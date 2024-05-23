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Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня: что известно на данный момент

Китай начал военные учения вокруг Тайваня в качестве «предупреждения» о вмешательстве «внешних сил»
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Учения под кодовым названием Joint Sword 2024A пройдут с 23 по 24 мая, в них будут задействованы армия, военно-морские силы, ВВС и ракетные войска, сообщило командование Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая.

Скриншот военных учений Народно-освободительной армии Китая, объявленных 23 мая в окрестностях острова Тайвань. Фото: Командование Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая.

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 В частности, учения проводятся в Тайваньском проливе, к северу, югу и востоку от Тайваня, а также в районах вокруг контролируемых Тайванем островов Кинмен, Мацзу, Вуцю и Дунъинь, говорится в заявлении военного руководства.

 Учения являются «решительным ответом» на сепаратистские действия сил «независимости Тайваня» и «строгим предупреждением» вмешательству и провокациям «внешних сил», говорится в заявлении Ли Си, пресс-секретаря командования театра военных действий. По словам по словам высокопоставленного офицера НОАК, в ходе маневров основное внимание будет уделено отработке совместных действий по борьбе с вероятным агрессором  на море и в воздухе в районах вокруг острова Тайвань.

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 Маневры проводятся на фоне продолжающегося нагнетания военной напряженности в регионе, со стороны США, в том числе путем проведения совместных учений. В апреле США и Филиппинами провели масштабные учения в Южно-Китайском море (где Пекин и Манила имеют пересекающиеся территориальные претензии). В ответ Пекин заявил, что подобные действия обостряют региональную напряженность.

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После того как в начале года на местных выборах на Тайване победил поддерживаемый американцами кандидат, выступающий за независимость, Китай вновь заявил, что будет выступать против независимости острова и вмешательства извне, а также способствовать сотрудничеству и мирному воссоединению в рамках политики "одна страна - две системы".

Китай начал крупномасштабные военные учения в районах вокруг Тайваня. Военные маневры Учения под кодовым названием "Объединенный меч-2024А"  пройдут с 23 по 24 мая, в них будут задействованы армия, флот, ВВС и ракетные войска.

Скриншот карты с изображением учений «Joint Sword 2024A» вокруг Тайваня, проводимых командованием Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая. Фото : China Daily

 Демонстрация военной мощи Поднебесной произошла всего через несколько дней после того, как поддерживаемый Соединенными Штатами новый лидер Тайваня Уильям Лай Чинг-те принял присягу. Вскоре после победы на выборах кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП), выступающий за независимость Тайваня, пообещал «защищать Тайвань от постоянных угроз и запугиваний со стороны Пекина».

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В ответ глава китайского Управления по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Пекин «будет придерживаться консенсуса 1992 года, который воплощает принцип „одного Китая“, и решительно противостоять сепаратистским действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, а также вмешательству внешних сил».

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Тайвань управляется независимо от материкового Китая с 1949 года. Пекин рассматривает остров как свою провинцию, в то время как Тайвань - территория с избираемым правительством - считает себя автономной страной, но не спешит провозглашать независимость. Китай выступает против любых официальных контактов иностранных держав с Тайбэем и считает китайский суверенитет над островом неоспоримым.

Пекин будет работать со всеми политическими партиями и слоями тайваньского населения, чтобы продвигать обмены и сотрудничество с островом, а также мирные отношения с Тайбэем и «воссоединение родины», - добавил Чэнь.

Военные игры НОАК проводятся в то время, когда Америка еще больше нагнетают напряженность в регионе, проводя совместные учения. В апреле этого года в акватории Южно-Китайского моря, где Пекин и Манила имеют территориальные претензии, прошли масштабные американо-филиппинские военные маневры Balikatan.

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Маневры НОАК являются «решительным ответом» на сепаратистские действия сил «независимости Тайваня» и «строгим предупреждением» вмешательству и провокациям «внешних сил», говорится в заявлении Ли Си, пресс-секретаря командования театра военных действий. По словам Ли, маневры будут направлены на отработку совместной морской и воздушной боеготовности в районах вокруг острова Тайвань, с целью проверки совместных реальных боевых возможностей.

Пекин осудил эти учения как усиливающие напряженность в регионе. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Поднебесной Линь Цзянь заявил, что Манила «должна понимать, что вовлечение стран за пределами Южно-Китайского моря для демонстрации своих мускулов и разжигания конфронтации в регионе приведет лишь к усилению напряженности и подрыву региональной стабильности». Линь подчеркнул, что, пытаясь укрепить свою безопасность с помощью внешних сил, Филиппины «только поставят себя в еще более незащищенное положение и даже станут пешкой в руках западных покровителей".

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