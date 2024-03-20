Во вторник (19 марта) глава Банка Японии Кадзуо Уэда завершил последний в мире режим отрицательных процентных ставок и поставил жирную точку в токийском эксперименте по регулированию кривой доходности. Новый диапазон процентных ставок находится в пределах от 0 до 0,1 %, отклонившись от предыдущего целевого значения в - 0,1 процента. Экономисты считают, что этот шаг ЦБ Японии стал самым "скромным" из всех, которые он мог предпринять, не обрушив мировые рынки.

Историческое решение ЦБ Японии отразится на инвесторах по всему миру. Так, например, по мнению экспертов, отказ Банка Японии от отрицательных процентных ставок в сторону укрепления иены принесет Китаю столь долгожданное экономическое облегчение Фото: Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP

реклама





Тот факт, что команда Уэды гарантирует сохранение благоприятных условий кредитования, указывает на то, что это в основном символический шаг, не влекущий за собой серьезных финансовых последствий. И тем не менее, спустя столько лет BOJ наконец-то приступит к нормализации ставок.

Можете не сомневаться, многие страны мира, и в первую очередь Пекин, внимательно следят за развитием событий. Ни один политический шаг не может обеспечить экономический подъем для Китая - и борьбу с дефляцией - быстрее, чем ослабление валютного курса. При этом команда председателя Си не желает направлять юань на снижение, чтобы не раздражать глобальных инвесторов.

Главным приоритетом Пекина на протяжении последних восьми лет была интернационализация юаня. Манипулирование обменным курсом способно свести на нет этот прогресс. И возможно вызвать гнев Вашингтона в преддверии спорных выборов в Америке в ноябре. В данном контексте перспектива укрепления иены слегка подбодрит команду Си.

реклама





Поскольку Банк Японии отказывается от политики нулевых процентных ставок и контроля кривой доходности, "и что этот сдвиг, вероятно, приведет к росту иены, китайские политики - и финансовые рынки - могут вздохнуть с облегчением", - говорит экономист Луи Гаве из Gavekal Dragonomics.

По мере того, как Си и премьер Ли Цян пытаются переключить двигатели роста с недвижимости и инвестиций на технологии и отрасли с более высокой добавленной стоимостью, вполне логично, что потребителями китайских товаров станут другие развивающиеся рынки". Продавать автомобили, солнечные батареи, аккумуляторы, железнодорожные вагоны, турбины, электростанции и высокотехнологичную инфраструктуру будет гораздо проще, пока укрепляется валюта азиатской экономики № 2.

"Если иена начнет расти, перспективы Китая резко улучшатся", - говорит Гейв. "Политика, геополитика и финансовые рынки начнут двигаться в одном направлении". Одним из рисков является так называемая "торговля иеной". Примерно за четверть века нулевых ставок Япония превратилась в крупнейшую страну-кредитора.

Для инвесторов это стало стандартной практикой - брать дешевые займы в иенах и размещать эти средства в более высокодоходных активах по всему миру. Внезапные колебания курса иены могут привести к мощным всплескам на рынках от Нью-Йорка до Мумбаи и Сеула. Именно поэтому Банк Японии с осторожностью относится к более решительному свертыванию программы QE. Частично задача Уэды заключается в том, чтобы найти способ выйти с японских рынков облигаций и акций, не вызывая хаоса.

реклама





В свое время предшественник Уэды, Харухико Курода, накопил огромный капитал. Сначала он скупил более 50 % всех находящихся в обращении японских государственных облигаций (JGB). В результает влияние BOJ на рынок стало настолько подавляющим, что в некоторые дни ни одна ценная бумага не выходила из обращения.

Близкому окружению Си Цзиньпина в Пекине, вероятно, стало немного спокойнее после того, как Банк Японии отказался от 23-летнего курса количественного смягчения (QE).

Риски для Токио, конечно, существуют. Один из них - способность Японии выдержать ужесточение кредитно-денежной политики, которого страна ожидает с 2007 года, с тех пор как Банк Японии в последний раз пытался изменить кредитно-денежную политику. Япония едва избежала рецессии во второй половине 2023 года. В июле-сентябре экономика страны сократилась на 3,3% в годовом исчислении, а в последние три месяца прошлого года - всего на 0,4%. В январе расходы домохозяйств упали на 6,3 % по сравнению с годом ранее, что стало самым резким снижением за последние 35 месяцев.

Основным аргументом для "быков" в Японии являются результаты переговоров по заработной плате в "шунто" (японский термин, дословно переводится как "весеннее наступление зарплаты") в этом году. В пятницу Японская конфедерация профсоюзов, или Рэнго, объявила о повышении средней заработной платы на 5,28 %, что стало самым быстрым увеличением за последние 33 года.

реклама





"Это можно охарактеризовать как благотворный цикл повышения номинального роста внутреннего валового продукта, заработной платы, цен и корпоративных прибылей", - говорит экономист Джонатан Гарнер из Morgan Stanley MUFG.

Стефан Ангрик, экономист Moody's Analytics, добавил, что "после ужасных экономических данных за 2023 год, сюрприз от шунто — это первая хорошая новость за долгое время". В ближайшие недели необходимо будет следить за тем, как эти переговоры о повышении заработной платы отразятся на росте зарплат в масштабах всей экономики и потребительских расходов". Тем не менее, остается неясным, как Japan Inc отреагирует на то, что Банк Японии отменит монетарное регулирование экономики с самым большим долговым бременем в развитом мире.

С 1999 года, когда Банк Японии впервые снизил процентные ставки до нуля, японские корпорации можно сказать купались в свободных деньгах. Еще больше это проявилось в 2000 и 2001 годах, когда центральный банк впервые начал проводить количественное смягчение (QE). С тех пор США, Европа, Великобритания, Австралия и другие крупные экономики также пошли по пути QE, преимущественно из-за кризиса Lehman Brothers в 2008 году. Но все они уже вышли из QE и приступили к нормализации ставок. Все, кроме Японии.

До вторника 19 марта. Теперь Уэда должен в ближайшие месяцы сократить баланс Банка Японии, не обрушив при этом экономику и не вызвав панику на мировых рынках. Затем Банк Японии Куроды совершая колоссальные покупки биржевых фондов, загнал фондовый рынок в угол. Он стал самым большим "китом" токийских акций, обогнав даже Государственный пенсионный инвестиционный фонд с капиталом 1,6 трлн долларов США.

К 2018 году ЦБ достиг еще одного рекорда среди центральных банков, когда его баланс превысил размер экономики страны в 4,7 триллиона долларов США. Проблема в том, что ни один экономист или инвестор не способен предсказать, как будет разворачиваться процесс "сворачивания" баланса BOJ и какие риски при этом возникнут для экономики и рынков.

Глава Центрального банка Японии Кадзуо Уэда наконец-то решил свернуть QE. Изображение: Фото: Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP Twitter / Screengrab

Команда Уэды опасается повторения ситуации, когда Банк Японии в последний раз пытался повысить ставки. В 2006 и 2007 годах тогдашнему управляющему Тосихико Фукуи удалось прекратить QE и уговорить коллег по совету директоров дважды повысить официальные ставки.

Но все пошло наперекосяк. Политические и корпоративные круги Японии резко выступили против ЦБ Фукуи. Вскоре после этого экономика скатилась в рецессию. Как только Масааки Сиракава сменил Фукуи в 2008 году, его первоочередной задачей стало снижение ставок до нуля и возобновление количественного смягчения.

Затем Курода увеличил объем стимулирующих мер, чтобы окончательно победить дефляцию. В 2013 году, когда Курода встал у руля, фондовый индекс Nikkei 225 подскочил сразу на 57 %. И он продолжает расти, причем до такого значения, что сегодня он торгуется вблизи исторического максимума 1989 года.

Хотя 49-процентный взлет Nikkei за последние 12 месяцев отчасти отражает улучшение корпоративного регулирования в Японии, основной движущей силой является поддержка со стороны BOJ. Из этого следует, что самые тяжелые времена еще только начинаются.

Вопрос о том, выдержит ли финансовая система рост доходности JGB, остается открытым. Если 10-летние ставки возрастут, допустим, до 2 или даже 3 %, никто не знает, чем это обернется для банков, компаний, местных органов власти, пенсионных и страховых фондов, эндаументов, университетов, почтовой системы и пенсионеров. JGB являются основными финансовыми активами, которыми владеют эти и многие другие лица.

В течение долгих лет японские экономисты твердили о динамике "взаимного гарантированного уничтожения", с которой команда Уэды не должна бороться. Другой проблемой являются последствия для государственного долга, составляющего примерно 265% ВВП. Учитывая сокращение численности и старение населения Японии, любой резкий всплеск стоимости заимствований изменит фискальные расчеты администрации премьер-министра Фумио Кисиды.

Сейчас правительство Кисиды вынуждено форсировать экономические реформы, направленные на сокращение бюрократии, модернизацию жестких рынков труда, возрождение инноваций, повышение производительности труда и расширение прав и полномочий женщин. От этих и других шагов будет зависеть, повысит ли подавляющее большинство японских компаний заработную плату.

"Рост заработной платы, наблюдаемый в Японии, особенно в результате переговоров о зарплате в Ренго, вселяет уверенность в то, что сейчас есть возможность прекратить политику нулевых процентных ставок при поддержке правительственных чиновников", - говорит Хау Чунг Ван, глава азиатского подразделения фиксированных доходов Principal Asset Management.

По его словам, "на данном этапе у крупных японских корпораций все еще остается пространство для повышения оплаты труда, поскольку продажи и доходы корпораций растут, а зарплатам еще есть куда расти. Наступит момент, когда повышение зарплат приведет к снижению маржи компаний, но это произойдет как минимум через год". Однако небольшие компании могут не иметь такой возможности платить столько же, сколько крупные корпорации".

Учитывая вялые темпы экономического обновления в Токио, возможно, у Уэды самая сложная работа в мировой экономике. Одна из его главных проблем - хрупкое состояние региональной банковской системы Японии. А именно, угроза краха для 100 с лишним региональных кредиторов Японии в духе банка Силиконовой долины (SVB).

Бывший глава Банка Японии Харухико Курода не смог найти в себе силы отказаться от монетарной политики количественного смягчения (QE). В 2013 году, когда Курода встал у руля ЦБ, фондовый индекс Nikkei 225 подскочил сразу на 57 %. И он продолжает расти, причем до такого значения, что сегодня он торгуется вблизи исторического максимума 1989 года. Фото: Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP

Крах SVB в начале 2023 года опять в центре внимания, поскольку на этот раз рухнули акции New York Community Bancorp. Обширная сеть кредитных учреждений Японии обеспечивает обслуживание быстро стареющих общин в малонаселенных районах страны. Это привело к сокращению прибыли задолго до банковских катаклизмов последних 15 лет, включая последствия мирового кризиса 2008 года.

Отток японских компаний и талантливых специалистов в Токио привел к сокращению бизнеса. Несмотря на непростые времена, региональные банки Японии неохотно идут на слияние, что способствует сохранению избыточного финансового потенциала.

Поскольку возможности получения прибыли были ограничены, многие из них в последние десять лет накапливали государственные и корпоративные облигации вместо того, чтобы выдавать кредиты BOJ. Подобная практика привела к краху SVB и нью-йоркского Signature Bank. Однако мировую финансовую систему ждут более серьезные последствия от неверных действий Банка Японии.

Как отмечает главный экономист ING Bank Падхрейк Гарви, "за последние десятилетия уже бывали случаи, когда изменения в японских государственных облигациях оказывали существенное влияние на более широкий рынок облигаций".

По словам Гарви, необходимо отслеживать два момента. "Во-первых, вероятное ослабление привязки 10-летних облигаций Японии создает вакуум в сторону повышения, и вопрос в том, насколько далеко в этот вакуум могут шагнуть JGB", - отмечает он. "Во-вторых, ослабление контроля на "переднем фронте" за счет окончательного ужесточения политики ставит под вопрос торговлю активами, которая поддерживала спрэды в течение длительного периода времени".

В сентябре Агентство финансовых услуг Японии объявило о планах провести стресс-тестирование по меньшей мере 20 банков, чтобы обнаружить возможные мины, подобные SVB. Отчасти это связано с опасениями появления аналогичных случаев массового бегства из банков, подпитываемых социальными сетями.

Гарви добавляет, что "интуиция нам подсказывает, что есть больше возможностей для движения долгосрочных тарифов по сравнению со ставкой политики, но движения вряд ли будут значительными". Пока что мировые трейдеры и инвесторы напряженно следят за каждым словом Банка Японии в поисках намеков на то, что ожидает их впереди. Но команда Уэды молчит.

"На фоне снижения ясности прогнозов, особенно в отношении темпов повышения ставок, а также прекращения контроля над кривой доходности мы следим за развитием событий на длинном конце кривой - со сроком погашения свыше 10 лет - и изменением спроса на зарубежные инвестиции в долговые обязательства", - говорит Кенсуке Ниихара, главный инвестиционный директор по Японии в State Street Global Advisors. Япония наконец-то отказалась от отрицательных процентных ставок. Изображение: Фото: Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP Facebook Screengrab

Однако, пожалуй, ни одна крупная экономика мира не заинтересована в таких прогнозах из Токио больше, чем Китай, который может получить значительную выгоду от роста иены в этом году. Укрепление иены потенциально способно повысить конкурентоспособность Китая. И для этого пекинским политикам не потребуется даже пошевелить пальцем. Таким образом, когда Банк Японии окончательно откажется от политики QE, Китай окажется в большом плюсе.

Уильям Песек.