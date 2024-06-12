Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, президент РФ Путин обозначил основные приоритеты развития России до 2030 года и рассказал о саморазрушительной роли Запада в подрыве собственной гегемонии по всему миру.

4D Шахматы Путина: Вступив в противостояние с Россией, Запад проигрывает войну на четырех фронтах — британский эксперт

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Десятки тысяч санкций, введенных против России странами Запада, не смогли сокрушить российскую экономику, напротив, в стране наблюдается экономический рост практически беспрецедентными в постсоветской истории темпами.

«Мы поставили перед собой цель войти в четверку крупнейших экономик мира», - заявил президент Путин во время своего выступления на ПМЭФ в пятницу. "Буквально на прошлой неделе Всемирный банк провел дополнительные расчеты и поставил Россию на четвертое место. Мы оказались впереди Японии. Россия занимает четвертое место по ВВП по паритету покупательной способности".

Россия не собирается останавливаться на достигнутом, подчеркнул российский лидер, отметив, что разница в ВВП "небольшая", "другие страны тоже не стоят на одном месте", "лидерские позиции нужно постоянно подтверждать, усиливать".

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Далее президент РФ изложил стратегию экономического роста и привлечения инвестиций на ближайшие шесть лет, предусматривающую, среди прочего, повышение уровня самообеспеченности, значительный рост капиталовложений, изменения в налоговом кодексе и привлечение частного капитала.

Остановившись на переориентации российской экономики в торговле и платежах с Запада на развивающиеся страны, Президент России отметил, что Западу «был нанесен серьезный удар», причем в основном «силами самих западных стран»: они стали наращивать торговлю в валютах, отличных от доллара и евро.

В то же время, гегемон западного экономического порядка - Соединенные Штаты, столкнулись с серьезными финансовыми трудностями, которые были бы еще более серьезными, если бы они не продолжали грабить развивающиеся страны.

«У них уровень дефицита текущего счёта торгового баланса - триллион долларов в год. Здесь всем людям, думаю, будет понятно, о чём я говорю. Это и есть неоколониализм в его современном издании. Используя монопольное положение доллара, США потребляют на триллион долларов в год больше, чем производят. Выкачивая эти ресурсы из других стран.», пояснил Путин. Российский лидер добавил, что десятки триллионов американского госдолга «ничем не обеспечены, кроме доверия к американской экономике».

Запад проигрывает войну на четырех фронтах

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«Рост российской экономики (опережающий западные экономики) впечатляет, и он показывает, что 15 000 санкций, примененных Западом, обернулись против этих стран», считает британский ученый, политический и экономический комментатор, журналист, писатель и бизнесмен Родни Аткинсон.

«Запад терпит поражение сразу на четырех фронтах - экономическом (в торговле и долговых обязательствах), финансовом (дедолларизация и международные платежные системы), военном (в конфликте на Украине и в сопоставлении систем вооружений) и геополитическом - с масштабной потерей влияния по всему миру», пояснил Аткинсон.

Политический обозреватель подчеркнул, что враждебность, с которой Запад реагирует на метаморфозу однополярного миропорядка в многополярный мир, только ухудшает ситуацию для него самого благодаря эгоистичным и недальновидным политическим элитам.

«Еще до 20-летней экспансии НАТО в сторону России и конфликта 2014 года, спровоцированного Майданом, европейские имперские амбиции и неоконсервативная агрессия в США были крайне непопулярны. Теперь, когда Глобальный Юг стал свидетелем последних событий и БРИКС предлагает альтернативу, а Америка скатилась к рекордным долгам и промышленной немощи, Западу очень трудно восстановить свое влияние. Погрязшие в геополитическом невежестве, финансово безответственной политике и слабом руководстве, Вашингтон и его союзники могут и не выжить в статусе одного из полюсов многополярного мира", сказал Аткинсон.

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Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форуме (ПМЭФ 2024) / РИА Новости/ Сергей Бобылев

Аткинсон обратил внимание на "неадкватную логику" Запада, который вводит санкции против такой огромной страны, как Россия, с ее богатыми продовольственными, минеральными и энергетическими ресурсами. Что еще хуже (для Запада), так это то, что Москва прокладывает путь к независимости, по которому могут пойти другие страны.

«Импортозамещение в России, нежелание западных компаний покинуть российский рынок (с 2022 года РФ покинули 1600 международных компаний, но осталось более 2100) и замена в в международных расчетах доллара и евро национальными валютами (в т.ч. рупиями, юанями, рублями) - все это показывает странам Глобального Юга, что существуют альтернативы западной системе, основанной на санкциях», утверждает Аткинсон.

Чем сильнее Запад пытается затянуть удавку, тем больше стран ускользает из его цепких лап

Мир находится на неизбежном пути к многополярности, и никакие усилия Запада, в том числе насильственные, не смогут обратить эту тенденцию вспять, считает профессор Алексис Хабияремье, политолог и старший научный сотрудник Школы экономики Йоханнесбургского университета, комментируя концепцию Путина о том, что Россия должна стать частью многополярного мира.

«Западные страны долгое время полагались на свой технологический прогресс и превосходство в применении насильственных методов, пытаясь навязать свое господство другим народам», заявил Хабияремье. «В условиях заметного технологического отставания, наблюдаемого со второй половины XX века, и, прежде всего, на фоне технологически развитой российской оборонной промышленности, западные страны больше не могут беспрепятственно навязывать свое господство".

Запад по-старинке пытается «использовать бреттон-вудские институты для доминирования и дисциплинирования развивающихся стран», пишет академик, но «с появлением альтернативных источников финансирования развития (например, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций или Нового банка развития) финансовая хватка против развивающихся стран похоже ослабевает». Значение Запада в мировой экономике и в численности населения планеты неумолимо снижается. И сколько бы насилия они ни применяли, чтобы сохранить свое господство, мир уже изменился. Глобальный Юг не смирится с жестоким и травмирующим господством Запада. И он уже демонстрирует это в разных частях земного шара", считает обозреватель.

Многополярный «новый мировой порядок», который строит Россия и другие страны БРИКС, «создавая альтернативные полюса экономической и дипломатической мощи, безусловно, принесет пользу странам Глобального Юга и снизит давление существующего гегемона», уверен Хабияремье.

При этом «странам, находящимся на „заднем дворе“ Соединенных Штатов, таким как Боливия, Венесуэла или Куба, по-прежнему будет крайне сложно освободиться от удушающего контроля со стороны Вашингтона. Именно поэтому они нуждаются в большей поддержке со стороны других развивающихся государств", добавил он.

Запад потерял курицу, несущую золотые яйца

Соединенным Штатам, Европе и их союзникам на самом деле некого винить в снижении своего влияния в международной политике, считает профессор экономики Пекинского университета международного бизнеса и экономики Джон Гонг.

«Я думаю, что использование рупии, а также национальной валюты Китая, юаня, для торговли между Китаем и Россией, на самом деле является творением рук Вашингтона. Санкции, введенные против России, угроза вторичных санкций против китайских компаний привели к созданию альтернативной системы платежей и торговых расчетов в нацвалютах. Я думаю, что это также является частью более широкой тенденции, согласно которой на всей арене международных торговых операций роль доллара начинает уменьшаться, хотя и довольно медленно, отметил доктор Гонг, охарактеризовав этот процесс как «плотину», на которой «появляются заметные трещины».

По словам обозревателя, «на повестке дня - несколько вариантов»: использование национальных валют, дискуссии о создании единой альтернативной валюты на базе БРИКС и цифровые суверенные валюты.

Китай заинтересован в создании альтернативной платежной инфраструктуры в силу разных причин, подчеркнул Гун. В том числе из-за желания сохранить нормальные торговые отношения в условиях односторонних санкций Запада не только против России, но и других государств, например Ирана.

К этому следует добавить заинтересованность Пекина в продвижении и интернационализации юаня. "В корзине специальных прав заимствования Всемирного банка он занимает место сразу после доллара и евро, и уже заметно сократил роль британского фунта и японской иены. Так что это тоже повестка дня, в которой очень заинтересован Китай", отметил академик. США потребляют на триллион долларов в год больше, чем производят, заявил Путин. На снимке: Купол здания Капитолия США. Associated Press News (AP Photo) / J. Scott Applewhite

«Большие возможности» для крупнейшей экономики мира

Поворот России с Запада на Восток, о котором говорил Путин, открывает «большие возможности» для Китая и других развивающихся держав, подчеркнул Гун.

«Я например могу себе представить, что, инвестируя в инфраструктуру в России, китайские компании получат массу новых возможностей. Китайские компании смогут стать участниками этого процесса. Китайские компании смогут поставлять жизненно важное оборудование, материалы, продукты, которые могут быть использованы при строительстве инфраструктурных объектов.

Поэтому я думаю, что сотрудничество между двумя сторонами имеет большой потенциал... Это долгосрочная стратегия. Это не просто переходный этап, это будет работать на протяжении многих десятилетий", - сказал он. По словам Гуна, сотрудничество с Россией открывает и другие возможности, в том числе новый транспортный коридор Северного морского пути в Арктике.

"С точки зрения Китая, это жизнеспособный, технологичный и, я бы сказал, экономичный транспортный маршрут в Европу и другие регионы мира. Мы все понимаем, что беспорядки на Ближнем Востоке создают проблемы для таких крупных экономик как Китай. Небезопасные маршруты в Красном море сокращают объемы китайских перевозок, а также взвинчивают стоимость транспортировки. И я думаю, что Северный морской путь в Арктике является самым надежным и экономически выгодным для грузоотправителей маршрутом", резюмировал эксперт.