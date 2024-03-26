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Китай запретил использовать процессоры Intel и AMD в компьютерах госструктур

Отныне зарубежным производителям процессоров запрещено участвовать в государственных тендерах Китая, что некоторые обозреватели назвали тактикой по привлечению инвестиций.
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Правительство Китая настоятельно рекомендовало своим ведомствам и агентствам использовать в работе настольные и портативные компьютеры, оснащенные отечественными центральными процессорами (CPU) и операционными системами. Заявленная цель - повысить надежность.

Новый китайский закон — это своего рода "предупреждение" для AMD и Intel. Отныне зарубежным производителям процессоров запрещено участвовать в государственных тендерах Китая, что некоторые обозреватели назвали тактикой по привлечению инвестиций.

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В Пекине заявили, что центральные, провинциальные и муниципальные органы власти должны соответствовать новым требованиям безопасности и надежности в вопросах приобретения настольных и портативных компьютеров, говорится в двух совместных заявлениях Министерства финансов (MoF) и Министерства промышленности и информационных технологий (MIIT).  Пресс-службы обоих министерств заявили, что местные органы власти на уровне уездов и поселков не обязаны следовать новым правилам закупок.

Заявления были опубликованы без лишнего шума 26 декабря 2023 года и привлекли внимание общественности только после того, как о них в воскресенье сообщила газета Financial Times (FT). По данным британского издания, Китай ввел новые правила, согласно которым американские микропроцессоры от Intel и AMD будут полностью исключены из состава настольных компьютеров и серверов государственных учреждений.

На самом деле в этих документах не упоминаются ни AMD, ни Intel, ни какие-либо другие западные производители. 26 декабря Китайский центр оценки безопасности информационных технологий (англ. China Information Technology Security Evaluation Center, CNITSEC), подразделение Министерства государственной безопасности (МГБ), заявил, что 18 центральных процессоров, шесть операционных систем и 11 централизованных баз данных прошли оценку надежности для использования на территории страны. Все эти продукты были разработаны китайскими компаниями.

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По данным CNITSEC, в число 18 процессоров, получивших к тому времени сертификат "надежности", вошли CPU Kunpeng 920, Loongson 3C5000L, Sunway 1621, Feiteng 2000, Kirin 9006C, Hygon C86-3G и Zhaoxin ZX-E. В перечне представлены шесть "надежных" операционных систем, разработанных Kylinsoft при Национальном университете оборонных технологий, UnionTech Software Technology Co и National Fundamental Software of China при Институте программного обеспечения Китайской академии наук.

В сообщении говорится, что поставщики процессоров, операционных систем и централизованных баз данных могут подать заявку на оценку надежности, предоставив в департамент документы о проектировании, исследованиях и разработках, а также исходные коды своих продуктов. В документе отмечается, что в течение года проводится два оценочных раунда: один в январе-феврале, другой - в июле-августе.

По словам авторов документа, после того как изделие пройдет оценку, оно может быть добавлено в список "надежных" продуктов сроком на три года. Согласно документу, AMD и Intel по-прежнему смогут поставлять свою продукцию китайским государственным ведомствам и агентствам, если они предоставят информацию о своих научно-исследовательских разработках.

Новые правила закупок

Согласно двум заявлениям, опубликованным Минфином и Министерством промышленности и информатизации КНР, государственные ведомства и агентства должны закупать комплектующие для компьютеров и программное обеспечение раздельно.

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Поставщики компьютеров должны быть в состоянии обеспечить бесплатное техническое обслуживание в течение как минимум трех лет, говорится в заявлениях. Кроме того, поставщики должны как минимум за год уведомить своих клиентов о своем желании расторгнуть контракт на поставку. Если продукт снят с производства, поставщик должен оказывать услуги по техническому обслуживанию еще в течение шести лет.

По словам чиновников, поставщики несут юридическую ответственность за то, чтобы их процессоры и операционные системы соответствовали требованиям страны по безопасности и надежности.

24 марта министр торговли Ван Вэньтао встретился с председателем и генеральным директором компании AMD Лизой Су. Стороны обменялись мнениями о торгово-экономических отношениях между Китаем и США, а также о перспективах развития компании AMD в КНР.

 "Новые правила закупок помогут стандартизировать формулировки, используемые в государственных тендерах", - заявил Хань Лу, сотрудник Центрального центра государственных закупок, в статье, опубликованной 1 февраля. "В прошлом в документах о закупках использовались различные термины и определения, что затрудняло создание в стране стандартизированного рынка закупок".

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По словам Ханя, благодаря новым канонам поставщикам будет намного проще разобраться в тендерах государственных органов и точно адаптировать свои производственные и торговые процессы в соответствии с требованиями правительства. Он добавил, что подробные правила закупок помогут избежать неудач в тендерах и тем самым минимизировать расходы участников.

Иностранные инвестиции

Некоторые обозреватели считают, что китайское правительство, вероятно, не собирается полностью запрещать использование процессоров AMD и Intel, а лишь желает напомнить американским технологическим компаниям о необходимости продолжать инвестировать в Китай и расширять технологическое сотрудничество со своими китайскими коллегами.

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По мнению других экспертов, даже если в ближайшие годы процессоры AMD и Intel будут постепенно вытеснены из государственных учреждений, частные фирмы все равно смогут их использовать. В воскресенье министр торговли Китая Ван Вэньтао встретился в Пекине с председателем и исполнительным директором AMD Лизой Су.

В рамках встречи Ван заявил, что развитие полупроводникового сектора требует глобального сотрудничества и что Китай является стабилизирующей силой для мировой цепочки поставок полупроводников. Он отметил, что Соединенные Штаты должны совместно с Китаем провести четкие границы безопасности и обеспечить стабильные условия для бизнеса.

Су заявила, что Китай является одним из приоритетных направлений глобальной стратегии AMD. По ее словам, компания продолжит увеличивать свои инвестиции в Китай и работать со своими китайскими партнерами над созданием более совершенных продуктов и услуг для китайского рынка.

В субботу Ванг встретился с Санджаем Мехротра, президентом и исполнительным директором Micron Technology. Мехротра сказал, что Micron планирует расширить инвестиции в Китай. Это позволит удовлетворить потребности китайских компаний и внесет важный вклад в развитие полупроводниковой промышленности и цифровой экономики КНР. Он подчеркнул, что компания будет строго следовать китайским законам и правилам.

 В мае прошлого года Управление по проверке кибербезопасности, являющееся подразделением Администрации киберпространства КНР, запретило ведущим операторам национальной инфраструктуры страны приобретать продукцию Micron по соображениям национальной безопасности.

23 марта министр торговли Ван Вэньтао встретился с Санджаем Мехротра, президентом и генеральным директором компании Micron Technology. Стороны обменялись мнениями по вопросам развития компании Micron в Китае.

В июне американский производитель чипов заявил о готовности в течение ближайших нескольких лет инвестировать 603 миллиона долларов США в свой завод по упаковке чипов в городе Сиань. Ожидается, что в апреле Китай посетит министр финансов США Джанет Йеллен. Об этом в субботу сообщило издание Politico. Пресс-служба Казначейства отказалась комментировать это сообщение.

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