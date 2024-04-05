Официальный визит премьер-министра Нарендры Моди в Грецию в августе прошлого года открыл новые перспективы сотрудничества между двумя государствами. В рамках встречи лидеры двух стран обсудили сотрудничество в сфере военно-промышленного комплекса с учетом не простой ситуации в мире.

В последнее время в военных кругах Греции все чаще звучат призывы закупить у Индии "настоящее" стратегическое оружие" - сверхзвуковую противокорабельную ракету BrahMos - для противодействия "турецкой угрозе" в Эгейском и Критском морях.

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БРК "BrahMos" против ЗРК С-400: Греция и Турция грозят друг другу российским оружием. Греческие военные эксперты считают, что российско-индийская сверхзвуковая крылатая ракета PJ-10 "BrahMos" сможет победить ЗРК С-400, стоящие на вооружении Турции.

Визит премьер-министра Индии в Грецию стал первым за последние четыре десятилетия после визита Индиры Ганди в эту страну в 1983 году. 21 февраля этого года греческий премьер Кириакос Мицотакис по приглашению своего коллеги Нарендры Моди посетил Индию с ответным визитом.

Греческие военные эксперты утверждают, что приобретение противокорабельной ракеты BrahMos необходимо для укрепления военно-морского потенциала страны в Эгейском море, а также в акватории Средиземного моря между островами Крит и Кипр.

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Греческий политолог Пол Антонопулос в своей статье для издания The Greece City Times заявил следующее: "Оснащение восточных островов Эгейского моря (которые Анкара считает своей территорией незаконно оккупированной Грецией) комплексами Brahmos класса "земля-море", в совокупности с их высокой дальнобойностью и малой удаленностью от полуострова Малая Азия, позволило бы максимально сократить время реагирования на РЛС боевых кораблей Турции. Это будет особенно актуально в случае массированной ракетной атаки греческих БРК BrahMos, расположенных на восточных островах Эгейского моря.

Пара других греческих экспертов тоже решили подискутировать на эту тему. Эммануэль Мариос Эконому и Никос К. Кириазис из Фессалийского университета пытаются убедить греческих политиков в необходимости приобретения крылатых ракет BrahMos, разработанных совместно российским «НПО машиностроения» и Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) Министерства обороны Индии.

Они утверждают, что развертывание береговых ракетных комплексов BrahMos на греческих "территориях" в восточной части Эгейского моря создаст "зону воспрещения доступа и манёвра" для военно-морских сил Турции.

Эконому и Кириазис считают, что BrahMos — это экономически эффективный инструмент по сравнению с "обычными" крупными судами ВМС, которые, по их мнению, становятся все более уязвимыми для современных ракет и беспилотников. По их оценкам, стоимость одной ракеты BrahMos составляет около 3,2-3,5 миллиона долларов США. Таким образом, приобретение 150 ракет с пусковыми установками и радиолокационными станциями обойдется гораздо дешевле, чем строительство и содержание сопоставимого по мощи военно-морского флота.

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PJ-10 "BrahMos" построена на базе советской противокорабельной ракеты "Оникс", разработанной в конце 80-х годов НПО "Машиностроение". Боеприпас получил название в честь рек Брахмапутры и Москвы.

Первые испытательные пуски состоялись 12 июня 2001 года а полигоне "Чандипур" в восточном штате Одиша. После чего началось серийное производство ракет на совместном российско-индийском предприятии BrahMos Aerospace - договор о его учреждении был подписан в Москве 12 февраля 1998 года.

Многие страны заинтересованы в приобретении BrahMos - часть из них уже подписала соответствующие документы. Принципиальные договоренности о потенциальном экспорте в третьи БРК BrahMos были достигнуты еще в 2016 году. В числе возможных заказчиков фигурируют Филиппины, Южная Корея, Алжир, Греция, Малайзия, Таиланд, Египет, Сингапур, Венесуэла, Объединенные Арабские Эмираты, Чили, Южно-Африканская Республика и Вьетнам.

На снимке: премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис (слева) приветствует премьер-министра Индии Нарендру Моди. 25 августа 2023 года, Афины. (EurAsian Times)

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С технической точки зрения BrahMos — это сверхзвуковая крылатая ракета с твердотопливным стартовым разгонным модулем. Боеприпас может запускаться с наземных пусковых установок, субмарин, боевых судов, а также с авиационных платформ. Максимальная скорость снаряда составляет 2,8-3,0 Маха. Однако недавно в Индии сообщили, об испытаниях гиперзвукового варианта ракеты, способного развивать скорость 5-7 Махов.

Одной из ключевых характеристик ракеты является ее способность летать на предельно малых высотах, что позволяет боеприпасу успешно преодолевать противоракетные (ПРО) или противовоздушные (ПВО) системы противника. В терминальной фазе полета снаряд может двигаться на высоте около 10 метров от поверхности земли, при этом используются активный радиолокационный искатель или инерциальное наведение.

На данный момент Нью-Дели заключил контракт на поставку БРК BrahMos Филиппинам, но интерес к нему выразили и другие государства. Если Афины подпишут сделку, будет любопытно проследить за развертыванием, особенно с учетом того, что на вооружении Турции стоят четыре дивизиона российских ЗРК С-400, пишет портал EurAsian Times.

БРК BrahMos как средство противодействия "турецкой угрозе"

Автор статьи пишет, что БРК BrahMos может поражать надводные цели на расстоянии до 300 км от береговой линии, охватывая, тем самым, довольно обширную территорию. Развертывание БРК BrahMos в этом районе заметно упростит задачи ВМС Греции, считает эксперт.

"С другой стороны, подобное развитие событий позволит создать "зону воспрещения доступа" для турецких боевых кораблей у Эгейских островов. Или по крайней мере обеспечить такой доступ с очень высокими потерями, сократив общую численность надводных судов турецких ВМС. Такая стратегия существенно облегчит задачи ВМС Греции по обороне этого важнейшего архипелага", - говорится в статье.

В статье также говорится о том, что BrahMos обладает гораздо большей разрушительной силой, чем дозвуковые ракеты, в том числе пресловутые американские крылатые ракеты "Томагавк" или "Гарпун".

Сегодня турецкие власти действуют в рамках доктрины "Голубая родина". Цель этой стратегии - повысить значимость Турции как морской державы. Анкара предъявляет территориальные претензии на некоторые акватории в Эгейском и Средиземном морях. Эта доктрина распространяется на морские границы Греции и Кипра, а также на газовые месторождения в восточной части Средиземного моря. Концепция "Голубая родина" была предложена адмиралом ВМС Турции Джемом Гюрденизом в 2006 году и доведена до уровня государственной стратегии другим высшим морским офицером Джихадом Яйджи.

Несмотря на то, что после разрушительного землетрясения 2023 года Анкара и Афины подписали декларацию о дружбе и намерении сотрудничать, в последнее время Турция активно "набирает обороты". Издание пишет, что теперь территориальные рамки "Голубой родины" расширились еще дальше за пределы существующих границ Турции.

Изначально эта стратегия была популярна среди высших офицеров турецких ВМС поддерживающих политиков антизападного толка, но затем она получила всеобщее признание в качестве национальной доктрины, отстаиваемой лидером Турции -Эрдоганом.

В январе этого года на торжественном мероприятии по случаю 97-й годовщины основавания Национальной разведывательной организации (MIT) в Культурном центре Ататюрка турецкий лидер четко обозначил цели высшей турецкой стратегии заявив, в частности, следующее: “ Сильное желание защищать нашу "Голубую Родину", от Эгейского до Черного моря и Восточного Средиземноморья, является верным шагом Турции по защите интересов страны как в дипломатическом, так и в военном смысле".

Архивное изображение: Пуск ракеты BrahMos. Снимок представлен пресс-службой ВМС Индии ( Via: Indian Navy)

На Западе считают, что доктрина "Голубая родина" может привести к дестабилизации Североатлантического альянса.

Еще один инцидент имел место в январе этого года - Военно-морское командование Республики Кипр (РК) выпустило NAVTEX (МA23-017/24), в котором объявило о проведении морских исследований в акватории, расположенной в непосредственной близости от места, где исключительная экономическая зона (ИЭЗ) Греции пересекается с демаркированной ИЭЗ РК.

Не прошло и суток как Анкара опубликовали свое сообщение (N/W 0063/24), в котором заявила, что этот район является зоной ответственности Турции и, следовательно, все исследовательские работы относятся к ее компетенции, а значит должны координироваться соответствующими инстанциями Турецкой Республики.

В этом контексте, пишет Пол Антонопулос, греческие системы ПРО BrahMos индийского производства могут не только стать кошмаром для ВМС Турции, но и подорвать коварную турецкую стратегию "Голубая родина" и не имеющий юридической силы турецко-ливийский морской меморандум о делимитации морских зон в Средиземном море.

У Индии очень непростые отношения с Турцией. Постоянная критика Анкары в адрес Нью-Дели по кашмирскому вопросу может привести к сближению Индии с Грецией, и тогда появление БРК BrahMos в Средиземном море станет реальностью.