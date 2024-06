Президент Байден спровоцировал конфликт на Украине, предложив принять бывшую советскую республику в ряды Североатлантического альянса, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью популярному подкасту "All In" 21 июня, что вызвало на Западе эффект разорвавшейся бомбы несмотря на то, что об этом ни словом не обмолвились ведущие американские СМИ. Об этом рассказывает американский стратег Дэвид Голдман.

Дональд Трамп в эфире подкаста All In 21 июня 2024 года. Сенсационное - для Запада - заявление в подкасте 'All In' было проигнорировано ведущими американскими СМИ. Фото: Screengrab / YouTube / All In

"Байден постоянно говорит неправильные вещи", - сказал Трамп в беседе с венчурным капиталистом Дэвидом Саксом. "И одна из самых плохих вещей, которую он говорил, — это "нет, Украина должна войти в НАТО". Кандидат в президенты от Республиканской партии добавил: "Когда я слушал его речь, я сказал: "Этот парень собирается развязать войну. Как вы знаете, в течение многих лет не было даже разговоров о том, что Россия может напасть на Украину. Этого никогда бы не произошло. Россия и не думала этого делать".

"И вдруг Москва начала свою специальную операцию. Я спрашиваю: "Что же это творится? Но если вы прислушаетесь к риторике Байдена... он до сих пор продолжает так говорить", - добавил Трамп.

Бывший президент и кандидат от республиканцев на выборах 2024 года разрушил в пух и прах "черную легенду" о "неспровоцированном" нападении России на Украину, которую как мантру бесконечно повторяли западные СМИ. Истеблишмент США унижен дважды: сначала, когда спровоцировал конфликт с Россией, а потом, когда практически его проиграл. "Это больше, чем преступление: это ошибка", - говорил министр иностранных дел императора Наполеона Талейран.

Днем позже лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж, сторонник Трампа, повторил его обвинения. "Постоянное расширение НАТО и Европейского союза на восток спровоцировало конфликт на Украине. Мы сами его развязали", - сказал Фарадж в интервью BBC.

В отличие от гробового молчания американских коллег, пишет Голдман, все британские СМИ обрушились с осуждением на Фараджа, лидера Brexit, чья Партия реформ по опросам опережает действующих британских консерваторов на фоне приближающихся всеобщих выборов 4 июля. Американская пресса проигнорировала недавние высказывания Трампа.

В частности, Трамп сказал: "Этого бы никогда не произошло, если бы я был президентом. "Конфликт между Россией и Украиной никогда бы не произошел. Израиль бы не напал на Газу. И инфляции бы не было. Это три важные вещи. Слушайте, я на днях читал, что сейчас у Украины больше нет солдат, у них нет рабочей силы, и они хотят призвать в армию стариков".

"Средний возраст украинских солдат - 43 года, так что у них не осталось людей", - ответил Сакс и спросил: "Господин президент, я ценю ваше замечание о том, что вы хотите заключить мирный договор по Украине, чтобы люди перестали умирать, и я полностью согласен с вами. Чтобы заключить там мирное соглашение, готовы ли вы отказаться от расширения НАТО, если это потребуется, чтобы заставить русских и украинцев пойти на соглашение? Готовы ли вы пойти на это?"

Сакс добавил: "За месяц до начала конфликта госсекретарь Энтони Блинкен заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что администрация не только собирается принять Украину в НАТО, но и считает, что США... могут разместить на Украине ядерное оружие. Неудивительно, что русские начали спецоперацию. Вы говорите о провокации".

Трамп ответил: "Допустим, вы руководите Россией. Вряд ли вы были бы счастливы. Это граница... Россия не желает иметь солдат НАТО у своего порога. Это всегда было понятно. Вы можете попытаться действовать против этого желания русских, но это не значит, что это правильно… Это очень провокационно".

Байден уклонился от ответа на вопрос о перспективном членстве Украины в НАТО. Однако в декабре 2021 года он сказал президенту Зеленскому, что Украина сама решает, вступать ей в НАТО или нет, что де-факто означает одобрение членства Украины в альянсе. В феврале 2022 года, незадолго до начала конфликта на Украине, сенатор Джош Хоули, союзник Трампа, призвал администрацию Байдена отказаться от поддержки членства Киева в НАТО.

В своем обращении от 23 февраля 2022 года накануне СВО Путин объяснил, почему Россия против вступления Украины в НАТО. "В случае размещения ударных средств на Украине они смогут поражать объекты на всей европейской территории России, а также за Уралом. Подлетное время до Москвы крылатых ракет «Томагавк» составит менее 35 минут, баллистических ракет из района Харькова – 7–8 минут, а гиперзвуковых ударных средств – 4–5 минут... Альянс, его военная инфраструктура вышли непосредственно к границам России, - сказал Путин, добавив:

Найджел Фарадж, лидер партии "Реформы Великобритании", выступает на пресс-конференции в Лондоне, Великобритания, 3 июня 2024 года. Maja Smiejkowska/Reuters.

“Это и стало одной из ключевых причин кризиса европейской безопасности, самым негативным образом сказалось на всей системе международных отношений, привело к утрате взаимного доверия…”

“В США ведется разработка универсальной ракеты Standard Missile-6, которая наряду с решением задач противовоздушной и противоракетной обороны может поражать и наземные, и надводные цели. То есть у якобы оборонительной системы американской системы противоракетной обороны появляются и расширяются новые наступательные возможности“.

“Это называется, прямо «нож к горлу». И они, не сомневаюсь, надеются реализовать эти планы, как неоднократно делали это в прошлом, расширяя НАТО на восток, перемещая свою военную инфраструктуру к российским границам и полностью игнорируя наши опасения, протесты и предупреждения“.

Сегодня проблемы те же, что и во время Кубинского ракетного кризиса 1962 года, пишет Голдман. Соединенные Штаты разместили ядерные ракеты средней дальности на границе Турции недалеко от России, а Москва в ответ отправила ракеты на Кубу. Россия согласилась убрать ракеты с Кубы после того, как США согласились убрать свои ракеты из Турции. В результате обе стороны сумели сохранить лицо.

Представителям вашингтонского истеблишмента было известно, как отреагирует Россия, потому что она подробно и обстоятельно объяснила им, как будет действовать. Но истеблишмент видел в этом возможность вывести Россию из игры и подавить ее экономическими санкциями.

22 марта 2022 года Байден написал в твиттере: "В результате наших беспрецедентных санкций рубль почти сразу же рухнул. Вскоре российская экономика сократится вдвое. До этого конфликта Россия занимала 11-е место в мире, а скоро не будет входить даже в 20-ку крупнейших экономик".

Но в 2023 году Россия обогнала Японию и заняла четвертое место в мировом экономическом рейтинге, по данным Всемирного банка.

По сравнению с "вечными войнами" в Афганистане и Ираке, украинская катастрофа способна окончательно подорвать американскую гегемонию. Союзники (или скорее бывшие союзники) Соединенных Штатов не питают иллюзий на этот счет.

"Украина и крах Запада" - под таким заголовком 23 июня вышла статья самого тиражируемого в Германии ежедневного информационного издания Pioneer Briefing. "Украина истощена, консервативный лагерь расколот, а бизнес не прочь нормализовать отношения с Россией, - пишет немецкий журналист и редактор издания Габор Штейнгарт. Он назвал шесть причин, по которым конфликт на Украине можно считать проигранным:

Украина - "истощенная страна";.

стратегия Запада по изоляции России провалилась;

Америка больше не способна экспортировать демократию;

Германия отказывается от поддержки продолжающегося военного конфликта:

консервативный лагерь расколот, а известный христианский демократ Армин Лаше поддерживает осторожную позицию социал-демократического правительства в отношении Украины; и

бизнес уже смотрит вперед, на восстановление.

Лаше, кандидат в канцлеры от христианских демократов в 2021 году, поддержал политику "благоразумия и осторожности" Олафа Шольца в отношении Украины, опровергнув "ястребиную" позицию лидера ХДС Фридриха Мерца, пишет Голдман.

На прошедших 9 июля выборах в Европейский парламент антивоенные партии, в первую очередь "Альтернатива для Германии" (AfD), добились значительных успехов за счет социал-демократов и "зеленых". Что еще более удивительно, большинство членов Христианских демократов, крупнейшей партии Германии, в ходе недавнего опроса, проведенного изданием Die Welt, заявили, что предпочли бы коалицию с AfD, а не с какой-либо другой партией.

Данные внутренних опросов AfD показывают, что главным вопросом среди немецких избирателей стал украинский конфликт. Двадцать шесть процентов респондентов заявили, что "достижение мира" — это главная проблема, за которой следуют социальное обеспечение (23 процента) и иммиграция (17 процентов).

Не сумев изолировать, а тем более победить Россию, Вашингтон истерично призывает к отчаянным мерам, включая атаки ВСУ вглубь российской территории с помощью западного оружия. В ответ президент РФ Владимир Путин не исключил поставок высокоточного оружия Корейской Народно-Демократической Республике, - ядерной державе, которую региональный союзники США считают "дикой картой".

Визит Путина в КНДР на прошлой неделе вызвал истерику в Вашингтоне. В частности, газета New York Times сообщила:

В один из самых мрачных моментов возврата к временам холодной войны визит Владимира Путина в Пхеньян в среду - и объявление о заключении соглашения об оказании "взаимной помощи в случае агрессии" - продемонстрировал, что усилия трех крупнейших ядерных держав мира, направленные на прекращение распространения ядерного оружия Северной Кореей, уже давно находятся в стадии угасания…

Путин сделал гораздо больше, продолжает издание, он пообещал Пхеньяну оказать неоговоренную технологическую помощь. И если в нее войдут те немногие критически важные технологии, к совершенствованию которых стремится Ким (Чен Ын), то это поможет КНДР создать боеголовку, способную выдержать возвращение в атмосферу и угрожать ее многочисленным противникам, включая США.

Американцы играют в "монополию", а русские - в шахматы. Путин открыл геополитический фронт, который может нанести удар по западному миру, с целью заставить Запад признать территориальные успехи России на Украине, а также согласиться с украинским нейтралитетом, резюмировал американский стратег.