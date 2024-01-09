На днях органы госбезопасности Китая задержали иностранного консультанта, который по данным следствия обвиняется в сборе государственных секретов на территории КНР и их последующей передаче шпионскому агентству Соединенного Королевства.

"Китайцы и выходцы из стран Запада сильно отличаются друг от друга внешне, а потому высококвалифицированные агенты западных спецслужб не смогут проникнуть незметно в Китай", - утверждают эксперты. "Даже такой опытный агент, как Джеймс Бонд, не может продемонстрировать свой талант в Китае, поскольку за ним ежесекундно будут наблюдать множество людей".

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В понедельник Министерство государственной безопасности (МГБ) Китая сообщило, что арестованный под фамилией Хуан (Huang) на мандаринском или Вонг (Wong) на кантонском наречии возглавлял зарубежное консалтинговое агентство. Это первый случай, когда Министерство государственной безопасности КНР выступает с подобными обвинениями в адрес службы внешнеполитической разведки Великобритании. Ранее подобные заявления Пекина касались деятельности ЦРУ.

Официальный представитель МГБ КНР сообщил, что британская служба внешнеполитической разведки, известная как MI6, в 2015 году установила с этим гражданином "партнерские отношения в области разведки". В заявлении не раскрываются его национальность, возраст и наименование консалтинговой организации.

В докладе МГБ КНР говорится, что МИ-6 обеспечила Хуангу профессиональную подготовку на территории Великобритании и в других местах, а также предоставила специальное шпионское оборудование для перекрестного обмена разведывательной информацией. В документе отмечается, что с 2015 года этот человек несколько раз посещал КНР с целью сбора разведданных, касающихся Китая, а также для поиска других специалистов, которые могли бы быть полезны в этой работе.

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Согласно сообщению, за время своей деятельности Хуан передал британским спецслужбам "девять комплектов конфиденциальной информации, относящейся к гостайне уровня "совершенно секретно", пять – класса "секретно", а также три разведывательных отчета". МГБ охарактеризовало Хуанга как лицо "третьей страны", так как у него нет ни китайского, ни британского гражданства. Министерство госбезопасности КНР заявило, что в рамках расследования были организованы консульские визиты из страны проживания Хуанга в соответствии с действующим законодательством.

Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (Commonwealth and Development Office, FCDO) пока никак не прокомментировало этот инцидент. Это арест произошел после того, как в сентябре прошлого года средства массовой информации сообщили о задержании научного работника британского парламента в соответствии с Законом о государственной тайне.

В марте 2023 года двое мужчин, одному из которых было 20, а другому 30 лет, были задержаны в Великобритании по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Один из них был парламентским научным сотрудником, специализирующимся на проблемах международных отношений. Кроме того, он был связан с несколькими членами парламента от консервативной партии (MP).

“Лица китайской национальности”

Китайские наблюдатели утверждают, что в последние годы западные спецслужбы активно пытаются завербовать как можно больше "лиц китайской национальности", с тем чтобы похищать государственные секреты и вести подрывную работу внутри КНР. 26 апреля прошлого года постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) принял поправку, ужесточающую китайский закон о борьбе со шпионажем. Новая редакция закона вступила в силу 1 июля.

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В рамках новой редакции закона был расширен перечень правонарушителей: от лиц, которые " присоединились к шпионской организации или принимают от нее задания", до тех, кто "пользуется ее услугами". Также был расширен перечень "государственных секретов и разведданных" до " прочих документов, сведений, материалов и предметов, связанных с национальной безопасностью и интересами КНР".

Посол Соединенных Штатов в КНР Николас Бернс в прошлом году заявил, что поправка может поставить вне закона выполнение некоторых рутинных обязанностей американскими бизнесменами, учеными и журналистами на территории страны.

В КНР задержан иностранный консультант - шпион МИ-6. По мнению экспертов, лица китайской национальности, внезапно ставшие консультантами, почетными президентами или филантропами, могут быть иностранными шпионами. Отношения между Китайской Народной Республикой и Соединенным Королевством резко ухудшились на фоне чиповой войны. Изображение: Screengrab / BBC

"Соединенное Королевство и Соединенные Штаты используют схожие способы шпионажа в Китае, например, маскируют своих шпионов под "патриотически настроенных зарубежных граждан", "почетных президентов" или " филантропов", - пишет в своей статье журналист из Цзянсу. "У этих людей есть опыт работы за границей и знание китайской культуры, они похожи на нас, но их взгляды на жизнь изменились", - говорит он. "Они готовы стать предателями и лакеями западных государств".

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"Нам следует остерегаться тех, кто не добился никаких успехов в стране, но, проведя некоторое время за границей, вдруг стал так называемым "молодым лидером"", - считает эксперт из Цзянсу. "Шпионская деятельность со стороны Соединенных Штатов и западных стран стала очень скрытой - и распространилась на экономическую, финансовую и медийную сферы". В мае прошлого года 78-летний американский бизнесмен китайского происхождения Джон Люн Шинг-Ван был приговорен к пожизненному заключению за шпионаж. Пекин не стал разглашать подробности этого дела.

Дело Capvision

Несколько комментаторов из Китая сообщили, что арест Хуана напомнил им о расследовании в отношении консалтинговой компании Capvision Partners базирующейся в Шанхае. В мае 2023 года компания Capvision попала в поле зрения властей Китая, поскольку помогала иностранным заказчикам налаживать контакты с китайскими экспертами, которых затем использовали для кражи государственных секретов.

"Мы не знаем, как Хуан получил разведданные, но, судя по фамилии, он должен быть этническим китайцем", - утверждает обозреватель из провинции Сычуань в своей статье, опубликованной в понедельник. По его словам, западные шпионские агентства в прошлом сталкивались с множеством проблем при сборе разведданных, касающихся Китая.

"Китайцы и жители стран Запада внешне очень сильно отличаются друг от друга, поэтому высококвалифицированные агенты западных спецслужб не могут проникнуть в Китай", - утверждает он. "Даже такой искусный агент, как Джеймс Бонд, не сможет проявить свой талант в Китае, поскольку за ним ежесекундно будет следить множество глаз".

"В последние несколько лет Запад стал уделять повышенное внимание своей разведдеятельности на территории Китайской Народной Республики. До этого они считали, что Китай не способен развивать собственные технологии", - рассказывает журналист. "Но теперь они понимают, что ошибались". По его словам, именно поэтому западные разведывательные агентства теперь пытаются нанять в качестве шпионов жителей Китая или китайцев, проживающих за рубежом.

Он также добавил, что недавнее расследование китайских властей в отношении компании Shanghai Zunpai Communication Technology Co Ltd, которая якобы занималась экспортом китайских чипов собственного производства, также является примером того, как Соединенные Штаты и страны Запада шпионят за китайскими достижениями в области высоких технологий.

Чипы стандарта Wi-Fi 6

В конце декабря прошлого года представители полиции Шанхая сообщили, что за последнее время они задержали 14 человек и изъяли семь серверов, на которых хранилась информация о нарушающих закон технологиях производства микросхем. Операция была проведена после того, как компания Huawei Technologies сообщила компетентным органам, что основатель компании Zunpai Чжан Кунь предположительно нарушил условия использования ее технологий и интеллектуальной собственности.

Китайские средства массовой информации сообщили, что Чжан, бывший инженер Qualcomm, до основания Zunpai в 2021 году работал в HiSilicon, принадлежащей Huawei. Впоследствии Чжан заманил научных сотрудников HiSilicon в свою компанию высокими зарплатами и опционными акциями. Затем он потребовал от этих людей похитить технологии производства микросхем HiSilicon.

"Это дело связано с производством чипов Wi-Fi 6 - областью, в которой Huawei имеет около 1900 патентов", - пишет Ван Синьси, обозреватель по технологиям, в своей статье от 30 декабря. "Кроме того, Huawei получила 482 патента на технологию производства кристаллов Wi-Fi 7 и стала мировым лидером в этой отрасли". Он считает, что Чжан, скорее всего, уже передал эти технологии иностранным организациям, учитывая, что его компания работает в Китае без малого три года.

Еще в 2021 году Ричард Мур, глава МИ-6, публично заявил, что Китай является "главным приоритетом" для британской разведки, поскольку "растущая военная мощь Пекина и его желание решить тайваньский вопрос представляют собой вызов глобальной стабильности". (На фотографии: британский сотрудник спецслужб, руководитель МИ-6 — Ричард Мур)

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Ранее журнал The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщил, что США до сих пор не могут восстановить свою агентурную сеть в Китае. По словам "бывшего сотрудника американских спецслужб", на которого ссылается издание, Вашингтон на данный момент не имеет "никакого реального представления" о планах и намерениях властей Китая.