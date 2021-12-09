Германия одобрила систему полуавтономного вождения Mercedes-Benz, что указывает на то, что автономная функция Drive Pilot компании может появиться на международном рынке гораздо раньше, чем система Tesla, говорится в пресс-релизе Daimler.
реклама
"В течение многих лет мы работали над реализацией нашего видения системы автоматизированного вождения. Используя эту систему на основе LiDAR, мы разработали инновационную технологию для наших автомобилей, которая предлагает клиентам уникальные, роскошные ощущения от вождения и дает им то, что важнее всего - время. Получив одобрение властей, наша компания совершила прорыв: Мы являемся первым производителем, запустившим в серийное производство полуавтономную систему вождения в Германии", - говорится в заявлении Маркуса Шефера, члена правления Daimler AG и Mercedes-Benz AG, директора по технологиям, ответственного за разработку и закупки.
В сообщении говорится о том, что в автомобилях, оснащенных новой технологией, автоматическая система позволяет водителю сосредоточиться на других делах во время интенсивного движения и на перегруженных автомагистралях. О такой возможности давно мечтают многие автопроизводители, в особенности Tesla.
Однако максимальная скорость, на которой можно использовать систему Drive Pilot, все еще ограничена 60 километрами (37 миль) в час. Пока Mercedes может использовать эту систему только в Германии, но компания намерена получить разрешение регулирующих органов и в других странах. Она заявила, что как только появится правовая база для использования полуавтономного управления транспортными средствами, она предпримет необходимые шаги для внедрения своей системы.
Начиная примерно с середины следующего года, модели S-класса и EQS будут оснащаться системой Drive Pilot, хотя пока не сообщается, сколько будет стоить новая система. Подписки Tesla Full Self-Driving (FSD), которые по-прежнему требуют постоянного контроля водителя и не обеспечивают автономность транспортного средства, стоят 99$ и 199$ в месяц. Какова будет стоимость полностью автономной системы Mercedes?
А тем временем на дорогах Европы допущен к эксплуатации первый беспилотный автомобиль. Французская компания EasyMile разработала свой беспилотный автобус EZ10 и провела его испытания в различных странах мира.
Источник: https://media.daimler.com