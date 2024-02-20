Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

На Украине в ближайшее время произойдет смена власти, считает экс-сотрудник Пентагона Брайен

Зеленский вскоре может быть отправлен в отставку в связи с позорным поражением ВСУ в боях за Авдеевку
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Вашингтон тешил себя надеждой, что ему удастся добиться смены власти в России. Теперь кажется еще более вероятным, что смена власти произойдет, но не в России - а на Украине. Катализатором этого процесса является кровопролитная и уже завершившаяся битва за Авдеевку. На эту тему рассуждает Стивен Брайен, бывший директор по персоналу подкомитета по Ближнему Востоку комитета по международным отношениям американского Сената и помощник заместителя министра обороны США.На Украине в ближайшее время произойдет смена власти, считает экс-сотрудник Пентагона Брайен. Зеленский вскоре может быть отправлен в отставку в связи с позорным поражением ВСУ в боях за Авдеевку

Авдеевка находится совсем недалеко от Донецка, административного центра Донбасса. Донецк расположен примерно на полпути между Мариуполем на Азовском море и Луганском на севере.  Донецк и Луганск - регионы (области) на востоке Украины с преимущественно русскоязычным населением.  Донецк и Луганск, а также Херсон и Запорожье были возвращены в состав России в сентябре 2022 года.

реклама



Недавняя битва за Авдеевку началась около четырех месяцев назад, а уже с января Российская армия начала основательно изматывать украинские формирования в городе. Российская операция включала в себя атаки с севера, некоторые из которых были направлены на огромный коксохимический завод, и с юга - в виде многочисленных ударов по флангам группировки ВСУ.

К концу первой недели февраля российские вооруженные силы разрезали город на две части и неуклонно продвигались вперед, применяя артиллерию и бомбы ФАБ. (Речь идет о авиационных бомбах с фугасной боевой частью разного калибра - ФАБ-500, ФАБ-1500 - цифра указывает на массу боеприпаса в килограммах).

Последняя оборонительная линия ВСУ - Авдеевка, вероятно была самым укрепленным районом и представляла собой сложную задачу для российской армии. Русские сосредоточились на фланговых атаках, которые в итоге привели к прекращению поставок оружия и продовольствия и затруднили ротацию ВСУ. В последнюю неделю боев все дороги в город и из него находились под перекрестным огнем российских военных.

Россия усиливает "гиперзвуковую игру", ударив "Цирконом" по Украине

реклама



Президент Украины Владимир Зеленский поставил на карту свою репутацию и требовал удержать Авдеевку любой ценой. Он уволил своего главнокомандующего Валерия Залужного, который считал Авдеевку заведомо проигрышным вариантом. Залужный планировал отвести украинские войска от действующей линии соприкосновения и переместить их в хорошо обороняемые фортификационные сооружения, что возможно позволило бы защитить Киев и другие важные города.

Но тут появляется Сырский, ранее командир сухопутных войск под началом Залужного, а теперь поставленный во главе всех вооруженных сил Украины. Сырский - тот самый паренек, чья тактика привела к коллапсу Бахмута и очень большим потерям, за что этот город получил название "мясорубка".

Сырский немедленно вызвал три или четыре бригады, которые должны были спасти Авдеевку от полного поражения. Впрочем, задуманная им спасательная операция почти сразу же натолкнулась на серьезные проблемы.

Часть его бригад была сосредоточена в небольшом городке Селидове, расположенном в 15 километрах от Авдеевки. Естественно, русские сразу же обнаружили активность украинской армии в Селидове и нанесли удар ракетами "Искандер" и кассетными боеприпасами.

реклама



Многие российские журналисты и военкоры, ведущие блоги в различных медиасетях (в частности, в Telegram и X), утверждают, что в результате атаки была уничтожена целая бригада, а ВСУ понесли тяжелые потери.

Пропагандистская машина Украины заработала на полную мощность, заявив, что целью российской атаки было родильное отделение больницы в Селидове. Но в реальности вооруженные формирования Украины потеряли от 1 000 до 1 500 военнослужащих. При этом большинство западных новостных изданий как мантру повторяли легенду Украины.Авдеевский коксохимический завод

Зеленский галопом помчался на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где лидеры Запада встретили его бурными аплодисментами. Перед отъездом из Киева он приказал Сырскому любой ценой помешать русским захватить Авдеевку.

Сырский отправил в бой 3-ю бригаду.  3-я отдельная штурмовая бригада по факту является переформированным полком "Азов*". Именно бригада "Азов" является костяком ультранационалистической поддержки Зеленского на Украине. Если какая-либо организация на Украине и подходит под описание Путиным украинских нацистов, то это в первую очередь бригада № 3, считает бывший сотрудник Пентагона – “политическая власть Зеленского зависит от украинских военных, и в частности от ультранационалистов”.

реклама



Но 3-я "штурмовая бригада" не оправдала ожиданий Киева. Когда ее подразделения вошли в Авдеевку, зайдя с севера, они столкнулись с тяжелой ситуацией. К тому времени в северных районах города находилось около 4 500 украинских солдат, в основном укрывавшихся на коксохимическом заводе. Еще 3500 находились в центре города, в южных районах и на старом заброшенном аэродроме.

Азовцы не выполнили приказ и сбежали из города, вопреки четкому распоряжению Сырского и Зеленского. Прежде всего, Зеленский не хотел обделаться на Мюнхенской конференции, потому что именно в тот момент он бегал по Мюнхену и пытался выклянчить новые боеприпасы.

Некоторые члены 3-й бригады сдались русским. Именно это побудило Сырского дать сигнал к отступлению и оставить Авдеевку. Отступление стало значительным ударом по престижу Зеленского, и, судя по всему, из Мюнхена Сырскому поступали гневные телефонные звонки. Но у Сырского не было другого выбора, кроме как открыто капитулировать. Вместо этого он заявил о "новой" стратегии, точно такой же, какую ранее предлагал Залужный.

"Сармат или Авангард" - В США гадают, какое ядерное оружие Россия может разместить в космосе

Потеря Авдеевки поставила Зеленского в невыгодное положение.  Он практически потерял своих самых убежденных сторонников в армии, дискредитировал своего бывшего командующего Залужного и заменил его Сырским, имеющим репутацию лузера.  Он потерял лицо перед европейцами - и, вероятно, перед Соединенными Штатами, однако пока об этом трудно судить.

Вашингтон не хочет иметь дело с Москвой. Все его усилия направлены на то, чтобы нанести России максимальное поражение, истощить ее сместить президента страны Путина. Команда Байдена никак не может смириться с мыслью, что украинцы могут пойти на сделку с Россией и подорвать политику США.

Большинство ключевых моментов американской политики потерпели фиаско. Чрезмерные санкции не сломили российскую экономику, а заставили россиян двигаться в совершенно новом направлении - в сторону Китая, Индии и БРИКС. Американские технологии не смогли переломить ход конфликта в пользу Украины.

Нежелание говорить с Москвой укрепило мнение россиян о том, что Вашингтон и НАТО - враги, и обострило и без того напряженное ощущение, что Запад обманывал Россию все эти годы относительно расширения НАТО. Пока США и Европа либо не могли, либо не хотели восстанавливать свою оборонную промышленную базу, русские делали это с большим упорством.

Тем временем США и Европа ждут окончания боевых действий и хотели бы освоить сотни миллиардов якобы на восстановление Украины. Правда, шансов на то, что это произойдет именно под эгидой США и Европы, остается все меньше и меньше.

30 сентября 2022 года в Москве, в Георгиевском зале Кремля, был подписан договор о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в состав Российской Федерации!

В итоге, власть Зеленского рушится. Поскольку правительство Зеленского использует военное положение, выборов и открытого политического процесса не будет. Но недовольство в армии растет, и рано или поздно военные сами выберут своего лидера, и скорее всего это будет Залужный. Смена власти в Киеве произойдет очень скоро.

* Запрещенная в России террористическая организация

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

россия запад авдеевка залужный сырский днр лнр
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
17
Ретроклокинг: разгоняем SSD
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
14
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
19
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные и украинские СМИ обсуждают появление в ВКС России квадратной ракеты
10
Intuitive Machines: Частный лунный модуль Odysseus отправил первые фото с Землей
+
Sony: "PlayStation 5 подходит к концу своего жизненного цикла"
11
Military Watch: Ракета Х-59МК2 для истребителя пятого поколения Су-57 впервые применена на Украине
1
Названа неофициальная дата выхода следующего трейлера GTA 6
3
OpenAI снимает ограничения GPT-4 Turbo
2
Xiaomi начинает выпуск HyperOS для большего количества устройств
2
Китайские регуляторы настояли на том, чтобы Apple добавила RCS в iOS
+
Почему смерть Навального — это признак отчаяния западных элит
11
Южная Корея рассчитывает наладить поставки с Кубы минералов для производства тяговых батарей
+
MWM: Противодронные козырьки русских Т-90М доказали свою эффективность против БПЛА в бою
+
WhatsApp: можно восстановить архив ваших личных данных
+
Компания по переработке отходов обнаружила два уникальных компьютера Q1 среди выбрасываемого мусора
+
Игра Nightingale лишилась поддержки FSR3 прямо перед запуском
8
Выпущен LineageOS 21 на базе Android 14 с новыми функциями
2
Евросоюз назовёт именем Навального режим санкций, накладываемых за нарушения прав человека
4
Владельцам OnePlus 12R возвращают деньги из-за ложно заявленных характеристик UFS
2
Издание Tom's Hardware составило список лучших процессоров AMD за всю историю
16
Focus: Европейские компании переносят производство из Германии в Польшу
+
Российский телеведущий Дмитрий Киселёв запросил в Белом доме интервью с президентом США Джо Байденом
9

Популярные статьи

Производство российских ракет-уничтожителей AWACS увеличено вдвое
9
Выясняем, какой игровой компьютер можно собрать за стоимость консоли PlayStation 5 в 2024 году
52
Microsoft избавляется от Xbox series S на 2 года раньше обычного
15
США запустили на орбиту систему HBTSS, чтобы противостоять попыткам России "взорвать" космос — EAT
6
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
8
Как я боролся с хотспотом в 105℃ на Gigabyte RTX 2070 Super
21
Итоги гоночного уик-энда 17-18 февраля
+
Что представляет собой российское противоспутниковое супероружие, которого так испугался Пентагон
6
Испания стоит на пороге экологического кризиса в результате изменения глобального климата
5
Выпущена сборка Stable Diffusion WebUI Neuro Linux
105

Сейчас обсуждают

DANYNAFIG
15:29
Следующее зелебоба анонсирует контротступ :)
Процессоры AMD Zen6 будут оснащены встроенной графикой RDNA5
УдалЁн
15:24
фиаско с запретом читов??? Автор выпей яду
AMD подтвердила возвращение Radeon Anti-Lag+ вскоре после фиаско с запретом читов
dfg13
15:22
Всегда не любил эти брендовые компы, вечно какая то хрень внутри - то блок питания со своей распиновкой и нестандартным разъёмом питания на материнской плате, компоновка внутри в стиле я художник я та...
История о непростой установке второго жёсткого диска в системный блок Lenovo H50-00 (90C10022RS)
Алексей Попов
15:22
Ещё ps4 шагает в полный рост пусть с небольшой задержкой в загрузке но шагает , а вы уже ps 5 списываете 🤣 Нострадамусы 😏
Китайские регуляторы настояли на том, чтобы Apple добавила RCS в iOS
Чато -- Бот
15:21
Следующий успешный успех у всук - это быстрая сдача нам Славянско-Краматорской агломерации, Орехова, Гуляй Поля и Изюма. З.Ы. А вот ещё успешная перемога замаячила на некроинском горизонте: "...Украи...
Процессоры AMD Zen6 будут оснащены встроенной графикой RDNA5
Rever Rever
15:20
Вещь
В Госдуме обсудят законопроект о том, чтобы запретить собирать персональные данные
Dmitry Kozlov
15:20
Много воды и бровады, где эти самые "Способы защиты AWACS" При желании самолёт AWACS можно доосностить "Способы защиты A–50" А-50 в сопровождении истребителей Су-27,Почему неприкрыаали этот самый А–...
Производство российских ракет-уничтожителей AWACS увеличено вдвое
Михаил Иванович
15:19
А что не отечественные машины, или так называемое импортзамещение умерло, не успев родиться
ГИБДД Тюменской области получили новые автомобили китайского бренда Haval
Danil Suhov
15:19
Как раз у меня фпс в хите просел до 60, а то думал уже майнер. Хотя у меня и так откуда на пк вирусы повылезали, недавно узнал, что у меня на пк майнер, и появился какой-то пользователь TrustedInstall...
AMD настаивает на срочном обновлении BIOS материнских плат
Dzhereli
15:17
Mx4 только задницу смазывать рекламщикам и сервисным работникам.
Как я боролся с хотспотом в 105℃ на Gigabyte RTX 2070 Super
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем