Программа США по разработке межконтинентальной баллистической ракеты (LGM-35A Sentinel) столкнулась с серьезными проблемами, заставляя Вашингтон полагаться на устаревшие виды ядерного оружия для сдерживания России и Китая

Ядерный арсенал Соединенных Штатов заметно отстает от своих ближайших соперников России и Китая. Изображение представлено: CNN Screengrab

реклама





Программа межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-35A Sentinel столкнулась с серьезным перерасходом средств и массовыми задержками, заставляя Пентагон в большей степени ориентироваться на устаревающий ядерный арсенал на фоне стремительной модернизации ядерных сил ближайших соперников США - России и Китая.

В этом месяце издание The National Interest (TNI) сообщило, что МБР LGM-35A Sentinel, разрабатываемая совместными усилиями военно-воздушных сил США и оборонного подрядчика Northrop Grumman, согласно прогнозам, обойдется на 37 процентов дороже, чем изначально закладывалось в бюджет. Более того, на реализацию первой стадии операционной готовности потребуется как минимум на два года больше времени, чем планировалось ранее.

Эксперты издания отмечают, что в связи с задержкой проекта Sentinel американские военно-воздушные силы будут вынуждены продлить срок службы некоторых своих межконтинентальных баллистических ракет Minuteman, впервые принятых на вооружение в 70-х годах прошлого века и представляющих собой один из трех основных компонентов ядерной триады США.

реклама





Расходы на замену и модернизацию ядерного арсенала США наземного базирования, основу которого составляют ракеты Minuteman III, официально превысили бюджет в 95,8 миллиарда американских долларов в том числе из-за пандемии Covid-19 и высокой инфляции. TNI отмечает, что перерасход средств связан с модернизацией 450 ракетных шахт и их управленческой инфраструктуры, включая замену 12 070 километров кабельных линий.

У американского оборонного ведомства (DOD) нет другого способа решения этой проблемы, кроме как продолжать лоббировать программу LGM-35A Sentinel, стоимость которой потенциально может превысить 125 миллиардов долларов. ВВС США планируют утвердить новую стоимость и новый график работ по реализации программы LGM-35A Sentinel к лету 2024 года, разумеется, если американский Конгресс разрешит продолжить разработку этого проекта, сообщают аналитики The National Interest.

Предполагается, что LGM-35A Sentinel заменит LGM-30G Minuteman III к 2029 году и будет находиться на вооружении до 2070-х годов. Новая система будет иметь модульную конструкцию и открытую архитектуру, что позволит легко заменять устаревшие компоненты и экономически эффективно проводить техническое обслуживание.

Модульность также снижает эксплуатационные расходы, позволяя заменять подсистемы ракеты без перепроектирования всей оружейной системы. Кроме того, ракета LGM-35A Sentinel обладает улучшенными характеристиками безопасности, а также более легкими композитными материалами, что позволяет увеличить массу полезной нагрузки и грузоподъемность ракетоносителя.

реклама





Задержки в производстве LGM-35A Sentinel могут привести к тому, что для стратегического сдерживания Соединенным Штатам придется надеяться на устаревшее ядерное оружие, в отличие от их ближайших противников - России и Китая, которые постоянно модернизируют свои ядерные арсеналы.

Более того, Вашингтон, похоже испытывает более серьезные проблемы с производством самих ядерных боеголовок, чем с модернизацией систем их доставки.

На снимке макет плутониевого детонаторая (ямы) в Лос-Аламосской национальной лаборатории в 40-е годы прошлого века. Именно здесь ученые Манхэттенского проекта разрабатывали первую атомную бомбу. Credit: Los Alamos National Laboratory.

В докладе Фонда "Наследие", опубликованном в этом месяце, Роберт Питерс и Майя Кларк отмечают, что, хотя США с 2010 года строят новые системы доставки ядерного оружия, проблема в первую очередь заключается в самих ядерных боеголовках. Авторы отмечают, что самая последняя ядерная боеголовка США, W-88, поступила на вооружение в 1989 году, в то время как другие типы, такие как ядерная гравитационная бомба B-61, сошли с конвейера в 1963 году.

реклама





Питерс и Кларк отмечают, что Пентагон не может использовать плутоний из списанных боеголовок в новых. Несмотря на то, что период полураспада Pu-239 составляет 24 000 лет, микроскопические повреждения в структуре боеголовки могут повлиять на безопасность хранения и взрывную мощность ядерного оружия.

Кроме того, пишут эксперты, имеющиеся в Соединенных Штатах плутониевые детонаторы "ядерные ямы" - сферические капсулы, представляющие собой сердцевину имплозивного ядерного оружия, - были разработаны для более старых вооружений и теперь вряд ли дадут желаемый эффект при использовании в более новых видах оружия.

Для того чтобы модернизировать свой ядерный арсенал по принципу "один к одному" к 2026 году США должны изготавливать по 80 плутониевых детонаторов в год. Однако в настоящее время производственные мощности США по изготовлению этих устройств способны обеспечить такую скорость в лучшем случае к 2030 году, а возможно, и не ранее 2040 года, считают эксперты.

Питерс и Кларк объясняют эту проблему культурой самоуспокоенности, возникшей после холодной войны, нехваткой квалифицированных специалистов-ядерщиков, упадком промышленной инфраструктуры и ограничительными экологическими нормами, касающимися переработки плутония.

В своей статье, опубликованной в журнале Scientific American в декабре 2023 года, Сара Скоулз пишет, что последний раз Соединенные Штаты занимались производством плутониевых ям в конце 80-х годов прошлого века. Принимая во внимание эту проблему, Скоулз отмечает, что Национальное управление ядерной безопасности Соединенных Штатов намерено ежегодно изготавливать 50 новых ям на полигоне Саванна-Ривер в Южной Каролине и 30 - в Национальной лаборатории Лос-Аламоса в Нью-Мексико.

Она отмечает, что первые капсулы будут предназначены для новой боеголовки W87-1, которой будут оснащаться ракеты LGM-35A Sentinel. Затем на заводах развернется производство детонаторов для более новых видов ядерного оружия. Скоулз добавляет, что, поскольку плутоний-239 впервые был получен 80 лет назад, никто не знает, что произойдет с элементом в дальнейшем.

По ее словам, в 2007 году секретная независимая исследовательская организация JASON заверила правительство США, что американские плутониевые заряды прослужат еще несколько десятилетий прежде, чем выйдут из строя, а следовательно, нет и необходимости в их дальнейшем производстве.

Однако уже в 2019 году JASON изменила свою позицию, призвав американское правительство срочно возобновить производство плутониевых ядер параллельно с целенаправленной программой по изучению проблемы старения плутония. Скоулз говорит, что исследования Национального управления ядерной безопасности Соединенных Штатов прогнозируют, что срок службы плутониевых ядер может составить 150 лет, но при этом признает, что их деградация может привести к самым неожиданным дефектам.

Тем не менее, пишет Скоулз, возобновление производства плутониевых детонаторов на территории США является непростой задачей, поскольку работы в Лос-Аламосе отстают от графика на год, а в Саванна-Ривер - на пять лет. В отличие от американцев, Китай продолжает активно наращивать производство расщепляющихся материалов в соответствии с расширением и модернизацией своего ядерного арсенала.

В докладе Федерации американских ученых, опубликованном в этом месяце, Ханс Кристенсен и его коллеги отмечают, что, хотя Китай прекратил производство оружейного плутония в 80-х годах прошлого века, он объединил свои гражданские технологии и оборонную промышленную базу и, вероятно, будет получать значительные запасы оружейного плутония из гражданских реакторов.

Концептуальный рисунок межконтинентальной баллистической ракеты Ground Based Strategic Deterrent (GBSD) LGM-35A Sentinel. Изображение представлено пресс-службой американского оборонного ведомства.

По мнению авторов, к ним относятся два реактора-размножителя на быстрых нейтронах CFR-600, строящиеся в Сяпу в провинции Фуцзянь. Эксперты отмечают, что первый реактор мог начать работу в октябре 2023 года. Однако, по их словам, он не вырабатывает электроэнергию и не подключен к энергосистеме, в то время как второй реактор планируется запустить к 2026 году.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Они напоминают, что после запуска обоих реакторов Китай сможет производить до 330 килограммов плутония-239 в год, что согласуется с оценками американской разведки, согласно которым к 2035 году Пекин будет располагать более чем 1000 новыми ядерными боеголовками в дополнение к 500, стоящими на вооружении в настоящее время.