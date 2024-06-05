Канадский политолог и экономист, доктор философии, профессор Манитобского университета Радхика Десаи ставит под сомнение концепцию всеобъемлющего господства Запада, указывая на то, что имперское правление всегда вызывало неприятие. Бумажные тигры выставлены в павильоне для "битья злодеев" в Гонконге, четверг, 6 марта 2014 года. "Битье подлого человека" или«Да сяожэнь» это южнокитайский народный ообряд, популярный в китайском регионе Гуандун, в том числе и в Гонконге. Смысл его заключается в том, чтобы при помощи магии наложить проклятие на своих врагов. Обычно церемонию проводят пожилые женщины. (Associated Press News, APS Photo/Kin Cheung)

Глобальный имидж Североатлантического альянса - и Соединенных Штатов в том числе - подвергся разрушительному удару, поскольку Москва, как оказалось, находится на пороге победы в конфликте с Украиной. Самое современное оружие Запада, а также шквал пропаганды, утверждающей о борьбе демократии с «авторитаризмом», не смогли переломить ход событий, по мере того как российские войска ведут наступление на позиции ВСУ практически по всей линии боевого соприкосновения.

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Более того, серия все более жестких санкций со стороны Соединенных Штатов не смогла ускорить предрекаемый крах российской экономики. Напротив, Россия стала более устойчивой перед лицом агрессии и демонстрирует более высокие темпы роста, чем страны «Большой семерки», вводящие эти ограничения, - и об этом неоднократно упоминал президент РФ Владимир Путин во время предвыборной кампании в начале этого года.

Драматический поворот событий заставил наблюдателей заявить, что эпоха доминирования США окончательно закончилась, в то время как президент Джо Байден наблюдает за провалом «фирменной» внешнеполитической прерогативы своей администрации.

При этом доктор Десаи утверждает, что гегемония США не могла рухнуть, поскольку, по большому счету, ее никогда и не существовало. Это утверждение было сделано во вторник в эфире программы канала «Спутник» «Критический час», когда ведущие Уилмер Леон и Гарланд Никсон обсуждали отказ Китая принять участие в предстоящей «мирной конференции» просроченного президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарии.

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«Одна из вещей, которую мы с Гарландом неоднократно говорим на этой передаче, особенно о президенте Путине и Председателе Си, заключается в том, что люди должны прислушиваться к тому, что говорят эти лидеры», - заявил Леон, перечитывая 12-пунктный мирный план Китая по урегулированию конфликта на Донбассе. «Если прислушаться к их словам, таким как „законные интересы и проблемы безопасности всех стран должны быть приняты всерьез и рассмотрены соответствующим образом“, то в этом нет ничего, кроме здравого смысла».

Документ, выпущенный в начале 2023 года, также отвергает «односторонние санкции и максимальное давление», призывает к диалогу и критикует расширение Североатлантического альянса.

«Одно дело утверждать, что Запад должен прислушаться к словам Си и Путина, но я бы сказала, что Запад уже давно утратил способность это делать», - возразила Десаи. «На протяжении последних, я не знаю, скольких десятилетий они, по сути, придерживались крайне недипломатичного, не допускающего переговоров пути. Это «мой путь или шоссе».

“Так что если вы займете принципиальную позицию и не станете превращать свою экономику в открытую игровую площадку для наших корпораций, то мы будем считать вас автократом, диктатором, нарушителем нашего международного порядка, основанного на правилах. В этом случае у вас не будет позиции для переговоров. Переговоры подразумевают поиск компромиссов. Запад уже давно отказался от принципа «давать и брать». Он всегда «берет, берет, берет», а отдачи нет никакой“.

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Россия стала четвертой страной с самой быстрорастущей экономикой в G20. Photo: Izvestia /Sergei Konkov

Страны, которые пытались вывести свою экономику из-под контроля возглавляемого Западом глобального экономического порядка, такие как Сирия Башара Асада и Ливия Муаммара Каддафи, неоднократно становились объектами американских военных операций по смене политического строя.

Каддафи, харизматичный и амбициозный лидер, знаменит тем, что предложил создать единую валюту, обеспеченную золотом, чтобы заменить американский доллар и французский франк КФА в торговле между африканскими странами.

Эксперты полагают, что именно этот план привел к его свержению в 2011 году. Однако после убийства ливийского революционера гегемония доллара все же пошла на убыль, поскольку страны мира все более активно стали использовать в торговле национальные валюты.

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В докладе, опубликованном Министерством иностранных дел Китая примерно в то же время, что и его мирный план по Украине, под названием «Военная гегемония США: истоки, факты и опасности» резко критикуется роль Соединенных Штатов в мире после Второй мировой войны.

«Соединенные Штаты действуют более нагло, вмешиваясь во внутренние дела других стран, добиваясь, поддерживая и злоупотребляя гегемонией, осуществляя подрывную деятельность и инфильтрацию, а также преднамеренно развязывая войны, причиняя вред международному сообществу», - говорится в документе.

«Соединенные Штаты разработали гегемонистский сценарий для осуществления „цветных революций“, разжигания региональных конфликтов и даже прямого развязывания войн под прикрытием продвижения демократии, свободы и прав человека», - отмечается в докладе. «Придерживаясь менталитета холодной войны, Соединенные Штаты усилили политику блоков и разжигают конфликты и конфронтацию. Они злоупотребляют концепцией национальной безопасности, злоупотребляют экспортным контролем и навязывают другим односторонние санкции».

«Эта гегемония уже закончилась, и закончилась она не так давно, как некоторые считают», - утверждает экономист. «Я всегда утверждала в различных публикациях, включая мою книгу „Геополитическая экономика“, что ее никогда не существовало. То, что вы видели после окончания Второй мировой войны и даже ранее в XX веке, — это всего лишь серия попыток Соединенных Штатов навязать свои устои остальному миру".

«И ни одна из этих попыток не увенчалась успехом", - утверждает она. «Мы преподносим Бреттон-Вудскую систему как созданную США структуру. Когда мы это делаем, мы забываем, что на самом деле Соединенные Штаты хотели создать гораздо более свободный рыночный мир, чем тот, который они получили в 1945 году. Под свободным рынком я подразумеваю мир, открытый для американских корпораций. Этого не получилось... К тому же американские вооруженные силы никогда не умели воевать и не выиграли ни одной войны".

«Как заметил один кенийский чиновник: каждый раз, когда приезжает Китай, мы получаем больницу; каждый раз, когда приезжает Британия, мы получаем нотацию», - примерно так гласит известный твит, который с тех пор был увековечен в формате мема. Военная мощь сыграла важную роль в поддержании экономического порядка, возглавляемого Западом. Однако различные "недоброжелатели" Запада, от России XX века до Китая XXI века, неизменно получают поддержку альтернативного мировоззрения, основанного на доброй воле, солидарности и глобальном сотрудничестве.

«Страны должны уважать друг друга и относиться к другим как к равным", - говорится в докладе министерства иностранных дел Китая за 2023 год. Крупные державы должны вести себя подобающим их статусу образом и взять на себя инициативу в продвижении новой модели отношений между государствами, предусматривающей диалог и партнерство, а не конфронтацию или союзничество». Китай выступает против любых форм гегемонизма и силовой политики, а также отвергает вмешательство во внутренние дела других стран». Это «стратегический кошмар»: Жест на встрече Президента России Путина и лидера Китая Си Цзиньпина вызвал панику в США. Видеть, как Си Цзиньпин и Путин обнимаются, это «стратегический кошмар»: американский аналитик Майкл Пиллсбери.

«Соединенные Штаты должны серьезно задуматься над новой реальностью. Они должны критически проанализировать свои поступки, отбросить высокомерие и предрассудки и отказаться от гегемонизма, доминирования и запугивани».