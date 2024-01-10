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Экс-сотрудник Пентагона: Заявление разведки США о воде вместо топлива в китайских ракетах абсурдно

Утверждение о том, что в китайских ракетах вместо топлива якобы оказалась вода, просто абсурдно: Если бы горючее постоянно находилось в ракетах, они бы разрушились от коррозии, считает экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен
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Как утверждает агентство Bloomberg News, ссылаясь на доклад американской разведки, что топливные баки некоторых ракет были заполнены водой. Это событие, пишет издание, стало ярким примером коррупции, расследование масштабов которой привело к недавней чистке в рядах НОАК, проведенной председателем КНР Си Цзиньпином.

Утверждение о том, что китайские ракеты якобы наполненные водой вместо топлива, абсурдно: Если бы в ракетах постоянно находилось горючее, они бы разрушились от коррозии, считает экс-помощник заместителя министра обороны Соединенных Штатов Стивен Брайен. На снимке межконтинентальная баллистическая ракета DF-5A. Производство таких ракет ведется на пекинском машиностроительном заводе № 211. Weapons and Strategy.

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Агентство сообщило, что получило эту информацию от анонимных источников, "знакомых" с данными американской разведки. Эти же "лица" сообщили, что новые ракетные шахты в Синьцзяне оборудованы неисправными люками, которые не работают должным образом и соответственно не способны обеспечить эффективные пуски ракет - - что является очередным доказательством коррупции в НОАК.

Представители американского оборонного ведомства и так называемые "эксперты" утверждают в прессе, что смысл этих двух "повествований" в том, что Китай ослаблен и не способен сражаться. Впрочем, сами источники, "знакомые" с данными разведки, отмечают, что не могут подтвердить достоверность информации, которую они передали в Bloomberg.

Утечка "разведданных", на которые агентство Bloomberg ссылается как на первоисточник, вызывает множество вопросов и недоумений. Если внимательно изучить приведенные в докладе "факты", то практически все они кажутся фальшивкой, пишет в своем блоге Weapons and Strategy экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

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Во-первых, "эта легенда" о китайских ракетах наивна с технической точки зрения. Китай не хранит свои жидкотопливные ракеты в заправленном состоянии. Проще говоря, они стоят пустыми в шахтах. Если бы топливо постоянно находилось в ракетном ускорителе, внутренние баки и трубопроводы вскоре были бы разрушены коррозией. Военные НОАК заправляют их топливом, только если в этом есть острая необходимость.

Незачем было бы заливать в ракеты воду, если только это не умышленный саботаж.  Если бы это была преднамеренная диверсия, то Пекин не просто бы уволил того или иного чиновника, их бы арестовали, судили и расстреляли. Саботаж или повреждение стратегического ядерного оружия — это очень серьезное преступление, за которое предусмотрены самые суровые меры. Версия о том, что некоторых чиновников просто уволили бы с работы за преступление такого масштаба, является неадекватной. Виновников подобных правонарушений ждали бы максимально жесткие последствия.

Во второй части заметки речь скорее всего идет о ракетном полигоне. Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (северо-запад Китая). В частности, Bloomberg заявляет, что люки в ракетных шахтах не приспособлены для работы. Но если в эти шахты еще не погрузили ракеты, то нет никакого смысла производить финишную настройку люков. К сожалению, пишет Брайен, на данный момент нам неизвестен статус этих ракетных площадок, хотя не исключено, что Пентагону что-то известно.

США располагают спутниковыми фотографиями, которые говорят о том, что в 2021 году на этих шахтах велись работы. Однако практически вся территория строительства была закрыта каркасно-тентовыми конструкциями (военные специалисты Минобороны США называют их куполами), так что вы не увидите на них ни ракетных люков, ни чего-либо еще. Логично предположить, что купола могут оставаться там до тех пор, пока ракеты не будут готовы к установке. (Возможно, некоторые из шахт никогда не будут оснащены настоящими ракетами, а будут служить приманками).

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Бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов Стивен Брайен заявил, что доклад американской разведки о воде вместо топлива в ракетах НОАК просто абсурден. На снимке одинаковые каркасно-тентовые конструкции на ракетных полигонах Хами, Юмен и Джилантай. Изображение представлено Федерацией американских ученых / Weapons and Strategy.

Хорошо известно, пишет Брайен, что Си Цзиньпин с помощью коррупционных расследований устраняет своих конкурентов и всех, кто, по его мнению, представляет угрозу для власти Китая. Чистка в рядах военных и оборонных чиновников не ограничилась только Ракетными войсками, а распространилась на всю НОАК и даже "настигла" двух предыдущих министров обороны. Она коснулась также сухопутные войск, ВМС и ВВС.

Чистке подвергаются не только генералы и министры, но и офицеры среднего и младшего звена. Это кажется несколько странным, если только эти военные не связаны с политиками, от которых Си хочет избавиться. Вода в ракетах и неработающие люки в пусковых шахтах — это липовая история, скрывающая реальные политические мотивы кадровых чисток проводимых председателем Си.

Если сотрудники американской разведки не способны подтвердить эту информацию, значит, им ее "кто-то" слил. Единственные кто может попытаться "впарить" эту историю — это кто-то из команды Си. Брайен считает, что американская разведка узнала об этом от китайцев, которые искали способ разъяснить американцам причины, по которым Си затеял репрессии против военных.

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Многие американские эксперты по Китаю считают, что обвинения в коррупции используются в текущей борьбе за власть. Скорее всего у Си возникли серьезные проблемы. И хотя Пекин утверждает, что чистки проводятся на фоне борьбы с коррупцией, в это сложно поверить. Большинство людей, попавших под чистку, не предстают перед судом, и одна из причин - отсутствие доказательств.

Пентагон утверждает, что проблема с люками ракетных шахт была обнаружена благодаря спутниковым снимкам.   Но эти фотографии, судя по всему, не имеют ничего общего с этой историей. Создается впечатление, что американские спецслужбы и их клиенты из Министерства обороны просто заглотили наживку: Ну, вы же понимаете, что Китай коррумпирован, и вот вам доказательства.

Нельзя добиться обвинительного приговора, используя информацию, полученную из вторых рук, и нельзя строить свою стратегию защиты используя ложные домыслы. В заключение обратимся к нескольким общеизвестным фактам.

На снимке запуск Дунфэн-41 - китайской твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты, предназначенной для доставки ядерных боезарядов. Радиус действия этой ракеты, согласно расчетам, составляет 12 000 километров. Дунфэн-41 несет разделяющуюся боевую часть, содержащую до 10 боевых модулей. Weapons and Strategy.

Доподлинные факты

Это правда, что с 2021 года Китай строит новый ракетный полигон в восточной провинции Синьцзян недалеко от города Хами. Там расположена одна из трех пусковых шахтных площадок КНР.  Две другие находятся в Юмане и Цзиланьтае, причем военный объект в Цзиланьтае считается тренировочной базой. Пентагон больше всего сосредоточен на новом объекте Хами. В военном ведомстве США уверены, что именно этот объект потенциально способен существенно укрепить стратегические ракетные силы Китая дальнего радиуса действия и стать предвестником изменений в ядерной доктрине КНР.

В целом, по данным Федерации американских ученых, "Народно-освободительная армия Китая уже построила 120 шахт в Юймэне, еще 110 шахт в Хами, дюжину шахт в Цзиланьтае. Возможно, еще больше шахт будет построено в существующих районах развертывания DF-5. Кроме того, сегодня ракетные войска Народно-освободительной армии (НОАК) имеют около 250 шахт в стадии строительства". Учитывая, что пока на вооружении Китая находится всего 20 ракет DF-5, пройдет не один год, прежде чем эти шахты будут заполнены.

В 1966 году в Китае был создан Второй артиллерийский корпус, в ведении которого находились зарождающиеся стратегические ракетные силы. В течение многих лет Второй артиллерийский корпус находился под техническим контролем Комитета оборонной науки, техники и военной промышленности. В последние годы эти полномочия были переданы Главному управлению вооружений. При Си Цзиньпине Второй артиллерийский корпус был преобразован в Ракетные войска Народно-освободительной армии, 4-е отделение НОАК. В его ведении находятся все ядерные и конвенциональные ракеты.

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Руководство Ракетных войск входит в состав Всекитайского собрания народных представителей. Недавно девять высокопоставленных офицеров Народно-освободительной армии Китая были исключены из состава Всекитайского собрания, что лишило их юридической защиты от судебного преследования - одного из преимуществ членства в этом органе. Большинство из них, как сообщается, были представителями ракетных войск.

Китайские стратегические ядерные ракеты дальнего радиуса действия практически все еще работают на жидком топливе. Однако Пекин активно внедряет твердотопливные варианты. Некоторые китайские ракеты мобильны, то есть они не размещены в шахтах и не ограничены пределами полигонов. Такие ракеты в основном твердотопливные, но большинство из них не имеют межконтинентальной дальности.

Самой мощной из стратегических ракет НОАК, пишет Брайен, является DF-5 (Dongfeng 5 или "Восточный ветер 5"). DF-5 — это двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета с дальностью полета от 7 000 до 10 000 километров. Самая последняя модификация этой ракеты, DF-5B, как утверждается, имеет боевую часть MIRV ("Разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения"). Однако нет никакой информации о том, что такими БК было оснащено достаточно большое количество существующих систем.

По состоянию на 2017 год на вооружении НОАК находилось около 20 таких ракет. По имеющимся данным, DF-5 все еще находится в производстве несмотря на то, что в конечном итоге ее планируется заменить на DF-41.

На территории предполагаемых ракетных шахтных полей вблизи Хами и Ордоса в Китае ведется строительство двух крупных объектов. Размеры, определяющие внешние очертания объектов и все детали очень похожи. Уникальные сооружения представляют собой длинные трубопроводы, уложенные в траншеи, которые со временем могут быть засыпаны землей. Назначение этих конструкций неизвестно, но потенциально они могут использоваться для обслуживания будущих операций с ракетами. Изображения полученны со спутника Maxar Technologios в 2021 году / Weapons and Strategy. 

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Военные эксперты утверждают, что для заправки DF-5 топливом требуется не более 30-60 минут. Китайские ракеты-носители DF-4 и DF-5 используют вместо жидкого кислорода гептил (несимметричный диметилгидразин), поскольку его проще хранить. В настоящее время, пишет Брайен, Китай не располагает эффективной системой предупреждения о ракетном нападении, хотя эксперты в области обороны считают, что НОАК активно продвигается в этом направлении, разрабатывая новые твердотопливные ракеты дальнего радиуса действия, такие как DF-31 и DF-41. Система DF-41 рассчитана на передвижение по дорогам. Трехступенчатая твердотопливная ракета DF-31 несет одну боеголовку мощностью 200–300 килотонн.

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Теги

сша китай ракеты ноак коррупция df-5c df-31 df-41
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