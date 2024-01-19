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Американский стелс-истребитель F-35 получил дальнобойные ракеты AGM-88G

Американский F-35 стал еще смертоноснее: Пентагон вооружает стелс-самолет ракетами AGM-88G способными поражать вражеские системы ПВО наземного и морского базирования
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Недавно американское оборонное ведомство подписало контракт с компанией Lockheed Martin на интеграцию высокоскоростных противорадиолокационных ракет AGM-88G (HARM) на все варианты малозаметных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

Американский F-35 стал еще смертоноснее: Пентагон вооружает стелс-самолет ракетами AGM-88G способными поражать вражеские системы ПВО наземного и морского базирования

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По сообщениям ряда средств массовой информации, 12 января Пентагон заключил с компанией Lockheed соглашение на сумму более 97 миллионов долларов США на финансирование начальных опытно-конструкторских работ по интеграции в стелс-самолеты F-35 пятого поколения модернизированных противорадиационных управляемых ракет увеличенного радиуса поражения (AARGM-ER) AGM-88G производства Northrop Grumman.

Первоначально разработанная компанией Raytheon и впервые принятая на вооружение американских военно-воздушных сил в 1984 году, высокоскоростная противорадиационная ракета AGM-88 (HARM), по сути, легла в основу AARGM и AARGM-ER компании Northrop. Производитель ракеты Northrop Grumman и Пентагон уже довольно давно намекали на возможность такой интеграции.

На вооружении ВВС США также стоит AGM-88E Advanced Anti-Radiation Guided Missile - предыдущая версия ракеты меньшей дальности производства Northrop. Однако AGM-88G — это самая современная модификация противорадиационной ракеты в арсенале Соединенных Штатов. Это высокоточное оружие, предназначенное для идентификации и поражения радиолокационных станций противовоздушной обороны по их электромагнитному излучению.

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Последнее соглашение с Lockheed будет предусматривать интеграцию AGM-88G для всех трех типов F-35, эксплуатируемых Соединенными Штатами, а также для F-35 и AARGM-ER, поставляемых за рубеж по линии военных продаж (The Foreign Military Sales, FMS). В рамках контракта получателями нового оружия заявлены Военно-воздушные силы США (ВВС США), Военно-морские силы США (ВМС США), Корпус морской пехоты США, а также Австралия, Канада, Великобритания, Норвегия, Италия, Нидерланды и Дания.

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По словам высокопоставленных офицеров американских ВВС, в любом современном конфликте высокой интенсивности, особенно с такими противниками, как Россия или Китай, способность уничтожать вражеские средства противовоздушной обороны будет иметь ключевое значение. Эксперты считают, что AARGM и AARGM-ER станут важнейшими активами в таких конфликтах.

Начиная с 2021 года, военно-морские силы США пытаются интегрировать AARGM-ER в свои самолеты авианосного базирования - Boeing F/A-18 Super Hornet и EA-18G Growler. В рамках этой инициативы было проведено несколько успешных испытательных пусков.

Малозаметный боевой самолет F-35 считается одним из лучших ударных истребителей в составе американских вооруженных сил. Однако по мнению оборонных аналитиков, он изначально не приспособлен для того, чтобы нести и использовать лучшие образцы вооружений, необходимых для достижения этой цели. Американские военные неоднократно заявляли, о необходимости интеграции такого оружия на F-35A ВВС, F-35B Корпуса морской пехоты и F-35C ВМС США.

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General Dynamics F-16 Fighting Falcon могут нести противорадиационные ракеты типа AGM-88 HARM. Тем не менее, миссии малозаметных самолетов против современных средств противовоздушной или противоракетной обороны считаются довольно опасными. Вероятно, именно это и послужило стимулом для оснащения F-35 усовершенствованными вариантами ракет потенциально способных увеличить шансы крылатых машин на выживание.

Хотя американские ВВС и Northrop заключили контракт на разработку совершенно нового ракетного комплекса класса "воздух-поверхность" под названием Stand-in Attack Weapon, в Пентагоне считают, что на реализацию проекта потребуется не менее трех лет. Сертифицировав существующую AARGM-ER для F-35A, союзные военно-воздушные и военно-морские силы получат больше возможностей для подавления вражеских средств противовоздушной обороны, заявили в американском оборонном ведомстве.

К тому же, последнее сообщение о подписании сделки с Lockheed появилось всего через несколько месяцев после того, как в конце ноября прошлого года Вашингтон объявил о намерении приобрести для ВВС и ВМС США 118 современных противорадиационных управляемых ракет AGM-88G увеличенной дальности (AARGM-ER). В прошлом месяце командование военно-воздушных систем американского флота сообщило о заключении контракта на 235,7 миллионов долларов США.

F-35 стали еще смертоноснее: Американский стелс-истребитель получил дальнобойные ракеты AGM-88G. На снимке американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик FA-18F Super Hornet, несущий боевую ракету AGM-88G AARGM-ER (File Image)

AARGM -противорадиолокационная управляемая ракета повышенной дальности

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AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER) — это ракета авиационного базирования, способная эффективно противостоять угрозам со стороны ПВО. Для увеличения дальности стрельбы в конфигурации AARGM-ER используются более ранние разработки, реализованные в AGM-88E AARGM, путем установки нового твердотопливного ракетного двигателя.

AARGM-ER, разработка которой началась в 2016 году, объединила в себе аппаратные и программные модернизации, призванные расширить существующий потенциал AGM-88E AARGM, в том числе увеличенную дальность, выносливость и эффективность в борьбе с потенциальными угрозами.

ВМС США провели пятое подряд успешное летное испытание AARGM-ER, о чем в мае этого года сообщила корпорация Northrop Grumman. Усовершенствованная наземная цель-излучатель была успешно обнаружена, идентифицирована, локализована и поражена ракетой.

AARGM оснащена сложной цифровой противорадиационной системой самонаведения, радиолокационным целеуказателем на миллиметровых волнах, сетецентрической связью, датчиком инерциальной навигационной системы GPS и системой оценки воздействия оружия (Weapons Impact Assessment, WIA).

Согласно предыдущему американскому военному документу, Пентагон планирует интегрировать AARGM-ER в самолеты F/A-18E/F Super Hornet и EA-18G Growler, а также сконфигурировать ее для внутреннего размещения на малозаметных истребителях F-35 Lightning II.

В отличие от систем HARM, (которые в итоге она заменит) AARGM-ER обладает более широкими возможностями: увеличенной дальностью обнаружения, расширенным частотным покрытием, увеличенным полем обзора, улучшенным подавлением противоизлучателей с помощью активного радиолокатора миллиметровых волн, критически важным по времени дистанционным воздействием, контролем зоны поражения ракеты во избежание сопутствующего ущерба, а также оценкой ущерба при взрыве.

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Используя систему наведения и боеголовку от AGM-88E, AGM-88G AARGM-ER имеет вдвое большую дальность стрельбы, чем AGM-88E, за счет нового твердотопливного ракетного двигателя. РК получил новую конструкцию секции управления и ракетный двигатель диаметром 11,5 дюйма. Это позволило вдвое увеличить дальность поражения и обеспечить возможность внутреннего размещения на истребителях Lockheed Martin F-35A и F-35C Lightning II Joint Strike Fighter.

AGM-88G сочетает в себе БЧ и систему наведения от AGM-88E, имеет новый планер, в котором средние крылья заменены на аэродинамические боковые обтекатели (наплывы), поверхности управления перенесены на хвостовые поверхности с малой тягой, а более мощная силовая установка обеспечивает повышенную скорость и вдвое большую дальность по сравнению с предшественницей.

Длина AGM-88G составляет 4 метра, а вес - 476 килограмм. При разработке AARGM-ER использовалось цифровое моделирование. Новая высокоэффективная авиационная платформа с модернизированной силовой установкой и оптимизированной боевой частью объединила в себе передовые сенсоры и электронику AARGM.

Благодаря обновленному программному обеспечению и улучшенным возможностям AARGM-ER, оснащенная дополнительным активным искателем на миллиметровых волнах, способна поражать радары с пассивной фазированный решеткой. В Пентагоне признали, что предыдущие модификации ракеты можно обмануть, отключив радары до того, как оружие обнаружит их сигналы.

В последние годы американские военные прилагают максимум усилий для модернизации своих вооружений и самолетов для борьбы с такими противниками, как Россия или Китай, в оспариваемых районах, в отличие от двух десятилетий ближневосточных конфликтов, которые в основном проходили в неконтролируемом воздушном пространстве. Установка AARGM-ER на истребители F-35 - еще одна попытка в этом направлении.

AARGM-ER могут быть установлены на следующие авиационные платформы: F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, F-35. В случае с F-35 - две ракеты размещаются во внутреннем отсеке вооружения, 4 ракеты - на внешней подвеске под крылом и 8  - на сдвоенных подкрыльевых пилонах. На изображении AGM-88G AARGM-ER (Northrop Grumman)

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Эксперты военного издание Military Aerospace считают, что задача AARGM заключается в подавлении и уничтожении средств ПВО противника (SEAD/DEAD). Основными целями, по мнению специалистов, являются мобильные комплексы ПВО и средства использующие тактику "отключения", которые нейтрализуются благодаря многорежимному искателю.

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