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WZ: Пентагон наращивают производство F-35 — но США уже не догнать КНР по количеству боевых самолетов

Для того чтобы быстрее поставлять истребители на вооружение ВВС НОАК, китайцы используют производственные линии с пульсирующим движением конвейера мирового класса.
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США наконец-то одобрили полномасштабное производство передовых стелс-истребителей, но разрыв в количественных показателях с Китаем будет только расти, считают эксперты

Издание War Zone (WZ)сообщило, что решение о запуске полномасштабного производства было принято более чем на четыре года позже, чем планировалось, и основной причиной очередной задержки стали проблемы с испытаниями среды моделирования - Joint Simulation Environment.

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На снимке: самолет F-35A Lightning II, приписанный к 354-му истребительному крылу (FW), взлетает во время учений Agile Combat Employment на базе ВВС Эйельсон, Аляска, 13 июля 2021 года. Учения Agile Combat Employment проверяют способность 354-го FW развертывать, рассредоточивать и маневрировать боевым потенциалом, создавая дилеммы своим ближайшим противникам. Фотография представлена пресс-службой ВВС США: US Air Force / Airman 1st Class Jose Mikuel T Tamondong

Эти испытания, по словам источника, "наконец-то завершились" на военно-морской авиабазе Патуксент-Ривер в Мэриленде в сентябре прошлого года. Источник отмечает, что за это время было построено около 1000 самолетов F-35 для военно-воздушных и военно-морских сил США, а также для Корпуса морской пехоты и иностранных покупателей. War Zone сообщает, что построенные F-35 отправляются на склад, как только сходят с конвейера, по причине продолжающихся задержек с конфигурацией оборудования Tech Refresh-3 (TR-3).

В нем отмечается, что эта конфигурация лежит в основе перспективных возможностей F-35, известных под общим названием Block 4. Эта модификация обеспечит F-35 новыми передовыми возможностями, в том числе значительно увеличенной вычислительной мощностью, новыми дисплеями, улучшенной системой охлаждения, новой электрооптической системой целеуказания (EOTS), электрооптическими датчиками Distributed Aperture System (DAS) и множеством новых видов вооружений.

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Решение о переходе к полномасштабному производству, известное как "Рубеж C" (Milestone C), было принято на фоне опасений, что ВВС США откажутся принимать новые самолеты из-за проблем с модернизацией Block 4, считающейся краеугольным камнем будущего потенциала программы развития F-35. В докладе говорится, что Уильям Лаплант, заместитель министра обороны по закупкам и поддержке, наконец-то подписал распоряжение, утверждающее решение по Milestone C.

Китай не намерен уступать США в гонке передовых стелс-истребителей. В этом месяце издание The Warzone опубликовало последние изображения китайских истребителей Shenyang J-35, свидетельствующих о том, что они могут действовать с существующих и будущих авианосцев, включая Type 003 "Фуцзянь". На снимках The Warzone можно увидеть нижнюю часть самолета, шасси и компоновку. Некоторые эксперты улавливают в них сходство с концепцией F-35C.

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По данным Warzone, J-35 уже давно ассоциируется с будущими авианосцами Военно-морского флота Народно-освободительной армии (НОАК) с катапультной системой запуска самолетов CATOBAR (Catapult Assisted Take Off But Arrested Recovery). В отчете отмечается, что возможность регулярных операций J-35 с авианосцев "Ляонин" и "Шаньдун" может оказаться вполне оправданной, поскольку они приобретут ценный опыт и налет часов до того, как "Фуцзянь" будет окончательно поставлен на вооружение.Издание отмечает, что США с большим запозданием запустили F-35 в серийное производство. И пока непонятно, удастся ли достичь поставленных целей в связи с сокращением бюджета, которое привело к уменьшению заказов.

В этом месяце издание Defense One сообщило, что ВВС США были предупреждены о сокращении закупок в своем предстоящем бюджетном предложении на фоне появившихся сигналов о том, что Пентагон не сможет приобрести столько самолетов F-35, сколько планировалось изначально. Defense One упоминает, что основной бюджет американского оборонного ведомства (DOD) на 2025 финансовый год составит 849,8 млрд долларов США, что примерно на 10 млрд долларов меньше ожидаемого из-за ограничения расходов на оборону, установленного Конгрессом США.

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Defense One пишет, что это ограничение вынудило чиновников сократить количество истребителей F-35, которые планировалось построить в следующем году, с 83 до 70 единиц. Что касается других типов боевых самолетов, то в этом месяце издание Breaking Defense сообщило, что вместо 24 истребителей F-15EX ВВС США получат 18, а общее сокращение приведет к тому, что из 107 истребителей, первоначально запланированных к приобретению, будет закуплено только 86.

Впрочем, пишет издание, несмотря на это, сокращение расходов до 2025 года находится на уровне, приемлемом для ВВС США, и позволит добиться определенного прогресса в модернизации. В отличие от США, Китай уверенно продвигается в реализации своей программы разработки истребителей 5-го поколения, флагманским проектом которой является тяжелый многоцелевой самолет пятого поколения Chengdu J-20 (J-XX). В феврале прошлого года мы писали о том, что Китай в течение года превзойдет Соединенные Штаты по объему производства истребителей 5-го поколения, и примерно в эти же сроки парк стелс-самолетов J-20 превысит количество американских F-22.

По оценкам американских экспертов, ВВС НОАК располагают по меньшей мере 1800 истребителями. Они распределены между пятью командованиями театров военных действий. Каждое командование имеет от семи до десяти бригад истребителей, и каждая такая бригада состоит из трех-шести истребительных групп, насчитывающих от 30 до 50 крылатых машин. На снимке китайские истребители J-20 пролетают в строю во время авиашоу. Изображение: China Daily

Производство F-22 было приостановлено в 2011 году. Всего было построено 187 невостребованных и как говорят сами американцы - все более устаревающих самолетов. В отличие от этого, Китай уже может располагать более чем 200 истребителями J-20, судя по серийным номерам, представленным на авиасалоне в Чжухае в 2022 году.

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 По состоянию на апрель 2022 года на вооружении Соединенных Штатов находится 450 F-35, но производство J-20 в Китае стремительно набирает обороты. Иновационные методы изготовления и технологии реактивных двигателей позволили Китаю форсировать темпы строительства J-20. Для более быстрого осуществления поставок истребителей на вооружение ВВС НОАК, китайцы используют производственные линии с пульсирующим движением конвейера мирового класса.

В сентябре 2022 года издание Asia Times писало, что Китай, вероятно, уже догнал США по численности истребителей, развернутых в акватории Тихого океана. Издание пишет, что США располагают всего 11 истребительными эскадрильями в Тихом океане, в то время как им, по мнению военных экспертов из Пентагона, требуется не менее 13. При этом только три из восьми американских истребительных эскадрилий переводятся на современные самолеты. В результате истребительный флот США становятся “меньше, старше и слабее”.

По оценкам американских стратегов, Китай располагает как минимум 1800 истребителями. Они распределены между пятью театральными командованиями. В состав каждого командования входят от семи до десяти истребительных бригад, а каждая такая бригада состоит из трех-шести истребительных групп, имеющих в своем составе от 30 до 50 самолетов.

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Западные эксперты отмечают, что в идеале Соединенные Штаты должны располагать 134 модернизированными, хорошо оснащенными истребительными эскадрильями и ежегодно производить 72 истребителя для поддержания боеспособности с учетом вывода из эксплуатации старых самолетов.

Что касается сравнения американского F-35 с китайским J-35, то внештатный журналист, историк и военный аналитик Джозеф Тревитик в своей статье на страницах The Warzone от июля 2022 года пишет, что J-35 имеет схожий с F-35 носовой отсек, “куполообразный” фонарь и кабину пилота. Тревитик отмечает, что фонарь J-35 менее сильно "пузырится" и более равномерно сливается с планером в задней части.

Он отмечает, что F-35, считающийся прототипом для китайского J-35, имеет конфигурацию фонаря, полученную в результате конструкторского компромисса, позволившего разместить подъемный вентилятор и другие уникальные элементы, характерные для модификации F-35B с возможностью короткого взлета и вертикальной посадки (STOVL). Автор также указывает, что на J-35 могут быть установлены двигатели WS-21 отечественного производства с пилообразным соплом для снижения тепловой заметности и другие усовершенствования для использования самолета в условиях агрессивной морской среды.

Что касается того, как F-35 и J-20 будут противостоять друг другу, то Брент Иствуд в статье для The National Interest (TNI), опубликованной в ноябре 2023 года, считает, что в самом ближайшем будущем эти два стелс-истребителя могут столкнуться в воздушном бою над водами Тайваньского пролива.

Иствуд утверждает, что F-35 обладает лучшими стелс-характеристиками, чем J-20, причем последний не может заметить первый до момента наведения ракеты. При этом он уточняет, что, хотя J-20 быстрее F-35, китайский самолет не оснащен пушкой, в то время как американский имеет меньшее радиолокационное сечение.Проблемы с финансированием вынудили американских чиновников сократить количество истребителей F-35, запланированных к постройке в следующем году, с 83 до 70. Кроме того, в текущем году ВВС США получат 18 истребителей F-15EX вместо 24, а общее сокращение приведет к тому, что из 107 первоначально запланированных истребителей будет закуплено только 86. На снимке сотрудники военно-воздушных сил США проводят послеполетную проверку F-22 Raptors, приписанных к авиабазе Элмендорф, на территории базы ВВС Неллис, штат Невада, 31 января 2024 года.  U.S. AIR FORCE / AIRMAN 1ST CLASS ELIZABETH TAN

Однако, пишет он, все эти инновационные "фишки", не главное. Главное — это мастерство пилота - именно оно является решающим фактором для победы в любом воздушном поединке.

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