«Торговля акциями в КНР возвращается к жизни». По крайней мере, так утверждает французский финансовый конгломерат «Сосьете Женераль», полагающий, что недавние меры Пекина по урегулированию кризиса в сфере недвижимости вывели крупнейшую экономику Азии за рамки «кризиса доверия», доминировавшего на рынках Поднебесной в 2023 году.

Кризис на рынке недвижимости Китая тормозит рост экономики и акций. Некоторые инвесторы считают, что сейчас самое время снова вложить деньги в китайские акции, в то время как другие все еще хотят увидеть более смелые действия со стороны Пекина. Image: Youtube Screengrab

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Резонное мнение? Учитывая, что на прошлой неделе китайские акции на рынке недвижимости вошли в состояние технического медвежьего тренда на фоне опасений, что Пекин не предпринимает достаточно срочных и смелых действий для стабилизации сектора, мнения экспертов пока расходятся.

Возможно, что период падения фондового рынка на 7 триллионов долларов США, продолжающийся с пика 2021 года до января 2024 года, уже завершился, но экстремальная волатильность на рынках Шанхая и Шэньчжэня продолжает заставлять инвесторов держать руку на пульсе.

Тем не менее, «рынок начинает обретать некоторую уверенность в том, что рецессия в сфере доходов подходит к концу, о чем свидетельствует последний сезон прибыли», - говорит Вэй Яо, глава отдела исследований Азиатско-Тихоокеанского региона в компании «Сосьете Женераль».

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«В отличие от роста выручки на 1-2 % без учета финансовых показателей - в 2023 году, самого слабого с 2020 года, консенсус-прогноз роста выручки на 4% - и 7,5% без учета финансовых показателей - на этот год ближе к прогнозу роста внутреннего валового продукта и выглядит вполне правдоподобным, на наш взгляд», - считает Яо, ссылаясь на целевой показатель экономического роста Пекина в 5 процентов.

Другие эксперты видят аналогичные преимущества. «Мы видим, что акции Китая набирают обороты, особенно если стимулирующая политика оправдает ожидания рынка, - добавляет Джонатан Фортун, экономист Института международных финансов из Вашингтона.

Главной движущей силой является растущий оптимизм по поводу того, что правительство Си Цзиньпина наконец-то разработало стратегию по стабилизации проблемного сектора недвижимости, который исторически приносил до 25 процентов внутреннего валового продукта.

Среди последних инициатив по оживлению сектора - стимулирование местных органов власти к выкупу нераспроданной недвижимости и снижение стоимости залога для покупателей жилья.

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«Последний набор позитивных макроэкономических показателей свидетельствует о том, что меры стимулирования, предпринимаемые высшими руководителями Китая, способствуют устранению дефляционного риска, вызванного значительным замедлением темпов роста внутреннего рынка недвижимости», - утверждает Кельвин Вонг, старший аналитик валютного онлайн-брокера Oanda.

В свою очередь, экономист Rhodium Group Логан Райт считает, что «есть все основания ожидать», что темпы строительной активности «скоро стабилизируются».

Однако тот факт, что акции китайских застройщиков упали более чем на 20 процентов с максимума, достигнутого в середине мая, говорит о том, что инвесторы по-прежнему считают, что Пекину предстоит проделать большую работу по восстановлению доверия.

«Несмотря на все разговоры о том, что Председатель Си и премьер Ли Цян засучили рукава, чтобы оживить рынок недвижимости, „чистки не произошло“, - говорит экономист Natixis Алисия Гарсия-Эрреро. «Именно поэтому Китай больше похож на Японию, а не на Штаты или Испанию».

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Вопрос о том, столкнутся ли местные органы власти по всему Китаю с кризисом, подобным тому, который поразил японские банки в 90-х годах прошлого века, остается открытым. По словам Гарсии-Эрреро, медленные темпы действий Пекина могут означать «более длительную и затяжную реорганизацию».

В своем отчете на прошлой неделе аналитики Bank of Communications Co предположили, что последние изменения в политике могут увеличить продажи более чем на 1 триллион юаней (138 миллиардов долларов США).

По словам Трейси Чена, портфельного менеджера Brandywine Global, причина, по которой инвесторам следует насторожиться, заключается в том, что последний «пакет мер по спасению рынка недвижимости» КНР направлен скорее на управление рисками, чем на создание очередного бума недвижимости. Он направлен на достижение нескольких целей, включая стимулирование спроса на жилье, сокращение его запасов и поддержку застройщиков».

Эти меры предусматривают выкуп земельных участков местными органами власти, которые будут приобретать излишки земли у застройщиков по «приемлемым» ценам. Такие участки могут быть использованы для строительства доступного арендного жилья, в то время как финансирование будет осуществляться за счет специальных выпусков облигаций. В итоге муниципалитеты получат стимул к приобретению новых территорий даже в условиях сложной финансовой ситуации.

Далее, необходимо ускорить сокращение объемов жилья. Местные органы власти получат возможность выкупать излишки жилья через местные государственные компании и переводить их в разряд доступного арендного фонда. Затем последует рост финансирования незавершенных проектов на фоне смягчения требований к жилищному кредитованию.

Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину и премьеру Госсовета КНР Ли Цяню по-прежнему есть над чем работать в сфере недвижимости. Image: NTV / Screengrab

В частности, минимальный первоначальный взнос будет снижен еще на 5 процентных пунктов - до 15 % на покупку первого объекта и до 25 % на покупку второго объекта, что является рекордно низким показателем. Также были сняты ограничения на минимальную процентную ставку по ипотеке.

«Пакет мер - это шаг к стабилизации китайского рынка недвижимости, но его успех зависит от преодоления серьезных проблем и возрождения уверенности домохозяйств в необходимости покупки жилья», - говорит Чен. "Однако эти меры могут оказаться недостаточными из-за масштабов проблемы предложения. Масштабы, финансирование и реализация закупок запасов слишком малы и неоднозначны.".

Поэтому, добавляет Чен, «пакет мер по спасению пока не изменил ситуацию. Для ликвидации огромных запасов нераспроданного жилья необходима более решительная и жесткая политика. Директивным органам нужно действовать масштабно, чтобы возродить доверие покупателей жилья. В отсутствие более существенной интервенции масштабы дефицита предложения на рынке, вероятно, означают, что китайский сектор недвижимости будет препятствовать росту экономики в ближайшие годы».

По мнению Раймонда Юнга, главного экономиста по Большому Китаю в Australia & New Zealand Banking Group, Китай может оказаться в затруднительном положении, если снижение ставок по ипотеке "не оживит спрос". Это связано с тем, что снижение коэффициента первоначального взноса усилит риск отрицательного капитала по всей отрасли.

Тем более, что у Пекина есть все основания для проведения еще более масштабных реформ. По мере того, как политики Си работают над снижением долговой нагрузки на экономику, они сталкиваются со все более шатким балансированием. И по мере усиления «глобальных ветров» Пекин может столкнуться с внутренним давлением, вынуждающим его вновь нажать на газ в отношении фискальных и монетарных стимулов.

«Китайская экономика страдает от недостаточного внутреннего спроса», - говорит Эмили Цзинь, консультант консалтинговой компании Datenna. "В течение многих лет аналитики призывали Пекин повысить роль потребления в экономике Китая, но безрезультатно. Рост потребительского спроса на 5,2 процента в прошлом году, в значительной степени объясняемый низким базовым эффектом от пандемического уровня потребления, может не сохраниться в году текущем

“Безусловно, дефляция в Китае радует многих инвесторов в облигации. В начале марта доходность 30-летних облигаций достигла рекордно низкого уровня в 2,4 процента. Однако планы Китай по расходованию бюджетных средств - как и планы по выпуску долговых обязательств - означают, что Пекин должен действовать осторожно”.

Например, Китай продает сверхдолгосрочные облигации на рекордную сумму в 1 трлн юаней (138 млрд долларов), что более чем в два раза превышает средний объем выпуска в период с 2019 по 2023 год. Однако, по мнению экспертов, Пекину еще предстоит пройти долгий путь, чтобы добиться устойчивого роста акций. Вместе с тем недавние шаги по стимулированию местных органов власти к скупке квартир могут в значительной степени способствовать снижению дефляционных рисков.

Эти усилия «представляют собой значительную эволюцию в реакции правительства на кризис недвижимости», - утверждает Эндрю Бэтсон, аналитик Gavekal Dragonomics. «Решение проблемы пока не найдено, но шансы на то, что оно действительно появится, теперь гораздо выше». По словам Бэтсона, этот план можно назвать «ранним авансом за недавнее обещание нового курса» по стабилизации сектора, обеспечивающего непропорционально большой объем экономического роста Китая.

Однако в условиях, когда запасы непроданного жилья и пустующих земель достигли самого высокого уровня за последние годы, строительство резко замедляется, а риски дефолта среди застройщиков - от гигантских государственных компаний до небольших частных предприятий - растут. Работа над тем, чтобы риски дефолта, подобные China Evergrande Group, остались в прошлом, пока еще не закончена.

В последние месяцы Народный банк Китая предоставил кредитные средства для скупки нераспроданного жилья, но, по мнению аналитиков, предстоит сделать гораздо больше. Как отмечает Лишенг Ванг из Goldman Sachs, «любые меры по смягчению жилищного кризиса, в том числе связанные с сокращением запасов жилья, скорее всего, потребуют значительно большего финансирования чем предоставлено до сих пор».

Однако выход из кризиса будет в большей степени связан с решением проблемы переизбытка жилищного предложения, чем с объемом ликвидности в системе. Это означает, что любая попытка исправить ситуацию в конечном счете потребует балансировки спроса и предложения на рынке жилья, а также мер по поддержке экономического роста. По мнению Бэтсона, ряд не оправдавших ожиданий правительственных инициатив по стабилизации ситуации с недвижимостью подорвали три проблемы.

Во-первых, чрезмерная сосредоточенность на спросе, а не на предложении. Во-вторых, нежелание оказывать прямую финансовую поддержку со стороны центрального правительства в достаточных масштабах. В-третьих, непрозрачные усилия по стимулированию рынка, которые ограничивают положительное влияние на доверие. Последние изменения в законодательстве КНР «означают шаг вперед по всем трем направлениям, хотя эти проблемы еще не полностью устранены», - говорит Бэтсон.

Здание Evergrande Center в Гонконге. (Harcourt House & China Evergrande Centre Фото: Wpcpey/ wikipedia.org/ CC BY-SA 4.0 )

Поэтому внимание всего мира приковано к тому, что власти Поднебесной будут делать дальше. Несмотря на намеки на «зеленые ростки», глобальные инвесторы по-прежнему обеспокоены дефляционным давлением, которое пока продолжает влиять на экономику страны.

Риск заключается в том, пишет Бэтсон, что ЦБ Китая может совершить ошибку, подобную той, которую совершила Япония, позволив дефляционным процессам угаснуть без принятия достаточно решительных действий. Другая опасность заключается в том, что официальные лица в Пекине могут быть слишком самоуверенны в отношении состояния мирового спроса.

На фоне заявлений Пекина о дополнительных мерах стимулирования и наращивания объемов производства для оживления экономики многие мировые инвестиционные фонды занимают позицию «доверяй, но проверяй». Вопрос в том, «будет ли в будущем проведение такой политики, как масштабная модернизация производства, продолжать поддерживать спрос в обрабатывающей промышленности", - говорит аналитик Сяо Цзиньчуань из Guangfa Securities Co (одна из крупнейших брокерских компаний КНР).

Глядя на рост обрабатывающей промышленности Китая, говорит Джереми Марк, старший научный сотрудник Центра геоэкономики Атлантического совета, можно с уверенностью предположить, что "большая часть этой экспансии, скорее всего, будет направлена на экспорт". "Однако победа над дефляцией требует смелых шагов и со стороны предложения. Пока Пекин сигнализирует о новых шагах по оздоровлению сектора недвижимости, китайские «быки», вроде Société Générale, прогнозируют фондовое ралли, но пока их больше, чем «медведей», которые выжидают и наблюдают".