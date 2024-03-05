Таиланд рассчитывает, что Китай возьмёт на себя основные расходы по строительству восточно-западной автомагистрали и железнодорожного "сухопутного моста" стоимостью 2,8 миллиарда долларов США. Land Bridge соединит Андаманское море и Сиамский залив и станет кратчайшим путем для транспортировки нефти и других международных грузов, которые в настоящее время следуют на юг через Сингапур и Малаккский пролив. Об этом пишет, находясь в Бангкоке, Ричард С. Эрлих - американский корреспондент, ведущий репортажи из Азии с 1978 года.

На снимке: премьер-министр Таиланда Среттха Тависин выступает перед журналистами после презентации концепции строительства наземного моста американским инвесторам в Бангкоке, 25 октября 2023 года. Фото: Шон В. Криспин / Asia Times

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“Внутренний южный Китай” мог бы также использовать существующие автомагистрали и железные дороги с севера на юг, чтобы предоставить жителям КНР сухопутный коридор к двум проектируемым глубоководным портам на Андаманском побережье и побережье Персидского залива, открывающим путь на запад к Индийскому и на восток к Тихому океанам.

Таиланд рассматривает программу Land Bridge как более быстрый, короткий и дешевый маршрут для международных перевозок по сравнению с узким, перегруженным южным Малаккским проливом, “втиснутым” между Сингапуром и Индонезией.

Этот план представляет собой уменьшенную версию давно предлагаемого, но так и не реализованного строительства канала Кра, в последнее время получившего название "Тайский канал". Согласно этому проекту, предполагалось прорыть судоходный канал через узкий перешеек Кра на юге Таиланда.

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Планы строительства канала, стоимость которого, по некоторым оценкам, могла бы превысить 25 миллиардов американских долларов, упираются в конституционное положение, определяющее Тайвань как "единое и неделимое королевство". Концепция сухопутного моста, по словам сторонников проекта, позволяет избежать возможных юридических проблем.

Наземный мост также может стать альтернативным маршрутом, если в регионе начнутся военные действия и Малаккский пролив будет заблокирован американскими ВМС, чтобы подорвать торговлю Китая и импорт энергоносителей с Ближнего Востока. Это стратегически важный узел нередко называют "малаккской дилеммой" Китая. Большое количество иностранных судов, проходящих через Сингапур, перевозит ближневосточную нефть и другие товары в Китай, Японию, Южную Корею, Тайвань, Филиппины и другие государства Азиатско-Тихоокеанского региона.

Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (англ. Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB), международной финансовой организации, создание которой было инициировано Пекином, "очень нравится наша политика, особенно проект Land Bridge, в котором, я уверен, они примут самое активное участие", - сказал премьер-министр Таиланда Среттха Тависин после встречи с президентом AIIB в феврале этого года. "Я проведу с представителями банка официальную беседу", - сказал Среттха, сообщило 4 февраля тайское издание Bangkok Post.

В марте Бангкок планирует отправить в Китай "роуд-шоу" мегапроекта Land Bridge во главе с министерством транспорта Таиланда. Цель поездки - привлечь китайские государственные и частные инвестиции в 100-километровый мегапроект, предусматривающий строительство газо- и нефтепроводов, складов и других объектов критически важной инфраструктуры.

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По сообщениям тайских средств массовой информации, в конце февраля министерство транспорта Таиланда представило подробный отчет о наземном мосте в посольство Китая в Бангкоке с целью подготовки к роуд-шоу. По словам чиновников, если мост будет построен, он будет открыт для судоходства всем странам мира.

Проект строительства сухопутного моста через перешеек Кра в Таиланде упирается в тонкую грань интересов США и Китая. Предлагаемый тайский мегапроект должен обеспечить альтернативный судоходный маршрут через Малаккский пролив, но он также может подорвать ключевое стратегическое преимущество США в противостоянии с Китаем. Карта: Twitter Screengrab / CNA / Министерство транспорта Таиланда

"Сегодня страны мира должны сотрудничать, а не только конкурировать", - сказал заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Анутин Чарнвиракул. "Руководитель внешнеполитического ведомства Китайской Народной Республики Ван И недавно посетил Таиланд и выразил заинтересованность в проекте", подчеркнул Среттха.

Следует отметить, что в октябре прошлого года Среттха несколько неуклюже -а именно вскользь - представил новый проект послу Вашингтона в Бангкоке Роберту Годеку во время встречи с членами Американской торговой палаты. В рамках мероприятия премьер-министр Таиланда выступил с программной речью перед банкетным залом, где собрались сотни американских топ-менеджеров и инвесторов.

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Пока неизвестно, как Соединенные Штаты - и разумеется, Пентагон - рассматривают предлагаемый проект с военной точки зрения, в том числе с точки зрения потенциальной перспективы обеспечения Китая альтернативным судоходным маршрутом в случае возможного конфликта вокруг Тайваня. Понятно, что американский военно-морской флот попытается заблокировать китайские корабли в Малаккском проливе, чтобы оказать экономическое давление на Пекин.

Аналитики в области безопасности и военные эксперты считают, что в случае начала войны за Тайвань Соединенные Штаты могут прибегнуть к блокаде Малакки, направив военные корабли из Сингапура. Те же аналитики и эксперты утверждают, что в случае войны за Тайвань Пентагон может попытаться заблокировать таиландский сухопутный мост со стороны Андаманских островов, что поставит Таиланд в потенциально щекотливое дипломатическое положение.

В позапрошлом месяце на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) премьер-министр Таиланда представил план Land Bridge американским, японским и прочим потенциальным инвесторам, включая Султана Ахмеда бин Сулайема, генерального директора Dubai Port (DP) World, логистической компании, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах.

В результате министр транспорта Сурия Юнгрунгреангкит вскоре планирует отправиться в Дубай, чтобы встретиться с представителями DP, сообщил Среттха. "Ключевым фактором, который заинтересовал инвесторов в этом проекте, является 10-процентная норма внутренней прибыли, которую они получат после завершения строительства Land Bridge", - отметил Сурия.

Китай может увеличить свои позиции на международном рынке за счет использования сухопутного моста, поскольку большая часть его экспорта в Европу в настоящее время осуществляется по более длинному маршруту через Малаккский пролив. Сухопутный мост соединит порт Ранонг, расположенный на юго-западе Таиланда в Андаманском море, с портом Чумпхон на юго-восточном побережье вдоль Сиамского залива.

Пока строители будут прокладывать ровную, гладкую автостраду сквозь скалистые холмы и джунгли для обслуживания двух морских портов, будут возведены железнодорожные станции и вокзалы. На обоих побережьях Таиланда грузовые суда будут заканчивать свой путь, заходить в доки и выгружать грузы на ожидающие их поезда и грузовые автомобили. Затем грузы пересекут Таиланд и доберутся до противоположного побережья, где их вновь перегрузят на корабли, которые повезут их дальше по своим международным маршрутам.

Однако логистика, время и стоимость разгрузки и перегрузки судов для транспортировки товаров автомобильным транспортом уже вызвали ряд критических замечаний в адрес этой концепции. Некоторые эксперты заявили, что она будет нерентабельна для грузоотправителей по сравнению с маршрутом через Малаккский пролив.

Порт Чумпхон, расположенный на восточном побережье Таиланда, находится в непосредственной близости от Восточного экономического коридора (ВЭК), ориентированного на инвесторов и призванного привлечь высокотехнологичные отрасли промышленности. Международный аэропорт У-Тапао и самый оживленный глубоководный порт Таиланда Лаем Чабанг в провинции Чон Бури также находятся недалеко от морского порта Чумпхон на берегу Сиамского залива. Строительства сухопутного моста через перешеек Кра упирается в тонкую грань интересов США и Китая На снимке: Американский авианосец "Теодор Рузвельт" в водах Малаккского пролива 1 апреля 2018 года. Фотография представлена пресс-службой военно-морских сил США: US Navy.

Сообщается, что компания Dubai Ports является акционером совместного предприятия по строительству контейнерного терминала в Лаем Чабанге. "Правительство реализовало этот мегапроект с учетом текущей геополитической обстановки, поскольку у нашей страны нет конфликтов с другими государствами", - заявил Среттха в парламенте 4 января.

Немного фото проекта Land Bridge



