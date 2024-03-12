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Американский спецназ будет развернут на тайваньском острове Цзиньмэнь всего в 10 км от Китая

США отправляют зеленых беретов на первую линию обороны Тайваня. Американские войска специального назначения теперь на постоянной основе будут тренировать военнослужащих Тайваня на островах, расположенных всего в 10 километрах от материкового Китая
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 Силы специального назначения армии США (англ. Special Operations Forces, SOF) на постоянной основе развернут на приграничных островах Тайваня. Американский спецназ будет заниматься подготовкой элитных тайваньских формирований для защиты острова и ведения партизанской войны на фоне потенциального вторжения Китая.Американские войска специального назначения теперь на постоянной основе будут тренировать военнослужащих Тайваня на островах, расположенных всего в 10 километрах от материкового Китая. Фотография представлена пресс-службой американской армии: US Army

В этом месяце военное издание SOFREP сообщило, что в соответствии с Законом об ассигнованиях на национальную оборону (англ. National Defense Authorization Act 2023, NDAA) американские зеленые береты будут развернуты на Тайване в качестве военных инструкторов. Спецназ США будет расположен в гарнизонах на архипелаге Цзиньмэнь (Kinmen), всего в десяти километрах от материкового Китая.

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SOFREP сообщает, что военные инструкторы США займут постоянные посты в амфибийных командных центрах тайваньской армии на Цзиньмэне и Пэнху и будут проводить регулярные учения совместно с тайваньским спецназом.

Сотрудничество предусматривает обучение тайваньских военных навыкам использования Black Hornet Nano, компактного военного беспилотного летательного аппарата (микро-БПЛА вертолётного типа), а также подготовку оперативных инструкций и учебных пособий по эксплуатации этого дрона. Командование авиации и сил специального назначения Тайваня планирует приобрести БПЛА этого типа непосредственно у США по каналам военных продаж.

SOFREP утверждает, что закон NDAA устанавливает рамки для развертывания американского личного состава на Тайване, уделяя основное внимание военной подготовке и не предусматривая немедленной переброски на остров гражданских чиновников США.

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В докладе говорится о том, что, по имеющимся данным, на Тайване все активнее действует Элемент связи Сил специальных операций США (SOFLE). Кроме того, на самоуправляемом острове планируется разместить небольшие отряды из 2-го батальона и роты "Альфа" 1-й группы Сил специального назначения.

В сообщении говорится, что эти военные подразделения, состоящие из трех "зеленых беретов" армии США, будут проводить совместные тренировки на базе 101-го амфибийного разведывательного батальона и роты спецслужб ВДВ Тайваня.

Министерство национальной обороны Тайваня заявило, что цель этих обменов - поддержание и совершенствование знаний, умений и профессиональных навыков военнослужащих Тайваня, что согласуется с ежегодными планами МО по обеспечению национальной и региональной безопасности. Приграничные острова Цзиньмэнь и Пэнху критически важны для обороны Тайваня, и поэтому спецназ США будет играть ключевую роль в стратегии длительной обороны островов, пишет SOFREP.

В своей статье, опубликованной в журнале Asia Society в феврале прошлого года, научный сотрудник Центра анализа Китая по вопросам внешней политики и национальной безопасности Эндрю Чабб пишет, что Цзиньмэнь и прилегающие к нему острова чрезвычайно хорошо укреплены, а выступающий рельеф и скалистая местность способствуют серьезному укреплению тайваньских позиций.

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Чабб отмечает, что любая попытка вытеснить тайваньские подразделения, скорее всего, приведет к ожесточенным боестолкновениям и что героическая судьба 60 000 мирных жителей Цзиньмэня в случае вторжения Китая может стать своеобразным призывом к сплочению для всего Тайваня.

Зеленые береты США будут на постоянной основе дислоцированы на прифронтовых островах Тайваня. Фотография представлена пресс-службой американской армии: US Army

Подобно Цзиньмэню, пишет автор, Пэнху представляет собой важнейшую цель для операций НОАК по захвату островов. Он упоминает, что сопротивление тайваньцев на Пэнху, возглавляемое командованием обороны Пэнху, вооруженным танками, дальнобойными радарами, противокорабельными и зенитными ракетами, станет прелюдией к любому полномасштабному вторжению на Тайвань.

Чабб утверждает, что многочисленные исследования стратегий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) касательно Тайваня в целом сводятся к тому, что оккупация или нейтрализация Пэнху будет иметь решающее значение для любой боевой операции в проливе.

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Вместе с тем он отмечает, что захват Пэнху и прилегающих островов создаст серьезные проблемы для НОАК из-за многочисленного гражданского населения и укоренившихся тайваньских подразделений. Он также утверждает, что в случае успешного захвата Пэнху Китаем тайваньские вооруженные силы примут ответные меры, однако на этом фоне неясна степень поддержки Тайбэя со стороны США.

Рассуждая о роли тайваньского спецназа в обороне Цзиньмэня и Пэнху, Ставрос Атламазоглоу в статье Business Insider за январь 2023 года пишет, что 101-й разведывательный амфибийный батальон Тайваня - аналог "морских котиков" ВМС США - возглавит оборону Цзиньмэня и Пэнху, осуществляя сдерживающие действия, чтобы выкроить время для прибытия основных сил США и союзников.

Вместе с тем Атламазоглу отмечает, что тайваньские "морские котики", пожалуй, вряд ли способны на многое, разве что навязать большие издержки значительно превосходящим силам вторжения НОАК. Однако их малочисленность, богатый набор навыков, присущая гибкость и нетрадиционное мышление сделали бы их идеальными партизанами. Они могли бы раствориться в сельской местности в течение первых часов после китайского вторжения, и вести "партизанскую войну".

США отправляют зеленых беретов на первую линию обороны Тайваня. Американские войска специального назначения теперь на постоянной основе будут тренировать военнослужащих Тайваня на архипелаге , расположенном всего в 10 километрах от материкового Китая. MapTiler OpenStreetMap contribute

Американские военные эксперты Эйдан Грир и Крис Басслер в своей статье для Института современной войны, опубликованной в декабре 2022 года, утверждают, что тайваньские подразделения спецназа на архипелагах Цзиньмэнь и Пэнху, при достаточной поддержке со стороны США и союзников, могут осуществлять критически важную разведку и целеуказание для американских ударных платформ.  Если Китай в конечном итоге захватит Тайвань, тайваньский спецназ сможет трансформироваться в скрытые в тылу неприятеля формирования, которые будут вести диверсионную работу, способствовать увеличению издержек и задержек и сеять неразбериху.

В статье War on the Rocks, опубликованной в ноябре 2023 года, Брайан Петит отмечает, что Тайвань, который не в состоянии позволить себе военный паритет с Китаем и которому грозит оккупация в случае вторжения последнего, рассматривает или уже разработал стратегию "остающихся в тылу" вооруженных отрядов. Петит упоминает, что силы сопротивления могут действовать по сценариям "декапитации, пацификации, покорения и освобождения".

По словам Петита, в сценарии декапитации, предполагающем нанесение превентивных ударов, которые позволят быстро устранить национальных лидеров, оставшиеся в живых бойцы смогут обеспечить сплоченность сопротивления, не попадая при этом в списки целей оккупантов. Он утверждает, что в сценарии пацификации, когда оккупанты преследуют цель задобрить или умиротворить население, оставшиеся в живых бойцы могут следить за поведением первых, чтобы разработать эффективную стратегию сопротивления.

Петит отмечает, что в сценарии покорения, когда для подавления сопротивления оккупанты прибегают к террору, насилию и репрессиям, лучшим вариантом действий для оставшихся в живых спецназовцев станет бегство в более "благоприятную обстановку". В сценарии освобождения, по его словам, силы, оставшиеся в тылу, могут передавать разведданные и выполнять "сдерживающие врага мероприятия", содействуя тем самым наступлению главных сил освобождения.

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В этих сценариях тайваньские SOF также могут стать ядром потенциальной тайваньской стратегии сдерживания за счет народного сопротивления, повышая вероятность того, что НОАК придется столкнуться с враждебно настроенными жителями Тайваня, если Китай вторгнется на остров и оккупирует его. Это увеличит стоимость вторжения и последующей оккупации, заставив Китай пересмотреть или сократить свои военные цели в отношении Тайваня, считает Петит.

Однако отставной подполковник армии США и военныый эксперт Лампи Лумбака (Lumpy Lumbaca) в своей статье Modern War Institute от сентября 2023 года пишет, что движение сопротивления Тайваня не должно опираться исключительно на военную силу, а должно опираться на поддержку гражданского населения.

Лумбака считает, что стратегия народного сопротивления Тайваня ставит перед собой четыре основных задачи: содействовать или способствовать поражению китайских оккупационных сил, поддерживать моральный дух народа, вдохновлять другие страны на поддержку Тайваня, а также преследовать и срывать операции НОАК и Коммунистической партии Китая (КПК).

Лумбака отмечает, что стратегия народного сопротивления Тайваня преследует четыре общие цели: содействовать или способствовать поражению оккупационных сил Китая, поддерживать моральный дух населения, вдохновлять другие страны на поддержку Тайваня, а также преследовать и срывать операции НОАК и Коммунистической партии Китая (КПК).

При этом он добавляет, что конкретные цели сопротивления Тайваня будут зависеть от меняющихся обстоятельств возможной китайской оккупации. Эксперт отмечает, что если захватнические подразделения будут плохо подготовлены, то сопротивление может сосредоточиться на полном разгроме китайской армии. Если же оккупация затянется, то, по его словам, сопротивление должно будет сосредоточиться на запугивании и подрыве морального духа населения.С прошлого года подразделение подразделение связи сил специальных операций армии США (SOFLE) развернуто на базе в районе Лонгтан города Таоюань и координирует всю деятельность американского спецназа на Тайване. Сюда входит надзор за ценным военным оборудованием и учебными ресурсами, временно размещенными на острове. На снимке тайваньские военнослужащие отбивают смоделированное амфибийное вторжение Китая. Изображение: X Screengrab.

Экс-офицер армии США считает, что победа тайваньского движения сопротивления зависит от множества факторов, в том числе продолжительности оккупации, силы и численности захватнических формирований, уровня поддержки со стороны местного населения и реакции международного сообщества в виде дипломатической, информационной, военной и экономической помощи.

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