Отказ автомобильной промышленности от ископаемых видов топлива набирает обороты. General Motors подписала соглашение о добыче в Северной Америке редких металлов для производства силовых установок электромобилей. Заключив соглашение с компанией MP Materials из Лас-Вегаса, автопроизводитель получит "добываемые и производимые в США редкоземельные элементы, сплавы и готовые магниты для электродвигателей", которые станут основой для предстоящей линейки полностью электрических автомобилей GM", сообщается в пресс-релизе компании. Это может поставить GM в выгодное положение, поскольку в последнее время международная торговля сталкивается с трудностями на фоне напряженных международных отношений.
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GM будет производить магниты для электродвигателей EV в Калифорнии
В электрических двигателях для получения энергии используются постоянные магниты и они, как правило, изготовлены из редкоземельных металлов. Эти магниты необходимы для того, чтобы двигатели преобразовывали электричество в кинетическую энергию, которая, в свою очередь, приводит в движение автомобиль. Проблема заключается в том, что большинство таких магнитов изготовлены из сплава редкоземельного металла неодима (NdFeB - неодим-железо-бор), который добывается и обрабатывается практически только в Китае. Очевидно, что в последнее время между этой страной и США заметно усилилась напряженность. Поэтому ведущие автопроизводители пытаются найти альтернативные источники ключевых ресурсов.
Планы GM стать к 2040 году полностью электрической автомобильной компанией означают, что ей необходимо расширить свои производственные мощности, чтобы обеспечить ежегодное производство миллионов электродвигателей.
По словам руководителей компании, новое соглашение с MP Materials станет важнейшим достижением на пути к получению достаточного количества редкоземельных металлов для платформы Ultium EV. "Я думаю, что большинство людей были бы шокированы, узнав, что в США практически нет заводов, производящих эти магниты в промышленных масштабах", - сказал вице-президент GM по глобальным закупкам и цепочке поставок Шилпан Амин. "Скоро это изменится".
GM создает целую сеть предприятий по производству батарей для EV
Автопроизводитель выбрал компанию MP Materials из-за ее идеального расположения, а также из-за ее возможности добывать редкоземельные материалы в необходимых объемах. MP Materials владеет шахтой и предприятием по переработке редкоземельных металлов в Маунтин-Пасс, штат Калифорния. Добываемый там сырьевой материал будет перерабатываться в сплав NdFeB, а затем из него создадут магниты на новом заводе, который будет построен в Форт-Уэрте, штат Техас. Завод начнет работу в 2024 году и будет производить примерно 1000 тонн магнитов в год. Такое количество редкоземельных элементов позволит обеспечить энергией примерно 500 000 электродвигателей в год.
Недавно компания GM сделала ряд других заявлений, включая планы потратить более 4 миллиардов долларов на строительство двух заводов по производству аккумуляторов, а также завода по производству катодов. Компания также заключила сделку на поставку лития (крайне важного металла для производства батарей EV) из геотермальных месторождений в США. Кроме того планируется строительство исследовательского центра площадью 28 000 кв. метров в Мичигане, который будет разрабатывать быстрозаряжаемые и долговечные батареи для электромобилей.
В прошлом месяце официальные представители американской автомобильной корпораций заявили, что в 2022 компания выпустит полностью электрический автомобиль для военных на базе внедорожника Hummer EV, а к 2023 году создаст с нуля электромобиль премиум-класса, который обеспечит безопасное вождение без использования рук.