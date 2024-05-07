Ряд высокопоставленных американских чиновников сообщили госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что Россия разрабатывает новое ядерное противоспутниковое оружие для возможного использования на низкой околоземной орбите.

В Пентагоне считают, что Россия разрабатывает спутники, способные нести ядерное оружие.

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Официальные лица США выражают глубокую обеспокоенность относительно создания Россией нового ядерного противоспутникового оружия (ASAT), которое может превратить низкую околоземную орбиту (НОО) в опасную "ничейную территорию".

"Обеспокоенность прозвучала" из уст помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарта и заместителя министра обороны по космической политике Джона Пламба, рассказавших о "происходящих событиях и потенциальных угрозах".

Они заявили, что Россия якобы вывела на НОО испытательный спутник с необычно высоким радиационным фоном, который, как утверждается, предназначен для тестирования радиоэлектронного оборудования. Однако он расположен в месте, нехарактерном для развертывания научных космических аппаратов.

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В частности, Стюарт сказала: "Вашингтон уже давно знает, что Россия пытается построить подобное, но только недавно мы смогли дать более подробную оценку этому прогрессу. Россия официально заявила, что новый космический аппарат предназначен для научных целей", - отметила она. "Однако данный спутник находится в районе, который не используется никакими другими космическими аппаратами, что само по себе несколько необычно. К тому же вокруг российского КА зарегистрирован повышенный радиационный фон".

Эта разработка, по мнению западных “экспертов”, может привести к запуску ядерных устройств, способных нарушить работу гражданских, коммерческих и военных спутников, взорвавшись на НОО на высоте примерно от 100 до 1200 миль над Землей.

Несмотря на невозможность развертывания подобного оружия в США в обозримом будущем, американские чиновники акцентируют внимание на его неизбирательном действии, способном нарушить работу многих космических аппаратов и поставить под угрозу глобальные системы связи, прогнозирования погоды и службы безопасности, жизненно важные для современного общества.

Идея использования противоспутникового ЯО не нова. В статье из Bulletin of the Atomic Scientists за январь 2022 года доцент кафедры истории и международных отношений Аарон Бейтман отмечает, что во время холодной войны опасения США по поводу советского орбитального ядерного оружия заставили администрацию Кеннеди одобрить Project 437, предусматривающий создание ЯО ASAT.

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Однако американские специалисты выяснили, что высотные ядерные взрывы могут уничтожить или повредить американские спутники, а также нанести неизбирательный ущерб электрической инфраструктуре на Земле, что привело к сворачиванию программы "Проект 437".

Хотя США, похоже, отказались от идеи использования разрушительного ASAT-оружия, применение ядерных боеприпасов для уничтожения сразу множества спутников по-прежнему может иметь решающее значение, — правда только в том случае, если будет найден способ ограничить сопутствующий ущерб, пишет военный эксперт и журналист Габриэль Онрада на страницах журнала Asia Times.

В октябре 2022 года издание South China Morning Post (SCMP) сообщило, что китайские военные ученые из Северо-Западного института ядерных технологий смоделировали ядерный взрыв в ближнем космосе, который может вывести из строя спутниковые группировки противника, в том числе космические аппараты Starlink Илона Маска.

Моделирование показало, что боеголовка мощностью 10 мегатонн, взорванная на высоте 80 километров, может создать радиоактивное облако, потенциально способное вывести из строя спутники на низкой околоземной орбите. По мнению авторов симуляции, такой взрыв может стать целенаправленной ловушкой для вражеских космических аппаратов, сводя к минимуму риск для дружественных КА.

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Американские чиновники сообщили новую информацию о российском ядерном противоспутниковом оружии и испытательном спутнике, на котором оно может быть развернуто.

Взрыв ЯО в космосе не приведет к появлению радиоактивного облака из-за отсутствия воздуха. Высокоэнергетические частицы будут захвачены магнитным полем Земли и распространяться в виде радиационного пояса, создавая опасность для космических аппаратов. Возможно, именно этот эффект делает ядерное оружие слишком опасным для миссий ASAT, пишет Онрада. В то же время при взрыве ЯО на низкой околоземной орбите суммарная энергия образовавшихся обломков превысит силу взрыва самой бомбы, что усилит поражающее действие гамма-излучения и бета-частиц на космические аппараты и средства связи.

Решающее влияние спутниковых группировок, таких как Starlink, на ход боевых действий на Украине побудило крупнейшие страны мира инвестировать в технологии спутниковых группировок и активизировать усилия по разработке соответствующих контрмер.

В статье журнала Politico за июнь 2022 года Кристофер Миллер и другие эксперты отмечают, что спутниковая система Starlink является важным средством связи для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Американские спутники помогают наводить артиллерию и поддерживать связь с командованием, несмотря на перебои в работе местных сетей. Авторы отмечают, что система Starlink продемонстрировала гибкость и устойчивость, обеспечивая поддержку не только вооруженных формирований Украины, но и гражданских лиц.

Ближайшие противники США - Россия и Китай - оценили потенциал Starlink и в ответ на это "завуалированно пригрозили уничтожить" американскую группировку спутников, в том числе с помощью противоспутникового ядерного оружия, пишет Онрада. В октябре 2022 года агентство Reuters сообщило, что Москва предупредила Вашингтон о последствиях использования коммерческих спутников США и их союзников для поддержки ВСУ .

Заместитель директора Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Российской Федерации Константин Воронцов заявил, что установки Запада во главе с Соединенными Штатами на размещение оружия в космосе и использование космического пространства для ведения боевых действий представляют серьезную угрозу и ведут к дестабилизации. Российский дипломат призывал Запад прекратить попытки использовать космическое пространства в качестве новой арены соперничества и конфликтов государств.

Не упоминая конкретно Starlink, Воронцов отметил, что квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара.

В том же ключе SCMP в мае 2022 года сообщило, что китайские военные инженеры, работающие в Пекинском институте мониторинга и телекоммуникаций, входящем в состав недавно переименованных Сил стратегического обеспечения Народно-освободительной армии Китая (PLA-SSF), выразили обеспокоенность тем, что Starlink создает угрозу национальной безопасности КНР, и подчеркнули необходимость создания потенциала ядерного противоспутникового оружия.

Они подчеркнули необходимость создания системы наблюдения для отслеживания каждого спутника Starlink и для наиболее эффективного вывода из строя группировки Starlink предложили совместить «мягкие и жесткие способы поражения».

В статье, опубликованной в марте 2024 года в Королевском колледже Лондона, доктор Малкольм Дэвис пишет, что атака с использованием ядерного противоспутникового оружия, в результате которой будет выведено из строя множество КА, нарушит работу всех систем - от доступа в Интернет и средств связи до позиционирования, навигации и синхронизации, мониторинга Земли, важнейших информационных служб и цепочек поставок, - поскольку способа защитить спутники от такой атаки не существует.

Он отмечает, что такая атака, в сочетании с кибератаками и атаками на подводные интернет-кабели, может стать "первым залпом" в будущей высокоинтенсивной войне.

Дэвис считает, что в отличие от представленной китайскими учеными симуляции ядерного ASAT-удара в ближнем космосе, способного нанести ограниченный побочный ущерб, российская противоспутниковая ядерная атака без разбора уничтожит все спутники, включая российские.

По мнению западного аналитика, Россия создает ядерное противоспутниковое оружие не столько для реального применения, сколько для принуждения, создавая угрозу разрушения социальной сплоченности Запада и одновременно избегая риска применения ядерного оружия на планете.

Таким образом, пишет Дэвис, противоспутниковое ядерное оружие может стать крайне опасным инструментом принуждения, но в конечном итоге не найдет практического применения. Однако он подчеркивает, что потенциальный ущерб, который оно может нанести, нельзя игнорировать и что его развертывание подорвет законы и нормы, в частности Договор по космосу 1967 года, запрещающий милитаризацию космического пространства.

Вашингтон вновь обвинил Россию и Китай в развертывании противоспутникового оружия

На фоне всех этих разговоров Россия наложила вето в Совбезе Организации Объединенных Наций на резолюцию о неразмещении оружия массового поражения в космосе. РФ - единственный член Совета Безопасности, проголосовавший против документа. Свою позицию МИД РФ объяснил отсутствием в проекте резолюции поправки, предложенной Москвой, запрещающей размещение в космосе любого оружия, а не только ядерного.