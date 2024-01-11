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КНДР и Иран продолжают активно снабжать Россию ракетами, снарядами и беспилотниками — АP

Западные эксперты считают, что Россия использует для ударов по Украине северокорейские снаряды и ракеты, а также, по слухам, обратилась к Ирану, чтобы восполнить дефицит оружия
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Россия активно использует северокорейские баллистические ракеты для ударов по укреплениям ВСУ и критически важных объектов на Украине, а также пытается восполнить дефицит оружия в Иране. Это свидетельствует об углублении военного сотрудничества между странами, находящимися под санкциями, на фоне непрекращающегося украинского конфликта.

На снимке президент Российской Федерации Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время посещения космодрома "Восточный" на дальнем востоке Амурской области, Россия, 13 сентября 2023 года. Фотография представлена Агентством Sputnik / Михаил Метцель / Кремль.

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В этом месяце некоторые западные средства массовой информации сообщили, что Россия использовала северокорейские баллистические ракеты для нанесения ударов по Украине. преследуя цель разрушить критически важную инфраструктуру страны и ослабить моральный дух ВСУ на фоне, как кажется "западным, экспертам", тупиковой ситуации на поле боя.

В рассекреченных отчетах американской разведки говорится, что Вооруженные силы РФ использовали северокорейские баллистические ракеты малой дальности (SRBM) 30 декабря и 2 января и намерены использовать эти ракеты в ближайшие недели для поражения украинских позиций на расстоянии до 885 километров.

Скорее всего речь идет о северокорейских ракетах KN-23 и KN-24, которые являются аналогами российских "Искандер-М" и американских тактических ракетных комплексов MGM-140 (ATACMS). KN-23, по оценкам специалистов, способна доставлять к цели 500-килограммовую боеголовку на расстояние до 450 километров (или до 690 километров с уменьшенной полезной нагрузкой) и совершать маневры уклонения, предотвращающие перехват ракеты.

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Многие эксперты отмечают, что ракета KN-24 имеет много общего с "Искандером-М" и, судя по всему, была разработана не без помощи России. Считается, что KN-24 может доставлять к цели боевую часть весом от 400 до 500 килограммов на расстояние до 410 километров. Как и KN-23 она может активно маневрировать в полете эффективно преодолевая средства противоракетной и противовоздушной обороны противника.

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В США заявили, что Россия также пытается заполучить баллистические ракеты малой дальности из Ирана. Ранее, напомнили в Вашингтоне, Тегеран неоднократно поставлял в Россию барражирующие боеприпасы класса "Шахед" и амуницию в рамках боевых действий на Украине. Впрочем, пока неясно, поставил ли Иран баллистические ракеты.

Потенциально Тегеран может передать Москве ракеты "Абабиль" и "Фатех". Ababil — это баллистическая ракета малого радиуса действия (БРМД) с дальностью поражения до 86 километров, 45-килограммовой боевой частью и системой наведения с оптическим искателем. Более крупная ракета "Фатех" — это SRBM с дальностью поражения до 300 километров, боеголовкой весом 450-600 килограммов и системой наведения GPS / INS.

В Вашингтоне считают, что Россию, Иран и Северную Корею объединяет презрение к международному (мировому) порядку, основанному на правилах, в котором доминирует Запад, и что они находятся под жесткими экономическими санкциями.

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И хотя Россия исчерпала свои довоенные запасы ракет, она стремительно наращивает их производство для эффективного ведения боевых действий против ВС Украины. На этом фоне Соединенные Штаты и их союзники "из кожи лезут вон", пытаясь помешать развитию российского ракетного производства с помощью жесточайших санкций, которые, похоже, так и не достигли поставленной цели.

Северная Корея и Иран продолжают снабжать Россию ракетами, снарядами и беспилотниками — Западные СМИ. На снимке демонстрация ракеты "Искандер-М" на IV международном военно-техническом форуме в августе 2018 года в Кубинке. Фотография представлена агентством Sputnik / Рамиль Ситдиков

В сентябре прошлого года издание "Нью-Йорк Таймс" сообщило, что Россия, несмотря на западные санкции и экспортный контроль, увеличила производство ракет до предвоенного уровня. The New York Times упоминает, что, хотя западные санкции временно замедлили производство ракет в течение первых шести месяцев сначала СВО в феврале 2022 года, к концу года российская оборонная промышленность вновь заработала в полную силу.

В августе 2022 года британский институт оборонных исследований (Royal United Services Institute, RUSI) опубликовал результаты исследования, согласно которым в 27 самых современных образцах военной техники и вооружений РФ, включая крылатые ракеты, комплексы радиоэлектронной борьбы и средства связи, было обнаружено 450 компонентов иностранного производства.

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Большинство деталей были изготовлены американскими компаниями, занимающимися поставками сложных электронных устройств в том числе и для вооруженных сил Соединенных Штатов. В докладе отмечается, что 80 наименований комплектующих, оказавшихся в России, подлежали экспортному контролю со стороны США. В том же репортаже New York Times говорится, что, хотя Россия активно использует свои разведывательные службы для организации тайных каналов по доставке процессоров и печатных плат для ракет, в стране по-прежнему ощущается нехватка взрывчатки и ракетного топлива.

Если электронику "условно" можно легко спрятать в рюкзаке, то энергоносители гораздо сложнее переправить через границу. Именно поэтому, пишет NYT, Россия обратилась к Северной Корее и Ирану, чтобы восполнить пробел в производстве ракетных энергоносителей.

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Военный конфликт на Украине сплотил Россию и КНДР в рамках партнерства "услуга за услугу": Пхеньян поставляет оружие, а Москва оказывает столь необходимую экономическую помощь и предоставляет ракетные технологии. Вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республик располагают оружием советского или российского образца. Несмотря на международную изоляцию и влияние жестких санкций, Пхеньян по-прежнему сохраняет мощную оружейную промышленность и ракетную программу.

NYT пишет, - "Обе стороны украинского конфликта испытывают острую нехватку артиллерийских снарядов, при этом западные партнеры Украины изо всех сил пытаются нарастить производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов".

В ноябре 2023 года агентство Associated Press сообщило, что Северная Корея, предположительно, передала войскам Российской Федерации миллион артиллерийских снарядов. Для этого, пишет издание, Пхеньян запустил свои заводы на полную мощность и отправил в Россию инструкторов, чтобы те научили “московских военнослужащих” пользоваться этим оружием.

Возможно, считают американские аналитики, поддержка Пхеньяном российской специальной военной операции продиктована тем, что победа России приведет к отмене американских санкций против ее обнищавшей экономики и, таким образом, снизит ее нынешнюю чрезмерную зависимость от Китая как от основного экономического и политического источника средств к существованию.

Кроме того, пишет Associated Press, военный конфликт на Украине привел к сближению России и Ирана: Москва рассчитывает на политическую и военную поддержку Тегерана для поддержания своих военных усилий, а Иран рассматривает этот конфликт как возможность получить военную, экономическую и политическую помощь от лидера в области ядерных технологий и энергетической сверхдержавы.

Изначально, пишет АP, Россия поддерживала западные санкции против ядерной программы Ирана, считая, что появление в Азии еще одного государства, обладающего ядерным оружием, неблагоприятно скажется на региональном балансе сил.

Западные эксперты считают, что Россия использует для ударов по Украине северокорейские ракеты, а также, по имеющейся неофициальной информации, пытается восполнить нехватку оружия в Иране. Фото: iStock

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Однако Иран, похоже, увидел в украинском конфликте шанс заявить о себе как о важном партнере России. Тегеран пытается получить от Москвы дополнительную помощь в реализации своей ядерной программы, модернизировать свои устаревшие конвенциональные вооруженные силы и заручиться поддержкой России в развитии Международного транспортного коридора Север-Юг (МТКСК), который рассматривается некоторыми экспертами на Западе как инструмент обхода санкций Ираном, а теперь и Россией.

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