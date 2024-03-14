Пакистанская государственная оборонная компания Global Industrial & Defence Solutions (GIDS) недавно продемонстрировала свой новейший беспилотный летательный аппарат (БЛА) Shahpar II, показав его боевые возможности высокопоставленным военным из одиннадцати стран-союзниц.

Пакистан представил беспилотник Shahpar II военным чиновникам из 11 стран, заявив, что он лучше, чем китайский CH-4 и турецкий TB2. На снимке Shahpar-II (Block-II)

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Беспилотник Shahpar II, классифицируемый как средневысотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета (MALE), был представлен в пакистанском городе Бахавалпур. Во время демонстрации дрон с помощью управляемых ракет класса "воздух-поверхность" Burq эффективно поражал цели с высоты более 4 километров. В рамках мероприятия UCAV показал высокую точность и огневую мощь, нейтрализовав все наземные цели.

Высокопоставленные представители GIDS заявили, что БЛА "Шахпар II" превосходит по своим возможностям и экономичности конкурентов на рынке, в числе которых турецкий Baykar Technology, производимый компанией Bayraktar TB2, и китайский CH-4. Демонстрация подтвердила успехи Пакистана в области беспилотных боевых технологий и его приверженность укреплению обороноспособности страны.

GIDS сообщила о планах по дальнейшему совершенствованию платформы Shahpar-II. В следующем месяце компания планирует провести серию испытаний ракеты Barq-2 - более легкого варианта семейства Barq - а также управляемой авиационной бомбы наводящаяся на цель по лучу лазера. Эксперты отмечают, что Пакистан активно работает над диверсификацией своего воздушного арсенала и находится на переднем крае технологических инноваций в области обороны.

. Ведущий государственный оборонный конгломерат Пакистана Global Industrial & Defence Solutions (GIDS) демонстрирует боевые стрельбы своего новейшего самолета UCAV Shahpar II (Block II) высокопоставленным военным представителям из 11 стран-союзниц.





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Среди почетных гостей, приглашенных на демонстрационные стрельбы UCAV, были военные представители из Саудовской Аравии, Азербайджана, Кении, Нигерии и других стран-союзниц. GIDS пытается привлечь интерес вооруженных сил этих стран к использованию своих беспилотных решений. Мероприятие позволило представителям этих стран воочию убедиться в способностях пакистанских беспилотных технологий и обсудить потенциальное сотрудничество с Исламабадом в области обороны.

На видео, распространяемом в Интернете, запечатлено, как официальные представители GIDS знакомят представителей 11 дружественных стран с боевыми возможностями беспилотного летательного аппарата "Шахпар-II" (Block-II). На кадрах видно, что на борту "Шахпар-2" ("Block-II") установлен новый оптический датчик Zumr-2-HD и две ракеты Barq-1.

Комплект датчиков, известных как "Zumr-II Electro-Optical Infrared (EO/IR)", изготавливается компанией Advanced Engineering Research Organization (AERO), являющейся дочкой GIDS, на ее производственной базе вблизи Исламабада.

Успешная демонстрация БПЛА Shahpar II Block II является важной вехой в развитии оборонного потенциала Пакистана, демонстрируя его способность разрабатывать и внедрять новейшие авиационные платформы, отвечающие самым современным угрозам безопасности.

БПЛА "Шахпар-II

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Дрон Shahpar-II демонстрирует значительный технологический прогресс в области беспилотных боевых технологий, разработанных и произведенных пакистанским государственным оборонным концерном GIDS. Согласно спецификациям GIDS, самолет MALE способен находиться в полете до 14 часов. Руководство GIDS также сообщило, что к апрелю 2024 года будут проведены испытания других боеприпасов воздушного базирования разработаных специально для беспилотных платформ, в том числе BURQ-II с 20-килограммовой боевой частью - облегченной версии ракеты класса "возду-поверхность" Burq, а также управляемых авиабомб с лазерным наведением. Twitter

Созданный на основе своего предшественника, БПЛА Shahpar-I, Shahpar-II получил ряд обновлений и усовершенствований. В частности, его вооруженный вариант может нести солидную полезную нагрузку при продолжительности полета в 7 часов. Shahpar-II может достигать цели на расстоянии до 1000 километров.

Shahpar-II может достичь цели на расстоянии до 1000 километров. Для нанесения высокоточных ударов применяется лазерная система целеуказания, позволяющая точно определить цель перед запуском ракеты. БПЛА имеет модульную конструкцию планера из современных композитных и металлических материалов в сочетании с улучшенной аэродинамикой.

Ключевыми особенностями авиационной платформы Shahpar являются возможность автономного взлета и посадки, надежная система автопилотирования, удобное программное обеспечение для планирования миссий, надежные каналы передачи данных, а также совместимость с различными электрооптическими устройствами. При длине 8 метров и размахе крыльев 9,45 метра беспилотник способен нести внутреннюю полезную нагрузку весом до 53 килограммов и внешнюю - до 190 килограммов.

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Беспилотник может развивать максимальную скорость 120 узлов (около 220 километров в час). Рабочий потолок дрона составляет 23 000 футов (около 7 000 метров) при выполнении разведывательных миссий и 21 000 футов (6 100 метров) при выполнении боевых задач, что делает его универсальной платформой, подходящей для различных оперативных сценариев.

Двигатель БЛА может быть перезапущен во время полета. Кроме того, он способен круглосуточно поддерживать связь со спутниками, обеспечивая непрерывную оперативную работу. Shahpar-II уже поступил на вооружение армии, флота и военно-воздушных сил Пакистана. Его первое появление на публике состоялось на параде в честь Дня Пакистана 23 марта 2021 года.

Компания Global Industrial & Defence Solutions (GIDS) сообщила о планах наладить экспорт отечественного БПЛА, опираясь исключительно на местные комплектующие. Однако на данный момент неизвестно, проявили ли какие-либо страны-союзники интерес к приобретению этого передового беспилотника после его успешной демонстрации.