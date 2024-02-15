В Киеве утверждают, что Россия использовала гиперзвуковую ракету корабельного базирования в ходе атаки 7 февраля. Западные эксперты тут же заявили, что это может привести к значительной эскалации военного конфликта.

На снимке: российский фрегат "Адмирал Горшков" запускает гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" из акватории Белого моря по цели в Баренцевом море. Фотография представлена пресс-службой Министерства обороны Российской Федерации

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Россия впервые за почти два года конфликта применила на Украине свою новую гиперзвуковую ракету 3М22 "Циркон", что свидетельствует о возможной значительной эскалации войны, сообщают "многочисленные западные источники". Предварительный анализ Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) обломков боеприпаса, использованного 7 февраля при комбинированной атаке ВС РФ, “предполагает”, что Россия применила ракету "Циркон".

Как утверждается, дальность полета этой ракеты составляет 1000 километров, а скорость в девять раз превышает скорость звука (9 Махов, свыше 11 тысяч километров в час). Гиперзвуковая скорость "Циркона" заметно сокращает время реакции противовоздушной обороны для перехвата ракеты и позволяет атаковать крупные, глубоко эшелонированные и укрепленные цели.

В России не комментируют информацию о предполагаемом применении этого оружия на Украине. Если это факт подтвердится, "Циркон" может создать дополнительные, и довольно серьезные проблемы для украинских систем ПВО на фоне сомнений в эффективности западной военной помощи, сообщают американские СМИ.

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Испытания ракеты "Циркон" были начаты в 2015 году, а серийное производство было развернуто к 2022 году. В 2021 году ВМС России провели испытательные пуски ракеты с двух боевых кораблей - фрегата "Адмирал Горшков" и подводной лодки "Северодвинск". С января 2023 года гиперзвуковая противокорабельная ракета 3M22 "Циркон" была принята на вооружение.

Однако, пишет военный эксперт и журналист Габриэль Джоэл Онрада в своей статье для Asia Times, ни один из этих военных кораблей в настоящее время не находится в Черном море, и было бы странно, если бы эту ракету впервые применили в боевых условиях с корабля, с которого ранее она никогда не запускалась.

"Циркон" относится к семейству "супероружия", представленного Россией в марте 2018 года и предназначенного для преодоления перспективных систем противоракетной обороны Запада и, соответственно, для усиления позиций России в переговорном процессе по стратегическим вооружениям с Соединенными Штатами.

В докладе британского аналитического центра Chatham House от сентября 2021 года "Циркон" описывается как гиперзвуковая противокорабельная ракета корабельного базирования, которая, скорее всего, представляет собой систему двойного назначения, предназначенную для нанесения ударов по дорогостоящим целям на суше и на море, включая авианосные ударные группы (АУГ) .

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В докладе говорится, что ракета "Циркон" возможно состоит из двух элементов. На первом этапе полета используется твердотопливный ускоритель (вероятно, двухступенчатый), который выводит ракету из точки старта на максимальную высоту (возможно, внеатмосферную), откуда она по полубаллистической "скользящей" траектории устремляется к цели. Как только цель оказывается в пределах досягаемости, отделяемый боевой блок (ББ) - возможно, с собственным двигателем для обеспечения необходимой скорости на финальном этапе полета - используется для ее поражения, либо с помощью боевой части (БЧ), либо за счет кинетической энергии.

Вооруженные силы России неоднократно наносили удары гиперзвуковым оружием по укрепрайонам ВСУ и кретинической инфраструктуре Украины, в том числе ракетами авиационного базирования 9-S-7760 "Кинжал" по поставленным США зенитно-ракетным комплексам Patriot в начале мая прошлого.

Некоторое время после поражения Patriot в Киеве западные СМИ молчали, переваривая случившееся. Затем, видимо получив инструкции от кураторов, в один голос начали твердить, что на “самом-то деле” это “Пэтриот” сбил российскую ракету "Кинжал". Причем, это далеко не единичный случай, убеждают своих читателей зарубежные специалисты - американские ЗРК, оказывается, сбивают гиперзвуковые "Кинжалы" с завидной регулярностью.

Так, например, в своей статье для Института современной войны, опубликованной в феврале 2023 года, американский офицер ПВО и инструктор по стратегическим исследованиям Питер Митчелл утверждает, что перехват ракеты "Кинжал", осуществленный Patriot в мае 2023 года, показывает ограниченность этого оружия.

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На снимке гиперзвуковая ракета "Кинжал" под крылом истребителя МиГ-31K. Фотография представлена пресс-службой Министерства обороны Российской Федерации

Митчелл считает, что в отличие от "Циркона", который использует реактивный двигатель или другую передовую силовую установку для достижения гиперзвуковой скорости, "Кинжал" оснащен твердотопливным ракетным двигателем, вероятно, полученным от баллистической ракеты SS-26 "Искандер", который невозможно отключить в полете.

Кроме того, по его словам, после того как топливо в ракетном двигателе "Кинжала" сгорит, боеприпас “просто скользит” к цели, что ставит под сомнение его способность развивать заявленную гиперзвуковую скорость в 10 Махов. Он отмечает, что такой метод атаки делает "Кинжал" уязвимым для перехвата на конечном этапе, а его небольшие органы управления вызывают вопросы относительно его способности к маневрированию. В конце статьи американский эксперт сравнивает "Кинжал" с гигантским газонным дротиком, начиненным взрывчаткой.

Таким образом, "Циркон" представляет собой новый этап российской стратегии по нанесению ракетных ударов по Украине, направленной на уничтожение важнейших объектов военной инфраструктуры и подрыв морального духа ВСУ. Вместе с тем удары баллистических и гиперзвуковых ракет могут иметь сомнительную с военной точки зрения ценность для выхода из военного тупика на Украине, пишет Онрада.

Сидхарт Каушал в докладе для Королевского института объединенных служб (RUSI) за январь 2023 года отмечает, что на Украине практически нет осталось объектов критической инфраструктуры, которые могли бы оправдать применение столь дорогих и дефицитных ракет как "Циркон".

Каушал отмечает, что Россия, как правило, использует против Украины комбинированные атаки с использованием недорогих беспилотников и крылатых ракет, демонстрируя желание свести к минимуму использование дорогостоящих и труднозаменимых боеприпасов.

Тем не менее, по словам Каушала, гиперзвуковое оружие, такое как "Циркон", — это последняя итерация эволюции и "контр-эволюции" между ракетно-ориентированными вооруженными силами России и западными ВМС. Причем гиперзвуковое оружие, запускаемое с подводных лодок, типа "Циркон", подчеркивает необходимость улучшения возможностей противолодочной борьбы (ПЛО) со стороны последних. Однако со времен холодной войны потенциал США в области ПЛО сильно атрофировался - американцы не успевают за наращиванием возможностей подводного флота России и Китая.

В статье, опубликованной в апреле 2021 года в журнале Proceedings, Уокер Миллс и его коллеги пишут, что количество самолетов ПЛО P-3 Orion ВМС США, использовавшихся во время холодной войны, к 2010 году сократилось всего до 137 единиц, а последняя эскадрилья, находящаяся в строю, была снята с вооружения в 2019 году. Авторы отмечают, что, хотя ВМС США требуется 138 самолетов P-8A, по состоянию на начало апреля 2021 года по контракту было поставлено лишь 128 из них.

Эксперты отмечают, что, ВМС США пытаются компенсировать потери P-8A разведывательными БПЛА MQ-4C Triton, однако эти машины себя не оправдывают. Они жалуются, что P-8A — это актив со слишком высокими требованиями и низкой эффективностью, который не справляется со своей ролью по защите надводных кораблей США.

Они также утверждают, что американский надводный флот не обладает достаточными возможностями в области ПЛО, и страдает от "стратегической атрофии", поскольку ВМС США вывели из эксплуатации последние фрегаты более пяти лет назад. В то же время противолодочные комплексы для литоральных боевых кораблей с трудом удовлетворяют жестким требованиям к весу платформы.

Миллс отмечает, что фрегаты класса Constellation не войдут в состав американского надводного флота до середины-конца 2020-х годов, а эсминцы с управляемыми ракетами (DDG) и крейсеры (CG) хоть и обладают мощным потенциалом противолодочной борьбы, но являются дорогостоящими и малочисленными активами, имеющими множество задач за пределами Азиатско-Тихоокеанского региона. Они подчеркивают, что огромные акватории Индийского и Тихого океанов требуют гораздо большего количества кораблей, чем 10-14 DDG или CG, стоящих на вооружении 7-го флота ВМС США.

Однако новые технологии могли бы компенсировать недостаток высококлассных платформ противолодочной обороны. Не заменяя их полностью по количеству и не заменяя физическое присутствие, они могут значительно улучшить существующий потенциал и одновременно предложить, что-то новое, считают эксперты.

В статье, опубликованной в журнале National Defense Magazine в феврале 2023 года, Лаура Хекман пишет, что искусственный интеллект позволит морякам, летчикам и морским пехотинцам получить больше возможностей от существующих систем и что нейронные сети могут быть полезны при моделировании и симуляциях в реальном времени для планирования миссий противолодочной обороны.

Российский самолет Су-35 перехватывает патрульный самолет P-8A Poseidon, приписанный к 6-му флоту США, над Средиземным морем, 26 мая 2020 года. Вашингтон выразил протест в связи с "небезопасными" действиями российских пилотов. Фотография представлена пресс-службой военно-морских сил США: US Navy

Хекманн отмечает, что в сочетании с ИИ беспилотные платформы могут более активно использоваться в операциях ПЛО. Она указывает на недостатки современного подхода к таким операциям, поскольку они плохо масштабируются. При этом затраты на закупку и поддержание их в рабочем состоянии исчисляются миллиардами долларов.

Она пишет, что применение необитаемых систем позволит сократить затраты, их легче масштабировать, а экономия средств позволит быстро окупить их стоимость. Несмотря на это, Хекманн предостерегает от полностью роботизированного подхода к решению задач противолодочной обороны, предлагая вместо этого использовать как пилотируемые, так и беспилотные системы.