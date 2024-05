6 мая 2024 г. Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали Китай прекратить отправку в Россию товаров двойного назначения и повлиять на Москву для скорейшего окончания специальной военной операции на Украине. В ответ лидер Китая решительно выступил против того, чтобы этот кризис использовался для «перекладывания ответственности на третьи страны и очернения их репутации», сообщает американская ежедневная газета. The New York Times. Французский президент не убедил Си Цзиньпина отказаться от поддержки России. На снимке: Эммануэль Макрон слушает речь председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Париже. Photo: Reuters

"Сердитое замечание, похоже, было адресовано главным образом Вашингтону, который считает, что Пекин, помимо того, что скупает огромные объемы российской нефти и газа, продолжает помогать Москве", - пишет NYT.

реклама





Си Цзиньпин также напомнил западным коллегам, что Пекин не развязывал украинский кризис и ни коим образом не участвует в конфликте. «Китай играет конструктивную роль в стремлении к мирному урегулированию конфликта», - подчеркнул председатель КНР «Китай доставил на Украину множество грузов гуманитарной помощи и неоднократно направлял своего специального представителя для посредничества между заинтересованными странами».

«Чем дольше затягивается украинский кризис, тем больший вред он наносит Европе и всему миру», - отметил он. «Китай надеется, что мир и стабильность вернутся в Европу как можно скорее. Мы готовы сотрудничать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти разумный выход из кризиса».

В воскресенье 5 мая глава КНР начал свой шестидневный визит в Европу. В рамках турне Си посетит Францию, Сербию и Венгрию.

реклама





В понедельник лидер КНР Си Цзиньпин, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен провели трехстороннюю встречу в Париже.

Макрон назвал решающе координацию с Пекином в вопросах кризисов на Украине и Ближнем Востоке. Макрон и фон дер Ляйен также призвали Пекин придерживаться «справедливых правил для всех» в торговле между ЕС и Китаем, ссылаясь на проблему избыточных производственных мощностей КНР.

Встреча состоялась после того, как 1 мая Министерство финансов и Государственный департамент США ввели санкции против более 300 организаций, включая 20 компаний из Китая и Гонконга. Американские чиновники обвиняют Пекин в том, что он якобы поставляет России электронные компоненты и продукцию двойного назначения, укрепляя тем самым ее военно-промышленный комплекса.

Среди китайских компаний, попавших под санкции, - производитель комплектующих для дронов из Чэнду и поставщик запчастей для российских ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из Гонконга. Пекин раскритиковал США за ущемление прав китайских фирм и заявил, что намерен и дальше поддерживать «нормальные торговые отношения с Россией».

реклама





Перед встречей с лидером КНР Макрон в интервью журналу The Economist 2 мая вновь заявил, что не исключает возможности отправки французских военных на Украину, если Россия прорвет украинскую линию фронта и Киев обратится с подобной просьбой. Впервые он упомянул о "таком варианте" в феврале этого года.

В своей статье, опубликованной 3 мая в блоге Weapons and Strategy на сайте Substack, бывший помощник заместителя министра обороны Соединенных Штатов Стивен Брайен пишет, что Франция уже отправила свои войска для поддержки украинской 54-й отдельной механизированной бригады в Славянске.

В статье, которую Asia Times перепечатала 4 мая, Брайен сообщает, что на территорию Незалежной уже прибыла группа из примерно 100 французских военнослужащих - в основном артиллеристов и разведчиков. По словам американского эксперта, это лишь первый транш из примерно 1 500 солдат Французского иностранного легиона, которые должны прибыть на Украину.

Председатель Си «рассерженно отреагировал» на попытки Запада осудить Китай и оказать на него давление из-за его дружеских отношений с РФ. Об этом пишет The New York Times (NYT). From left to right: Xi Jinping, Emmanuel Macron and Ursula von der Leyen. Paris, Elysee Palace. May 6, 2024.

реклама





В другом материале, опубликованном в блоге Substack в понедельник в ответ на вопросы о достоверности предыдущего сообщения (что Франция уже официально опровергла), Брайен пытается защитить свой анализ и говорит, что поиск фактов в таких вопросах затруднен и в определенной степени предполагает ориентацию на социальные сети. «Я могу ошибаться», - говорит он. «Честно говоря, я надеюсь, что ошибаюсь».

В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Минобороны РФ проверяют информацию об отправке военнослужащих из Иностранного легиона на Украину.

Между тем, 2 мая директор национальной разведки Соединенных Штатов Аврил Хейнс выступила на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам. Она заявила, что Россия и Китай выводят военное сотрудничество на новый уровень, что может создать серьезную угрозу безопасности Тайваня.

Согласно заявлению Хейнс, координация между Китаем и Россией во всех сферах жизни общества, включая политику, экономику, военное дело и технологии, растет. По ее словам, не исключено, что две страны начнут «войну на два фронта» против Запада, но вероятность этого зависит от конкретного сценария.

Некоторые обозреватели в Китае считают, что Си стремится склонить Францию отказаться от поддержки планов Европейского союза по сдерживанию китайских производителей энергетического оборудования. По их словам, Китай заинтересован в том, чтобы Франция -занимающая не последнее место в Европе - призвала Украину пойти на компромисс в вопросе мирного урегулирования конфликта с Россией.

5 мая, в первый день официального визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина во Францию, старейшее французское издание Le Figaro опубликовало статью лидера КНР. Она называется «Наследование духа установления дипломатических отношений между Китаем и Францией и совместное содействие миру и развитию во всем мире»

В своей статье для Le Figaro Си цитирует конфуцианскую пословицу: «Истинно нравственный человек — это тот, кто одновременно дружелюбен, но независим, кто не поступается своими принципами, кто свободен от предвзятости и не переходит на чью-либо сторону. Он непоколебим и тверд в своей силе!".

Си также ссылается на французского писателя Ромена Роллана, который сказал, что «гораздо легче позволить руководить собой, чем думать самому. В этом отречении и заключается суть проблемы».

В сентябре прошлого года, Европейская комиссия инициировала 13-месячное расследование по вопросу о том, насколько государственные субсидии "помогли" китайским производителям электромобилей отвоевать долю рынка в странах ЕС за последние годы. Недавно ЕК официально начала новые антисубсидиарные расследования в отношении китайских производителей солнечных батарей, ветряных турбин и электрических поездов.

Некоторые эксперты, в том числе на Западе, считают, что попытки Евросоюза оказать давление на китайский сектор электромобилей вряд ли заставят Пекин отказаться от сотрудничества с Москвой.

«Экономические интересы Китая в Европе находятся не во Франции, а в Венгрии. Именно там сегодня расположено более 400 китайских компаний, на которых трудятся десятки тысяч местных рабочих», - заявил в понедельник в своем видеоблоге на YouTube тайваньский политический комментатор Танг Сян-Лунг.

Танг отмечает, что китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) уже построил крупный завод в Венгрии. Напомним, что в ноябре прошлого года в Венгрии было обнаружено литиевое месторождение. Литий является ценным сырьем для высокотехнологичных предприятий, в том числе для производства аккумуляторов и систем накопления энергии, необходимых для электротранспорта и возобновляемых источников энергии.

«Вполне вероятно, что Китай в конечном итоге потребует от своих автопроизводителей EV больше сосредоточиться на производстве оригинального оборудования (OEM) и наладить партнерские отношения с европейскими брендами, чтобы избежать дополнительных таможенных пошлин», - говорит он. «Евросоюзу вряд ли по силам разорвать торговые связи между Россией и Китаем».

По его словам, Пекин не только инвестирует огромные средства в промышленный и высокотехнологичный секторы венгерской экономики, но и планирует создать там кадровый резерв, открыв первый в Европе кампус Фуданьского университета.

Танг считает, что инвестиций Китая в Венгрию, вероятно, недостаточно, чтобы повлиять на принятие ключевых политические решения ЕС, но по крайней мере они могут способствовать нормализации отношений между Китаем и Евросоюзом. Charlie Hebdo высмеивает стремление Макрона отправить Французский легион на Украину. На карикатуре изображен изрешеченный пулями солдат Французского легиона и мини-загадка: холодный, воняет, с дырками, сделан во Франции, но не сыр. Ответ: Французский солдат на Украине.

Лидер Китая Си Цзиньпин прибудет в Сербию во вторник и, возможно, посетит мемориальный сквер возле бывшего китайское посольства. Оно было уничтожено в 1999 году американской высокоточной бомбой во время бомбардировки Югославии войсками НАТО. В 2011 году разрушенное здание посольства было снесено. Сегодня на его месте находится Китайский культурный центр - один из крупнейших в Европе.