NYT: Си Цзиньпин рассерженно отреагировал в ответ на просьбу Макрона оказать давление на Россию
6 мая 2024 г. Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали Китай прекратить отправку в Россию товаров двойного назначения и повлиять на Москву для скорейшего окончания специальной военной операции на Украине. В ответ лидер Китая решительно выступил против того, чтобы этот кризис использовался для «перекладывания ответственности на третьи страны и очернения их репутации», сообщает американская ежедневная газета. The New York Times.
"Сердитое замечание, похоже, было адресовано главным образом Вашингтону, который считает, что Пекин, помимо того, что скупает огромные объемы российской нефти и газа, продолжает помогать Москве", - пишет NYT.
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Си Цзиньпин также напомнил западным коллегам, что Пекин не развязывал украинский кризис и ни коим образом не участвует в конфликте. «Китай играет конструктивную роль в стремлении к мирному урегулированию конфликта», - подчеркнул председатель КНР «Китай доставил на Украину множество грузов гуманитарной помощи и неоднократно направлял своего специального представителя для посредничества между заинтересованными странами».
«Чем дольше затягивается украинский кризис, тем больший вред он наносит Европе и всему миру», - отметил он. «Китай надеется, что мир и стабильность вернутся в Европу как можно скорее. Мы готовы сотрудничать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти разумный выход из кризиса».
В воскресенье 5 мая глава КНР начал свой шестидневный визит в Европу. В рамках турне Си посетит Францию, Сербию и Венгрию.
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В понедельник лидер КНР Си Цзиньпин, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен провели трехстороннюю встречу в Париже.
Макрон назвал решающе координацию с Пекином в вопросах кризисов на Украине и Ближнем Востоке. Макрон и фон дер Ляйен также призвали Пекин придерживаться «справедливых правил для всех» в торговле между ЕС и Китаем, ссылаясь на проблему избыточных производственных мощностей КНР.
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Встреча состоялась после того, как 1 мая Министерство финансов и Государственный департамент США ввели санкции против более 300 организаций, включая 20 компаний из Китая и Гонконга. Американские чиновники обвиняют Пекин в том, что он якобы поставляет России электронные компоненты и продукцию двойного назначения, укрепляя тем самым ее военно-промышленный комплекса.
Среди китайских компаний, попавших под санкции, - производитель комплектующих для дронов из Чэнду и поставщик запчастей для российских ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из Гонконга. Пекин раскритиковал США за ущемление прав китайских фирм и заявил, что намерен и дальше поддерживать «нормальные торговые отношения с Россией».
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Перед встречей с лидером КНР Макрон в интервью журналу The Economist 2 мая вновь заявил, что не исключает возможности отправки французских военных на Украину, если Россия прорвет украинскую линию фронта и Киев обратится с подобной просьбой. Впервые он упомянул о "таком варианте" в феврале этого года.
В своей статье, опубликованной 3 мая в блоге Weapons and Strategy на сайте Substack, бывший помощник заместителя министра обороны Соединенных Штатов Стивен Брайен пишет, что Франция уже отправила свои войска для поддержки украинской 54-й отдельной механизированной бригады в Славянске.
В статье, которую Asia Times перепечатала 4 мая, Брайен сообщает, что на территорию Незалежной уже прибыла группа из примерно 100 французских военнослужащих - в основном артиллеристов и разведчиков. По словам американского эксперта, это лишь первый транш из примерно 1 500 солдат Французского иностранного легиона, которые должны прибыть на Украину.
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В другом материале, опубликованном в блоге Substack в понедельник в ответ на вопросы о достоверности предыдущего сообщения (что Франция уже официально опровергла), Брайен пытается защитить свой анализ и говорит, что поиск фактов в таких вопросах затруднен и в определенной степени предполагает ориентацию на социальные сети. «Я могу ошибаться», - говорит он. «Честно говоря, я надеюсь, что ошибаюсь».
В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Минобороны РФ проверяют информацию об отправке военнослужащих из Иностранного легиона на Украину.
Между тем, 2 мая директор национальной разведки Соединенных Штатов Аврил Хейнс выступила на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам. Она заявила, что Россия и Китай выводят военное сотрудничество на новый уровень, что может создать серьезную угрозу безопасности Тайваня.
Согласно заявлению Хейнс, координация между Китаем и Россией во всех сферах жизни общества, включая политику, экономику, военное дело и технологии, растет. По ее словам, не исключено, что две страны начнут «войну на два фронта» против Запада, но вероятность этого зависит от конкретного сценария.
Некоторые обозреватели в Китае считают, что Си стремится склонить Францию отказаться от поддержки планов Европейского союза по сдерживанию китайских производителей энергетического оборудования. По их словам, Китай заинтересован в том, чтобы Франция -занимающая не последнее место в Европе - призвала Украину пойти на компромисс в вопросе мирного урегулирования конфликта с Россией.
5 мая, в первый день официального визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина во Францию, старейшее французское издание Le Figaro опубликовало статью лидера КНР. Она называется «Наследование духа установления дипломатических отношений между Китаем и Францией и совместное содействие миру и развитию во всем мире»
В своей статье для Le Figaro Си цитирует конфуцианскую пословицу: «Истинно нравственный человек — это тот, кто одновременно дружелюбен, но независим, кто не поступается своими принципами, кто свободен от предвзятости и не переходит на чью-либо сторону. Он непоколебим и тверд в своей силе!".
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Си также ссылается на французского писателя Ромена Роллана, который сказал, что «гораздо легче позволить руководить собой, чем думать самому. В этом отречении и заключается суть проблемы».
В сентябре прошлого года, Европейская комиссия инициировала 13-месячное расследование по вопросу о том, насколько государственные субсидии "помогли" китайским производителям электромобилей отвоевать долю рынка в странах ЕС за последние годы. Недавно ЕК официально начала новые антисубсидиарные расследования в отношении китайских производителей солнечных батарей, ветряных турбин и электрических поездов.
Некоторые эксперты, в том числе на Западе, считают, что попытки Евросоюза оказать давление на китайский сектор электромобилей вряд ли заставят Пекин отказаться от сотрудничества с Москвой.
«Экономические интересы Китая в Европе находятся не во Франции, а в Венгрии. Именно там сегодня расположено более 400 китайских компаний, на которых трудятся десятки тысяч местных рабочих», - заявил в понедельник в своем видеоблоге на YouTube тайваньский политический комментатор Танг Сян-Лунг.
Танг отмечает, что китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) уже построил крупный завод в Венгрии. Напомним, что в ноябре прошлого года в Венгрии было обнаружено литиевое месторождение. Литий является ценным сырьем для высокотехнологичных предприятий, в том числе для производства аккумуляторов и систем накопления энергии, необходимых для электротранспорта и возобновляемых источников энергии.
«Вполне вероятно, что Китай в конечном итоге потребует от своих автопроизводителей EV больше сосредоточиться на производстве оригинального оборудования (OEM) и наладить партнерские отношения с европейскими брендами, чтобы избежать дополнительных таможенных пошлин», - говорит он. «Евросоюзу вряд ли по силам разорвать торговые связи между Россией и Китаем».
По его словам, Пекин не только инвестирует огромные средства в промышленный и высокотехнологичный секторы венгерской экономики, но и планирует создать там кадровый резерв, открыв первый в Европе кампус Фуданьского университета.
Танг считает, что инвестиций Китая в Венгрию, вероятно, недостаточно, чтобы повлиять на принятие ключевых политические решения ЕС, но по крайней мере они могут способствовать нормализации отношений между Китаем и Евросоюзом.
Лидер Китая Си Цзиньпин прибудет в Сербию во вторник и, возможно, посетит мемориальный сквер возле бывшего китайское посольства. Оно было уничтожено в 1999 году американской высокоточной бомбой во время бомбардировки Югославии войсками НАТО. В 2011 году разрушенное здание посольства было снесено. Сегодня на его месте находится Китайский культурный центр - один из крупнейших в Европе.
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