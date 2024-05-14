Силы специальных операций США переориентируются с борьбы с повстанцами на противостояние глобальным угрозам, в лице России и Китая

ВМС США заказали четвертый стелс-катер для специальных операций Combatant Craft Heavy. Кроме того, в настоящее время проводятся испытания пусковой установки для запуска баражирующих боеприпасов с судов Combatant Craft Medium. Источник Vigor Industrial

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Несмотря на сокращение бюджета и кадровые проблемы, силы специального назначения США смещают акцент с борьбы с повстанческими группировками на противостояние с великими державами

В этом месяце Breaking Defense сообщило, что Командование специальных операций США (SOCOM) отмечает рост спроса на услуги ССО во всех родах войск. Издание пишет, что спрос на поддержку стратегических операций вырос более чем на 30 %, а на "кризисное реагирование" - более чем на 150 %.

Глава Командования специальных операций (СОКОМ) ВС США генерал Брайан Фентон недавно заявил, что ССО сегодня переживают некий ренессанс на фоне эволюции характера боевых действий и "сближения противников", а именно создания антизападного альянса в лице Китая, России, Ирана и Северной Кореи.

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В феврале прошлого года на слушаниях в американском Конгрессе республиканец Джек Бергман заявил, что стратегические приоритеты США меняются от борьбы с терроризмом к соперничеству с такими крупными державами, как Китай и Россия. Он обсудил целесообразность участия SOF в операциях с нерегулярными вооруженными силами и поддержке союзников в текущей геополитической обстановке.

В свою очередь конгрессмен-демократ Рубен Гальего заявил, что для решения проблемы соперничества великих держав необходим комплексный подход. Он также поставил под сомнение способность американского спецназа переориентироваться с борьбы с терроризмом на ведение иррегулярных боевых действий, в том числе на обеспечение обороны иностранных государств и проведение информационных операций.

Оппонируя Гальего, старший вице-президент аналитического центра Center for Strategic and International Studies Сет Джонс заявил о критической роли SOF в иррегулярных операциях на фоне противостояния с такими могущественными соперниками, как Россия и Китай.

Джонс подчеркивает, что в то время, как ядерные державы ограничены конвенциональными вооружениями, основные глобальные соперники США, включая Китай, Россию и Иран, активно участвуют в иррегулярных боевых действиях при помощи военных, разведывательных и негосударственных структур.

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Автор призывает ССО США сместить акцент с борьбы против экстремизма на обеспечение внутренней обороны иностранных государств и ведение нетрадиционных боевых действий, задействовав при этом свои широкие некинетические ресурсы. Он обратился к Конгрессу США с призывом срочно увеличить финансирование ССО, а также перераспределить межведомственные функции для повышения операционной эффективности ВС США в иррегулярных боевых действиях.

В своей статье профессор Колледжа по вопросам международной безопасности (CISA) Университета национальной обороны США Дэвид Уко пишет, что SOF должны укреплять способность противостоять зарубежным прокси и поддерживать движение сопротивления в государствах, которым угрожают иностранные интервенты.

В марте 2024 года, мы сообщали, что Пентагон отправляет зеленых беретов на первую линию обороны Тайваня. Американские войска специального назначения теперь на постоянной основе будут тренировать военнослужащих Тайваня на островах, расположенных всего в 10 километрах от материкового Китая. По сообщениям, американские военные советники будут размещены на длительный срок на амфибийных командных пунктах тайваньской армии на островах Цзиньмэнь и Пэнху.

Американские войска специального назначения теперь на постоянной основе будут тренировать военнослужащих Тайваня на островах, расположенных всего в 10 километрах от материкового Китая. Фотография представлена пресс-службой американской армии: US Army

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Американские «зеленые береты» также будут часто участвовать в учениях с тайваньским 101-м амфибийным разведывательным батальоном и ротой спецназа Airborne Special Service Company - аналогом "морских котиков" ВМС США. Цзиньмэнь и Пэнху имеют важное стратегическое значение для обороны Тайваня, и поэтому подразделения ССО могут сыграть решающую роль в осуществлении долгосрочной стратегии обороны этих островов.

Тайваньские спецназовцы будут выполнять «отвлекающие мероприятия», чтобы выиграть время для прибытия основных сил США и союзников, а также соберут важные разведданные и обеспечат успешность целеуказания для ударных платформ. Если Китай оккупирует Тайвань, тайваньские силы специального назначения помогут сформировать нерегулярные отряды сопротивления, которые будут вести диверсионную работу – наносить урон, вызывать задержки и сеять хаос в рядах противника.

На днях издание The Warzone сообщило, о планах ВМС США модернизировать свой флот катеров специального назначения, испытать новую пусковую установку для запуска барражирующих боеприпасов с судов Combatant Craft Medium (CCM) и разместить заказ на четвертый стелс-катер Combatant Craft Heavy (CCH).

В настоящее время флот ССО США проходит модернизацию с целью повышения его потенциала и живучести. Это полупогружные суда, с климат-контролем, специально разработанные для выполнения секретных и особо опасных операций на море, пишет The Warzone.

Они способны развивать скорость до 40 узлов (примерно 74 километра в час), перевозить до 7 членов экипажа и 12 пассажиров, или полезную нагрузку массой до 1500 килограмм. Дальность плавания - 400 морских миль (740 километров). Combatant Craft Heavy имеют узкий вытянутый корпус в носовой части, что позволяет минимизировать радиолокационную и визуальную заметность судна.

Программа Maritime Precision Engagement (MPE) нацелена на интеграцию барражирующих боеприпасов и систем наведения «человек в курсе" на ССМ. Испытания должны завершиться к концу 2024 или началу 2025 финансового года, после чего будет принято решение о дальнейшем этапе модернизации. Издание пишет, что подобные разработки свидетельствуют о переносе акцента американского спецназа с борьбы против терроризма на подготовку к более серьезным конфликтам, в первую очередь в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Однако несмотря на то, что в условиях роста напряженности между крупнейшими военными державами Пентагон вновь обратил внимание на SOF, американскому спецназу, возможно, придется столкнуться с сокращением бюджета и кадрового состава, а также решать проблемы с набором новобранцев.

В этом месяце газета The Washington Post сообщила, что SOCOM США пытается адаптироваться к сокращению бюджета путем сокращения численности своих сил примерно на 5000 военнослужащих в течение следующих пяти лет, одновременно привлекая в свои ряды высокотехнологичных экспертов. The Washington Post пишет, что уроки продолжающегося военного конфликта на Украине, в частности опыт британского спецназа, легли в основу реструктуризации.

Издание отмечает, что армию ССО США ожидает самое серьезное сокращение - в этом году планируется сократить около 4 000 штатных единиц. На это сокращение также повлияла необходимость сместить акцент с борьбы с терроризмом на проведение крупномасштабных боевых операций, а также проблемы с достижением целей по набору персонала.

Несмотря на эти сокращения, пишет The Washington Post, Пентагон активно обсуждает возможность увеличения численности отрядов «зеленых беретов» за счет включения в них программистов дронов и боевых роботов, а также более широкого привлечения технических специалистов во все военные службы.

Спецназу США предстоит "структурная перестройка". Image: X Screengrab

Болезненно реагируя на сокращение американских вооруженных сил, бывший офицер «морских котиков» и основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс в своей статье для Asia Times пишет о том, что США стремительно теряют авторитет на международной арене и сравнивает американский «военный потенциал» времен Второй мировой войны с его нынешним состоянием.

В качестве симптомов упадка военной мощи США Принс приводит эвакуацию американских посольств в Судане, Афганистане, Беларуси, Украине и Нигере, захват американских заложников в секторе Газа и блокаду хуситами торгового судоходства в Красном море, которые безнаказанно наносят удары по военным базам и боевым кораблям США.

Он объясняет этот явный кризис "мирными дивидендами" после окончания холодной войны, огромными долгами, перерасходом средств на глобальную войну с терроризмом, отсутствием стратегической дисциплины и приоритетом получения доходов крупными оборонными подрядчиками - вместо того, чтобы выигрывать войны и налаживать стратегические партнерства.

Прайс подчеркивает, что Соединенные Штаты ведут " бесконечные войны по расчету", наивно полагая, что военно-промышленный комплекс - и в первую очередь высокоточные удары беспилотной авиации - способны оградить американскую элиту от ужасных реалий войны.

В случае с Тайванем он призывает американских политиков извлечь уроки из прошлых ошибок, чтобы не допустить апокалиптического конфликта с Китаем. Для достижения военных целей он предлагает активнее использовать западные ЧВК и противопоставляет бюрократическим процессам в американском правительстве и среди крупнейших оборонных подрядчиков эффективность