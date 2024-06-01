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amv212
Россия испытывает в зоне СВО первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе "Депеша"
«Ростех» сообщил о создании первого в мире наземного FPV-дрона-камикадзе.

Российские бойцы используют FPV-беспилотники для наблюдения и проведения различных боевых операций. Эти устройства помогают в целеуказании, обеспечивая видеосъемку в реальном времени и улучшая ситуационную осведомленность. Ранее к беспилотникам с видом от первого лица относились исключительно воздушные квадрокоптеры. Теперь в России разработан уникальный наземный беспилотник камикадзе.

В России разработан первый в мире беспилотник-камикадзе наземного базирования с FPV. ©Sputnik

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В России создан первый в мире наземный робот-камикадзе "Депеша", управляемый с помощью джойстика и FPV-шлема. Машина предназначена для поражения живой силы и техники противника, а также фортификационных сооружений, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госкорпорации Ростех.

 «Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в контур Ростех) разработал многофункциональные робототехнические комплексы "Депеша" и "Багги". Робот "Депеша" смонтирован на гусеничной платформе и управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема. Робот "Багги" имеет колесную платформу и управляется с помощью джойстика и планшета. Оба роботизированных аппарата могут использоваться в качестве наземных дронов-камикадзе для атаки вражеских объектов путем детонации боевой части, которую робот доставляет к цели», - говорится в документе.

           

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Наиболее важными характеристиками машин являются компактность, маневренность и грузоподъемность. Грузоподъемность дрона "Депеша" достигает 150 кг, а беспилотника "Багги" - 250 кг. Такой потенциал делает эти машины надежными помощниками военнослужащих на линии боевого соприкосновения.

В зависимости от модификации роботы могут использоваться для нанесения ударов по живой силе противника, его фортификационным сооружениям, в том числе дотам, укрепленным огневым точкам и опорным пунктам. Также с их помощью можно разрушать и преодолевать оборонительные барьеры, например так называемые "зубы дракона", обеспечивая проезд бронетехники. Один из вариантов способен устанавливать противотанковые и противопехотные  мины.

"Депеша" и "Багги" также могут быстро и незаметно доставлять продовольствие, боеприпасы и ГСМ на ЛБС и даже эвакуировать раненых с поля боя.

Госкорпорация Ростех представила более 100 единиц вооружения на Всемирной оборонной выставке-2024 в Саудовской Аравии © Sputnik / Нина Падалко

В настоящее время новые технологии проходят активные испытания в зоне специальной военной операции на Украине.

#депеша
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