Производитель ударных дрнов компания Kratos активно наращивает ассортимент и снижает затраты. Однако на пути к широкому применению беспилотных роев остается множество технических и административных проблем.

Проект "Валькирия": США создают новую армию боевых дронов. Американская программа по созданию роев беспилотников Valkyrie приобретает "все более четкие и доступные" очертания. Благодаря применению искусственного интеллекта беспилотник XQ-58 Valkyrie получит преимущество в бою. Изображение: Twitter

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Американская компания Kratos расширяет семейство беспилотников XQ-58 Valkyrie до пяти модификаций, подчеркивая переход к более экономичным, серийным боевым дронам в эпоху новых конфликтов, обусловленных стремительным развитием технологий автономного ведения боевых действий, сообщает портал The Warzone.

XQ-58 предназначен для использования в качестве верного ведомого, управляемого материнским самолетом. Новый БПЛА способен вести разведку, оборонительный огонь, "распылять" силы противника, а также действовать в составе роя без непосредственного участия со стороны пилота.

Теперь в семейство XQ-58 входит модификация Increment 1 или Valkyrie A, а также варианты B, C и D. Эксперты Warzone отмечают, что XQ-58A: способен развивать крейсерскую скорость на уровне 0,72 Маха (882 километров в час), летать на высоте до 13,7 тысяч метров над уровнем моря. Максимальная дальность полета дрона достигает 3 тысяч километров. Кроме того, он не требует взлетно-посадочной полосы, что обеспечивает дополнительную эксплуатационную гибкость.

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В настоящее время компания Kratos пытается установить приемлемый баланс между стоимостью и потенциалом для массового производства, претендуя на участие в следующем раунде программы ВВС США Collaborative Combat Aircraft (CCA).

Kratos планирует снизить цену XQ-58 до 2 миллионов долларов США за единицу, что сопоставимо, а возможно даже меньше, чем у ряда ракет. Компания отмечает, что в настоящее время стоимость БПЛА XQ-58A примерно равна 5,5 миллиона долларов США - включая все необходимое испытательное, пусковое и вспомогательное оборудование. По оценкам специалистов Kratos, стоимость Valkyrie Version B оценивается в 4 миллиона долларов за самолет. Всего предполагается произвести 100 летательных аппаратов.

Вместе с тем, пишет Warzone, генеральный директор Kratos Эрик ДеМарко сообщил, что не может раскрыть информацию о стоимости вариантов C и D по "соображениям конкуренции". В докладе говорится, что компания Kratos также работает над тем, чтобы стоимость комплектации типа Off-Board Sensing Station System не превышала 800 долларов за фунт ($1764 за килограмм).

Издание Warzone сообщает, что обычно стоимость фунта военного самолета достигает 2500 долларов (чуть более 5500 за килограмм). Таким образом, XQ-58 может обойтись ВВС США гораздо дешевле. Этот показатель представляет собой частное полученное в результате деления полной стоимости самолета - включая материалы, двигатели и системы управления - на его полную массу.

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Военные конфликты на Украине и в секторе Газа закрепили за дронами статус одного из ключевых инструментов современной войны, превратив их из специализированных средств противодействия терроризму в универсальный атрибут современного боя.

В своей статье, опубликованной в этом месяце на портале Vox, военный аналитик Джошуа Китинг пишет, что ключевой вывод для США из военных конфликтов на Украине и в секторе Газа заключается в том, что в случае с дронами преимущество получает не тот, у кого более совершенные модели, а тот, у кого есть возможность дешево создавать, развертывать и заменять БПЛА в больших масштабах.

Китинг утверждает, что обе стороны в украинском конфликте для повышения смертоносности своих беспилотников используют искусственный интеллект (ИИ). Он отмечает, что сначала и Россия, и Украина использовали автономные вооружения в ограниченных масштабах, а в ходе конфликта их разработка ускорилась.

Он также говорит, что скоре всего на Тихоокеанском театре военных действий потребуются более совершенные и многоразовые беспилотники с большим радиусом действия. Их автономность и выносливость позволят эффективно преодолевать китайские противоракетные системы (A2/AD) на дальнем расстоянии.

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Китинг считает, что крупные флотилии беспилотников, возможно, ускорят внедрение американскими военными технологий искусственного интеллекта. Потенциально это позволит тысячам автономных дронов успешно действовать в оспариваемом киберпространстве и электромагнитной среде.

В начале прошлого года пресс-служба Министерства обороны США опубликовала статью о проекте Пентагона Autonomous Multi-Domain Adaptive Drone Swarms (AMASS). Эта инициатива направлена на создание автономных беспилотных роев запускаемых с моря, воздуха и суши с целью пдавления средств вражеских ПРО. Изображенный на фото MQ-9 Reaper - один из самых совершенных дронов, разработанных в США. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times / General Atomics

На фоне этих тенденций Пентагон запустил инициативы по разработке роев недорогих, расходных и легко заменяемых дронов, способных эффективно выполнять боевые задачи. К этим инициативам относятся проекты Replicator и Autonomous Multi-Domain Adaptive Swarms-of-Swarms (AMASS).

В сентябре прошлого года мы сообщали, что Министерство обороны США представило так называемую программу «Репликатор» (Replicator Program), направленную на оперативное развертывание атакуемых автономных платформ в воздухе, на земле и на море. Программа нацелена на противодействие растущему военному потенциалу Китая. Ожидается, что сроки ее реализации составят от 18 до 24 месяцев.

В рамках проекта Replicator планируется осуществить переход от систем, управляемых человеком, к автономным платформам. Последние достижения в области искусственного интеллекта, ячеистых сетей и сложных сетевых возможностей будут способствовать автономному, децентрализованному функционированию даже в условиях ограниченной пропускной способности.

В феврале 2023 года издание Asia Times сообщило о проекте Министерства обороны США AMASS по созданию автономных роев беспилотников, способных запускаться с моря, воздуха и суши для преодоления противовоздушной обороны противника. Цель проекта - создать возможность развертывания и управления множеством независимых беспилотников для разрушения оборонительных систем противника, в том числе средств противовоздушной / противоракетной обороны, артиллерии, разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR).

В рамках концепции AMASS исследуется потенциал использования армии автономных роботов для ведения боевых действий в условиях жесткого противостояния противника, оперирующего роями дронов, оснащенными разнообразными датчиками, кинетическими и некинетическими средствами поражения. Основная цель программы AMASS - предотвратить или отразить потенциальное вторжение Китая на Тайвань. Бюджет проекта составляет 78 миллионов долларов. Ожидается, что в реализации проекта примет участие один частный подрядчик. Однако применение роев беспилотников в качестве полноценного боевого оружия сопряжено с различными техническими и административными проблемами.

В этом месяце издание Asia Times сообщило, что при разработке боевых беспилотных систем Пентагон столкнулся с проблемой баланса между вычислительной мощностью, размером полезной нагрузки и продолжительностью миссии. Увеличение вычислительных возможностей дронов может сократить время полета или увеличить объем полезной нагрузки, считают эксперты.

Кроме того, пишет портал, обработка огромного количества данных, собранных датчиками БПЛА, предполагает соблюдение баланса между точностью работы крупных центральных наземных систем и своевременной обработкой данных. Перегруженность спектра становится все более очевидной при увеличении размеров роя. Каждый дрон будет "конкурировать" за аналогичную полосу пропускания и сигналы. Это может привести к снижению эффективности работы.

Рои дронов также могут столкнутся с проблемами в сложных и изменчивых условиях, например, в городской или горной местности, поскольку ограниченная чувствительность датчиков и динамические операционные районы могут усложнить и поставить под угрозу выполнение операций.

Автор пишет, что отказ одного дрона может повлечь за собой срыв всей миссии, что лишний раз подтверждает необходимость создания надежной конструкции. В то же время увеличение размеров и оперативного радиуса действия роев БПЛА может привести к критическим задержкам связи.

В статье, опубликованной в журнале Defense News в декабре 2023 года, репортер Ной Робертсон пишет о том, что американский оборонный комплекс представляет собой бюрократический лабиринт, способный эволюционировать только после “пинка” со стороны высшего руководства. Робертсон считает, что в условиях кризиса трудно изменить институциональный менталитет.

Несмотря на то, что оборонное ведомство США умеет реагировать на краткосрочные чрезвычайные ситуации, "искры" способной запустить полномасштабное развертывание роев беспилотников - в соответствии с концепцией Replicator и AMASS - пока не наблюдается, пишет эксперт.

Американские военные намерены в ближайшее время провести испытания ударного беспилотника LongShot, вооруженного ракетами большой дальности. На снимке - конструкция дрона, предложенного компанией General Atomics в рамках программы LongShot Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA). Изображение предоставлено интернет-изданием Asia Times Files / General Atomics.

Робертсон упоминает, что, хотя бюджет Репликатора уже освоен, большая часть средств зарезервирована для исследований, разработок и испытаний, а не для закупок. По его словам, перераспределение бюджета и другие военные проекты могут отвлечь средства из программы Replicator в будущем. Он также указывает на зависимость Replicator от китайских производителей компонентов для дронов, что потенциально ломает логику проекта, заставляя ориентироваться на страну, против которой он и создавался.