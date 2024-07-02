Власти Поднебесной ввели в действие новый регламент по обращению с редкоземельными элементами, уделяя особое внимание повышению уровня охраны и контроля над этими ценными ресурсами, получившими широкое применение в высокотехнологичном производстве.

Сегодня вашингтонские законодатели, ранее одобрявшие политику неолиберализма, пытаются ограничить экспорт важнейших технологий в страну, которая все чаще представляется как угроза для национальной безопасности США. ( На снимке иридиевая заготовка. РИА Новости / Павел Лисицын)

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Недавно Государственный совет Китайской Народной Республики на своем официальном сайте опубликовал соответствующие правила, которые вступят в силу с 1 октября. "Редкоземельные элементы принадлежат государству, ни одна организация или частное лицо не могут присваивать или уничтожать их", - говорится в статье 4 документа.

В соответствии с новым законом КНР усилит охрану редкоземельных ресурсов. Компании, получившие право на добычу и переработку редкоземельных элементов, будут определены соответствующими департаментами Государственного совета. Информация об этих компаниях будет представлена общественности.

Профильные ведомства Госсовета учредят специальную информационную систему по редкоземельным элементам, что позволит усилить контроль над всем процессом добычи, переработки и экспорта подобных ресурсов. Напомним, что а декабре прошлого года Пекин ввел ограничения на экспорт целого ряда важнейших технологий по изготовлению редкоземельных металлов.

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Редкоземельные элементы — это группа из 17 металлов, включающая лантан, скандий, иттрий и лантаноиды. Они активно используются в высокотехнологичном оборудовании, включая вычислительную технику, телевизоры, мобильные устройства, а также в военной сфере - ракетах, лазерных установках, средствах передвижения и коммуникации.

В последние годы Китай активно инвестирует в добычу и переработку редкоземов и занимает первое место в мировой цепочке поставок. По данным Главного таможенного управления Китайской Народной Республики, в 2023 году Пекин экспортировал более 114 000 тонн редкоземельных элементов и изделий на сумму 4,4 миллиарда долларов США.

Последствия холодной войны: Критическая зависимость США от поставок редкоземов из КНР

Законодательство США, запрещающее использование важнейших компонентов, произведенных в Китае, представляет собой серьезную проблему для производителей оружия, электромобилей и других отраслей промышленности. Закон 2018 года, принятый в разгар торговой войны экс-президента США Дональда Трампа с Китаем, стал настоящей головной болью для американского военно-промышленного комплекса.

Согласно этому закону, при производстве военного оружия или военной техники на территории США запрещается использовать редкоземельные магниты, изготовленные в КНР. Мощные магниты, созданные из таких редких металлов, как неодим, европий и иттрий, ценятся за свою и компактные размеры. Они используются практически во всех видах военной техники - от беспилотников и атомных подлодок до истребителей F-35 и систем наведения ракет.

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Тем не менее, подавляющее большинство сверхсильных магнитов производится в Китае, причем еще большее их количество содержит материалы, добытые или переработанные в этой стране. Принятый Трампом закон с 2027 года запретит использование подобных магнитов в оборонной промышленности США, в результате американские оружейные концерны не смогут в полной мере удовлетворить растущие потребности Пентагона. "Мы говорим о цепочке поставок в западном мире, которой практически не существует", - заявил Джеймс Литински, генеральный директор американской компании по производству редкоземельных материалов MP Materials.

“Неспособность Соединенных Штатов и стран-союзников достичь самодостаточности в производстве редкоземельных магнитов — это пример последствий десятилетий западной экономической политики”.

В Соединенных Штатах неолиберализм был "двухпартийным проектом", пишет американский обозреватель Джон Майлз. Впервые этот термин появился в 80-х годах прошлого века, когда чилийский диктатор Аугусто Пиночет под руководством Милтона Фридмана и других западных экономистов провел закон, призванный обратить вспять достижения рабочего движения страны. Военная хунта Пиночета ввела массовую приватизацию, дерегулирование и жесткую экономию государственных средств, а также 45-часовую рабочую неделю. Оксиды редкоземельных элементов. По часовой стрелке от первого в центре: празеодим, церий, лантан, неодим, самарий, гадолиний

В США Республиканская партия, выступая от имени деловых кругов, давно страдающих от власти и влияния профсоюзов, пыталась проводить аналогичную политику. Глобализация и аутсорсинг позволили компаниям перенести тысячи рабочих мест за границу, в страны с более низкой оплатой труда и менее жесткими нормативно-правовыми требованиями, что нанесло серьезный удар по профсоюзному движению США.

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Избрание в 1992 году на пост президента Билла Клинтона ознаменовало приход к власти демпартии, более зацикленной на социальных вопросах, чем на экономических проблемах ее исторической базы "синих воротничков". За этим последовали десятилетия деиндустриализации.

Тем временем китайские госкомпании закладывали фундамент для современного лидерства страны в тяжелой промышленности. Одна из таких компаний вошла в состав инвестгруппы, поглотившей крупнейшего в мире производителя магнитов Magnequench, ранее принадлежавшего американскому автоконцерну General Motors. Правительство США одобрило сделку. "Я сам соорудил себе виселицу", - говорит Митчелл Спенсер, инженер этой компании, обучавший китайских рабочих на производственном предприятии в городе Тяньцзинь.

Сегодня вашингтонские законодатели, ранее поддерживавшие неолиберализм, пытаются ограничить экспорт важнейших технологий в страну, которая все чаще представляется как угроза национальной безопасности. Но, пишет Майлз, многолетнюю политику корпораций и правительств не так-то просто повернуть вспять, и администрация Байдена пошла на отчаянные меры, чтобы остановить эту тенденцию.

Чтобы заманить производителей магнитов обратно в США, были выделены сотни миллионов долларов в виде грантов и налоговых льгот, что, как и следовало ожидать, привело к росту инфляции и увеличению и без того огромного госдолга. По мнению экспертов, в США в настоящее время катастрофически не хватает квалифицированной рабочей силы, необходимой для возрождения отрасли. Скорее всего США вновь придется привлекать талантливых специалистов из других стран или отправлять сотрудников на обучение за границу, что приведет к еще большему росту издержек. По оценкам одной немецкой компании, стоимость ее магнитов будет на 50 % выше, чем у конкурентов из Поднебесной. Это приведет к тому, что американские военные будут вынуждены довольствоваться гораздо меньшим количеством самолетов, подводных лодок и систем вооружения, чем они хотели бы заполучить.

Тем не менее Соединенные Штаты пытаются переломить ситуацию, наладив производство важнейших компонентов без участия "мировой мастерской" XXI века.