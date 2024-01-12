Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

К центру нашей Галактики на скорости 400 км/с приближается сфероидальный звездный кластер

Шаровое звездное скопление в центре Млечного Пути на огромной скорости несется на встречу своей неминуемой гибели
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Самое близкое к центру Млечного Пути звездное скопление, которое нам удалось обнаружить, судя по всему, "терпит бедствие". Это событие может рассказать нам о том, как разорванные в клочья звездные шаровые кластеры помогли сделать галактический центр настолько плотным.

Многие звезды в центре нашей галактики Млечный Путь окружены тайнами. Ближайшее к центру Млечного Пути звездное скопление, которое удалось обнаружить астрофизикам, судя по всему, "терпит бедствие". (Европейское космическое агентство, ESA/Hubble &amp; NASA, Р. Коэн ESO/D / Миннити/Команда VVV)

реклама



Астрономы наблюдают, как звездный кластер, именуемый шаровым скоплением, на всех парах несется навстречу своей неминуемой гибели. Скопление, известное как VVV CL002, движется к центру Млечного Пути, где его ждет печальная участь. Скорее всего, такие процессы происходили бесчисленное количество раз за всю историю существования галактики, но мы наблюдаем их впервые.

VVV CL002 - самое близкое из известных сфероидальных скоплений к центру нашей галактики Млечный путь. Оно удалено от Земли на расстояние всего 1300 световых лет. Его обнаружили в 2021 году, а теперь астрофизик Нориюки Мацунага из Токийского университета и его коллеги измерили его орбиту и состав некоторых входящих в него звезд гораздо точнее, чем когда-либо прежде.

Между галактиками обнаружена гигантская звездная река длиной 1,7 миллиона световых лет

Результаты новых наблюдений указывают на то, что это относительно древний кластер. Он сформировался из звезд в выпуклости в центре нашей галактики. А не в более рассеянном звездном облаке, называемом галактическим ореолом, или в другой галактике, которая позже была поглощена Млечным Путем. Моделирование показало, что ее орбита пролегает в пределах 620 световых лет от галактического центра — это настолько близко, что вряд ли она проживет достаточно долго.

реклама



При столь тесной орбите наиболее вероятным сценарием развития событий является падение этого кластера в центр галактики, где он, несомненно, будет разорван на части. Исследователи полагают, что за всю историю существования галактики подобным образом было разрушено множество скоплений и эти процессы внесли значительный вклад в формирование необычайно плотной популяции звезд в галактическом центре.

Однако из-за того, что галактический центр так плотно заполнен звездами и космической пылью, эти события довольно трудно наблюдать, и VVV CL002 - первое скопление, в котором мы наблюдаем этот процесс. "Мы зарегистрировали несколько сфероидальных звездных скоплений, расположенных примерно на таких же небольших расстояниях от центра Млечного Пути, и они, вероятно, тоже подвергаются разрушению", - говорит Мацунага. "Проблема в том, что наблюдать такие объекты весьма проблематично".

Шаровое звездное скопление под условным названием VVV CL002 падает в галактический центр Млечного Пути. (на снимке отсутствует) 

Чтобы понять, как долго просуществует это скопление, нужно довольно точно рассчитать его скорость, но сделать это сегодня мы можем лишь приблизительно. Однако Мацунага предположил, что оно может просуществовать еще сотни миллионов лет, прежде чем будет окончательно разрушено. "Сто миллионов лет - это слишком долго, чтобы люди могли наблюдать за происходящим, но слишком мало, чтобы мы могли увидеть достаточное количество объектов в этом конкретном процессе", - говорит он. Изучение подобных событий может дать нам некоторое представление об эволюции структуры нашей галактики Млечный Путь".

реклама



Аннотация к научной статье

Галактический центр довольно опасное место для звездных кластеров из-за мощных приливных сил. Астрофизки считают, что многие звёздные скопления были разрушены в центре Млечного Пути, чем внесли свой вклад в образование очень плотной среды - галактической выпуклости и ядерного звёздного кластера. Однако создать реалистичную модель способную прогнозировать долгосрочную эволюцию сложной структуры внутренней Галактики довольно сложно. Поэтому изучение уцелевших скоплений в центральной части нашей Галактики позволило бы лучше понять процессы их гибели. 

Моделирование показало, что пролетающая мимо звезда может выбросить Землю из Солнечной системы

Цели. Из всех известных до настоящего момента галактических шаровых скоплений сфероидальный кластер VVV CL002 находится ближе всего к центру, на расстоянии в 0,4 килопарсека, но имеет при этом весьма высокую поперечную скорость, 400 км с-1. Астрофизики планируют изучить природу этого скопления и его влияние на галактическую астрономию с помощью спектроскопических наблюдений.

Методы. В данном исследовании авторам впервые удалось измерить лучевую скорость и химическое разнообразие звезды на основе спектроскопии высокого разрешения в ближней инфракрасной области.

реклама



Результаты. Ученые обнаружили, что орбита этого скопления ограничена в пределах 1,0 \,килопарсека от центра, вплоть до 0,2 килопарсека в перигалактике, что свидетельствует о том, что скопление не является просто "странником" из гало, а действительно выжило в суровых условиях приливных сил галактических жерновов. Кроме того, его металличность (концентрация элементов тяжелее водорода и гелия) и обилие α ([α/Fe] ≃+0,4 и [Fe/H]=-0,54) аналогичны другим шаровым скоплениям в галактической выпуклости. Недавние исследования показывают, что звезды с таким α-избытком были более распространены на расстоянии 3 - 6 килопарсек от галактического центра примерно 10 миллиардов лет назад.

На снимке - центральная область нашей галактики Млечный Путь Фотография подготовлена  Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), при содействии ESA, CXC, SSC & STScI  

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Выводы. Исследователи предположили, что сфероидальный кластер VVV CL002 сформировался за пределами центра, но в настоящее время падает на него, демонстрируя тем самым событие реального времени, что наверняка происходило неоднократно со многими скоплениями много лет назад.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

млечный путь галактика шаровое звёздное скопление шаровое скопление vvv cl002 звездный кластер
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
18
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
30
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
5
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
26
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+

Интересные материалы

Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
2 января 2024 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Набирает популярность видео с застрявшим в снегу электрическим пикапом Tesla Cybertruck
18
Канада год назад выкупила для ВСУ NASAMS – Но переведенные за это 402 млн долларов "растворились"
4
ВСУ заявили о перехвате ракеты "Кинжал" и показали фото боевой части
13
Исследование показало, что вода в бутылках, содержит в 100 раз больше пластика, чем считалось ранее
4
Сатоши Накамото и Биткоин могут быть связаны с компанией BlackRock, управляющей $13 триллионами
+
Шведские власти обсуждают подготовку к возможному конфликту
1
На месте легендарного Куйбышевского ГПЗ-4 построят самое высокое жилое здание Поволжья
5
The Drive назвал "Герани" реактивными филинами, способными причинить ВСУ тяжелый урон
1
Калужский автозавод «ПСМА Рус» возобновляет работу
3
Регуляторы ЕС подозревают, что Microsoft может тайно контролировать OpenAI
+
В России стартовали стендовые испытания нового индустриального двигателя
1
Лучшие умные часы 2023 года
2
Зарубежный техно-ютубер с 500 тысячами подписчиков пользуется бюджетным ПК на базе Ryzen
15
Samsung представила наушники Galaxy Buds с дисплеем на чехле
1
Самый быстрый полупроводник в истории может значительно ускорить компьютерные чипы
1
Искусственный интеллект научился распознавать мысли человека, не используя импланты для мозга
1
Индонезия закупила 42 французских истребителя Rafale – эксперты заметили американский след
+
Thermaltake представила небольшой призматический корпус Tower 300
+
LENOVO анонсировала графические карты GeForce RTX 40 SUPER и RTX 4090D
1
В Китае мошенники продали жертве видеокарту RTX 4090 без GPU и чипов памяти под видом рабочей
1

Популярные статьи

Максимально выгодный игровой компьютер для геймера с почти пустым кошельком в январе 2024 года
19
Бесплатно получаем мем-токены на TON, которые будут торговаться на ByBit
17
Проект X-65 - В США строят самолет с революционной технологией управления через струи воздуха
10
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
123
"Большая гонка. Ауди против Лянчи": еще один посредственный фильм про гонки
3
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
147
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
29
Почему иногда процессор важнее видеокарты – Ryzen 5 7600 в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600 в играх
19
Китай представил гиперзвуковой снаряд способный разрушить американский танк с одного выстрела
7
ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров
33

Сейчас обсуждают

32Влад32
02:09
Как бы хотелось, глядя ему в глаза, спросить: Зеля, ты дурак или как? Заигрался паршивый актеришка.
Зеленский придумал историю про то, как ПВО Украины за сутки сбили 12 самолётов и 26 вертолётов ВКС России
Александр Кузнецов
02:06
Неужели начали делать реактивные двигатели в категории //мини// раньше такое было совсем не развито или же только в авиамоделизме. Кто бы знал , какой это будет «авиамоделизм»
The Drive назвал "Герани" реактивными филинами, способными причинить ВСУ тяжелый урон
VRoman
01:56
"у него шесть колёс на трёх осях" - на всех фотках только 4 колеса...
На CES китайский производитель показал летающий суперкар
Workshop
01:49
В последней бетке Hyper-px и afmf заработали одновременно. AMF сильно прокачали. Вообще 24 год пока радует.
Технология AMD Fluid Motion Frames выходит 24 января
IIIBa6pouD
01:45
Конечно же есть - выразить глубокую озабоченность и обтекать в сторонке, для них это проверенный и не раз обкатанный метод.
Депутат Чепа: России есть чем ответить на конфискацию активов
antej90
01:38
Так же, только изометрические стратегии
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
IIIBa6pouD
01:31
Скажите, пожалуйста, вы на слово поверите если я скажу, что упавший вам на голову кирпич причинит вам как минимум боль? Или предпочтете проверить на собственном примере?
Грандиозный саудовский проект "Neom" уже виден из космоса
Павел Хамлов
01:30
Чумба, это не тебе ли на Хабре минусов накидали в комментарии о зависимостях в линуксе?
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
Workshop
01:28
Это ты сейчас серьёзно? Да таких дофига.
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
DIP48
01:25
Не, не сбежал. В стационаре все стабильно.))) Пациент упорен и настойчив.))) Ремиссии не наблюдается.
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем