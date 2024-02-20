Вашингтон тешил себя надеждой, что ему удастся добиться смены власти в России. Теперь кажется еще более вероятным, что смена власти произойдет, но не в России - а на Украине. Катализатором этого процесса является кровопролитная и уже завершившаяся битва за Авдеевку. На эту тему рассуждает Стивен Брайен, бывший директор по персоналу подкомитета по Ближнему Востоку комитета по международным отношениям американского Сената и помощник заместителя министра обороны США. На Украине в ближайшее время произойдет смена власти, считает экс-сотрудник Пентагона Брайен. Зеленский вскоре может быть отправлен в отставку в связи с позорным поражением ВСУ в боях за Авдеевку

Авдеевка находится совсем недалеко от Донецка, административного центра Донбасса. Донецк расположен примерно на полпути между Мариуполем на Азовском море и Луганском на севере. Донецк и Луганск - регионы (области) на востоке Украины с преимущественно русскоязычным населением. Донецк и Луганск, а также Херсон и Запорожье были возвращены в состав России в сентябре 2022 года.

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Недавняя битва за Авдеевку началась около четырех месяцев назад, а уже с января Российская армия начала основательно изматывать украинские формирования в городе. Российская операция включала в себя атаки с севера, некоторые из которых были направлены на огромный коксохимический завод, и с юга - в виде многочисленных ударов по флангам группировки ВСУ.

К концу первой недели февраля российские вооруженные силы разрезали город на две части и неуклонно продвигались вперед, применяя артиллерию и бомбы ФАБ. (Речь идет о авиационных бомбах с фугасной боевой частью разного калибра - ФАБ-500, ФАБ-1500 - цифра указывает на массу боеприпаса в килограммах).

Последняя оборонительная линия ВСУ - Авдеевка, вероятно была самым укрепленным районом и представляла собой сложную задачу для российской армии. Русские сосредоточились на фланговых атаках, которые в итоге привели к прекращению поставок оружия и продовольствия и затруднили ротацию ВСУ. В последнюю неделю боев все дороги в город и из него находились под перекрестным огнем российских военных.

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Президент Украины Владимир Зеленский поставил на карту свою репутацию и требовал удержать Авдеевку любой ценой. Он уволил своего главнокомандующего Валерия Залужного, который считал Авдеевку заведомо проигрышным вариантом. Залужный планировал отвести украинские войска от действующей линии соприкосновения и переместить их в хорошо обороняемые фортификационные сооружения, что возможно позволило бы защитить Киев и другие важные города.

Но тут появляется Сырский, ранее командир сухопутных войск под началом Залужного, а теперь поставленный во главе всех вооруженных сил Украины. Сырский - тот самый паренек, чья тактика привела к коллапсу Бахмута и очень большим потерям, за что этот город получил название "мясорубка".

Сырский немедленно вызвал три или четыре бригады, которые должны были спасти Авдеевку от полного поражения. Впрочем, задуманная им спасательная операция почти сразу же натолкнулась на серьезные проблемы.

Часть его бригад была сосредоточена в небольшом городке Селидове, расположенном в 15 километрах от Авдеевки. Естественно, русские сразу же обнаружили активность украинской армии в Селидове и нанесли удар ракетами "Искандер" и кассетными боеприпасами.

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Многие российские журналисты и военкоры, ведущие блоги в различных медиасетях (в частности, в Telegram и X), утверждают, что в результате атаки была уничтожена целая бригада, а ВСУ понесли тяжелые потери.

Пропагандистская машина Украины заработала на полную мощность, заявив, что целью российской атаки было родильное отделение больницы в Селидове. Но в реальности вооруженные формирования Украины потеряли от 1 000 до 1 500 военнослужащих. При этом большинство западных новостных изданий как мантру повторяли легенду Украины. Авдеевский коксохимический завод

Зеленский галопом помчался на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где лидеры Запада встретили его бурными аплодисментами. Перед отъездом из Киева он приказал Сырскому любой ценой помешать русским захватить Авдеевку.

Сырский отправил в бой 3-ю бригаду. 3-я отдельная штурмовая бригада по факту является переформированным полком "Азов*". Именно бригада "Азов" является костяком ультранационалистической поддержки Зеленского на Украине. Если какая-либо организация на Украине и подходит под описание Путиным украинских нацистов, то это в первую очередь бригада № 3, считает бывший сотрудник Пентагона – “политическая власть Зеленского зависит от украинских военных, и в частности от ультранационалистов”.

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Но 3-я "штурмовая бригада" не оправдала ожиданий Киева. Когда ее подразделения вошли в Авдеевку, зайдя с севера, они столкнулись с тяжелой ситуацией. К тому времени в северных районах города находилось около 4 500 украинских солдат, в основном укрывавшихся на коксохимическом заводе. Еще 3500 находились в центре города, в южных районах и на старом заброшенном аэродроме.

Азовцы не выполнили приказ и сбежали из города, вопреки четкому распоряжению Сырского и Зеленского. Прежде всего, Зеленский не хотел обделаться на Мюнхенской конференции, потому что именно в тот момент он бегал по Мюнхену и пытался выклянчить новые боеприпасы.

Некоторые члены 3-й бригады сдались русским. Именно это побудило Сырского дать сигнал к отступлению и оставить Авдеевку. Отступление стало значительным ударом по престижу Зеленского, и, судя по всему, из Мюнхена Сырскому поступали гневные телефонные звонки. Но у Сырского не было другого выбора, кроме как открыто капитулировать. Вместо этого он заявил о "новой" стратегии, точно такой же, какую ранее предлагал Залужный.

Потеря Авдеевки поставила Зеленского в невыгодное положение. Он практически потерял своих самых убежденных сторонников в армии, дискредитировал своего бывшего командующего Залужного и заменил его Сырским, имеющим репутацию лузера. Он потерял лицо перед европейцами - и, вероятно, перед Соединенными Штатами, однако пока об этом трудно судить.

Вашингтон не хочет иметь дело с Москвой. Все его усилия направлены на то, чтобы нанести России максимальное поражение, истощить ее сместить президента страны Путина. Команда Байдена никак не может смириться с мыслью, что украинцы могут пойти на сделку с Россией и подорвать политику США.

Большинство ключевых моментов американской политики потерпели фиаско. Чрезмерные санкции не сломили российскую экономику, а заставили россиян двигаться в совершенно новом направлении - в сторону Китая, Индии и БРИКС. Американские технологии не смогли переломить ход конфликта в пользу Украины.

Нежелание говорить с Москвой укрепило мнение россиян о том, что Вашингтон и НАТО - враги, и обострило и без того напряженное ощущение, что Запад обманывал Россию все эти годы относительно расширения НАТО. Пока США и Европа либо не могли, либо не хотели восстанавливать свою оборонную промышленную базу, русские делали это с большим упорством.

Тем временем США и Европа ждут окончания боевых действий и хотели бы освоить сотни миллиардов якобы на восстановление Украины. Правда, шансов на то, что это произойдет именно под эгидой США и Европы, остается все меньше и меньше.

30 сентября 2022 года в Москве, в Георгиевском зале Кремля, был подписан договор о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в состав Российской Федерации!

В итоге, власть Зеленского рушится. Поскольку правительство Зеленского использует военное положение, выборов и открытого политического процесса не будет. Но недовольство в армии растет, и рано или поздно военные сами выберут своего лидера, и скорее всего это будет Залужный. Смена власти в Киеве произойдет очень скоро.

* Запрещенная в России террористическая организация