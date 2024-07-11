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КСИР: "Иран ослабил влияние США на Ближнем Востоке, превратив их в тень того, чем они были раньше"

"Иран подорвал мощь США и превратил их в маленькое и слабое государство" — Командующий КСИР генерал-майор Хоссейн Салами
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В понедельник избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал, что Исламская Республика продолжит оказывать поддержку своим региональным партнерам по "оси сопротивления", чем развеял слабые надежды некоторых западных наблюдателей на то, что новый лидер ИРИ может сократить масштабы оказываемой союзникам помощи в попытке восстановить отношения с Западом.

Иранский кандидат от реформистов Масуд Пезешкиан поднимает кулак, направляясь на предвыборный митинг на стадионе в Тегеране, 3 июля 2024 года. Agence France-Presse, AFP 2023 / Atta Kenare

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Командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Ирану удалось "свести на нет" влияние Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

"Мы ослабили мощь Америки, поэтому не думайте, что это та же Америка 20-30-летней давности. Америка стала маленькой и слабой. Она постепенно теряет свою силу из-за противоречий и разрушений, вызванных [иранской] исламской революцией, и страдает от остеопороза. Может быть, Америка все еще выглядит грозной, но внутренне она слаба", - сказал Салами, выступая в понедельник в Мешхеде (на северо-востоке Ирана).

Провал попыток Вашингтона подавить Исламскую Республику с помощью санкций в последние годы показал, что "мир намного больше США, а США намного меньше мира", - подчеркнул Салами. Он привел в пример захват торговых судов в 2019 году, который заставил западные страны "пожалеть о содеянном" сразу после того, как Тегеран продемонстрировал, что у него есть воля и мускулы, чтобы дать отпор. "Если вы сильны, вы преодолеете любую изоляцию", - отметил глава КСИР.

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"Они хотели изолировать нас от всего мира, оставить нас одних, без связей с какой-либо страной или правительством. Экономическое эмбарго было серьезной реальностью. Они продолжали атаковать наши корабли, пока мы не подобрались к ним вплотную. Одной из наших задач было угомонить врага. Они хотели украсть нашу нефть... Они захватывали наши корабли в Гибралтаре, мы захватили их корабли на Ближнем Востоке. Благодаря нашей силе блокада была прорвана... Разве сегодня хоть кто-то скажет, что Иран находится в международной изоляции, когда он поддерживает отношения со всеми державами мира, разве что кроме США и сионистов?" сказал Салами.

Главнокомандующий КСИР также указал на растущий потенциал Ирана по нанесению ударов возмездия на военные провокации. В частности, после того, как в 2020 году американцы убили командующего силами "Кудс" Касема Солеймани, КСИР нанес ракетные удары по американским военным базам в Ираке.

"Когда вы атакуете военную базу - вы атакуете все силы противника. Вы пренебрегаете мощью противника. Вы понимаете, что побеждаете и ничего не боитесь", - сказал Салами.

Комментируя недавние президентские выборы в Иране, Салами заявил, что иранцы нарушили планы и ожидания противника, продемонстрировав высокую явку избирателей как в первом, так и во втором туре голосования.

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Масуд Пезешкиан уже разочаровал западных наблюдателей, надеявшихся на ослабление иранского давления на Израиль в регионе, заявив в понедельник, что его администрация "продолжит" оказывать мощную поддержку региональным движениям сопротивления" в соответствии с политикой, намеченной покойным верховным лидером Рухоллахом Хомейни и его преемником Али Хаменеи.

Военнослужащий Революционной гвардии во время ежегодного военного парада, Тегеран.  Associated Press, AP Photo / Vahid Salemi

“Я уверен, что движения сопротивления в регионе не позволят [Израилю] продолжать свою подстрекательскую и преступную деятельность против угнетенного народа Палестины и других стран региона", - говорится в послании Пезешкиана главе "Хезболлы" Хасану Насралле. Ожидается, что избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан сформирует новое правительство страны к концу августа, после инаугурации, запланированной на период со 2 по 5 августа, заявил во вторник Алиреза Салими, пресс-секретарь председательствующего совета иранского парламента.

В последние десятилетия Иран неуклонно наращивал свое региональное политическое влияние, военную и экономическую мощь. Отчасти это произошло благодаря ряду катастрофических внешнеполитических решений Соединенных Штатов, включая вторжение в Ирак в 2003 году, в результате которого Багдад, в прошлом ярый противник Ирана, превратился в его ключевого партнера.

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В Сирии Иран ответил на поддерживаемую ЦРУ грязную войну против президента Башара Асада, предоставив Дамаску оружие и консультативную помощь по военным вопросам, тем самым сорвав возглавляемые США усилия по превращению этой арабской страны в несостоявшееся государство.

На дипломатическом фронте Иран и Саудовская Аравия уладили свои разногласия, заключив в прошлом году знаковое соглашение о нормализации отношений при посредничестве Китая, а затем Тегеран присоединился к БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. В военном отношении Тегеран неоднократно демонстрировал, что не оставит без ответа прямую агрессию, нацеленную на его территорию или его чиновников. В июне 2019 года силы ПВО Ирана сбили американский беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны. В январе 2020 года после убийства Солеймани Тегеран нанес удар по американским базам в Ираке, а в середине апреля в ответ на израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске атаковал израильские военные базы в рамках нелетальной демонстрации силы.

Упадок Запада неминуемо приведет к подъему Ирана

"Я думаю, что упадок Запада неизбежно влечет подъем Ирана", - считает Мохаммед Маранди, профессор английской литературы и востоковедения в Тегеранском университете. "И поэтому у нас будет совсем другая Западная Азия, а союзники Ирана будут продолжат подниматься".

В прошлом году Иран присоединился к БРИКС и Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), что позволило усилить взаимодействие и углубить координацию между ним и другими странами-участницами. "Я думаю, что Тегеран сейчас извлекает выгоду из подъема Азии. Он улучшил свои связи с Россией, Китаем, а также с Индией", - отметил Маранди

Во вторник новый президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности подписать договор  о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве с Россией на саммите БРИКС в Казани. "Подготовка документов по соглашению о всеобъемлющем партнерстве между Ираном и Россией завершена, мы готовы подписать его на полях саммита БРИКС в России", - приводит его слова информагентство IRNA.

Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Хусейн Салами

Маранди надеется, что упадок Запада заставит его проводить более взвешенную в отношении Ирана политику. "То, что США сдают позиции в формирующемся многополярном мире и сокращают свое присутствие в Азии, возможно, в какой-то момент сделает их более разумными", - сказал он. "У американцев больше нет тех рычагов влияния, которые они имели раньше, и я думаю, что по мере того, как мы движемся вперед, Соединенным Штатам становится все труднее противостоять глобальным вызовам, а также вызовам внутри своей страны"

"Мы видели дебаты между Байденом и Трампом, и я думаю, что Соединенные Штаты вскоре захотят урегулировать свои проблемы с Ираном и, возможно, в этот раз будут вести себя более благоразумно по отношению к нашей стране", - заключил иранский эксперт.

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