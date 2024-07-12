9 июля министр финансов США Джанет Йеллен сделала экстраординарное заявление прямо во время обычных слушаний в Конгрессе: Теперь самым большим ее страхом является проблема дедолларизации. Об этом пишет политический обозревателя и экономист Уильям Песек.

Опасения Минфина США по поводу дедолларизации будут только расти. Джанет Йеллен теперь этого не отрицает, но ее пребывание в должности запомнится "судорожными порывами" направленными против американской валюты. (На снимке: министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен. Photo: X)

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Хотя для многих это и так очевидно, но для главы американской экономики, которая долгое время не признавала, что доллару грозит опасность потерять статус доминирующей резервной валюты из-за санкций или других политических просчетов, это довольно "резкий поворот". Например, еще в марте 2022 года Йеллен заявила: "Я не думаю, что у доллара есть серьезные конкуренты, и вряд ли они появятся в течение продолжительного времени".

В свое время бывший председатель Федеральной резервной системы США заметила, что "если задуматься о том, что делает доллар резервной валютой, то это то, что у нас самые глубокие и ликвидные рынки капитала среди всех стран мира. Казначейские ценные бумаги безопасны, надежны и чрезвычайно ликвидны. У нас отлаженная экономическая и финансовая система и верховенство закона. Нет другой денежной единицы, которая могла бы соперничать с ней в качестве резервной валюты". Что же изменилось за эти два года. Опасения по поводу превращения доллара в "оружие" заставляют страны Юга все активнее объединять усилия для поиска его альтернативы.

Можно назвать два фактора, которые в режиме реального времени ускоряют эту динамику. Первый - государственный долг США, приближающийся к отметке 35 триллионов долларов. Второй - все более выходящий из-под контроля предвыборный цикл в США, подобного которому глобальные инвесторы еще не видели. Дональд Трамп направо и налево телеграфирует о введении как минимум 60-процентных тарифов на все китайские товары. Бывший президент США грозит ввести 100-процентный налог на все автомобили, ввозимые в США.

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Дональд Трамп направо и налево телеграфирует о введении как минимум 60-процентных тарифов на все китайские товары. Бывший президент США грозит ввести 100-процентный налог на все автомобили, ввозимые в США. Пытаясь обогнать Трампа в антикитайской риторике, измученный Белый дом, возглавляемый Джо Байденом, развязал собственную торговую войну с Пекином.

Прибавьте сюда отсутствие ясности в вопросе о том, будет ли Байден вообще выдвинут кандидатом от Демократической партии. После катастрофических дебатов с Трампом 27 июня у многих возникли вопросы относительно когнитивного здоровья американского лидера.

На фоне увеличения шансов на появление в Белом доме Трампа 2.0 Азия, опасающаяся, что бывший президент может получить еще одну попытку реализовать некоторые спорные пункты из своего списка желаний на 2017-2021 гг. - внезапно столкнулась с "Проектом 2025" - грандиозным планом консерваторов по перезагрузке Америки.

В 900-страничной концепции "Проекта 2025", разработанной фондом "Наследие", речь идет об упразднении Федеральной резервной системы и возвращении к валюте, обеспеченной золотом. В прошлом Трамп намекал на дефолт по долгам США, девальвацию доллара и выбивание денег на протекцию у союзников, размещающих на своей территории американские войска - таких как Япония или Южная Корея.

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Даже если он проиграет, пишет Песек, выборы 5 ноября, Трамп почти наверняка заявит о мошенничестве. Уже сейчас Трамп и его главные союзники заявляют, что не признают поражения, что практически гарантирует еще один бунт на Капитолийском холме, подобный 6 января 2021 года.

При этом стоит учитывать, что политическая поляризация, вызвавшая эти беспорядки, способствовала тому, что агентство Fitch Ratings в августе 2023 года лишило Вашингтон рейтинга ААА. Впоследствии агентство Moody's Investors Service, сохранившее единственный оставшийся у Вашингтона рейтинг ААА, в качестве угрозы ухудшения рейтинга указало на проблемы, связанные с финансированием правительства и повышением установленного законом потолка госдолга. С 2018 года США ввели санкции против примерно 1500 китайских компаний и частных лиц. Photo: Wikimedia Commons

Последствия потенциального понижения рейтинга Moody's сильно тревожат Азию. В этом регионе хранятся самые большие в мире запасы казначейских бумаг США - примерно на 3 триллиона долларов. Больше всего у Японии - 1,2 трлн долларов США; на втором месте Китай с 770 млрд долларов США.

И все же, утверждает западный экономист, именно во время пребывания Йеллен на посту главы Минфина динамика курса доллара серьезно изменилась. Экономист Стивен Джен, генеральный директор Eurizon SLJ Capital, утверждает, что к 2022 и 2023 годам стало ясно, что потеря долларом своей доли на рынке стремительно растет. Уже в прошлом году доля доллара в общих мировых валютных резервах сократилась до 58 % с 73 % в 2001 году - в те времена, когда он еще был, по словам Джен, "неоспоримым гегемонистским резервом".

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"В 2022 году доллар пережил оглушительное падение своей доли на рынке в качестве резервной валюты, предположительно, из-за жесткого санкционного режима", - утверждает Джен. " Экстраординарные действия США и их союзников против России возмутили крупнейших держателей резервов" - а это, в большинстве своем, страны Глобального Юга с развивающимися экономиками.

Хотя "король-доллар все еще правит бал", пишет Джен, его дальнейшая судьба пока "не предопределена " на фоне усилий стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки - и других стран, включая Юго-Восточную Азию, направленных на ослабление позиций американской валюты.

"Преобладающее мнение о том, что доллару США как резервной валюте "ничего не грозит", кажется слишком наивным и легкомысленным", - утверждает Джен. "Инвесторы должны понять, что, хотя Глобальный Юг не может полностью отказаться от использования доллара, большая его часть уже не желает этого делать". Почему же тогда, задается вопросом западный финансист, американский истеблишмент играет на руку тем, кто больше всего стремится вытеснить доллар?

Одним из главных приоритетов китайского лидера Си Цзиньпина, пришедшего к власти в 2012 году, является интернационализация юаня. Есть все шансы, что глобальная роль юаня будет расти в геометрической прогрессии по мере модернизации китайской экономики. Однако нежелание Пекина разрешить полную конвертируемость ограничивает полезность китайской валюты. Также как и сомнения относительно траектории движения юаня, заставляющие предположить, что курс Пекина на дедолларизацию лучше работает за границей - в плане торговли и официальной помощи - чем внутри страны.

Один из ответов, по мнению Песека заключается в том, что Пекин должен активизировать реформы в секторе недвижимости, финансов местных органов власти, развития рынков капитала и перераспределения двигателей роста от экспорта к услугам и инновациям. Кроме того, чтобы повысить доверие к юаню, Пекин должен сделать его полностью конвертируемым.

Проблема, по словам старшего научного сотрудника Российско-Евразийского центра Карнеги Александры Прокопенко, заключается в том, что "считается, что юань не может стать полноценной резервной валютой из-за существующих ограничений на операции с капиталом в КНР". Хотя растущее использование юаня Россией и другими крупными экономиками "помогает китайским властям превратить его в международную резервную валюту", отмечает Прокопенко, структурные ограничения означают, что пока он "вряд ли может стать надежной заменой" доллару.

Тем не менее, инициатива Пекина по "юанизации" набирает обороты. В марте доля юаня в мировых платежах достигла рекордной отметки в 4,7 процента. С 2016 года Пекин добился уверенного и существенного прогресса в вытеснении доллара из мировой финансовой системы. В том году Китайский юань стал частью валютной корзины Международного валютного фонда. Это позволило юаню войти в самый "элитный" валютный клуб мира наряду с долларом, евро, иеной и фунтом стерлингов.

В 2023 году юань обошел иену и стал валютой с четвертой по величине долей в международных платежах, согласно данным службы обмена финансовыми сообщениями SWIFT. Он также обогнал доллар в качестве наиболее используемой трансграничной денежной единицы Китая, что произошло впервые в истории. Если Трамп обеспечит ослабление доллара, эта стратегия приобретет дополнительный импульс, считает Песек, это значительно снизит доверие к американским казначейским бумагам, которые являются краеугольным камнем для центральных банков по всему миру и приведет к росту стоимости американских займов.

Такой исход поставит под угрозу способность Вашингтона бросить вызов финансовой гравитации. Благодаря статусу резервной валюты США пользуются целым рядом особых льгот. Эта "непомерная привилегия", как однажды удачно выразился министр финансов Франции Валери Жискар д'Эстен, позволяет США жить не по средствам. Все это объясняет, почему доллар продолжает укрепляться, даже когда государственный долг Вашингтона приближается к $35 трлн. В этом году доллар вырос на 13 % по отношению к иене и на 11 % по отношению к евро.

Белый дом Байдена тоже подрывает доверие к доллару. Наряду с продолжающимся накапливанием долгов, решение администрации Байдена заморозить часть валютных резервов России в связи с началом СВО на Украине перечеркнуло доверие глобальных инвесторов к западным валютам.

Дмитрий Долгин, экономист ING Bank, считает, что "юанизация остается на повестке дня". Пекин не прекращает расширять механизмы валютных свопов, стимулировать операции в юанях и развивать китайскую систему трансграничных межбанковских платежей (CIPS), призванную заменить SWIFT. "Расширение торговых связей и финансовой инфраструктуры КНР говорит о том, что потенциал дальнейшей юанизации еще не исчерпан", - считает Долгин.

Саммит в Астане показал, насколько серьезно ШОС расширила свои позиции, приняв в свои ряды Индию, Пакистан, Иран, а теперь и Беларусь, плюс утвердив в качестве партнеров по диалогу таких ключевых игроков, как Турцию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Азербайджан, а также стратегические Афганистан и Монголию в качестве наблюдателей, считает корреспондент Asia Times/Hong Kong, аналитик RT и TomDispatch Пепе Эскобар (Саммит лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, Казахстан)

“Не исчерпаны и возможности создания валюты БРИКС. Сегодня БРИКС располагает еще большей "огневой мощью", учитывая, что в его состав входят Иран, Египет, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны. На прошедшем на прошлой неделе саммите Шанхайской организации сотрудничества Китай, Россия и их геополитические союзники сделали все возможное, чтобы "показать миру, что попытки Запада их сдержать провалились", - отмечает Том Миллер, аналитик Gavekal Research.

В июне доля юаня на валютном рынке России достигла 99,6%. Это прямой результат санкций, которые заставили Московскую биржу прекратить операции с долларами и евро. В мае, до введения новых американских санкций, доля юаня достигала всего 53,6%.

Однако, пишет Песек, далеко не все на Западе согласны с тем, что доллар обречен. Например, эксперты Геоэкономического центра Атлантического Совета считают, что господство доллара на самом деле усиливается. Его сила, по их мнению, обусловлена оживлением американской экономики, привлекательной доходностью и геополитической неопределенностью. Проблема в том, пишут они в своем недавнем докладе, что китайская валюта еще не готова к прайм-тайму.

"Возможно, это связано с тем, что управляющие резервами обеспокоены состоянием китайской экономики, позицией Пекина в отношении украинского конфликта и потенциальным вторжением Китая на Тайвань. Вероятно эти факторы способствуют восприятию юаня как геополитически уязвимой резервной валюты", - предполагают аналитики Atlantic Council.

Однако большинство данных свидетельствуют о том, что по мере приближения 2025 года опасения Йеллен по поводу дедолларизации не просто обоснованы - они сбываются практически каждый день, резюмирует Песек.