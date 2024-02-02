США готовы вернуть Турцию в программу F-35, если Анкара удовлетворит сомнения Вашингтона в отношении ЗРК С-400 Виктория Нуланд: США поставят Турции F-35, если она решит проблему с российскими комплексами С-400. В настоящее время - пока - Турция соблюдает соглашение с США, согласно которому ее С-400 находятся в деактивированном состоянии. На фото российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф".

На днях заместитель государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов вернуть Турцию в программу по F-35, если Анкара урегулирует вопросы, связанные с полученными от России комплексами противовоздушной обороны (ЗРК) С-400.

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Нуланд посетила Турцию после того, как Анкара одобрила законопроек о ратификации протокола вступления Швеции в ряды Организации Североатлантического договора (НАТО). На прошлой неделе Госдеп одобрил потенциальную продажу Турции истребителей F-16 и 40 самолетов F-35 для греческих ВВС.

В 2020 году Турция была исключена из консорциума, производящего истребители F-35, в соответствии с "Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA). В рамках этой программы Турция должна была получить 100 самолетов F-35 и уже внесла предоплату в размере 1,4 миллиарда долларов.

Российский зенитно-ракетный комплекс (3PK) C-400 - по кодификации НАТО — SA-21 - способен обнаруживать малозаметные цели на расстоянии до 400 километров, включая американские самолеты пятого поколения, такие как F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также точно и непрерывно отслеживать их местоположение в воздушном пространстве. С другой стороны, F-35 также обладает передовыми средствами электронной разведки (ELINT), способными идентифицировать излучения радаров, что делает эти две системы вооружений взаимоуязвимыми, пишет в своей статье для издания EurAsian Times индийский журналист и военный эксперт из Мумбаи Партх Сатам.

Госдеп: "Решите проблему C-400, и мы возобновим переговоры по F-35"

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"Безусловно, если мы уладим ситуацию с С-400 - а мы очень хотели бы это сделать, - Соединенные Штаты будут рады снова принять Турцию в семью F-35. Но сначала мы должны решить другой вопрос", - заявила Нуланд в интервью турецкому телеканалу CNNTurk в Анкаре. "Госсекретарь Блинкен попросил меня вдохнуть новую жизнь в наши отношения и вернуться к разговору о том, что нам предстоит сделать в 2024 году, включая подготовку к саммиту Североатлантического альянса в Вашингтоне в июле", - отметила дипломат.

"Мы находились в процессе переговоров о продаже 3PK Patriot, но пока они шли, Анкара выбрала другой путь... По правде говоря, если нам удастся решить вопрос с C-400, а мы этого очень хотим, Соединенные Штаты с радостью примут Турцию обратно в семью F-35. Но в начале нам нужно решить этот другой вопрос, а пока мы его решаем, мы также должны обеспечить Турцию сильной противовоздушной обороной", - подчеркнула зам. госсекретаря.

Нуланд сказала это в ответ на замечание о том, что Турция выбрала российские системы 3PK С-400 как альтернативу, поскольку не получила американские ракеты "Патриот" в обещанные сроки. Таким образом, санкции CAATSA были " инициированы" после "решения турецкого правительства о закупке C-400 у Российской Федерации". Когда проблема C-400 будет "преодолена... проблема CAATSA исчезнет сама собой, и мы сможем вернуться к переговорам по Ф-35".

В заявлении Белого дома говорится: "Решение Турции о закупке российских систем противовоздушной обороны С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе строительства Ф-35". "F-35 не может сосуществовать с российской платформой по сбору разведывательной информации, которая будет использоваться для изучения его передовых возможностей". США пытаются заманить Турцию в "ловушку", чтобы заключить с ней многомиллиардную сделку по F35 и заставить отказаться от российских 3PK C-400 На снимке американский истребитель-перехватчик General Dynamics F-16 "Боевой сокол"

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Зам. госсекретаря США по политическим вопросам также затронула тему приобретения Турцией 40 американских истребителей F-16 Block 70, а также комплектов для их модернизации в рамках программы стоимостью 23 миллиарда долларов, которой еще предстоит получить одобрение Конгресса.

Американские законотворцы пришли к выводу, что "развитие Турцией авиапарка F-16 очень важно для американской безопасности, и что для разделения бремени между союзниками Анкара должна полностью вовлечена и задействована на этом уровне". "Приобретение Турцией этих самолетов является приоритетом для Америки", - добавила Нуланд.

Вашингтон пытается применить к Турции политику кнута и пряника

То, как Госдеп в течение последних нескольких дней последовательно чередовал "печеньки" и "рычаги давления", пытаясь заставить Турцию уступить требованиям Вашингтона, поражает воображение, пишет индийский журналист. Турция, давно стремившаяся модернизировать свои военно-воздушные силы и сохранить военный баланс в регионе, в конце концов ратифицировала членство Швеции в Североатлантическом альянсе и передала "ратификационную грамоту" на хранение своему парламенту.

В ответ Вашингтон одобрил сделку по продаже F-16 Анкаре. И при этом сразу же анонсировали поставку F-35 Греции, "заклятому другу" Турции. США прекрасно понимают, что это склонит военный баланс в Средиземноморье в сторону Греции, и Турции понадобится аналогичная авиационная платформа. При этом для США "простого" присутствия F-35 в регионе было бы недостаточно, особенно когда есть возможность заработать еще пару десятков миллиардов долларов.Предполагая, что турки придут к такому же заключению, Нуланд предложила Турции вновь “распахнуть двери” для F-35, чем, вероятно, ошеломила турецких представителей оборонного ведомства, пишет Сатам.

Любопытная ситуация

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Любопытно, что США так горят желанием продать F-35 Турции. Ведь если Греция задействует свои стелс-истребители, Анкара будет вынуждена активировать свои ЗРК С-400, что может повлечь за собой раскрытие секретов малозаметности F-35. На данный момент Турция соблюдает договоренности с США, согласно которым ее С-400 находятся в деактивированном состоянии. Еще более интересен тот факт, что наличие F-35 и у Турции, и у Греции выгодно и для России, считает индийский военный эксперт.

Если предположить, что Турция откажется от предложения Соединенных Штатов (вернуться в программу F-35 в обмен на С-400) и просто решит использовать российские ракетные системы, чтобы противостоять греческим F-35, то малозаметные истребители, конечно, окажутся под угрозой. Но они также могли бы собрать информацию о С-400. Чиновники из Объединенного офиса программы F-35 (JPO) и компания Lockheed Martin в течение длительного времени будут иметь доступ к компьютерной базе полетных миссий греческих F-35, поскольку контракт на поставку также включает обучение персонала, обслуживание и логистическую поддержку.

Вашингтон пытается применить к Турции политику кнута и пряника: США поставят Турции Ф-35, если Анкара решит проблему с российскими 3PK C-400. На снимке американский малозаметный многоцелевой истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning II.

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Кроме того, греческие F-35 могут получить более широкие возможности ELINT и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), если это будут варианты Technology Refresh-3 (TR-3) и Block 4. А пока остается только догадываться, как Турция будет (или не будет) выпутываться из очередной ловушки США.