут основой для предстоящей линейки полностью электрических автомобилей GM", сообщается в пресс-релизе компании. Это может поставить GM в выгодное положение, поскольку в последнее время международная торговля сталкивается с трудностями на фоне напряженных международных отношений.

255-киловаттный электродвигатель для электромобилей с постоянными магнитами от GM. General Motors

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GM будет производить магниты для электродвигателей EV в Калифорнии

В электрических двигателях для получения энергии используются постоянные магниты и они, как правило, изготовлены из редкоземельных металлов. Эти магниты необходимы для того, чтобы двигатели преобразовывали электричество в кинетическую энергию, которая, в свою очередь, приводит в движение автомобиль. Проблема заключается в том, что большинство таких магнитов изготовлены из сплава редкоземельного металла неодима (NdFeB - неодим-железо-бор), который добывается и обрабатывается практически только в Китае. Очевидно, что в последнее время между этой страной и США заметно усилилась напряженность. Поэтому ведущие автопроизводители пытаются найти альтернативные источники ключевых ресурсов. 

GM является основным автомобильным клиентом для нового предприятия по производству редкоземельных магнитов площадью 200 000 квадратных футов, которое MP Materials построит в Форт-Уэрте, штат Техас. General Motors

Планы GM стать к 2040 году полностью электрической автомобильной компанией означают, что ей необходимо расширить свои производственные мощности, чтобы обеспечить ежегодное производство миллионов электродвигателей.

По словам руководителей компании, новое соглашение с MP Materials станет важнейшим достижением на пути к получению достаточного количества редкоземельных металлов для платформы Ultium EV. "Я думаю, что большинство людей были бы шокированы, узнав, что в США практически нет заводов, производящих эти магниты в промышленных масштабах", - сказал вице-президент GM по глобальным закупкам и цепочке поставок Шилпан Амин. "Скоро это изменится".


GM создает целую сеть предприятий по производству батарей для EV

Автопроизводитель выбрал компанию MP Materials из-за ее идеального расположения, а также из-за ее возможности добывать редкоземельные материалы в необходимых объемах. MP Materials владеет шахтой и предприятием по переработке редкоземельных металлов в Маунтин-Пасс, штат Калифорния. Добываемый там сырьевой материал будет перерабатываться в сплав NdFeB, а затем из него создадут магниты на новом заводе, который будет построен в Форт-Уэрте, штат Техас. Завод начнет работу в 2024 году и будет производить примерно 1000 тонн магнитов в год. Такое количество редкоземельных элементов позволит обеспечить энергией примерно 500 000 электродвигателей в год.

Недавно компания GM сделала ряд других заявлений, включая планы потратить более 4 миллиардов долларов на строительство двух заводов по производству аккумуляторов, а также завода по производству катодов.  Компания также заключила сделку на поставку лития (крайне важного металла для производства батарей EV) из геотермальных месторождений в США. Кроме того планируется строительство исследовательского центра площадью 28 000 кв. метров в Мичигане, который будет разрабатывать быстрозаряжаемые и долговечные батареи для электромобилей.

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В прошлом месяце официальные представители американской автомобильной корпораций заявили, что в 2022 компания выпустит полностью электрический автомобиль для военных на базе внедорожника Hummer EV, а к 2023 году создаст с  нуля электромобиль премиум-класса, который обеспечит безопасное вождение без использования рук.

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