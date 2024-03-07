Индия станет мировым центром производства современных микросхем, что еще больше приблизит ее к достижению технологической самодостаточности, заявил премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди.

Компания Tata Electronics планирует построить в Индии предприятия как по производству полупроводниковых пластин, так и по упаковке и тестированию чипов, что является большим шагом на пути к созданию конкурентоспособной отечественной полупроводниковой промышленности, пишет американский журналист Скотт Фостер.

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Индия претендует занять лидирующие позиции в производстве кристаллов. Индия намерена строить заводы с тайваньскими, японскими и тайскими партнерами. Цель - завоевать не менее 10% мирового рынка микросхем к 2030 году.

В сотрудничестве с тайваньской литейной корпорацией Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC) компания Tata Electronics планирует в ближайшие несколько месяцев приступить к строительству первой в Индии фабрики по производству 300-миллиметровых полупроводниковых пластин.

Это предприятие, о котором было объявлено 29 февраля, соответствует диверсификации PSMC за пределы Тайваня и стратегии Tata по созданию новых отраслей промышленности в Индии. Tata Electronics входит в крупнейший в Индии промышленный конгломерат Tata Group. PSMC - третье по величине в Тайване и восьмое в мире предприятие по производству литейных полупроводников.

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Новый завод будет расположен в штате Гуджарат и сможет производить полупроводники для управления питанием, микроконтроллеры, "драйверы светодиодных дисплеев драйверов, а также другие логические устройства для автомобильной промышленности ( в том числе для электромобилей), вычислительной техники и устройств хранения информации, телекоммуникаций, бытовой электроники и оборонной промышленности.

Ожидается, что технологические процессы будут варьироваться от 28 до 110 нм, охватывая широкий спектр современных приложений. По заявлению компании Tata, завод будет иметь производственную мощность до 50 000 пластин в месяц и будет оборудован самыми современными технологиями автоматизации производства, включая аналитику данных и машинное обучение. Рассчитанная на обслуживание внутренних и международных клиентов, фабрика позволит увеличить производственную синергию в рамках всей группы компаний Tata.

29 февраля правительство Индии также объявило об одобрении плана Tata Electronics по строительству завода по сборке, упаковке и тестированию полупроводников в Ассаме, на северо-востоке страны. Фабрика будет оказывать услуги по упаковке полупроводниковых устройств в проволочную оболочку, "флип-чипы" и интегрированные системы для того же спектра потребительских отраслей.

Строительство завода в Ассаме планируется начать в этом году, а первая очередь производства будет запущена в 2025 году. По сообщениям, одним из первых клиентов может стать американский технологический гигант Qualcomm. "Стратегия обслуживания всей цепочки создания стоимости полупроводников является нашей отличительной чертой и позволит Tata Electronics предоставлять клиентам комплексные системные предложения", - отметил Рандхир Такур (Randhir Thakur), генеральный директор Tata Electronics.

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"У нас есть критическое окно возможностей, когда мы видим огромную заинтересованность глобальных игроков в развитии производства в Индии. Мы планируем воспользоваться этой возможностью и совершить качественный рывок за счет технологических инноваций", - добавил он. "Эти инвестиции позволят Индии занять лидирующие позиции на рынке производства полупроводниковой продукции".

Руководство Tata ожидает, что к концу десятилетия на долю Индии будет приходиться не менее 10 процентов мирового производства полупроводников. Индия реагирует на призывы Запада и других стран повысить "устойчивость цепочки поставок" - что подразумевает "максимально снизить риски оторвавшись" от Китая.

Моди заявил, что Индия станет глобальным центром производства полупроводников. India Semiconductor Mission (ISM) была основана как независимое бизнес-подразделение корпорации Digital India с административной и финансовой автономией с целью разработки и реализации долгосрочных стратегий Индии по развитию производства полупроводников и дисплеев.

Кроме того, власти Индии недвно одобрили проект строительства завода по сборке, упаковке и тестированию полупроводников, под эгидой индийской компании CG Power в сотрудничестве с японской Renesas Electronics и таиландской Star Microelectronics. Новое предприятие, также расположенное в штате Гуджарат, будет обслуживать автомобильную, телекоммуникационную, бытовую электронику и другие отрасли промышленности.

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CG Power and Industrial Solutions - инженерный конгломерат со штаб-квартирой в Мумбаи, выпускающий двигательные установки, приводы, трансформаторы, распределительные устройства и другое электрооборудование для индийских железных дорог и других отраслевых потребителей.

Star Microelectronics, провайдер услуг по аутсорсингу сборки и тестирования полупроводниковой продукции (OSAT) и производства электроники, предоставит предприятию технологию упаковки, проведет обучение сотрудников и окажет всю необходимую поддержку.

Компания Renesas, крупнейший в Японии производитель интегрированных полупроводниковых устройств, обеспечит совместное предприятие своими передовыми полупроводниковыми технологиями. Renesas активно сотрудничает с компаниями Tata Group - Tata Motors и Tejas Networks.

В июне прошлого года компания Micron Technology сообщила о планах индийской полупроводниковой индустрии построить в Гуджарате завод по сборке и тестированию флэш-памяти DRAM и NAND. Первый этап проекта планируется ввести в эксплуатацию к концу 2024 года. Вторая фаза, вероятно, будет завершена во второй половине текущего десятилетия.

Генеральный директор Micron Санджай Мехротра, уроженец Индии, переехал в Соединенные Штаты в возрасте 18 лет, где изучал электротехнику и информатику в Калифорнийском университете в Беркли. Он был соучредителем и генеральным директором SanDisk, а затем стал руководителем компании Micron.

Власти Индии готовы оказать максимальную поддержку всем этим проектам. В случае с Micron 50 процентов от общей стоимости (максимально допустимая сумма) будет выплачиваться центральным правительством Индии, а 20 процентов - штатом Гуджарат. Местные СМИ сообщают, что государственные органы будут активно содействовать доступу к инфраструктуре и привлечению квалифицированной рабочей силы. Ожидается, что в результате будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест.

Все это происходит в рамках "Индийской полупроводниковой миссии" - подразделения корпорации Digital India, учрежденного для содействия развитию экосистемы производства полупроводников. Цель программы - превратить Индию в международный центр производства и разработки качественной электроники.

Корпорация Digital India была создана Министерством электроники и информационных технологий Индии в 2013 году. С 2022 года в родном штате премьер-министра Нарендры Моди - Гуджарате - действует отдельная стратегия развития полупроводниковой промышленности.

В ноябре прошлого года компания AMD открыла самый крупный конструкторский центр в Бенгалуру (так же известный как Бангалор). В интервью Computer Weekly генеральный директор AMD Марк Пейпермастер отметил: "Мы выбрали Индию для размещения нашего крупнейшего конструкторского центра, потому что местное руководство продемонстрировало способность привлекать талантливых специалистов и добиваться высоких результатов в разработке продуктов по всему портфолио AMD".

Компания AMD, конкурирующая с Intel в области центральных процессоров (CPU) и Nvidia в области графических решений (GPU), ведет бизнес в Индии уже почти два десятилетия.

В течение долгого времени, пишет Фостер, считалось, что Индия имеет все шансы стать мировым лидером в области разработки ИС, однако ранее нее не хватало ни мощностей, ни возможностей для участия в таком жестоком бизнесе как производство чипов.

Теперь, благодаря стратегии, направленной на привлечение иностранных производителей полупроводников к строительству заводов в Индии и совместной работе с ведущими индийскими промышленными компаниями, ситуация может измениться координальным образом.

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В течение ближайших десяти лет в Индии, будет построена мощная полупроводниковая промышленность, открыв тем самым новые горизонты для местных предпринимателей. В отличие от Китая, она, скорее всего, будет полностью интегрирована и будет находиться в хороших отношениях со своими коллегами из Соединенных Штатов, Японии и других государств, считает американский журналист.