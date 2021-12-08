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С тех пор, как фантастика вошла в нашу жизнь, фантастическое оружие также стало ее неотъемлемой частью. Лазеры, лучевые пушки, микроволновое оружие - назовите что угодно, и кто-то об этом уже когда-то писал. Многие из них все еще остаются фантастикой, но некоторые уже становятся реальностью. Лазерное оружие, например, уже испытывается американскими военными, и с большой долей вероятности можно утверждать, что оно уже практически готово к применению. Другим видом вооружения, к которому давно присматриваются представители военных ведомств, является микроволновое оружие...

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Image credits: Pixabay/pexels.

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Если в мире и существует какая-то популярная научно-фантастическая франшиза, демонстрирующая оружие будущего, так это конечно "Звездные войны". На протяжении почти полувека во вселенной "Звездных войн" появлялись всевозможные виды разнообразного оружия (включая всеми любимые световые мечи), и многие из них не имеют аналогов в реальном мире.

Но вскоре ситуация может измениться. Последние эксперименты по созданию новых систем вооружения и обороны (проводимые как в США, так и за их пределами) успешно продемонстрировали использование мощного микроволнового оружия.

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По мнению экспертов в области оборонных технологий, микроволновое оружие способно нанести значительный ущерб. По крайней мере, теоретически, микроволновый луч дальнего действия может нанести серьезный ущерб клеткам и тканям человеческого мозга и навсегда лишить зрения солдат или гражданских, оказавшихся поблизости.

Что такое микроволновое оружие и как оно работает?

Image credits: Francesco Ungaro/pexels

Микроволновое оружие высокой мощности (HPM) использует сфокусированные пучки электромагнитной энергии ( с частотой от 500 МГц до 3 ГГц), которые могут вывести из строя электронные системы, обезвредить комплексы ПВО и уничтожить вражеские объекты. Такое оружие также называют оружием направленной энергии (DEW), и оно способно выделять энергию в виде микроволн, лазерных лучей, плазмы или звукового излучения.

Микроволны - это, по сути, одна из форм электромагнитного излучения. Микроволны имеют длину волны от одного миллиметра до одного метра, а частота их работы находится в диапазоне от 300 МГц до 300 ГГц. О том, что микроволны могут нанести большой вред, можно догадаться, вспомнив про микроволновую печь и то, как быстро она разогревает еду или напитки. Это происходит за счет энергии, рассеянной в виде молекулярных колебаний и повышающей температуру.

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В печах микроволны работают в пределах небольшого замкнутого пространства, но их можно использовать для передачи энергии на большие расстояния - именно по такому принципу и работает микроволновое оружие.

Система микроволнового оружия состоит из трех основных блоков: импульсного источника питания, вырабатывающего электрические импульсы высокого напряжения; источника высокочастотного излучения, генерирующего микроволны либо из линейного электронного пучка (путем преобразования кинетической энергии электронов в электромагнитное излучение) и антенны, позволяющей сфокусировать мощное микроволновое излучение на цели.

В отличие от обычных артиллерийских установок, системы оружия на основе микроволн не нуждаются в физических боеприпасах, могут работать с взрывчатыми химическими веществами и требуют большого количества электроэнергии.

Перспективные разработки в области технологий СВЧ оружия

Прототип лазерной винтовки PHASR. Image credits: US Air Force/Wikimedia Commons

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В январе 2019 года Министерство обороны США опубликовало сообщение о том, что армия США планирует создать систему сверхкороткоимпульсного лазера (USPL), чтобы расширить свои боевые тактические возможности и соответствовать требованиям будущих войн. USPL является частью планов министерства по модернизации армии, и после завершения работ она может стать самой мощной лазерной системой оружия из когда-либо созданных.

Однако USPL - не единственная инициатива, связанная с разработкой микроволнового оружия. Ниже приведены несколько аналогичных программ и видов микроволнового оружия, существующих в реальности:

- Управление быстрых возможностей и критических технологий (RCCTO) армии США разработало систему ПВО малой дальности с направленной энергией (DEM SHORAD) для сбивания роев дронов и других вражеских БПЛА (беспилотных летательных аппаратов). Эта система лазерной стрельбы устанавливается на машины Stryker, и к 2022 году RCCTO планирует поставить военным не менее четырех таких машин.

- В докладе газеты South China Morning Post за 2018 год сообщается, что Китай разработал лазерную винтовку с литий-ионным питанием, которая может стрелять невидимыми микроволнами в цель и даже воспламенять ее. Это нелетальное оружие, которое называют лазерным эквивалентом AK-47, получило название ZKZM-500 и, как утверждается, будет использоваться китайской полицией и армией в будущих секретных военных операциях. Однако многие эксперты в области обороны выразили сомнение по поводу заявлений Сианьского института оптики и точной механики, касающихся дальности и возможностей лазерной винтовки ZKZM-500.

- Европейский производитель оружия MBDA разрабатывает систему лазерного оружия под названием "Dragonfire", которая может использоваться на военных кораблях Королевского военно-морского флота Великобритании. Эта новая система LDEW (laser-directed energy weapon) будет способна стрелять лазерами мощностью в несколько тысяч киловатт и обеспечивать защиту от беспилотников и других летательных аппаратов противника. Недавно британское правительство также заключило военные контракты на сумму 100 миллионов долларов с такими компаниями, как Raytheon и Thales, на разработку систем оружия направленной энергии.

- На видео, размещенном ВМС США в мае 2020 года, показано успешное испытание лазерного оружия, проведенное на транспортном корабле класса San Antonio USS Portland. Во время испытания лазерная система оружия мощностью 150 кВт выстреливает энергетическим лучом в летящий в небе самолет, в результате чего при контакте с лучом цель загорелась и была уничтожена.

- Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) работает над секретным проектом под названием Durga II, который на практике представляет собой 100-киловаттную легкую систему направленной энергии. Компания намерена разработать Durga II таким образом, чтобы она могла быть развернута в любом месте - от наземных военных транспортных средств до самолетов и военных кораблей.

Помимо этих последних разработок, такие страны, как Россия, Австралия и Израиль, также разрабатывают свои собственные лазерные системы оружия на основе микроволнового излучения. Некоторые из этих систем уже внедрены, а другие находятся на стадии испытаний или разработки.

Микроволновое оружие, отличное от лазерных систем

LRAD, развернутый на корабле USS Blue Ridge. Image credits: Tucker M. Yates/Wikimedia Commons

По сравнению с классической артиллерией, микроволновое оружие имеет множество тактических преимуществ. Например, микроволны при выстреле из оружия попадают в цель, не подвергаясь воздействию внешних факторов, таких как ветер, погода, инерция, гравитация и так далее. Кроме того, солдаты противника не увидят и не услышат приближающихся микроволновых "выстрелов", если только у них нет специальных приборов для обнаружения микроволн. Более того, микроволновое оружие нуждается только в блоке питания и не требует какого-либо серьезного материально-технического обеспечения или снабжения боеприпасами во время выполнения операций.

Это основные причины, по которым страны и оборонные компании тратят миллиарды долларов на создание эффективного микроволнового оружия. Однако это не единственные виды футуристического оружия, активно исследуемые в военной области.

Другие виды оружия будущего

Звуковое и ультразвуковое оружие

Это оружие испускает звуковые волны, которые могут вызывать невыносимую головную боль, кровотечение из ушей, потерю слуха, чувство страха, дрожь и даже оптические иллюзии вызванные вибрацией глазных яблок. Звуковые пушки, используемые полицией для контроля толпы во время протестов, также являются примером звукового оружия, они работают на частоте, схожей с микроволнами. Звуковые системы относятся к категории оружия несмертельного действия и иногда также называются акустическими устройствами дальнего действия (LRAD-Long Range Acoustic Device).





Плазменное оружие

Подобно бластерному пистолету Хана Соло, плазменное оружие способно выстреливать во врага струи плазмы. В физике плазмой называют четвертое состояние материи, представляя собой частично или полностью ионизированный газ, образованный из нейтральных атомов (или молекул) и заряженных частиц (ионов и электронов). Они используются для того, чтобы ошеломить, нанести ожог или предупредить цель, но, подобно звуковому оружию, также считаются нелетальным оружием.

Plasma Acoustic Shield System

Система плазменного акустического щита (PASS - Plasma Acoustic Shield System), разрабатываемая для армии США, компанией Stellar Photonics является одной из таких систем оружия, способной обстреливать цель плазменными ударными волнами и в зависимости от мощности излучения могут работать как в летальном, так и нелетальном режимах).

Оружие с использованием тепловых лучей

Система оружия направленной энергии (DEW- Directed-energy weapon), способная повышать температуру поверхности цели и уничтожать электронные устройства противника. Оно предназначено для обеспечения безопасности территорий, защиты портов и борьбы с беспорядками. Если человек попадает под действие теплового лучевого оружия, он может почувствовать жжение и сильную боль в области кожи.





Система "оружия управляемых эффектов", (ADS - Active Denial System) вооруженных сил США является оружием для борьбы с беспорядками. Основанное на технологии тепловой радиации, оно излучает микроволны в миллиметровом диапазоне частотой 95 GHz и воздействует на человека вызывая состояние шока. ADS имеет дальность действия до 1000 метров и может быть использовано как в оборонительных, так и в наступательных операциях.

От самолетов, стреляющих лазерами, до плазменных винтовок без пуль и звуковых пушек, вызывающих вибрационные колебания, специалисты в области оборонных технологий работают над многими невероятными идеями микроволнового оружия, но только время покажет, какие из них станут реальностью.