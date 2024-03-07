Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Моди бросает вызов Тайваню - Индия претендует на лидирующие позиции в производстве микросхем

Индия намерена строить заводы с тайваньскими, японскими и тайскими партнерами. Цель - завоевать не менее 10% мирового рынка микросхем к 2030 году
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Индия станет мировым центром производства современных микросхем, что еще больше приблизит ее к достижению технологической самодостаточности, заявил премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди.

Компания Tata Electronics планирует построить в Индии предприятия как по производству полупроводниковых пластин, так и по упаковке и тестированию чипов, что является большим шагом на пути к созданию конкурентоспособной отечественной полупроводниковой промышленности, пишет американский журналист Скотт Фостер.

реклама



Индия претендует занять лидирующие позиции в производстве кристаллов. Индия намерена строить заводы с тайваньскими, японскими и тайскими партнерами. Цель - завоевать не менее 10% мирового рынка микросхем к 2030 году.

В сотрудничестве с тайваньской литейной корпорацией Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC) компания Tata Electronics планирует в ближайшие несколько месяцев приступить к строительству первой в Индии фабрики по производству 300-миллиметровых полупроводниковых пластин.

Это предприятие, о котором было объявлено 29 февраля, соответствует диверсификации PSMC за пределы Тайваня и стратегии Tata по созданию новых отраслей промышленности в Индии. Tata Electronics входит в крупнейший в Индии промышленный конгломерат Tata Group. PSMC - третье по величине в Тайване и восьмое в мире предприятие по производству литейных полупроводников.

реклама



Новый завод будет расположен в штате Гуджарат и сможет производить полупроводники для управления питанием, микроконтроллеры, "драйверы светодиодных дисплеев драйверов, а также другие логические устройства для автомобильной промышленности ( в том числе для электромобилей), вычислительной техники и устройств хранения информации, телекоммуникаций, бытовой электроники и оборонной промышленности.

Ожидается, что технологические процессы будут варьироваться от 28 до 110 нм, охватывая широкий спектр современных приложений. По заявлению компании Tata, завод будет иметь производственную мощность до 50 000 пластин в месяц и будет оборудован самыми современными технологиями автоматизации производства, включая аналитику данных и машинное обучение. Рассчитанная на обслуживание внутренних и международных клиентов, фабрика позволит увеличить производственную синергию в рамках всей группы компаний Tata.

Японский производитель полупроводников Renesas Electronics поглощает конкурентов одного за другим

29 февраля правительство Индии также объявило об одобрении плана Tata Electronics по строительству завода по сборке, упаковке и тестированию полупроводников в Ассаме, на северо-востоке страны. Фабрика будет оказывать услуги по упаковке полупроводниковых устройств в проволочную оболочку, "флип-чипы" и интегрированные системы для того же спектра потребительских отраслей.

Строительство завода в Ассаме планируется начать в этом году, а первая очередь производства будет запущена в 2025 году. По сообщениям, одним из первых клиентов может стать американский технологический гигант Qualcomm. "Стратегия обслуживания всей цепочки создания стоимости полупроводников является нашей отличительной чертой и позволит Tata Electronics предоставлять клиентам комплексные системные предложения", - отметил Рандхир Такур (Randhir Thakur), генеральный директор Tata Electronics.

реклама



"У нас есть критическое окно возможностей, когда мы видим огромную заинтересованность глобальных игроков в развитии производства в Индии. Мы планируем воспользоваться этой возможностью и совершить качественный рывок за счет технологических инноваций", - добавил он. "Эти инвестиции позволят Индии занять лидирующие позиции на рынке производства полупроводниковой продукции".

Руководство Tata ожидает, что к концу десятилетия на долю Индии будет приходиться не менее 10 процентов мирового производства полупроводников. Индия реагирует на призывы Запада и других стран повысить "устойчивость цепочки поставок" - что подразумевает "максимально снизить риски оторвавшись" от Китая.

Моди заявил, что Индия станет глобальным центром производства полупроводников. India Semiconductor Mission (ISM) была основана как независимое бизнес-подразделение корпорации Digital India с административной и финансовой автономией с целью разработки и реализации долгосрочных стратегий Индии по развитию производства полупроводников и дисплеев.

Кроме того, власти Индии недвно одобрили проект строительства завода по сборке, упаковке и тестированию полупроводников, под эгидой индийской компании CG Power в сотрудничестве с японской Renesas Electronics и таиландской Star Microelectronics. Новое предприятие, также расположенное в штате Гуджарат, будет обслуживать автомобильную, телекоммуникационную, бытовую электронику и другие отрасли промышленности.

реклама



CG Power and Industrial Solutions - инженерный конгломерат со штаб-квартирой в Мумбаи, выпускающий двигательные установки, приводы, трансформаторы, распределительные устройства и другое электрооборудование для индийских железных дорог и других отраслевых потребителей.

Star Microelectronics, провайдер услуг по аутсорсингу сборки и тестирования полупроводниковой продукции (OSAT) и производства электроники, предоставит предприятию технологию упаковки, проведет обучение сотрудников и окажет всю необходимую поддержку.

Компания Renesas, крупнейший в Японии производитель интегрированных полупроводниковых устройств, обеспечит совместное предприятие своими передовыми полупроводниковыми технологиями. Renesas активно сотрудничает с компаниями Tata Group - Tata Motors и Tejas Networks.

В июне прошлого года компания Micron Technology сообщила о планах индийской полупроводниковой индустрии построить в Гуджарате завод по сборке и тестированию флэш-памяти DRAM и NAND. Первый этап проекта планируется ввести в эксплуатацию к концу 2024 года. Вторая фаза, вероятно, будет завершена во второй половине текущего десятилетия.

Генеральный директор Micron Санджай Мехротра, уроженец Индии, переехал в Соединенные Штаты в возрасте 18 лет, где изучал электротехнику и информатику в Калифорнийском университете в Беркли. Он был соучредителем и генеральным директором SanDisk, а затем стал руководителем компании Micron.

Несмотря на санкции Вашингтона, Huawei увеличила поставки смартфонов на 36% и развернула первую сеть 5.5G

Власти Индии готовы оказать максимальную поддержку всем этим проектам. В случае с Micron 50 процентов от общей стоимости (максимально допустимая сумма) будет выплачиваться центральным правительством Индии, а 20 процентов - штатом Гуджарат. Местные СМИ сообщают, что государственные органы будут активно содействовать доступу к инфраструктуре и привлечению квалифицированной рабочей силы. Ожидается, что в результате будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест.

Все это происходит в рамках "Индийской полупроводниковой миссии" - подразделения корпорации Digital India, учрежденного для содействия развитию экосистемы производства полупроводников. Цель программы - превратить Индию в международный центр производства и разработки качественной электроники.

Корпорация Digital India была создана Министерством электроники и информационных технологий Индии в 2013 году. С 2022 года в родном штате премьер-министра Нарендры Моди - Гуджарате - действует отдельная стратегия развития полупроводниковой промышленности.

В ноябре прошлого года компания AMD открыла самый крупный конструкторский центр в Бенгалуру (так же известный как Бангалор). В интервью Computer Weekly генеральный директор AMD Марк Пейпермастер отметил: "Мы выбрали Индию для размещения нашего крупнейшего конструкторского центра, потому что местное руководство продемонстрировало способность привлекать талантливых специалистов и добиваться высоких результатов в разработке продуктов по всему портфолио AMD".

Компания AMD, конкурирующая с Intel в области центральных процессоров (CPU) и Nvidia в области графических решений (GPU), ведет бизнес в Индии уже почти два десятилетия.

В течение долгого времени, пишет Фостер, считалось, что Индия имеет все шансы стать мировым лидером в области разработки ИС, однако ранее нее не хватало ни мощностей, ни возможностей для участия в таком жестоком бизнесе как производство чипов.

Теперь, благодаря стратегии, направленной на привлечение иностранных производителей полупроводников к строительству заводов в Индии и совместной работе с ведущими индийскими промышленными компаниями, ситуация может измениться координальным образом.

Республика Индия претендует на звание лидера в производстве интегральных схем

В течение ближайших десяти лет в Индии, будет построена мощная полупроводниковая промышленность, открыв тем самым новые горизонты для местных предпринимателей. В отличие от Китая, она, скорее всего, будет полностью интегрирована и будет находиться в хороших отношениях со своими коллегами из Соединенных Штатов, Японии и других государств, считает американский журналист.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сша япония тайвань индия чипы микросхемы кристаллы
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
+
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
4
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
11
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
9
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Ретроклокинг: разгоняем SSD
18
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Завод "АГРОМАШ" готовит к выпуску преемника легендарного ДТ-75
4
Экипаж российского Т-72Б3 с одного выстрела уничтожил американский Abrams на Авдеевском направлении
+
MWM: На фоне уничтожения уже третьего танка Abrams акции концерна General Dynamics упали в цене
4
В центре Петербурга построят новый тоннель
1
Биткоин-кит продал добытые 14 лет назад 1000 BTC по самой высокой цене в $69 000
5
Arctic представила серию из пяти воздушных кулеров Freezer 36 с комплектной рамкой для Intel
+
Ростех восстановит аэродром "Ржев"
+
Олимпийский чемпион Роман Костомаров стал амбассадором благотворительной программы "ДоброFON"
+
В Сети появилась фотография "неуставной" защиты БМП-1АМ "Басурманин" с противодронными экранами
+
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 получит поддержку Bluetooth 5.3
1
США представляют гиперзвуковую ракету AGM-183 ARRW
7
Российские войска сумели достичь успеха на двух участках Донецкой Народной Республики
+
В Воронеже за рекордные три месяца создали фюзеляж для Ил-96-300
1
Samsung завершает программную поддержку смартфонов серий Galaxy S10 и Note 10
2
OnePlus Nord 4 скоро появится в продаже
+
Из-за краш-тестов автопроизводители могут перестать использовать крупные сенсорные экраны
1
Китайские исследователи стремятся воспроизвести возможности преобразования текста в видео от Open AI
+
Ростех запускает новаторский комплекс "Гроза.04.К" для нейтрализации FPV-дронов
+
На подходе новые смартфоны от Realme, которые будут использовать системы Qualcomm и быструю зарядку
+
ADATA представила технологию термопокрытия для памяти DDR5
6

Популярные статьи

Шесть или восемь ядер — какой процессор выбрать для игрового ПК весной 2024 года
91
Marvel's Guardians of the Galaxy: игра для консольных фанатов Marvel (субъективный обзор)
3
Игровое подразделение Xbox трещит по швам
22
Почему файловая система BTRFS для Linux является посредственностью в обычном использовании
17
5 самых быстрых видеокарт 2024 года, которые будут тянуть самые требовательные игры в разрешении 4К
39
На что способна Radeon RX 6500 XT в 2024 году, и почему вам нужна видеокарта с 8 Гб памяти
14
ТОП-6 технологических компаний, продукцию которых я не куплю в ближайшие годы
14
Танго втроём с AMD Dual Graphics, или последние конвульсии ATi CrossFireX
17
В США заговорили о новом финансовом кризисе
14
Обзор игры Call of Duty Ghosts - Призраки вступают в игру
+

Сейчас обсуждают

Михаил Иванович
16:19
Так это Россия теперь рекордсмен по количеству санкций в Мире, даже Северная Корея отстает. И насчёт Сороса, этих дефектных путин на посты ставит, он тоже на Сороса работает?
Нидерланды хотят, чтобы другие страны Евросоюза больше участвовали в санкциях против Китая
Михаил Иванович
16:16
Нравится не нравится - НАТО расширяется
Белый дом: Швеция уже сегодня официально станет членом НАТО
Михаил Иванович
16:13
"На самом деле, сколько будет надо, столько и будет вести." И пофиг на потери, главное "че там у хохлов"
В Литве считают, что Россия может продолжать вести боевые действия на Украине ещё как минимум два года
Михаил Иванович
16:05
Главное, чтобы 4090 потянула
Выпущена стабильная версия браузера Supermium на базе Chrome, которая тянет Windows ХР и Windows 7
Михаил Иванович
16:04
Дворцы себе строили и яхты покупали
Дроны "Упырь" и ПТРК "Корнет" уничтожают Абрамсы один за другим
Александр Пономарев
16:00
и потому ПТУР-ы на Украине технику жгут тысячами? так как не эффективны? лол
Дроны "Упырь" и ПТРК "Корнет" уничтожают Абрамсы один за другим
Aleks Al exa ndr ov
15:59
Одни домыслы. Обещали прилавки завалить новыми процессорами в 2024 году уже март заканчивается полки пустые. 3600 стал 4-х ядерным уже. Таблицу прилагаю процессоров на 2024 год
Бюджетные модели Ryzen 8000G будут замедлять работу PCIe устройств, включая M2 SSD и Видеокарты
FelsheR-BANZzZzZz
15:54
вспомни феникса, какая чистая винда - чисто Excel! Местные правда и им пользоваться не умеют... Просто у блогера задача напомнить и впарить хоть что, а местные 6ти ядерники "аптаматически" не нарадуют...
Шесть или восемь ядер — какой процессор выбрать для игрового ПК весной 2024 года
FelsheR-BANZzZzZz
15:44
Видишь, я еще дальше смотрю. Как с тем-же 775. Если держит квад и есть ддр3 - это одна цена, На том-же 915-945 с ддр1 другая). Так-же и с 550, все что ниже, вроде бы хорошо - но для шустрости работы ...
Шесть или восемь ядер — какой процессор выбрать для игрового ПК весной 2024 года
Александр Пономарев
15:40
ха... я на раздаче взял GTA 5... и не разу ее не ставил %) видел игру только на ютубе
5 самых быстрых видеокарт 2024 года, которые будут тянуть самые требовательные игры в разрешении 4К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем