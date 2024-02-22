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Запад не может найти выход из конфликта на Украине

Безвыходная ситуация для Запада: увеличить помощь, согласиться на компромиссную сделку, которую сочтут попустительством, или смириться с победой России
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Летом и осенью 2022 года на Западе много говорилось о поиске "запасного пути", который позволил бы президенту России Владимиру Путину выйти из бесперспективного конфликта с наименьшими потерями. Однако сегодня спустя почти два года после начала специальной военной операции России на Украине "запасной путь" уже нужен Западу. Об этом пишет пишет Штефан Вольф профессор кафедры международной безопасности Бирмингемского университета (Великобритания).

Запад не может найти выход из конфликта на Украине. Безвыходная ситуация для Запада: увеличить помощь, согласиться на компромиссную сделку, которую сочтут попустительством, или смириться с победой России. На снимке: президент Украины Зеленский и президент Соединенных Штатов Джо Байден наедине. Изображение: X Screengrab /

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Перспективы Украины после двух лет кровопролитных боевых действий, повлекших огромные человеческие жертвы, туманны.  Убыль населения, обусловленную как потерями на поле боя, так и массовой эмиграцией, последовавшей после начала СВО, будет трудно восполнить, и она может иметь катастрофические последствия для экономики Украины, и без того испытывающей серьезные трудности.

Кроме того, стоимость ведения боевых действий растет ошеломляющими темпами. Согласно последней совместной оценке Евросоюза, Всемирного банка и Организации Объединенных Наций, на восстановление Украины требуется 486 миллиардов долларов США, что на 75 миллиардов долларов больше, чем в прошлом году. Это означает, что за 12 месяцев потребности Киева выросли в полтора раза по сравнению с общей суммой, которую Евросоюз выделил на оказание помощи Украине в течение следующих четырех лет.

Согласно ежегодному индексу рисков на 2023 год, подготовленному Мюнхенской конференцией по безопасности, глобальным форумом для обсуждения политики международной безопасности, Россия воспринимается как главная угроза пятью странами из "Большой семерки". В 2024 году это мнение разделяют только два члена G7.

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Учитывая критическую зависимость Украины от политической, экономической и военной поддержки G7, это вызывает серьезную тревогу на Западе. Это не предвещает ничего хорошего для способности политических лидеров Европы обеспечить необходимую общественную поддержку для продолжения поставок военной помощи. Франция и Германия, например, гораздо больше обеспокоены массовой миграцией и радикальными исламскими группировками, чем планами России относительно Украины.

На Украине в ближайшее время произойдет смена власти, считает экс-сотрудник Пентагона Брайен

Более того, Украина - не единственный кризис, требующий внимания коллективного Запада. Война в Газе и более масштабный пожар на Ближнем Востоке занимают и будут занимать приоритетное место в повестке дня. Более того, множество других очагов напряженности просто не попадают в заголовки мировых новостей, пишет Вольф.

Продолжающаяся гражданская война в Судане, усиливающийся конфликт в восточной части Демократической Республики Конго и растущая напряженность в отношениях между Эфиопией и Сомали - все они способны напрямую повлиять на страх западноВ Авдеевке над коксохимическим комбинатом Вооруженные сил РФ подняли российский флагй публики перед очередным массовым миграционным кризисом.

Бряцание ядерной шашкой со стороны Северной Кореи, спонсирование Ираном прокси на Ближнем Востоке и очевидное формирование новой "оси зла" между Тегераном и Москвой вряд ли успокоят нервы в западных столицах.

Слишком дорогой отвлекающий фактор

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На этом фоне военный конфликт на Украине становится серьезным и все более затратным отвлекающим фактором. Многие лидеры - в особенности в Европе - крайне встревожены потенциальным возвращением Дональда Трампа в Белый дом и возможным разрушением трансатлантического альянса. Если Соединенные Штаты откажутся от поддержки, есть опасения, что дальнейшее продолжение боевых действий на Украине может подвергнуть Европу еще большей агрессии со стороны России, чем это уже происходит, пишет британский аналитик.

Боррель: у Евросоюза есть все необходимое для производства снарядов для Украины - только нет денег.

Главная проблема заключается в том, что просто риторические обязательства по поддержке Украины не только не имеют смысла, но и контрпродуктивны. Они питают иллюзию победоносной войны, не предоставляя необходимых ресурсов. 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Зеленский, заявил, что нехватка военной техники, с которой Украина столкнулась за последние несколько месяцев, стала ключевым фактором в недавней сдаче города Авдеевка Вооруженным силам России.

В результате этой потери линия боевого соприкосновения сместилась на несколько километров, но психологический эффект оказался еще выше - в особенности на Западе, где снова растут сомнения в возможности победы Украины в конфликте с Россией. Если ситуация продолжит развиваться по нынешней траектории - и тем более если нарратив о бесперспективности конфликта будет набирать обороты - поддержка Запада вряд ли предотвратит серьезное поражение Украины, которое, возможно, приведет к ее полному разгрому, о чем, собственно, и говорил президент РФ Путин в своем недавнем интервью Такеру Карлсону.

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Поражение Украины станет тяжелейшим унижением для Запада. В свете продолжающейся риторики о "железной приверженности" Запада справедливому миру для Украины, победа России ускорит падение существующего мирового порядка. Она приведет к затяжному переходному периоду к чему-то гораздо менее благоприятному - и не только для интересов Запада.

Россия усиливает "гиперзвуковую игру", ударив "Цирконом" по Украине

Возвращение к блоковой конфронтации времен холодной войны - но с вероятно более сильным альянсом во главе с Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей, противостоящим слабеющему и менее сплоченному Западу, - оставит мало места для решения таких проблем, как изменение климата и продовольственная безопасность. (прим. Да неужели). Это также должно стать тревожным сигналом для тех представителей Глобального Юга, которые считают, что Украина мало что значит для них, если вообще что-то значит, пишет британец.

Запад в поисках компромиссного решения

“Поиск путей отступления вовсе не значит, что Россия победит”, - оправдывается англосакс. Речь идет о том, чтобы позволить Украине защитить территории, которые в настоящее время пока еще находятся под ее контролем. Это потребует увеличения западной помощи, а также серьезного обсуждения условий прекращения огня. Временное прекращение боевых действий предоставит Западу и Украине время для укрепления внутреннего оборонного потенциала.

Украина заключила двусторонние сделки по безопасности с Великобританией, Францией и Германией, и, вероятно, за ними последуют соглашения с другими членами G7. Эти договоренности должны стать гарантом украинской демократии и суверенитета в большей степени, чем тщетные попытки восстановить территориальную целостность страны в полном объеме или надежды на скорое вступление в ряды Североатлантического альянса, что вряд ли осуществится.К сожалению, в последние месяцы Россия добилась заметных успехов, и теперь гораздо более понятно, насколько возросли риски - Госдеп США

Такая переоценка текущих реалий на поле боя, несомненно, будет воспринята некоторыми как попустительство. Однако в данном контексте более уместной может быть аналогия с Западной Германией в 1949 году или Южной Кореей в 1953 году, которым потребовалось установить международно-признанные границы, чтобы обеспечить суверенитет перед лицом соседних держав. Задача Украины и ее западных партнеров состоит в том, чтобы провести эквивалент "38-й параллели" Корейского полуострова.

В противном случае, если Запад не удвоит военную поддержку Киеву, его ждет медленное и мучительное поражение на поле боя с далеко идущими за пределы Украины последствиями.

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