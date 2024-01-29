В январе Украину вновь сотрясают масштабные коррупционные скандалы, в первую очередь имеющие отношение к оборонному ведомству. На этом фоне Владимир Зеленский вновь обратился к западным странам с просьбой прислать больше денег и оружия для "ослабленного" Киева. Об этом пишет Дмитрий Ковалевич, автор интернет- журнала Ukraine.ru и спецкор панарабского онлайн-издания Аль Маядин

Расследование коррупционных скандалов на Украине может длиться годами и редко приводит к обвинительным приговорам. (иллюстрация подготовлена Махди Ртейлом для ливанского онлайн-издания Аль Маядин)

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В конце 2023 года Зеленский потребовал от украинских журналистов не комментировать появляющиеся в сети факты о состоянии коррупции в экономике и государственных учреждениях Украины, опасаясь, что эта информация отпугнет как нынешних, так и потенциальных западных кредиторов. Главный редактор украинского еженедельника "Зеркало недели" Юлия Мостовая так подытожила слова президента, сказанные им на конференции для представителей средств массовой информации и редакторов в конце 2023 года: "Он велел молчать до полной победы. Но если мы будем молчать, победы не будет".

Впрочем, скрыть правду невозможно. Информация о коррупционных скандалах постоянно просачивается в репортажи не только украинских, но и западных СМИ, нанося ущерб имиджу Зеленского как внутри страны, так и за рубежом. В результате власти Украины начали угрожать даже прозападным и националистическим журналистам, которых они сочли чересчур критичными. В адрес последних выдвигаются обвинения в распространении "кремлевской пропаганды", подобные тем, которые звучат с 2014 года в адрес инакомыслящих СМИ. Более того, в некоторых случаях таких критически настроенных репортеров хватали сотрудники военкоматов и отправляли на передовую. Почти два года назад нью-йоркский Комитет по защите журналистов призвал Киев освободить работников СМИ от воинской повинности.

Юрий Николов - основатель проекта журналистских расследований "Наши деньги". В прошлом году он пытался найти виновных в коррупции при проведении закупок для Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе продуктов питания, стоимость которых в три раза превосходила существующие на тот момент рыночные цены. 15 января он написал в Telegram, что к нему домой пришли неизвестные. Они ломились в дверь и требовали, чтобы он вышел. Его самого дома не оказалось. Но этот визит сильно перепугал его престарелую маму. Эти с позволения сказать "дружинники" оставили на его двери записки с угрозами, в том числе с требованием немедленно призвать его на военную службу. В его заметке в Telegram говорится: "Год назад Резников [тогдашний министр обороны Алексей Резников] потребовал от СБУ возбудить против меня дело о попытке подорвать оборону Украины из-за моей статьи о коррупции в сфере военных закупок. В конце концов Резникова уволили [5 сентября 2023 года], а меня не посадили. Теперь я вижу, что некоторые решили к этому вернуться".

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Из-за коррупционных скандалов Алексей Резников в прошлом году лишился поста министра обороны Украины. Однако новый руководитель министерства Рустем Умеров в середине января заявил, что в ходе аудита оборонного ведомства были выявлены другие, более крупные факты коррупционных нарушений на сумму более 10 миллиардов гривен (297 миллионов долларов США) только за предыдущие четыре месяца.

В январе стали известны новые подробности мошенничества, касающегося закупок продовольствия для нужд украинской армии. Полковник материально-технического обеспечения ВСУ Александр Козловский подозревается в хищении продовольственных товаров на сумму 170 млн гривен (4,5 млн долларов США).

В частности, он закупал продукты у фирмы своей супруги "Эко Трейд Сервис". В договоре на поставку продуктов питания стоял пункт о том, что министерство заранее освобождается от претензий в случае непоставки товаров. Владельцы компаний, с которыми заключались договора, тупо создавали видимость снабжения военнослужащих продовольственными наборами и получали деньги за якобы оказанные услуги. Однако в итоге продукты так и не были поставлены.

Летом прошлого года полковник вооруженных сил Украины Александр Козловский приобрел 47 земельных участков в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Житомирской и Полтавской областях, став своего рода помещиком. Украинские журналисты из вышеупомянутой организации "Наши деньги" назвали Козловского "крысой", полагая, что такая схема не могла бы сработать без покровительства высшего руководства украинского оборонного ведомства.

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На днях в Министерстве обороны Украины также сообщили, что бывший заместитель руководителя военного ведомства Вячеслав Шаповалов, что называется, пошел на "рекорд" став фигурантом четвертого дела о коррупции. На этот раз он похитил почти миллиард гривен, предназначенных для закупки бронежилетов. Как выяснилось, эти " бронежилеты" оказались дешевыми подделками, которые могли быть пробиты любым осколком или пулей. В своем пресс-релизе Государственное бюро расследований (ГБР) Украины пишет: "Изделия, согласно заключению судебно-баллистических и товароведческих экспертиз, не позволяли использовать их бойцами ВСУ по прямому назначению из-за полного несоблюдения стандартов. Таким образом, под угрозой оказались жизнь и здоровье наших боевых товарищей на передовой".

В конце прошлого года тот же самый Шаповалов попал под следствие за миллиардные расходы на зимнее обмундирование. Выяснилось, что это была вовсе не зимняя форма, а летние куртки, закупленные в Турции, но по цене зимней одежды.

"Украинские солдаты не могут использовать указанное обмундирование, поскольку оно непригодно для ношения в холодное время года", - отмечается в материалах следствия. Проще говоря, благодаря Шаповалову бойцы ВСУ оказались зимой в окопах, где на них были только летние куртки, а зачастую и картонные бронежилеты. Именно из-за таких, как Козловский, украинские солдаты зачастую вынуждены жить за счет мародерства, пишет Ковалевич.

Закупка продуктов питания для личного состава ВСУ - главный коррупционный скандал 2023 года на Украине

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Расследование коррупционных скандалов на Украине может длиться годами и редко приводит к обвинительным приговорам.

Так, например скандал, связанный с Игорем Гринкевичем, подельником Алексея Резникова и приятелем бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона, не затихает с прошлого года, когда, собственно, он и случился. Гринкевич был задержан в прошлом году при попытке дать взятку в размере 500 000 американских долларов сотрудникам Государственного бюро расследований (ГБР). Ранее его компания выиграла 23 тендера на поставку обмундирования и нательного белья для украинской армии на общую сумму 1,5 миллиарда гривен. В итоге, как это водится на Украине, обмундирование так и не было поставлено, а бизнес Гринкевича, как выяснилось, не имеет никакого отношения ни к пошиву, ни к производству одежды.

В январе Департамент обороны Соединенных Штатов заявил о своей неспособности установить, куда делись около 40 000 единиц вооружений стоимостью более миллиарда американских денег, отправленных Киеву.

На фоне всех этих новых громких коррупционных скандалов Зеленский, в буквальном смысле, устроил политический шантаж своим западным партнерам. 11 января во время официального визита в Лавию он заявил, что без продолжения оказания финансовой помощи его правительству "украинские пенсионеры просто умрут". По закону, пенсионеры получают свои денежные пособия за счет налоговых отчислений в национальный пенсионный фонд Украины, взносы в который обязаны делать все, кто получает зарплату, включая военнослужащих. Тем не менее на форуме в Латвии украинский лидер заявил: " Мы не можем не выплачивать пенсионерам пенсии даже при отсутствии финансирования. Я сейчас не давлю на жалость…, но мы не можем выплачивать пенсии, это просто невозможно, потому что старики будут умирать. У нас в стране более 11 миллионов пенсионеров". Вся ирония заключается в том, что даже если Запад прислушается к словам Зеленского и направит дополнительную помощь, украинские пенсионеры вряд ли увидят какие-либо прибавки к пособиям или другие льготы. Сегодня Киев тратит около 60 процентов своих средств на содержание армии, и это, не считая расходов на полицию и пограничников.

Самоуверенность Зеленского и его приближенных объясняется их убежденностью в том, что Украина защищает интересы Запада, а значит, Запад должен предоставить им все что они потребуют. Глава "Союза анархистов Украины" Вячеслав Азаров написал недавно в своем Telegram-канале: "Главная проблема нынешней украинской власти — это не дефицит боеприпасов или живой силы, а "зашоренность", то есть раздутое эго и преданность самооценке и собственной важности.

Конечно, это отличительная черта любого проявления национализма, но на Украине она раздута до космических масштабов. “Некоторые считают, что Украина — это самое ценное приобретение Запада, а украинцы - дорогие и самые желанные гости. А так как Украина защищает всю западную цивилизацию, взамен Запада должен вечно ее кормить, снабжать и отстраивать”.

Однако, с началом войны в секторе Газа, а теперь и в Йемене, Украина еще больше выпадает из международной повестки дня и переходит на уровень периферийного и коррумпированного капитализма, который поддерживается по остаточному принципу и то лишь для того, чтобы сохранить лицо своих западных союзников. В такой ситуации руководство Украины постоянно думает о том, что бы еще можно было "продать" Западу, чтобы сохранить высокий уровень внимания и финансовую и военную поддержку.

В середине января Верховная Рада (законодательный орган Украины) одобрила весьма спорный законопроект, который ужесточает процедуру призыва в армию, а заодно и нарушает украинскую конституцию. Согласно этому документу, на Украине вводится электронный учет граждан, подлежащих призыву на воинскую службу. Более того все персональные данные украинцев теперь будут храниться на серверах в странах Североатлантического альянса (НАТО). К этим данным относятся - номера телефонов, адреса электронной почты, информация о поездках по стране и за границу, финансовые расходы, медицинские карты, уровень владения иностранными языками. Все это и многое другое будет собираться и передаваться из государственных реестров Украины без согласия ее подданных. В новой редакции закона говорится, что согласие человека на обработку его данных в этом реестре НЕ требуется.

"Невозможно себе представить, как можно хранить частную и конфиденциальную информацию на серверах за рубежом", - заявил депутат Роман Костенко, выступающий против изменений в закон о воинской обязанности. Главное научно-экспертное управление (ГНЭУ) Верховной Рады отмечает, что в соответствии с ч. 2 ст. 32 Конституции Украины сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о человеке без его согласия не допускается и является незаконным.

В январе Верховная Рада одобрила спорный законопроект, ужесточающий процедуру призыва в армию и идущий вразрез с конституцией Украины. Согласно этому документу, на Украине будет введен электронный учет граждан, подлежащих призыву. Более того, все персональные данные украинцев будут храниться на серверах в странах Североатлантического альянса (НАТО).

Власти Соединенного Королевства подтверждают свою приверженность конфликту на Украине

12 января на сайте администрации Зеленского был опубликован текст соглашения, недавно заключенного Киевом с британским премьер-министром, касаемое неких "гарантий безопасности", которые Великобритания якобы должна предоставить Украине. Этот документ рассчитан на десять лет и преподносится Киевом как некая альтернатива стремительно уменьшающимся перспективам вступления в ряды Североатлантического альянса. Впрочем, оно не содержит никаких обязательств Британии по участию в военном вмешательстве на стороне Украины ни в нынешнем, ни в будущих конфликтах. Англия обязуется лишь "провести консультации" в течение 24 часов после объявления любой новой экстренной чрезвычайной ситуации. Правда, она вновь обязалась предоставить военную помощь, а также ввести очередной пакет санкций против России.

Только однажды в этом документе встречается слово "гарантия", и то в контексте украинских, а не британских обязательств. В разделе "Сотрудничество в оборонной промышленности" говорится: " Соединенное Королевство будет сотрудничать с Украиной для укрепления защиты переданных [военных] технологий и прав интеллектуальной собственности. В то же время Киев гарантирует защиту этих технологий и интеллектуальной собственности".

Британский премьер-министр Риши Сунак также ни разу не использовал в своих комментариях для средств массовой информации слово "гарантия" в отношении данного документа. В своих интервью он несколько раз употребил формулировку "язык соглашения".

А вот согласно седьмому пункту этого документа, в случае возникновения угрозы для Великобритании, Украина обязана оказать ей военную помощь. "Участники будут стремиться к тому, чтобы военный потенциал Украины был на таком уровне, чтобы в случае внешней военной агрессии против Великобритании Киев был бы способен оказать эффективную военную помощь". Таким образом, власти Украины обязались защищать интересы Великобритании военным путем, превратившись, таким образом, в нечто похожее на частную военную компанию.

По данным украинского телеграм-канала "ЗеРада", Сунак получил от Зеленского орден Свободы. В сообщении говорится, что это соглашение между двумя странами гораздо хуже, чем печально известная в свое время торговля европейскими колонизаторами коренным населением, когда стеклянные бусы и другие безделушки обменивались на такие ценности, как золото, драгоценности и огромные территории. ЗеРада" назвала этот договор возможностью украинцев умереть за свой счет, отстаивая интересы Британской империи.

Что же касается "Великой" Британии, то, согласно прогнозам, в 2024 году страна столкнется с кадровым кризисом в Королевском военно-морском флоте. В настоящее время британские вооруженные силы в целом имеют самое низкое число действующих военнослужащих. Об этом в декабре прошлого года сообщила газета The Telegraph, ссылаясь на данные британского оборонного ведомства. Аналогичная проблема с призывом в армию стоит и перед Соединенными Штатами. И Зеленский, похоже, готов продать Западу жизни украинских граждан в угоду империалистических целей за рубежом.

Американский журналист чилийского происхождения скончался в украинской тюрьме после жестокого обращения и издевательств

В январе стало известно, что американский журналист чилийского происхождения Гонсало Лира скончался в одной из тюрем Харькова (Украина) после ареста в мае 2023 года. Он умер 11 января после жестокого обращения и тяжелой пневмонии, которую даже не пытались лечить.

12 января Киев подписал с Лондоном соглашения о неких "гарантиях безопасности", которые Великобритания якобы должна предоставить Украине. Так вот, в седьмом пункте этого документа говорится следующее: "Стороны будут стремиться к тому, чтобы военный потенциал Украины находился на таком уровне, чтобы в случае внешней военной агрессии против Великобритании Киев был в состоянии оказать ей эффективную военную помощь". Таким образом, Власти Украины обязались защищать интересы Великобритании военным путем, превращаясь в некое подобие частной военной компании.

В сообщении, опубликованном 13 января в газете Helsinki Times, говорится: "Гонсало Лира приобрел известность в 2022 году как ярый критик того, что он воспринимал как растущий авторитаризм Украины. Лира рассматривал данный конфликт как прокси-войну, которую Соединенные Штаты ведут против России, и критиковал гибель украинцев в бесполезной и бесперспективной войне".

Лира, родившийся в 1968 году, был арестован по обвинению в попытке подорвать военную оборону Украины. Его сообщения в социальных сетях, а также комментарии других людей, в том числе его отца, подробно рассказывают о его страданиях в тюрьме. В частности, он писал о постоянных избиениях, жестоком обращении и о попытке вымогательства 70 000 долларов. В последнем своем послании Лира намекнул, что его могут отправить в трудовой лагерь.

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12 января отец Лиры написал в Twitter/X: "Ответственность за эту трагедию лежит [на] диктаторе Зеленском при попустительстве дряхлого американского президента Джо Байдена. Моя боль невыносима. Мир должен знать, что происходит на Украине под руководством этого бесчеловечного диктатора Зеленского".