В ближайшие 3 года в Китае может стартовать строительство Кругового Электрон-Позитронного Коллайдера
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Недавно известный китайский ученый подтвердил идею строительства в КНР крупнейшего в мире "коллайдера частиц". В декабре прошлого года его команда опубликовала новые данные уникального технического проекта.
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Ван Ифань, директор Института физики высоких энергий (IHEP) Китайской академии наук в Пекине, заявил, что в ближайшее время страна представит проект строительства "Кругового электрон-позитронного коллайдера" (англ. Circular Electron Positron Collider, CEPC) стоимостью около 36 миллиардов юаней (примерно 5 миллиардов американских долларов).
По его словам, Пекин может начать строительство CEPC уже в 2027 году. На завершение строительства уйдет примерно 10 лет. По оценке эксперта, установка сможет "массово" генерировать бозоны Хиггса или "частицы Бога", которые меньше атома и необходимы ученым в процессе постижения Вселенной. "Цель CEPC - построить фабрику Хиггса для массового производства бозонов Хиггса и обнаружения с их помощью новых физических процессов", - добавил он.
"В настоящее время окончательное решение о размещении CEPC еще не принято. Первоначально мы отобрали несколько площадок по всей стране, но окончательный выбор "победителя" требует всесторонней оценки. Идеальное место должно отвечать следующим условиям: во-первых, это геология - CEPC должен быть построен в цельной и прочной подземной породе. Во-вторых, необходимо учитывать особенности окружающей среды, принимая во внимание такие факторы, как транспортная инфраструктура, человеческая среда и образование детей. Следует отметить, что в будущем CEPC будет служить международной научно-исследовательской базой, и здесь должна быть подходящая интернациональная среда, чтобы таланты из разных стран и регионов охотно приезжали сюда на работу", — Ван Ифань.
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Ванг продвигает эту идею с тех пор, как в 2012 году на Большом адронном коллайдере (БАК) Европейского совета по ядерным исследованиям (ЦЕРН) впервые был обнаружен бозон Хиггса. Тогда ученые впервые открыли бозон Хиггса - элементарную частицу, проявляющуюся примерно в одном из миллиарда столкновений на Большом адронном коллайдере.
После своего рождения бозон Хиггса "распадается" на другие частицы -пару b-кварков - которые можно обнаружить в детекторах частиц. Открытие бозона Хиггса доказало существование поля Хиггса, которое придает массу частицам, образующим все сущее в нашей Вселенной. Дальнейшие эксперименты в этой области расширят понимание массы и позволят более эффективно использовать технологии ускорителей и детекторов частиц, что косвенно приведет к достижениям в области здравоохранения и аэрокосмической промышленности.
"Публикация отчета о техническом проекте CEPC в декабре прошлого года показала, что у нас есть потенциал для создания самого сложного в мире ускорителя элементарных частиц", - сказал Ван в интервью Global Times 7 марта. По словам ученого, его команда уже выбрала три потенциальных места в Китае для строительства коллайдера частиц.
Промышленное применение
Расходы Китайской Народной Республики на научные исследования выросли на 9,3 процента и достигли 221,2 миллиарда юаней (31,15 миллиарда долларов США) в прошлом году по сравнению с 2022 годом, сообщил 5 марта министр науки и техники Инь Хэцзюнь. В 2012 году этот показатель составлял всего 49,9 миллиарда юаней (7,03 миллиарда долларов США).
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В основном научные исследования Китая сосредоточены на следующих областях: энергетика, биосфера, геосистемы и окружающая среда, материаловедение, физика элементарных частиц и ядерная физика, космос и астрономия, а также инженерные технологии.
В своей статье, опубликованной в августе прошлого года, генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин отметил, что в последние годы Китай добился значительных успехов в различных областях, включая сверхпроводники на основе железа, квантовую информацию, стволовые клетки и нейробиологию. Однако по-прежнему медленно развивает свои полупроводниковые и авиадвигательные технологии.
Председатель Си подчеркнул, что Китай должен использовать подход "всей страны" и сосредоточиться на фундаментальных исследованиях, способных в конечном итоге привести к созданию приложений для индустриальных систем.
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"Жесткие дебаты"
В 1964 году британский физик Питер Хиггс в своих работах описал то, что позже было названо механизмом Хиггса. Согласно этому принципу, скалярное поле придает массу всем частицам. Он также предположил существование бозона Хиггса. В июле 2012 года ученые ЦЕРН объявили, что им удалось обнаружить сигнал, который, вероятно, принадлежит новой субатомной частице - бозону Хиггса. Его масса составила 125-126 миллиардов электрон-вольт (ГэВ). За это открытие Питер Хиггс и бельгийский физик Франсуа Энглерт в 2013 году получили Нобелевскую премию.
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Ранее некоторые ученые предупреждали, что эксперименты с частицами на Большом адронном коллайдере могут привести к образованию черной дыры и гибели всего человечества. К счастью, их теория оказалась ошибочной, пишет американский обозреватель Джефф Пао в своей заметке для Asia Times.
В 2013 году специалисты ЦЕРН предложили построить более крупный коллайдер частиц под названием High-Luminosity LHC, который сможет производить не менее 15 миллионов бозонов Хиггса в год к 2029 году. Примерно в то же время китайские физики предложили построить в Китае протон-протонный суперколлайдер CEPC (англ. Super Proton Proton Collider, SppC). В ноябре 2018 года ученые КНР опубликовали отчет о концептуальном проекте, а в декабре 2023 года - доклад о техническом проекте.
Китайский физик и лауреат Нобелевской премии Ян Чен-Нин в 2016 году заявил, что не стоит тратить огромные средства на строительство коллайдера частиц, в результате которого мы либо ничего не добьемся, либо лишь поможем отдельным талантливым зарубежным ученым получить Нобелевскую премию. Он считает, что деньги нужно тратить на воспитание отечественных талантов.
В свою очередь, китайский и американский математик Яу Шинг-Тунг отметил, что проект CEPC поможет Китаю привлечь в страну свыше 10 000 иностранных ученых, в то время как общая стоимость проекта в 40 миллиардов юаней (5,63 миллиарда долларов США) является разумной, поскольку он будет реализован в течение 20 лет. По его словам, центр может быть построен в Циньхуандао или Шанхайгуане. В статье, опубликованной Университетом Цинхуа, говорится, что Яу, вероятно, планирует проверить свою математическую теорию на новом круговом электрон-позитронного коллайдере.
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