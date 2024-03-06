Китай разрабатывает интеллектуальную платформу на основе искусственного интеллекта "Supermind" для отслеживания миллионов ученых и исследователей по всему миру. Цель - "собрать" как можно больше инновационных технологий способных обеспечить создание "более высокого" экономического и военного потенциала страны.

Системы, управляемые искусственным интеллектом, пытаются найти способы обхитрить своих хозяев-людей. Изображение: Asia Times Files / iStock

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Финансируемая государством платформа использует сложные системы искусственного интеллекта для поиска талантливых специалистов для нужд КНР. Строительство ведется в новом центре "информации и интеллекта" в одном из наиболее динамично развивающихся городов Китая - Шэньчжэне. В этом городе также расположены такие крупные технологические компании, как Huawei, ZTE и Tencent. Об этом сообщает Newsweek.

Проект, в который было инвестировано 280 миллионов долларов США - в основном правительством Шэньчжэня, - представляет собой значительный шаг в стремлении Китая выиграть глобальное технологическое соревнование с Соединенными Штатами, используя возможности искусственного интеллекта.

Supermind предоставит пользователям "глобальный" доступ к 300 миллионам научных и технологических публикаций и 120 миллионам патентов, а также сможет идентифицировать свыше 130 миллионов ученых или "человеческих талантов" по всему миру, чтобы в дальнейшем проанализировать их труды. Система будет постоянно обновляться. В ближайшее время оборудование Supermind будет размещено в Гонконге и Макао.

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Newsweek сообщает, что Supermind связана с несколькими китайскими разведывательными организациями, в том числе с "Государственной ключевой лабораторией новых технологий разведки безопасности" в провинции Гуандун. Авторы также утверждают, что платформа "сотрудничает" со специальными государственными организациями КНР, специализирующимися на безопасности данных. Среди них лаборатория Pengcheng, занимающаяся разработкой систем искусственного интеллекта, Китайский национальный банк генов и Пекинский Институт геномики (Beijing Genomics Institute, BGI).

В отчете также говорится, что использование Китаем "интеллектуальной" базы данных следует понимать как поиск "полезной для государства информации" среди материалов зарубежных спецслужб и открытых источников. Такая технология способна идентифицировать и вербовать квалифицированный персонал в чувствительных военных сферах. При этом основное внимание будет уделяться китайским ученым, работающим в американских учреждениях.

Следует отметить, что США тоже разрабатывают свою версию китайской технологии Supermind. Правда, не совсем понятно, какая из стран первой выдвинула эту концепцию. В январе 2023 года Подразделение оборонных инноваций США (DIU) обратилось к промышленным и научным кругам с призывом предоставить коммерческие системы разведки с открытым исходным кодом (OSINT), способные помочь американскому военному ведомству (DOD) в сборе и анализе информации о достижениях научно-технического прогресса зарубежных государств-конкурентов и потенциальных противников.

Сообщается, что Минобороны пытается заполучить созданные на территории США прототипы OSINT с инструментами Data Science и машинного обучения для сбора информации о технологических инициативах потенциальных противников. Эти так называемые прототипы должны собирать сведения из общедоступных и коммерческих источников, чтобы получить полное представление об инвестициях и разработках конкурентов США в области науки и техники.

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Пентагон особенно интересуют такие технологические области, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, полупроводники, биотехнологии и высокопроизводительные вычисления. Платформы OSINT должны быть способны выявлять новые научно-технические тенденции в каждой из интересующих областей путем анализа данных из открытых источников и распознавания уникальных моделей, заданных пользователями. Кроме того, они должны уметь описывать людей, организации и сети, вовлеченные в эти процессы.

Китай создает "цифровой сверхразум" на базе искусственного интеллекта, чтобы следить за научными и технологическими достижениями соперников; Министерство обороны США планирует ответить тем же

Эксперты считают, что Америка может оказаться в роли догоняющей стороны в попытке отследить научно-технические достижения Китая. В сентябре 2022 года издание Asia Times сообщило о докладе частной разведки Strider Technology, в котором утверждается, что Пекин использует опыт и ресурсы Соединенных Штатов для продвижения своих военных и стратегических интересов.

В докладе "Лос-Аламосский клуб" рассказывается о том, как Китай стимулирует своих ученых выезжать за границу, расширять свои знания и возвращаться домой для участия в военных и стратегических проектах. В докладе говорится, что китайские ученые, участвующие в секретных исследованиях, финансируемых американским правительством, способствовали стремительному росту Китая в различных жизненно важных военных технологиях.

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В статье также утверждается, что Китай использует "Стратегию талантливой сверхдержавы" для стимулирования академиков, исследователей и ученых к продвижению своих интересов в рамках "Программы тысяча талантов". В документе сообщается, что такую кадровую стратегию Китай использовал в Лос-Аламосской национальной лаборатории США - ведущем американском научно-исследовательском центре Министерства энергетики (DOE), занимающемся разработкой ядерных боезарядов и поиском решений для противодействия современным угрозам.

В статье подчеркивается китайская стратегия "рекрутирования" ученых направлена на передачу чувствительных технологий в Китай. В ней также приводятся примеры, когда китайские исследователи передавали в КНР технологии двойного назначения и технологии, находящиеся под экспортным контролем. В 2018 году администрация Дональда Трампа инициировала "Китайскую инициативу", направленную на борьбу со шпионажем в американских научных и промышленных кругах после утечки секретных технологий. Позднее, в 2019 году, Министерство энергетики США выпустило руководство, запрещающее подрядчикам и сотрудникам участвовать в программах по привлечению иностранных специалистов.

Американское правительство инициировало судебное преследование не только китайских, но и американских ученых, якобы уличенных в тайном сговоре с целью кражи коммерческих секретов, даче ложных показаний, совершении налоговых преступлений и нераскрытых связях с программой "Тысяча талантов" и китайскими университетами.

Однако "Китайская инициатива" подверглась критике за излишнюю криминализацию и вызвала опасения по поводу расового профилирования, преступлений на почве ненависти, правительственной слежки, создания препятствий для карьерного роста и в расизме. В феврале 2022 года Министерство юстиции США (DOJ) объявило о завершении проекта China Initiative. В июне 2023 года издание The New York Times Magazine сообщило о случае с авиационным инженером General Electric (GE) по фамилии Хуа, которого обманным путем заставили выдать секретную авиационную технологию под предлогом научного сотрудничества.

New York Times утверждает, что работа Хуа в GE заключалась в проектировании защитных кожухов для вращающихся лопастей вентиляторов реактивных двигателей из композитных материалов на основе углерода вместо металла. Это позволило бы создать более легкие двигательные агрегаты и получить коммерческие преимущества. Источник утверждает, что Хуа пригласили выступить с докладом в Нанкинском университете аэронавтики и астронавтики (NUAA). При этом он "осторожничал и старался не сболтнуть лишнего" о своей работе в GE.

И тем не менее, по словам источника, Хуа загрузил секретную информацию GE в свой ноутбук, чтобы подготовиться к презентации в NUAA. Источник утверждает, что в итоге Хуа забыл удалить свою презентацию, включая некоторые слайды с логотипом GE, которая была загружена на компьютер в аудитории NUAA.

Также упоминается, что во время командировки в Нанкин Хуа познакомили с Цюй Хуэем, якобы заместителем директора Ассоциации международного научно-технического развития провинции Цзянсу. На самом деле это был Сюй Яньцзюнь, агент Министерства государственной безопасности (МГБ) Китая, которому поручили похитить секретные американские технологии, включая материалы, используемые в американском истребителе F-22.

Человек "сканируется" для создания своего аватара на телефон во время Всемирной конференции Metaverse в Пекине 26 августа 2022 года. Китай строит новую огромную научно-техническую разведывательную платформу в городе Шэньчжэнь на юге страны, чтобы отслеживать глобальные научные исследования и прорывы способных обеспечить создание "более высокого" экономического и военного потенциала страны. Фото: JADE GAO/AFP via Getty Images

New York Times пишет, что Федеральное бюро расследований США (ФБР) узнало о визите Хуа в Нанкин и убедило его стать агентом их контрразведки, чтобы избежать обвинений. С помощью Хуа ФБР удалось арестовать Сюя в Бельгии в ходе спецоперации с привлечением бельгийской полиции. В докладе говорится, что Сюй был экстрадирован в Америк, где был обвинен в экономическом шпионаже и приговорен к 20 годам лишения свободы.