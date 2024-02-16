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HiSilicon и SMIC не дают покоя США — Китайская индустрия чипов стремительно набирает обороты

"Война чипов" — это война за экономическое доминирование и безопасность, и все усилия США пока не смогли остановить восхождение Китая на высокотехнологичный рубеж
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Китайские промышленные чемпионы по разработке и производству компьютерных чипов, или полупроводников, HiSilicon и Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), "наводят шороху" в Вашингтоне. Об этом пишут Робин Клинглер-Видра и Стивен Хай эксперты по глобальному взаимодействию кафедры предпринимательства и устойчивого развития, Королевского колледжа Лондона.

Китайская индустрия производство микросхем приближается к передовым рубежам. Западные санкции не позволяют Китаю импортировать оборудование для фотолитографии в глубоком ультрафиолете производства компании ASML Изображение: ASML / Twitter

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Компания SMIC долгое время считалась аутсайдером. Несмотря на то, что с момента своего основания в 2000 году она периодически получала миллиарды долларов от китайского правительства, компания по-прежнему была далека от технологического фронтира. Но теперь отношение к этой компании - как чувство уверенности, которое она внушала США, - меняется.

В августе 2023 года компания Huawei выпустила свой высокотехнологичный смартфон Huawei Mate 60. По данным Центра стратегических и международных исследований (американской аналитической организации, расположенной в Вашингтоне), этот анонс мягко скажем "удивил Вашингтон". Все дело в том, что процессор Kirin 9000S, на котором он работал, продемонстрировал, что китайские компании HiSilicon Technologies и SMIC стремительно набирают обороты в производстве полупроводников.

Недавние сообщения о том, что Huawei и SMIC планируют массово производить так называемые 5-нанометровые кристаллы на новых производственных мощностях в Шанхае, только усилили опасения Вашингтона по поводу перехода Китая на более передовые технологии. Хотя эти чипы отстают от современных на целое поколение, они показывают, что Пекин довольно успешно продвигается по пути создания более совершенных микросхем, невзирая на экспортный контроль со стороны США.

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Соединенным Штатам долгое время удавалось удерживать позицию лидера в области разработки микросхем и обеспечивать производство передовых решений за счет ближайших союзников. Однако теперь они столкнулись с серьезной конкуренцией со стороны Китая, чей технологический прогресс имеет глубокие последствия для экономики, геополитики и безопасности.

Несмотря на санкции США, Huawei увеличила поставки смартфонов на 36% и развернула первую сеть 5.5G

На протяжении десятилетий производители микросхем стремились создавать все более компактные решения. Уменьшение размеров транзисторов приводит к снижению энергопотребления и увеличению скорости обработки данных, что значительно повышает производительность микрочипа.

Закон Мура, согласно которому количество транзисторов в микрочипе должно удваиваться каждые два года, по-прежнему действует для микросхем, спроектированных в Нидерландах и США и изготовленных в Южной Корее и на Тайване. Китай на несколько лет отстал от них. В то время как мировой рынок осваивает 3-нанометровые чипы, "домашние" кристаллы Huawei производятся по 7-нанометровому техпроцессу.

Для США сохранение такого разрыва важно по соображениям экономики и национальной безопасности. Полупроводники являются основой современной экономики. Они имеют решающее значение для телекоммуникаций, обороны и разработки систем искусственного интеллекта. Именно этим обусловлено стремление США выпускать полупроводники под маркой "made in USA". Дефицит чипов наносит ущерб мировому производству, поскольку они лежат в основе многих продуктов, определяющих нашу повседневную жизнь.

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Современные вооруженные силы также напрямую зависят от чипов. По данным Центра стратегических и международных исследований, "все основные американские оборонные системы и платформы используют полупроводниковые компоненты".Перспектива зависимости от чипов китайского производства - а также бэкдоры, троянские кони и контроль над поставками - недопустима для Вашингтона и его союзников.

Задушить китайскую индустрию чипов "во что бы то ни стало"

С 80-х годов прошлого века Соединенные Штаты способствовали формированию и поддержанию дистрибуции производства микросхем, в которой доминируют Южная Корея и Тайвань. Однако в последнее время США пытаются сохранить свое технологическое превосходство и автономность, наращивая собственный производственный потенциал.TSMC, крупнейший в мире производитель микросхем, строит современную полупроводниковую фабрику в американском штате Аризона. Фотография предоставлена: Around the World Photos / Shutterstock via The Conversation

Сегодня благодаря широкомасштабной промышленной власти США вливают миллиарды долларов в американские предприятия по производству интегральных схем, включая строительство завода в Аризоне.

Второй способ действий для США — это конечно запрет и санкции. Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) контролирует множество инвестпроектов и сделок по приобретению компаний, в конечном итоге даже блокируя некоторые из них из соображений национальной безопасности. К числу таких случаев относится громкое дело о неудачной попытке компании Broadcom поглатить американского производителя микрочипов Qualcomm в 2018 году, якобы из-за ее связей первой с Китаем.

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В 2023 году американское правительство издало указ, запрещающий экспорт в Китай передового оборудования и технологий для производства полупроводников. Устанавливая жесткий экспортный контроль, Соединенные Штаты преследуют цель ограничить доступ Китая к критически важным для производства компонентам.

В Вашингтоне сложилось мнение, что HiSilicon и SMIC будут и дальше спотыкаться, стараясь достичь самодостаточности "на технологической передовой". Правительство США призвало своих партнеров занять единую позицию по недопущению экспорта микросхем в Китай. В частности, под давлением Вашингтона, ведущий голландский разработчик ASML, приостановил поставки своего оборудования для производства высокотехнологичных чипов в Китай.

В Китае создано первое в мире микроволновое оружие на базе двигателя Стирлинга

Вашингтон также пытался сократить отток талантливой американской молодежи и ведущих ученых в Китай. Положения, ограничивающие миграцию квалифицированных специалистов, мотивируются тем, что даже "крестные отцы" полупроводниковой промышленности в Японии, Корее и на Тайване перебирались на работу к китайским чипмейкерам, забирая с собой ноу-хау и важные контакты. Это, а также постоянные разговоры о том, что Америке нужно больше талантливых специалистов в области полупроводников, усилили борьбу с оттоком американских специалистов за рубеж. 

И в завершение, американское правительство явно нацелилось на китайские компании, ставшие в Китае "национальными чемпионами": Huawei и SMIC. Вашингтон ввел запрет на продажу и импорт оборудования Huawei в 2019 году и с 2020 года ввел санкции против SMIC.

Что поставлено на карту?

"Чиповая война" — это война за экономическое доминирование и безопасность. Восхождение Пекина на технологический рубеж может обернуться экономическим подъемом Китая и крахом американской экономики. И это будет иметь самые серьезные последствия национальной безопасности США.

С экономической точки зрения, становление Китая как крупнейшего игрока на рынке полупроводников может нарушить существующие цепочки поставок, изменить систему распределения труда и человеческих ресурсов в мировой электронной промышленности, пишут западные эксперты. С точки зрения безопасности, подъем Китая создает повышенные риски использования чипов китайского производства с бэкдорами, что может скомпрометировать критически важную инфраструктуру или привести к кибершпионажу.

Самодостаточность Китая в разработке и производстве полупроводников также подорвет "кремниевый щит" Тайваня. Статус Тайваня как ведущего производителя полупроводников до сих пор не позволял Китаю применить силу для нападения на остров, считают британские специалисты.

На снимке: компоненты смартфона Huawei Mate X5, в том числе чип Kirin 9000s, изготовленный в Китае на заводе SMIC / Джеймс Парк / Bloomberg

Китай наращивает свой полупроводниковый потенциал. Последствия для экономики, геополитики и безопасности будут глубокими и далеко идущими. Учитывая то, что поставили на кон обе сверхдержавы, можно с уверенностью сказать, что ни Вашингтон, ни Пекин так просто не сдадутся.

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