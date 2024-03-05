Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Строительства сухопутного моста через перешеек Кра упирается в тонкую грань интересов США и Китая

Предлагаемый тайский мегапроект должен обеспечить альтернативный судоходный маршрут через Малаккский пролив, но он также может подорвать ключевое стратегическое преимущество США в противостоянии с Китаем
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Таиланд рассчитывает, что Китай возьмёт на себя основные расходы по строительству восточно-западной автомагистрали и железнодорожного "сухопутного моста" стоимостью 2,8 миллиарда долларов США. Land Bridge соединит Андаманское море и Сиамский залив и станет кратчайшим путем для транспортировки нефти и других международных грузов, которые в настоящее время следуют на юг через Сингапур и Малаккский пролив. Об этом пишет, находясь в Бангкоке, Ричард С. Эрлих - американский корреспондент, ведущий репортажи из Азии с 1978 года.

На снимке: премьер-министр Таиланда Среттха Тависин выступает перед журналистами после презентации концепции строительства наземного моста американским инвесторам в Бангкоке, 25 октября 2023 года. Фото: Шон В. Криспин / Asia Times

реклама



“Внутренний южный Китай” мог бы также использовать существующие автомагистрали и железные дороги с севера на юг, чтобы предоставить жителям КНР сухопутный коридор к двум проектируемым глубоководным портам на Андаманском побережье и побережье Персидского залива, открывающим путь на запад к Индийскому и на восток к Тихому океанам.

Таиланд рассматривает программу Land Bridge как более быстрый, короткий и дешевый маршрут для международных перевозок по сравнению с узким, перегруженным южным Малаккским проливом, “втиснутым” между Сингапуром и Индонезией.

Этот план представляет собой уменьшенную версию давно предлагаемого, но так и не реализованного строительства канала Кра, в последнее время получившего название "Тайский канал". Согласно этому проекту, предполагалось прорыть судоходный канал через узкий перешеек Кра на юге Таиланда.

реклама



Планы строительства канала, стоимость которого, по некоторым оценкам, могла бы превысить 25 миллиардов американских долларов, упираются в конституционное положение, определяющее Тайвань как "единое и неделимое королевство". Концепция сухопутного моста, по словам сторонников проекта, позволяет избежать возможных юридических проблем.

Американская "Булава" нацелится на превосходящие по мощи ВМС Китая

Наземный мост также может стать альтернативным маршрутом, если в регионе начнутся военные действия и Малаккский пролив будет заблокирован американскими ВМС, чтобы подорвать торговлю Китая и импорт энергоносителей с Ближнего Востока. Это стратегически важный узел нередко называют "малаккской дилеммой" Китая. Большое количество иностранных судов, проходящих через Сингапур, перевозит ближневосточную нефть и другие товары в Китай, Японию, Южную Корею, Тайвань, Филиппины и другие государства Азиатско-Тихоокеанского региона.

Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (англ. Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB), международной финансовой организации, создание которой было инициировано Пекином, "очень нравится наша политика, особенно проект Land Bridge, в котором, я уверен, они примут самое активное участие", - сказал премьер-министр Таиланда Среттха Тависин после встречи с президентом AIIB в феврале этого года. "Я проведу с представителями банка официальную беседу", - сказал Среттха, сообщило 4 февраля тайское издание Bangkok Post.

В марте Бангкок планирует отправить в Китай "роуд-шоу" мегапроекта Land Bridge во главе с министерством транспорта Таиланда. Цель поездки - привлечь китайские государственные и частные инвестиции в 100-километровый мегапроект, предусматривающий строительство газо- и нефтепроводов, складов и других объектов критически важной инфраструктуры.

реклама



По сообщениям тайских средств массовой информации, в конце февраля министерство транспорта Таиланда представило подробный отчет о наземном мосте в посольство Китая в Бангкоке с целью подготовки к роуд-шоу. По словам чиновников, если мост будет построен, он будет открыт для судоходства всем странам мира.

Проект строительства сухопутного моста через перешеек Кра в Таиланде упирается в тонкую грань интересов США и Китая. Предлагаемый тайский мегапроект должен обеспечить альтернативный судоходный маршрут через Малаккский пролив, но он также может подорвать ключевое стратегическое преимущество США в противостоянии с Китаем. Карта: Twitter Screengrab / CNA / Министерство транспорта Таиланда

"Сегодня страны мира должны сотрудничать, а не только конкурировать", - сказал заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Анутин Чарнвиракул. "Руководитель внешнеполитического ведомства Китайской Народной Республики Ван И недавно посетил Таиланд и выразил заинтересованность в проекте", подчеркнул Среттха.

Следует отметить, что в октябре прошлого года Среттха несколько неуклюже -а именно вскользь - представил новый проект послу Вашингтона в Бангкоке Роберту Годеку во время встречи с членами Американской торговой палаты. В рамках мероприятия премьер-министр Таиланда выступил с программной речью перед банкетным залом, где собрались сотни американских топ-менеджеров и инвесторов.

реклама



Пока неизвестно, как Соединенные Штаты - и разумеется, Пентагон - рассматривают предлагаемый проект с военной точки зрения, в том числе с точки зрения потенциальной перспективы обеспечения Китая альтернативным судоходным маршрутом в случае возможного конфликта вокруг Тайваня. Понятно, что американский военно-морской флот попытается заблокировать китайские корабли в Малаккском проливе, чтобы оказать экономическое давление на Пекин.

Аналитики в области безопасности и военные эксперты считают, что в случае начала войны за Тайвань Соединенные Штаты могут прибегнуть к блокаде Малакки, направив военные корабли из Сингапура. Те же аналитики и эксперты утверждают, что в случае войны за Тайвань Пентагон может попытаться заблокировать таиландский сухопутный мост со стороны Андаманских островов, что поставит Таиланд в потенциально щекотливое дипломатическое положение.

Почему Китай решил вернуть больших панд в зоопарк США и как это отразится на двусторонних отношениях

В позапрошлом месяце на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) премьер-министр Таиланда представил план Land Bridge американским, японским и прочим потенциальным инвесторам, включая Султана Ахмеда бин Сулайема, генерального директора Dubai Port (DP) World, логистической компании, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах.

В результате министр транспорта Сурия Юнгрунгреангкит вскоре планирует отправиться в Дубай, чтобы встретиться с представителями DP, сообщил Среттха. "Ключевым фактором, который заинтересовал инвесторов в этом проекте, является 10-процентная норма внутренней прибыли, которую они получат после завершения строительства Land Bridge", - отметил Сурия.

Китай может увеличить свои позиции на международном рынке за счет использования сухопутного моста, поскольку большая часть его экспорта в Европу в настоящее время осуществляется по более длинному маршруту через Малаккский пролив. Сухопутный мост соединит порт Ранонг, расположенный на юго-западе Таиланда в Андаманском море, с портом Чумпхон на юго-восточном побережье вдоль Сиамского залива.

Пока строители будут прокладывать ровную, гладкую автостраду сквозь скалистые холмы и джунгли для обслуживания двух морских портов, будут возведены железнодорожные станции и вокзалы. На обоих побережьях Таиланда грузовые суда будут заканчивать свой путь, заходить в доки и выгружать грузы на ожидающие их поезда и грузовые автомобили. Затем грузы пересекут Таиланд и доберутся до противоположного побережья, где их вновь перегрузят на корабли, которые повезут их дальше по своим международным маршрутам.

Однако логистика, время и стоимость разгрузки и перегрузки судов для транспортировки товаров автомобильным транспортом уже вызвали ряд критических замечаний в адрес этой концепции. Некоторые эксперты заявили, что она будет нерентабельна для грузоотправителей по сравнению с маршрутом через Малаккский пролив.

Порт Чумпхон, расположенный на восточном побережье Таиланда, находится в непосредственной близости от Восточного экономического коридора (ВЭК), ориентированного на инвесторов и призванного привлечь высокотехнологичные отрасли промышленности. Международный аэропорт У-Тапао и самый оживленный глубоководный порт Таиланда Лаем Чабанг в провинции Чон Бури также находятся недалеко от морского порта Чумпхон на берегу Сиамского залива.Строительства сухопутного моста через перешеек Кра упирается в тонкую грань интересов США и Китая На снимке: Американский авианосец "Теодор Рузвельт" в водах Малаккского пролива 1 апреля 2018 года. Фотография представлена пресс-службой военно-морских сил США: US Navy.

Сообщается, что компания Dubai Ports является акционером совместного предприятия по строительству контейнерного терминала в Лаем Чабанге. "Правительство реализовало этот мегапроект с учетом текущей геополитической обстановки, поскольку у нашей страны нет конфликтов с другими государствами", - заявил Среттха в парламенте 4 января.

Немного фото проекта Land Bridge


реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сша китай тайланд перешеек кра сухопутный мост
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
3
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
10
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
8
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Ретроклокинг: разгоняем SSD
18
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MWM: Россия подтвердила боевое применение гиперзвуковой ракеты-планера "Циркон"
16
Forbes: Умным дронам россиян уже не требуются ни разведывательные БПЛА, ни человеческие операторы
19
Никки Хейли одержала свою первую победу над Дональдом Трампом в праймериз Вашингтона
3
Прошивка для телевизоров Sber принудительно снизила разрешение до 720р без предупреждения владельцев
11
Список мобильных телефонов Samsung, которые получат обновление Android 15
1
Список мобильных устройств Samsung, которые получат обновление Android 15
1
На летающий автомобиль Model A стоимостью $300 000 поступило 2850 предзаказов
2
Создано мобильное приложение, которое позволяет определить местоположение черной дыры Млечного Пути
2
Фото: сотни и тысячи дронов-камикадзе «Герань» в цехах завода по их производству
15
Владельцам электромобилей Nissan Leaf отключили приложение, которое позволяло удаленное управление
2
Xiaomi 13 Pro начал получать обновленную HyperOS
4
Doroni представила персональный летательный аппарат будущего H1-X eVTOL со скоростью полета 305 км/ч
2
Италия строит в море большую гибридную плавучую солнечно-ветряную электростанцию
1
Появились фотографии первого серийного летающего автомобиля Xpeng eVTOL
+
Bild: Спецслужбы ФРГ играют в "низшей лиге" и не достойны называться настоящими разведчиками
+
Российские ВКС последние дни всё активнее отрабатывают по гарнизону ВСУ Часов Яра
2
Politico: F-16 – это эталон хрупкости и капризности, способный поломаться даже "от чиха"
+
Electrek: Коренные американцы строят огромную солнечную электростанцию
+
WP: Киев не может объяснить, куда "исчезли" 700 тысяч мобилизованных в ВСУ
12
Компания «Трэкол» из Московской области показала новый мощный вездеход «ВЕГА-BH»
+

Популярные статьи

Вероятность того, что российские ракеты уничтожат все шахты Minuteman III, превышает 98 % — АСА
15
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет
29
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
76
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
47
Литиевый стартерный аккумулятор на автомобиле вместо свинцово-кислотного - есть ли в этом смысл
20
Итоги гоночного уик-энда 2-3 марта
1
Сборка игрового ПК на видеокарте и процессоре AMD за 75 000 рублей для любых игр в 1080р и 2К
38
Минусы самых дешевых корпусов для ПК - почему лучше взять старый корпус для экономной сборки
23
О предварительных итогах двух лет СВО
185
Игровое подразделение Xbox трещит по швам
13

Сейчас обсуждают

Апшеронский скакел
23:09
Не наложи в шаровары от злости...
Кадры уничтожения РСЗО HIMARS появились в Сети
DIP48
23:06
У красножопого реально подгорело ? Любитель мумий)))
О предварительных итогах двух лет СВО
DIP48
23:05
Очередная кастрюля переживает за чужих детей ?
О предварительных итогах двух лет СВО
DIP48
23:05
Что, сильно подгорает у очередной кастрюли или любителя мумии ?
О предварительных итогах двух лет СВО
DIP48
23:04
Да, пора вернуть все незаконно отторгнутые территории России. Хватит, раздарили всяким "брацким народам" уроды коммунисты, разодрав Россию на части. Россия забирает своё
О предварительных итогах двух лет СВО
DIP48
23:03
Да там полно выруси, в той же Одессе или Харькове с Николаевым. Причем они даже большие украинцы чем галичане. Этим то не надо ничего доказывать, чем этим выродкам, предавшим свой язык и род.
О предварительных итогах двух лет СВО
DIP48
23:02
Мурз писал всякую ахинею ради хайпа, а в конце и вовсе крыша поехала, взял и выпилился
О предварительных итогах двух лет СВО
Raymondo Perez
23:02
Так если не нравится, можно переписать. Там дел то на пять минут, название файла при копировании начинай с .~uuid по завершению переименовывай. Но придется мусорщика ещё писать чтоб эти хвосты удалял ...
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
Китя
22:58
Еще один танк Абрамс долбанули, от него нечего не осталось. Итого уже 4шт Абрамс ХОРОШО. https://youtu.be/W-rn7i_ETYc
Кадры уничтожения РСЗО HIMARS появились в Сети
Вадим Кудрявцев
22:57
я примерно так и подумал,примерно в сентябре у него снова осеннее начнется и так по кругу
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем