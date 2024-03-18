Филиппины официально представили свою новую Концепцию всеобъемлющей архипелажной обороны (CADC). Это своего рода "предупредительный выстрел" в сторону Китая, предписывающий, кроме всего прочего, усилить военное присутствие на самой северной островной провинции Батанес вблизи Тайваня.

Новая концепция комплексной обороны архипелагов (Comprehensive Archipelagic Defense Concept) свидетельствует о стратегической переориентации на самые северные районы, расположенные напротив Китая и Тайваня На снимке: Командование Вооруженных сил Филиппин - Северный Лусон исполняет гимн страны на пике острова Мавулис в Батанесе в честь Дня национального флага, 28 мая 2019 года. Изображение: X Screengrab / ABS-CBN

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Министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро-младший заявил, что новая стратегическая доктрина выходит за рамки "директив" какого-либо конкретного президента или правительства и вместо этого опирается на долгосрочное планирование "всей нации". В связи с этим Теодоро призвал командиров всех подразделений Вооруженных сил Филиппин (AFP) "приложить максимум усилий для введения в действие" новой стратегической доктрины.

Правительство Филиппин пока не опубликовало полный текст новой стратегической концепции. Глава оборонного ведомства назвал CADC комплексной программой, направленной на "развитие возможностей по защите и охране всех наших территорий и исключительной экономической зоны (ИЭЗ) с тем, чтобы наш народ и все последующие поколения филиппинцев могли свободно пользоваться природными ресурсами, которые по праву принадлежат нам в пределах наших владений".

Концессия CADC в целом представляет собой запоздалую попытку переориентации стратегического фокуса с "неспокойных" границ и провинций на юге - эпицентра повстанческих движений за последние полвека - на стратегически важные и все более напряженные северные акватории и территории, с повышенным вниманием к угрозам, исходящим от набирающего силу Китая, считает филиппинский военный и политический обозреватель Ричард Джавад Гейдариан.

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Прекрасно понимая возможные последствия этой "стратегической перезагрузки", Пекин предупредил Манилу о необходимости "соблюдать осторожность" и учитывать "красные линии", а именно планы Китая по воссоединению с самоуправляемым островом Тайвань. В частности, известно, что Пекин встревожен планами Манилы по расширению военного сотрудничества с Вашингтоном в филиппинских провинциях, граничащих с Тайванем.

Пентагон желает не только получить расширенный доступ к многочисленным базам в северных филиппинских провинциях Кагаян и Исабела, но и построить порт для в Батанесе, который отделен от Тайваня узким каналом (менее чем в 150 километрах по прямой от Тайваня). Губернатор Батанеса Марилу Кайко сообщила, что в следующем месяце в ее провинцию прибудут высшие чины армии США, чтобы обсудить развитие глубоководного порта, который послужит альтернативой устаревшей и относительно рудиментарной гавани на западной стороне острова.

Китай, разумется, считает, что построенные Пентагоном объекты в конечном итоге будут иметь двойное назначение и послужат критически важной инфраструктурой в случае возникновения непредвиденных обстоятельств вокруг Тайваня. На этом фоне Филиппины уверяют, что просто заботятся о своих национальных интересах, готовясь к любым "непредвиденным ситуациям" на своих все более уязвимых северных границах.

Ранее в этом месяце верховный лидер КНР Си Цзиньпин призвал Народно-освободительную армию Китая "координировать подготовку к военным конфликтам на море, защищать морские права и интересы страны и развивать морскую экономику".

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Комментарии Си лишь усилили опасения Манилы по поводу возможного вторжения НОАК на Тайвань, а также эскалации морского противостояния в Южно-Китайском море, где Китай и Филиппины все чаще предъявляют друг другу претензии. В связи с этим Манила начала рассматривать Южно-Китайское море, канал Баши и Тайваньский пролив как единый театр военных действий, граничащий с большей частью северных провинций Филиппин.

"Я подчеркиваю, что это стратегическое решение, и для его реализации не нужны постоянные директивы", - заявил глава оборонного ведомства Филиппин после оглашения обновленной стратегии национальной безопасности CADC.

Глава Минобороны Филиппин заявил, что новая военная доктрина является логичным политическим шагом, соответствующим стратегическим реалиям XXI века, и это вовсе не эксцентричное или безрассудно провокационное решение администрации Фердинанда Маркоса-младшего. Обладая одной из самых длинных в мире береговых линий, Филиппины на протяжение почти полувека придерживались нестандартной стратегии сухопутной обороны, в основном из-за продолжающихся исламских и коммунистических повстанческих движений на южном острове Минданао.

Вашингтон продолжает давить на Филиппины, требуя максимального доступа к военным объектам, включая возможность хранения оружия и развертывания сложной военной техники для сдерживания и/или подготовки к открытой и полномасштабной войне с Китаем вокруг Тайваня.

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После того как в начале 2000-х годов Филиппины были объявлены "вторым фронтом" в глобальной войне США с терроризмом, филиппинские военные сосредоточились на борьбе с терроризмом, кульминацией которой в 2017 году стали разрушительные бои за Марави с группировками, связанными с "Исламским государством". Растущая уверенность Пекина в Южно-Китайском море в сочетании с усиливающимися сомнениями относительно обязательств США по договору о взаимной обороне заставила Филиппины начать модернизацию своих вооруженных сил, уделяя все больше внимания военно-морскому потенциалу, пишет Гейдариан.

С географической точки зрения, эта юго-восточноазиатская страна также сместила акцент на свои северные территории, которые граничат с Южно-Китайским морем, Тайванем и Филиппинским морем. На этом фоне Филиппины реализуют "стратегию двойного движения", в рамках которой они не только расширяют собственное военное присутствие, но и укрепляют сотрудничество с Соединенными Штатами в области безопасности в самых северных провинциях Кагаян, Исабела и, в первую очередь, на Батанесе.

На этой неделе более 100 жителей островов Батанес присоединились к военнослужащим ВМС Филиппин в рамках более масштабных усилий по обеспечению "спокойной и безопасной обстановки" на "последней и самой северной границе" страны и вокруг нее, сообщил командующий филиппинским флотом вице-адмирал Торибио Адаси-младший. Это последовало вслед за беспрецедентной модернизацией и строительством новых морских баз на самом севере Филиппин, включая остров Мавулис, расположенный всего в 100 километрах от границ Тайваня.

Также на этой неделе глава оборонного ведомства Филиппин Теодоро-младший совершил визит в северную провинцию Аврора, омываемую водами Филиппинского моря, чтобы осмотреть недавно реконструированные объекты, в частности, военно-морские комплексы и объекты Северного Лусона (NIF-NL) в Касигуране.

Пресс-служба филиппинского оборонного ведомства также сообщила, что Филиппины разворачивают на архипелаге Батан, провинция Батанес закупленные в прошлом году в Индии сверхзвуковые крылатые ракеты производства российско-индийской компании BrahMos Aerospace с дальностью поражения порядка 900 километров. Сообщается, что база находится примерно в 150 километрах от Тайваня.

Встревоженная сообщениями о китайских исследовательских судах, бороздящих воды Филиппинского моря, береговая охрана Филиппин (PCG) направила BRP Gabriela Silang (OPV-8301) - один из самых современных своих кораблей - с двухнедельной миссией в Батанес и на Филиппинский подъем, также известный как подъем Бенхам.

"Мы собираемся провести проверку китайских исследовательских судов в районе Филиппинского подъема", - говорится в заявлении пресс-секретаря PCG контр-адмирала Армандо Балило. Он подчеркнул, что стране необходимо повысить "уровень осведомленности о морском пространстве, усилить присутствие в Северном Лусоне, а также контролировать [и защищать] местных рыбаков".

Президент Маркос-младший назвал появление китайских судов в этом районе "настоящим вторжением" на морскую территорию Филиппин и заявил, что морское присутствие Китая в этом районе, даже якобы под видом гражданских судов, "вызывает большую озабоченность". В свою очередь, решение Филиппин расширить сотрудничество с Пентагоном в этом районе вызвало серьезную озабоченность Пекина.

В следующем месяце США и Филиппины планируют провести маневры в районе острова Батанес в рамках ежегодных учений "Баликатан 2024". В прошлом году в таких учениях приняли участие 12 000 американских военнослужащих, а также представители стран-наблюдателей, в том числе из Австралии и Японии.

На прошлой неделе мы сообщали о том, что США планируют направить силы специальных операций на тайваньские острова Кинмен и Пэнху. По мнению западных экспертов, это свидетельствует о растущей озабоченности Вашингтона по поводу возможной войны с Китаем вокруг Тайваня.

Тем не менее, пишет Гейдариан, еще неизвестно, согласится ли Манила предоставить ВС США "расширенный доступ" к важным военным базам на севере Филиппин в контексте договора о взаимной обороне и соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве.

Пока Маркос-младший уклоняется от ответа на вопрос о характере присутствия американских военных на северных филиппинских базах в рамках EDCA, даже сейчас, когда Пентагон открыто наращивает свое присутствие на нескольких военных объектах в провинциях Кагаян и Исабела.

Филиппины разворачивают в 150 километрах от Тайваня российско-индийские ракеты с дальностью поражения 900 километров. На снимке: испытательный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты "БраМос" с борта эскадренного миноносца INS "Калькутта". 14 февраля 2015 года. Источник: Indiatoday

Ясно одно: Вашингтон продолжит давить на своего союзника в Юго-Восточной Азии, требуя максимального доступа к военным объектам, включая возможность хранения оружия и развертывания сложных образцов военной техники для сдерживания и/или подготовки к открытой и полномасштабной войне с Китаем вокруг Тайваня. Если Пекин и дальше будет оказывать давление на Филиппины в различных театрах, в том числе в Южно-Китайском море, Манила может в конце концов "впасть в уныние" и полностью солидаризироваться с Вашингтоном в вопросе о судьбе Тайваня, резюмировал Гейдариан.