Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Кнут и пряник: США поставят Турции F-35, если она решит проблему с российскими ЗРК С-400

США пытаются заманить Турцию в "ловушку", чтобы заключить с ней многомиллиардную сделку по F35 и заставить отказаться от российских ЗРК С-400
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

США готовы вернуть Турцию в программу F-35, если Анкара удовлетворит сомнения Вашингтона в отношении ЗРК С-400Виктория Нуланд: США поставят Турции F-35, если она решит проблему с российскими комплексами С-400. В настоящее время - пока - Турция соблюдает соглашение с США, согласно которому ее С-400 находятся в деактивированном состоянии. На фото российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф".

На днях заместитель государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов вернуть Турцию в программу по F-35, если Анкара урегулирует вопросы, связанные с полученными от России комплексами противовоздушной обороны (ЗРК) С-400.

реклама



Нуланд посетила Турцию после того, как Анкара одобрила законопроек о ратификации протокола вступления Швеции в ряды Организации Североатлантического договора (НАТО). На прошлой неделе Госдеп одобрил потенциальную продажу Турции истребителей F-16 и 40 самолетов F-35 для греческих ВВС.

В 2020 году Турция была исключена из консорциума, производящего истребители F-35, в соответствии с "Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA). В рамках этой программы Турция должна была получить 100 самолетов F-35 и уже внесла предоплату в размере 1,4 миллиарда долларов.

Российский зенитно-ракетный комплекс (3PK) C-400 - по кодификации НАТО — SA-21 - способен обнаруживать малозаметные цели на расстоянии до 400 километров, включая американские самолеты пятого поколения, такие как F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также точно и непрерывно отслеживать их местоположение в воздушном пространстве. С другой стороны, F-35 также обладает передовыми средствами электронной разведки (ELINT), способными идентифицировать излучения радаров, что делает эти две системы вооружений взаимоуязвимыми, пишет в своей статье для издания EurAsian Times индийский журналист и военный эксперт из Мумбаи Партх Сатам.

Россия продала Эфиопии истребители Cy-30K, возвращенные Индией в 2007 году

Госдеп: "Решите проблему C-400, и мы возобновим переговоры по F-35"

реклама



"Безусловно, если мы уладим ситуацию с С-400 - а мы очень хотели бы это сделать, - Соединенные Штаты будут рады снова принять Турцию в семью F-35. Но сначала мы должны решить другой вопрос", - заявила Нуланд в интервью турецкому телеканалу CNNTurk в Анкаре. "Госсекретарь Блинкен попросил меня вдохнуть новую жизнь в наши отношения и вернуться к разговору о том, что нам предстоит сделать в 2024 году, включая подготовку к саммиту Североатлантического альянса в Вашингтоне в июле", - отметила дипломат.

"Мы находились в процессе переговоров о продаже 3PK Patriot, но пока они шли, Анкара выбрала другой путь... По правде говоря, если нам удастся решить вопрос с C-400, а мы этого очень хотим, Соединенные Штаты с радостью примут Турцию обратно в семью F-35. Но в начале нам нужно решить этот другой вопрос, а пока мы его решаем, мы также должны обеспечить Турцию сильной противовоздушной обороной", - подчеркнула зам. госсекретаря.

Нуланд сказала это в ответ на замечание о том, что Турция выбрала российские системы 3PK С-400 как альтернативу, поскольку не получила американские ракеты "Патриот" в обещанные сроки. Таким образом, санкции CAATSA были " инициированы" после "решения турецкого правительства о закупке C-400 у Российской Федерации". Когда проблема C-400 будет "преодолена... проблема CAATSA исчезнет сама собой, и мы сможем вернуться к переговорам по Ф-35".

В заявлении Белого дома говорится: "Решение Турции о закупке российских систем противовоздушной обороны С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе строительства Ф-35". "F-35 не может сосуществовать с российской платформой по сбору разведывательной информации, которая будет использоваться для изучения его передовых возможностей".США пытаются заманить Турцию в "ловушку", чтобы заключить с ней многомиллиардную сделку по F35 и заставить отказаться от российских 3PK C-400 На снимке американский истребитель-перехватчик General Dynamics F-16 "Боевой сокол"

реклама



Зам. госсекретаря США по политическим вопросам также затронула тему приобретения Турцией 40 американских истребителей F-16 Block 70, а также комплектов для их модернизации в рамках программы стоимостью 23 миллиарда долларов, которой еще предстоит получить одобрение Конгресса.

Американские законотворцы пришли к выводу, что "развитие Турцией авиапарка F-16 очень важно для американской безопасности, и что для разделения бремени между союзниками Анкара должна полностью вовлечена и задействована на этом уровне". "Приобретение Турцией этих самолетов является приоритетом для Америки", - добавила Нуланд.

Вашингтон пытается применить к Турции политику кнута и пряника

То, как Госдеп в течение последних нескольких дней последовательно чередовал "печеньки" и "рычаги давления", пытаясь заставить Турцию уступить требованиям Вашингтона, поражает воображение, пишет индийский журналист. Турция, давно стремившаяся модернизировать свои военно-воздушные силы и сохранить военный баланс в регионе, в конце концов ратифицировала членство Швеции в Североатлантическом альянсе и передала "ратификационную грамоту" на хранение своему парламенту.

Народная Армия Китая способны парой залпов истощить ПВО BMC США превратив американские авианосцы в беззащитные цели

В ответ Вашингтон одобрил сделку по продаже F-16 Анкаре. И при этом сразу же анонсировали поставку F-35 Греции, "заклятому другу" Турции. США прекрасно понимают, что это склонит военный баланс в Средиземноморье в сторону Греции, и Турции понадобится аналогичная авиационная платформа. При этом для США "простого" присутствия F-35 в регионе было бы недостаточно, особенно когда есть возможность заработать еще пару десятков миллиардов долларов.Предполагая, что турки придут к такому же заключению, Нуланд предложила Турции вновь “распахнуть двери” для F-35, чем, вероятно, ошеломила турецких представителей оборонного ведомства, пишет Сатам.

Любопытная ситуация

реклама



Любопытно, что США так горят желанием продать F-35 Турции. Ведь если Греция задействует свои стелс-истребители, Анкара будет вынуждена активировать свои ЗРК С-400, что может повлечь за собой раскрытие секретов малозаметности F-35.  На данный момент Турция соблюдает договоренности с США, согласно которым ее С-400 находятся в деактивированном состоянии. Еще более интересен тот факт, что наличие F-35 и у Турции, и у Греции выгодно и для России, считает индийский военный эксперт.

Если предположить, что Турция откажется от предложения Соединенных Штатов (вернуться в программу F-35 в обмен на С-400) и просто решит использовать российские ракетные системы, чтобы противостоять греческим F-35, то малозаметные истребители, конечно, окажутся под угрозой. Но они также могли бы собрать информацию о С-400. Чиновники из Объединенного офиса программы F-35 (JPO) и компания Lockheed Martin в течение длительного времени будут иметь доступ к компьютерной базе полетных миссий греческих F-35, поскольку контракт на поставку также включает обучение персонала, обслуживание и логистическую поддержку.

Вашингтон пытается применить к Турции политику кнута и пряника: США поставят Турции Ф-35, если Анкара решит проблему с российскими 3PK C-400. На снимке американский малозаметный многоцелевой истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning II.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

 Кроме того, греческие F-35 могут получить более широкие возможности ELINT и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), если это будут варианты Technology Refresh-3 (TR-3) и Block 4. А пока остается только догадываться, как Турция будет (или не будет) выпутываться из очередной ловушки США.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сша f-35 с-400 зрк с-400 турции
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
1
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
1
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
12
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
19
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
36
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинские формирования начали испытывать новый наземный ударный дрон Железный
3
100 танков получит Украина от Кувейта
10
В Ульяновске новые версии тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А будут собирать как на конвейере
4
"Росатом" отрабатывает производство изотопа азот-15 для применения в ядерных реакторах будущего
+
Эквадор обозвал старую советскую военную технику «металлоломом» и передал ее США вопреки запрету РФ
3
Илон Маск поделился видео "человекоподобной" походки гуманоидного робота Tesla Optimus
1
Ростех: Будущий ПАК ДА заменит Ту-95 и будет преодолевать рубежи ПВО НАТО незамеченным
3
Тюмень готовится к возведению ряда эстакад и пары транспортных узлов
+
Sony заработала больше, чем Samsung впервые за 24 года
2
Intel выпустит еще одно поколение процессоров для сокета LGA 1700
8
Вышло новое обновление для EA FC 24
1
Новый инструмент, защищающий изображения от алгоритмов ИИ был скачан 250 000 раз всего за 5 дней
4
Samsung представила видео «Emma Myers in Seoul», демонстрируя возможности камеры Galaxy S24 Ultra
1
MediaTek готовит к выпуску Dimensity 9400 с продвинутыми возможностями ИИ в конце 2024 года
+
Многие видеокарты NVIDIA теперь поддерживают до 8 одновременных сессий кодирования NVENC
1
Американские силы вновь ударили по территории Йемена
+
Вышел мод Oblivion Lost 3.0 — фанаты S.T.A.L.K.E.R. ждали его 10 лет
10
Раскрыты первые подробности о моде OLED-дисплея для Switch Lite
+
Samsung Galaxy S24 получил оценку ремонтопригодности 9 из 10
+
PC-версия Horizon Forbidden West обрела свою дату релиза
+

Популярные статьи

Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
56
Перешел с игрового ПК на производительный ноутбук и очень пожалел — рассказываю о причинах
40
Graven: абсолютно бестолковый ретро-шутер с безобразной оптимизацией
2
Моделирования показало, что Вселенная может обладать сознанием
11
Сборка геймерского ПК с RTX 4070 Super и почему я отказался от AMD RX 7800 XT
115
Управление немецкими железными дорогами работает на ПК под ОС Windows 3.11 и MS-DOS с 8 Мб ОЗУ
27
Почему Linux не для игр на примере игры 7 Days to Die
25
Собираем производительный игровой ПК на основе процессора Intel Core i7-14700KF
10
Пришло время избавляться от консолей Xbox
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
1

Сейчас обсуждают

Denka Gamer
08:39
Пон
Новые APU AMD Ryzen 8000G скоро получат значительное увеличение скорости с помощью прошивки
Андрей Белорецкий
08:37
И кокаина туда пусть заложат побольше. А то тарасики без него не воюют.☝️😉
Эквадор обозвал старую советскую военную технику «металлоломом» и передал ее США вопреки запрету РФ
Jameson
08:31
при том всякие там doom ethernal, Bright memory или control прекрасно идут на 3060ti с трассировкой. И даже в Cyberpunk можно поиграть, но уже желательно монитор с адаптивгной синхронизацией чтобы мен...
RTX 4080 даёт всего около 60 FPS в игре Max Payne 2001 года, доработанной с трассировкой лучей
Юрий Колесник
08:22
Эксперты как всегда на высоте, проспали вспышку что работать курьером, таксистом и ложить плитку уже несколько лет как выгоднее. Зарубежные конторы пока не свалили хоть и собирали сливки, но и наводил...
ИТ-рынок РФ переживает эру классового неравенства во всех сегментах ИТ-отрасли
Елена Митькова
08:21
Ваша вибрационная волна в этом мире затухает, но есть параллельные вселенные, где ваша временная волна набирает силу. Возможно, опыт другого мира будет для вас более актуален и полезен. С матерей бол...
Death Stranding стала доступна на устройствах от Apple
Alex TOPMAN
08:20
Короче, так! Выделяйте на.уй этот RTX в отдельные "трассировочные" карты и продавайте их отдельно. А мы посмотрим, побежит ли, вообще, за ними кто-то в магазин.
RTX 4080 даёт всего около 60 FPS в игре Max Payne 2001 года, доработанной с трассировкой лучей
Alex TOPMAN
08:16
Фпс в 20 раз!... О_о Люди, вы чё, е.нулись?
RTX 4080 даёт всего около 60 FPS в игре Max Payne 2001 года, доработанной с трассировкой лучей
Чато - - Бот
08:11
Жги их, Господь!
Артур Хейс назвал дату начала взлета цены биткоина
Чато - - Бот
08:08
Видок у этого нигера уж больно замученный. Видно, устал ожидать контрнахрюка битка.
Артур Хейс назвал дату начала взлета цены биткоина
Дмитрий Крылов
08:07
У меня 13 нормальный аппарат.
5 причин не покупать смартфоны Xiaomi
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем