Утром в понедельник утром 24 июня основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы, после того как договорился с американским Минюстом о частичном признании вины.

Плакаты с изображением основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа / Associated Press News, AP Photo / Kin Chung

реклама





Сделка Джулиана Ассанжа с Минюстом США, позволившая ему выйти на свободу из британской тюрьмы, "вызывает создает пугающий прецедент относительно последствий для свободной прессы", - считает известный правозащитник и главный редактор бельгийского издания Indegazette.be Энди Вермаут.

Сделка о признании вины может потребовать от Ассанжа "пойти на компромисс" или "отказаться от некоторых базовых прав [...], например, свободы слова, свободы передвижения [...] постоянного надзора, что может быть расценено как уступки, подрывающие принципы свободы прессы", - сказал правозащитник. Если Ассанжа заставят согласиться на такие вещи, это может "проложить путь к преследованию будущих журналистов и разоблачителей", - предупредил Вермаут.

Независимый кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Ф. Кеннеди-младший подверг резкой критике сделку о признании вины, на которую был вынужден согласиться основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, назвав ее "плохой новостью" и "большим ударом по свободе прессы". К тому же сделка о признании вины "может быть представлена как сдвиг в сторону правых и отступление от соблюдения прав человека и справедливости".

реклама





Если это уловка администрации Байдена, то она "может понравиться либеральным избирателям и тем, кто поддерживает гражданские свободы". Но это может оказаться контрпродуктивным, если это будет воспринято как расчетливый ход, а не как движение в сторону принципа справедливости", - считает эксперт.

Помимо того, что Байден пытается заработать политические очки на сделке о признании вины, чтобы "привлечь избирателей" перед предстоящими президентскими дебатами с Трампом, в игру могут вступить и другие "геополитические факторы", полагает Вермаут. "Возможно, Соединенные Штаты таким образом пытаются предотвратить дальнейшее ухудшение дипломатических отношений и восстановить свои позиции как защитника свободы прессы", - сказал он

Удар по свободе прессы

Тот факт, что Ассанж был вынужден признать себя виновным в том, чего он не совершал, может "нанести удар по свободе прессы", считает австралийский ученый, директор Сиднейского фонда мира и личный друг Джулиана Ассанжа профессор Стюарт Рис.

Он добавил, что это напоминание журналистам о том, что "они должны были встать на защиту Ассанжа". Что касается момента, когда это произошло, то он предположил: "Я предполагаю, что в лондонских судах должна была быть рассмотрена апелляция против экстрадиции, и мне и другим казалось, что американцы ее проиграют". По мнению обозревателя, "американцы опасались, что их апелляция на экстрадицию будет проиграна".

реклама





Австралийский ученый сомневается, что сделка о признании вины сильно увеличит шансы Байдена в предстоящих предвыборных дебатах с Трампом, заявив: "Я думаю, это дебаты станут десятиминутным сюрпризом с точки зрения шансов Байдена на переизбрание. Против Байдена действуют довольно мощные силы, и решение позволить Асаду выйти на свободу ему слабо поможет".

Джулиан Ассанж покинул британскую тюрьму строгого режима Белмарш 24 июня, проведя в ней 1901 день. После того как Высокий суд Лондона освободил его под залог, Ассанж сел на самолет и улетел из Великобритании. Слушания по признанию вины только что завершились на Северных Марианских островах, тихоокеанской территории США. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж вышел на свободу и прилетел в Австралию.

По словам супруги разоблачителя Стеллы, сделка заключалась в том, что ее муж признает себя виновным по одному обвинению, которое касается Закона о шпионаже и получения и разглашения информации о национальной обороне. "Главное, что сделка предполагает отбытие срока, и если он ее подпишет, то сможет выйти на свободу", - сообщила она журналистам.

Ассанж много лет боролся с попытками Вашингтона экстрадировать его в Соединенные Штаты, где его пытались привлечь к ответственности. В мае 2019 года американские власти предъявили гражданину Австралии Ассанжу обвинения по 18 пунктам в связи с публикацией WikiLeaks секретных документов. Федеральные прокуроры заявили, что он "вступил в сговор" с аналитиком военной разведки США Челси Мэннинг, чтобы "взломать" сервера Пентагона.

реклама





Фургончик WikiLeaks. Flickr / Крис Виланд

Громкие разоблачения WikiLeaks

Через год после того, как Джулиан Ассанж основал WikiLeaks в 2006 году, сайт организации приоткрыл завесу над "правилами содержания" заключенных в американском лагере Camp Delta на военно-морской базе в Гуантанамо. 238-страничное армейское руководство от 2003 года показало, что американские военные прятали заключенных от инспекторов Красного Креста, а вновь прибывших пленников держали в изоляции в течение двух недель, чтобы сделать их более сговорчивыми.

Рядовой первого класса армии Соединенных Штатов Челси Мэннинг, аналитик разведки (в Ираке), предоставил WikiLeaks в начале 2010 года множество инкриминирующих материалов о военных преступлениях американцев.

Видеозапись, получившая название "Сопутствующее убийство", была опубликована в апреле 2010 года и показала, как экипаж американского вертолета Apache со смехом убил 18 иракских граждан, включая двух журналистов агентства Reuters, во время авиаудара по Багдаду в 2007 году. Впоследствии было установлено, что американские военные лгали об этом инциденте, пытаясь скрыть его.

Видеозапись, получившая название "Сопутствующее убийство", была опубликована в апреле 2010 года и показала, как экипаж американского вертолета Apache во время авиаудара по Багдаду в 2007 году смеется, убивая 18 иракских мирных жителей, в том числе двух журналистов агентства Reuters. Было доказано, что американские военные лгали об этом инциденте, пытаясь его утаить.

В июле 2010 года были опубликованы 75 тысяч документов о боевых действиях в Афганистане. Разоблачения раскрыли многочисленные случаи дружественного огня в стране и убийства афганских гражданских лиц американскими и союзными военными.

В октябре 2010 года были опубликованы 391 832 секретных отчета, получившие название «Иракское досье» (англ. Iraq War logs; Baghdad War Diary)". В этих документах подробно описаны обстоятельства гибели во время иракской войны по меньшей мере 109 000 человек, в том числе более 66 000 гражданских лиц - намного больше, чем ранее признавали США. Также присутствовали материалы, касающиеся издевательств над заключенными со стороны военнослужащих коалиционных сил.

В ноябре того же разразился новый скандал, получивший впоследствии название "кабельгейт" связанный с публикацией более 250 тысяч дипломатических телеграмм Госдепа США.

Каблограммы, датированные периодом с декабря 1966 года по февраль 2010 года, содержали: шокирующие откровения о гибели мирных жителей в результате военных операций Вашингтона на Ближнем Востоке и в Афганистане; секретные удары с беспилотников в Йемене; нелестные отзывы о мировых лидерах; доказательства прослушки и попыток собрать "биографическую и биометрическую" информацию о ключевых чиновниках Организации Объединенных Наций и многое, многое другое.

В апреле 2011 года были обнародованы "Файлы Гуантанамо", в которых содержалось 779 секретных документов из американского лагеря для заключенных. Утечка информации вскрыла свидетельства массового применения пыток и огромного количества психических расстройств, вызванных бесчеловечным обращением. Данные показали, что свыше 150 невинных афганских и пакистанских гражданских лиц содержались под стражей и подвергались насилию в течение многих лет без предъявления каких-либо обвинений.

В период 2012-2013 гг. были опубликованы "Глобальные разведывательные файлы", касающиеся частная американской разведывательно-аналитической компании Strategic Forecasting, Inc. (Stratfor). В более чем 5 миллионах электронных письмах содержались сведения о "внутренней работе" и методах отмывания денег частной разведывательной компании, использовавшей сеть информаторов для консультирования американских государственных учреждений и корпораций, включая Министерство внутренней безопасности США и Разведывательное управление Министерства обороны США.

В феврале 2016 года была обнародована информация о хакерской деятельности американских спецслужб по всему миру. Агентство национальной безопасности США (АНБ), как было установлено, шпионило за мировыми лидерами, включая тогдашнего генерального секретаря Организации Объединенных Наций Пан Ги Муна, канцлера Германии Ангелу Меркель, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и трех последних президентов Франции.

Photo: Reuters

В преддверии президентских выборов в Соединенных Штатах в 2016 году WikiLeaks опубликовал 30 000 электронных писем из личной переписки кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Они относятся к периоду ее работы на посту госсекретаря (с 2010 по 2014 год) и свидетельствуют о грубом нарушении ею правил Госдепартамента, когда она использовала частный сервер электронной почты для получения писем, потенциально содержащих секретную информацию. Дальнейшие утечки приоткрыли завесу над схемой Национального комитета демпартии (DNC) по борьбе с конкурентом Клинтон Берни Сандерсом в гонке за выдвижение от партии. Клинтон возложила вину за свое поражение в гонке 2016 года на WikiLeaks.

Информация о сфабрикованной истории о "российских хакерах" с целью обвинить Дональда Трампа в сотрудничестве с Россией послужила поводом для расследования, проведенного специальным прокурором США Робертом Мюллером. Последовавший вслед за этим доклад не обнаружил никаких доказательств сговора между Россией и Трампом, который педалировал предвыборный штаб Хиллари Клинтон.

С 2015 по 2016 год WikiLeaks публиковал проекты глав многонациональных торговых соглашений, тайно обсуждаемых Соединенными Штатами, странами Евросоюза и странами Южно-Тихоокеанского региона. Утечка информации о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (ТТИП) и Торговле услугами (TiSA) показала, как американские корпорации, участвующие в переговорах, пытались повлиять на две трети мировой экономики.

В марте 2017 года WikiLeaks обнародовал архив под кодовым названием "Vault 7". В огромном массиве данных подробно описывалось, как Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) использовало сложные программные инструменты и методы для компрометации смартфонов и компьютеров в целях электронной слежки и ведение кибервойны.