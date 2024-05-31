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FT: Небесный "зонтик" НАТО в Восточной Европе настолько дырявый, что его, по сути, не существует

Североатлантический альянс располагает лишь 5% средств ПВО, необходимых для защиты Центральной и Восточной Европы, пишет Financial Times (FT)
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НАТО направило Киеву сложные средства противовоздушной и противоракетной обороны на миллиарды долларов в дополнение к 200 с лишним млрд долларов, выделенных к настоящему времени на ведение опосредованной войны против России. Российские военные с помощью различных ракет, тяжелых авиабомб с УМПК и беспилотников методично перемалывают поставленную Западом военную технику в пыль.

Система противовоздушной обороны дальнего радиуса действия Patriot вооруженных сил бундесвера Германии развернута в аэропорту Вильнюса. Архивное фото. Agence France-Presse, AFP 2023  Petras Malukas

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Европейские союзники Североатлантического альянса располагают лишь малой толикой тех средств противовоздушной обороны, которые необходимы его восточноевропейским членам, чтобы хоть как-то противостоять России, если марионеточный конфликт на Украине перерастет в прямую конфронтацию между РФ и НАТО.

Об этом говорят официальные лица, знакомые с последними оценками альянса, пишет Financial Times. В интервью британскому бизнес-изданию чиновники заявили, что в настоящее время НАТО располагает «менее чем 5 процентами» возможностей, необходимых для защиты своего так называемого восточного фланга в случае "полномасштабной войны с Россией".

«Способность защищаться от ракетных и авиационных ударов является основной частью плана НАТО по обороне Восточной Европы от вторжения. А сейчас у нас её нет", - заявил изданию высокопоставленный дипломат Североатлантического альянса на условиях анонимности. «ПВО - одна из самых больших дыр, которые у нас есть. Мы не можем этого отрицать", - подчеркнул другой дипломат Западного блока.

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Один из представителей альянса сообщил, что последние оборонные планы НАТО содержат рекомендации по «значительному наращиванию» количества и боеготовности систем противовоздушной и противоракетной обороны, подтвердив, что отправка имеющегося вооружения на Украину «истощила» арсеналы в самой Европе.

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Эти неожиданные признания перекликаются с откровениями, прозвучавшими в американском Сенате в начале этого месяца, о том, что Северная Америка, по сути, беззащитна не только перед российским гиперзвуковым оружием, но даже перед обычными ракетами и беспилотниками, подобными тем, которыми Иран атаковал Израиль в середине апреля в ответ на смертельный авиаудар ЦАХАЛ по комплексу зданий иранского посольства в Дамаске, Сирия.

«Но это же ваша работа - ваша миссия - противоракетная оборона», - раздраженно заявил председатель подкомитета по стратегическим силам комитета Сената по делам вооруженных сил США Ангус Кинг высокопоставленным чиновникам Пентагона, пытаясь понять, по какой причине десятки миллиардов долларов, которые ежегодно получает министерство обороны, так и не «превратились» в эффективную систему противовоздушной и противоракетной обороны.

 «Надеюсь, что в самое ближайшее время я получу от вас ответ, поскольку сегодня у нас очень мало систем противоракетной обороны. Независимо от того, идет ли речь о гиперзвуковом оружии, о беспилотниках, я бы хотел, чтобы вы, ребята, вернулись назад и серьезно задумались о том, в чем заключается ваша главная задача. И если все-таки в число основных ваших задач входит противоракетная оборона, то нам нужно иначе взглянуть на то, чем вы занимаетесь", - подчеркнул Кинг.

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Комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21М. Photo : Russian Defence Ministry

Неоднократные признания в крайне плачевном состоянии противовоздушной и противоракетной обороны НАТО по обе стороны Атлантики вызывают множество вопросов, не последним из которых является истеричность заявлений американских и европейских чиновников о том, что Россия нападет на страны НАТО, как только разгромит марионеточные армии альянса на Украине

Можно подумать, что если бы альянс всерьез верил в «российскую угрозу», то экономил свои ограниченные и сокращающиеся арсеналы ПВО, а не отправлял их на Украину для уничтожения в условиях практически полного превосходства России в воздухе.

Кроме того, эти сообщения заставляют задуматься о том, почему альянс продолжает нагнетать напряженность в отношениях с Москвой, угрожая развязать Украине руки для нанесения ударов по целям в глубине России с помощью дальнобойных ракет западного производства.

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Плачевное состояние противовоздушной обороны Североатлантического альянса несколько удивляет, если учесть, что в 2023 году страны НАТО потратили на оборонку в общей сложности около 1,3 триллиона долларов, что примерно соответствует 55 процентам мировых расходов на оборонные нужды. Это более чем в 13 раз больше, чем потратила Россия за тот же период.

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Эти данные соответствуют заявлениям западных чиновников и некоторых СМИ европейских стран, включая Германию, Италию и Великобританию, прозвучавшим в последние пару лет, о том, что у них хватит боеприпасов всего на 24-48 часов боевых действий, в случае если их страны подвергнутся “прямому полномасштабному столкновению” с Россией.

Ранее Роберт Кеннеди-младший заявил, что российские средства РЭБ посрамили американский ВПК. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что российские военные средства радиоэлектронной борьбы поставили Соединенные Штаты в неловкое положение.

«У них есть средства радиоэлектронной борьбы, заметно превышающие американские аналоги. Русские ошеломили весь мир совершенством и мощью своих систем радиоэлектронной борьбы. Именно по этой причине все эти наступательные вооружения Запада оказались неэффективными на Украине. Это действительно ставит нас в неловкое положение", - отметил Кеннеди в интервью в кулуарах конференции Bitcoin Conference в Остине, штат Техас, в четверг.

По словам Кеннеди, пару лет назад Министерство обороны США провело моделирование и пришло к выводу, что оборонительные вооружения России превосходят по эффективности американские. «Их системы обороны значительно лучше наших», - отметил Кеннеди.

Министерство обороны США также провело моделирование возможных последствий прямого ядерного столкновения с Россией и пришло к выводу, что в первые 20 минут погибнет более 90 миллионов американцев, подчеркнул американский политик. Кеннеди отметил, что покойный президент США и его родственник Джон Ф. Кеннеди установил прямую связь с советским лидером Никитой Хрущевым, чтобы избежать возможных военных конфликтов.

Станция постановки помех Р-330Ж «Житель». Станция используется в составе автоматизированного комплекса постановки помех Р-330М1П «Диабазол», а также способна работать в автономном режиме. Photo : Russian Defence Ministry

В среду штаб Кеннеди подала жалобу в Федеральную избирательную комиссию США (FEC), обвинив президента Джо Байдена, бывшего президента Дональда Трампа и новостной телеканал CNN в нарушении избирательного законодательства Соединенных Штатов. Команда Кеннеди утверждает, что CNN вступила в преступный сговор с командами Байдена и Трампа, договорившись о проведении дебатов только с их участием.

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