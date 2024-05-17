На предстоящей встрече БРИКС в России первостепенное внимание будет уделено дедолларизации и принятию мер по дальнейшему снижению зависимости от американской валюты в трансграничной торговле между государствами. В настоящее время БРИКС изучает стратегии по сокращению использования американского доллара при совершении корпоративных сделок по всему миру. Об этом пишет Ф.М. Шакил - пакистанский журналист, освещающий политические, экологические и экономические вопросы на страницах издания Al Mayadeen. Саммит БРИКС 2024 пройдет в Казани с 22 по 24 октября Иллюстрация Махди Ртейла для Al Mayadeen English

В недавнем интервью заместитель министра внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков сообщил, что дедолларизация торговых отношений займет центральное место на саммите БРИКС в 2024 году. По его словам, после саммита альянс укрепится, что позволит развивающимся государствам начать "совершенно новую игру", и это станет "важным моментом" саммита.

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"Идея многополярного мира является ключом к дедолларизации, благодаря которой страны БРИКС освободятся от долларовой зависимости", - сказал он. Рябков выразил надежду на то, что БРИКС будет продолжать двигаться вперед и "к лучшему миру".

Саммит БРИКС-2024

Саммит БРИКС-2024 пройдет в Казани с 22 по 24 октября. На шестнадцатом саммите форум БРИКС примет новых членов - Эфиопию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет. Саудовская Аравия также может принять участие в предстоящем саммите, но этот вопрос пока не решен окончательно. КСА уже получила приглашение присоединиться к саммиту, но пока не сообщила, планирует ли она в нем участвовать. Эксперты считают, что в вступление Эр-Рияда в блок способно заметно ускорить процесс дедолларизации.

В настоящее время как минимум двадцать стран, включая Бразилию и многие государства Юго-Восточной Азии, ведут двустороннюю торговлю, используя свои валюты. Даже Япония, близкий союзник США и ЕС, заявила, что предпочтет местную валюту для трансграничной торговли, пишет Al Mayadeen. Геополитический раскол и его экономические последствия ускорили тенденцию к отказу от американской валюты.

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В августе прошлого года многие СМИ сообщили, что ежемесячный объем операций с китайским юанем в России впервые превысил объем операций с долларом.

Наряду с "фактором БРИКС", прогрессирующее обесценивание американской валюты как средства совершения глобальных торговых операций также обусловлено быстро эволюционирующей финансово-торговой динамикой. Во-вторых, пишет Шакил, США часто нарушают свой собственный устав и применяют принудительные и односторонние санкции к странам, не желающим мириться с их экспансионистской политикой.

Неуступчивая позиция США по ряду глобальных вопросов привела к введению санкций против их оппонентов. Из-за своего валютного преимущества США заморозили активы многих стран, включая Россию и Иран, не согласных с политикой Вашингтона. Блокировка российских и иранских активов вызвала возмущение многих стран, владеющих казначейскими облигациями США, и подтолкнула их к сокращению долларовых инвестиций. Несогласие с внешней политикой США может повлечь за собой арест или приостановку операций с активами, считает Шакил. Поэтому для хранения таких активов необходимо иметь "альтернативное хранилище". По сообщениям, Саудовская Аравия, крупный экспортер нефти на Ближнем Востоке, заявила о готовности вести торговлю в иных валютах, помимо американского доллара.

Доля доллара США в мировых валютных резервах стремительно сокращается

Еще десять лет назад - или около того - на долю американского доллара приходилось более 70 % валютных резервов, если верить данным доклада МВФ "Валютная структура резервов центральных банков" (COFER). Однако в четвертом квартале 2022 года его доля снизилась до 58,36 процента.

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Китай, вторая по величине экономика мира, стремительно сокращает свою долю в казначейских облигациях США, одновременно увеличивая свои золотые запасы.

Еще десять лет назад - или около того - на долю американского доллара приходилось более 70 % валютных резервов, если верить данным доклада МВФ "Валютная структура резервов центральных банков" (COFER). Однако в четвертом квартале 2022 года его доля снизилась до 58,36 процента.

Китай, вторая по величине экономика мира, стремительно сокращает свою долю в казначейских облигациях США, одновременно увеличивая свои золотые запасы. Согласно данным, опубликованным Казначейством США в среду, доля Поднебесной в американских казначейских облигациях сократилась до 775 млрд долларов после февральского сокращения на 22,7 млрд долларов и 18,6 млрд долларов в январе. В феврале Китай оставался вторым по величине держателем государственных долговых обязательств США. Следует отметить, что еще в апреле 2022 года вложения Пекина в государственные облигации США превышали 1 триллион долларов. Китай, вторая по величине экономика мира, стремительно сокращает владение американскими казначейскими облигациями, одновременно увеличивая свои золотые запасы. Gettyimages.ru / Zhang Peng/LightRocket

С началом процесса глобальной дедолларизации многие страны ускорили процесс диверсификации своих резервов, наращивая запасы золота и переходя на местные валюты для проведения международных транзакций. Согласно данным Народного банка Китая, в первом квартале 2024 года золотые резервы Китая выросли до 2264,87 тонны по сравнению с 2235,39 тонны в четвертом квартале 2023 года. Китай держит золотые запасы в Народном банке Китая.

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Валютные резервы Китая достигли рекордной отметки в 3,246 триллиона долларов по состоянию на март 2024 года, таким образом Народный банк КНР вернул себе титул крупнейшего в мире покупателя золота. В феврале 2024 года экономика Поднебесной значительно выросла - на 19,8 миллиарда долларов, что превзошло ожидания рынка. Этот рост будет способствовать поддержанию общей стабильности валютных резервов страны.

Интересен тот факт, что союзник Соединенных Штатов, Япония, также сбрасывает доллар. И это происходит из-за падения американской экономики и валютных курсов, на фоне колоссальных внутренних и внешних долгов. По состоянию на 1 мая 2024 года Токио распродал американских облигаций на сумму около 35 миллиардов долларов при объеме рынка казначейских обязательств США в 26 триллионов долларов. В прошлом году японские инвесторы сбросили американские акции на рекордные 30,8 миллиарда долларов, что стало крупнейшим показателем с 1977 года.

По состоянию на январь 2024 года Япония владела американскими ценными бумагами на сумму 1,15 триллиона долларов, что делало ее крупнейшим держателем казначейских бумаг за пределами США. Китай является вторым по величине иностранным держателем американских долговых обязательств: по состоянию на 21 апреля 2024 года он владел облигациями на сумму 775 миллиардов долларов. Великобритания является третьим по величине держателем с объемом ценных бумаг в 700,8 миллиарда долларов. Соотношение долга США к валовому внутреннему продукту составляет 134 процента и продолжает расти, поскольку госдолг США растет гораздо быстрее, чем ВВП.

Рост экономики Китая опережает рост экономики США и их союзников

Китайские финансовые эксперты утверждают, что, хотя номинальные темпы роста ВВП США кажутся благоприятными, часть этого роста обусловлена высокой инфляцией, что приводит к накоплению факторов риска во всей американской экономике. По их мнению, сейчас преобладает тенденция к диверсификации зарубежных активов.

По мере того, как страны с развивающейся экономикой, в первую очередь Пекин, опережают Вашингтон и его западных союзников, их доля в мировом производстве сокращается. (В прошлом году США лишили Китай статуса развивающейся страны). Китай, главный экономический конкурент США, стал основным торговым партнером для более чем 120 стран, а его экспорт составляет более 2,8 миллиарда фунтов стерлингов (3,6 триллиона долларов США). Это потенциально может привести к отставанию США в глобальной гонке за торговое доминирование, сообщает Al Mayadeen.

За последние два десятилетия доля Китая в мировой экономике выросла более чем на две трети, увеличившись с 8,9 до 18,5 процента. Доля Америки, напротив, сократилась с 20,1 до 15,5 процента по паритету покупательной способности, позволяющему оценить стоимость валюты путем сравнения цен на конкретные товары.

В 2021 году страны БРИКС, в которые входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика, имели большую долю в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) по паритету покупательной способности по сравнению с развитыми странами "Большой семерки", включающей Соединенные Штаты, Канаду, Соединенное Королевство, Германию, Францию, Италию и Японию.

Доля Китая и Японии на рынке долговых обязательств США сократилась до рекордно низкого уровня. На снимке, сделанном 15 декабря 2015 года, банкноты южнокорейской воны, китайского юаня и японской иены на фоне 100-долларовой купюры. REUTERS/Kim Hong-DJi//Illustrations/Files Photo Purchase

В настоящее время американские рынки подвержены значительным финансовым потрясениям в связи с экспансией государственного долга США. В результате ряд стран выбрали "дедолларизацию" в качестве стратегии защиты своей экономики. Дефицит государственного бюджета США в феврале 2023 года вырос до 723 миллиардов долларов, превысив объем поступлений. Государственный долг США в размере 34 триллиона долларов образовался в том числе на фоне постоянного дефицита бюджета, который увеличился в пять раз по сравнению с предыдущими двумя десятилетиями. Текущий уровень мирового долга вырос до 315 триллионов долларов, что указывает на экспоненциальный рост, выходящий за рамки устойчивости.