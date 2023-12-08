Компания Amkor Technology, единственный поставщик услуг по аутсорсингу сборки и тестированию полупроводников (OSAT) со штаб-квартирой в Соединенных Штатах, объявила о планах строительства предприятия стоимостью 2 миллиарда долларов США в штате Аризона.

Крупнейший в мире поставщик услуг по сборке и тестированию полупроводников на условиях аутсорсинга (OSAT) планирует построить субсидируемый властями Соединенных Штатов завод стоимостью 2 миллиарда долларов в пустынном штате Аризона. Репрезентативное изображение нового завода OSAT компании Amkor в Аризоне. (Изображение представлено онлайн-журналом Asia Times Files / Twitter)

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Этот проект, о котором было объявлено 30 ноября, несомненно, придется по душе министру торговли Соединенных Штатов Джине Раймондо, которая является убежденным сторонником строительства передовых предприятий по упаковке интегральных схем (ИС) внутри страны, чтобы снизить зависимость США от стран Азии. Запланированный в тандеме с Apple, которая станет первым и крупнейшим клиентом Amkor, новый завод будет собирать, упаковывать и тестировать устройства, изготовленные тайваньской компанией TSMC, крупнейшим и самым передовым в мире литейным заводом, который также строит свои собственные предприятия в Аризоне.

Apple, разработчик iPhone, iPad и компьютеров iMac, является крупнейшим клиентом TSMC; Amkor сотрудничает с TSMC уже несколько лет. TSMC рассчитывает начать работу на своей первой фабрике в Аризоне в первой половине 2025 года, а первая линия нового предприятия Amkor должна быть готова к работе в конце 2025 или начале 2026 года. Помимо смартфонов, Amkor планирует осваивать и другие сегменты рынка ИС, включая высокопроизводительные вычисления и "чипоемкую" автомобильную индустрию. Amkor является крупнейшим в мире поставщиком услуг OSAT для поставщиков автомобильных микросхем.

Недавно компания Amkor подала заявку на финансирование в соответствии с американским законом CHIPS and Science Act. Напомним, что этот законодательный акт предусматривает субсидирование компаний, которые строят на территории Соединенных Штатов предприятия, способствующие повышению устойчивости цепочки поставок, технологическому прогрессу и занятости в полупроводниковой промышленности.

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По словам руководства Amkor, субсидия американского правительства "будет иметь решающее значение для дальнейшего продвижения проекта Amkor". Предполагается, что на предприятии в Аризоне будет работать около 2 000 человек. В начале октября корейскую компанию Amkor посетила делегация во главе с губернатором Аризоны Кэти Хоббс; Кейт Гальего, мэр города Финикс, штат Аризона, посетила компанию в июле.

Столь значимые визиты свидетельствуют о важности новых промышленных инвестиций для экономики Аризоны и о давних отношениях между штатом и компанией Amkor, которые начались еще в 1984 году, отмечают американские отраслевые эксперты. По оценкам международной исследовательской и консалтинговой организации International Data Corporation (IDC), в 2022 году "Амкор" будет занимать 15,9 процента рынка OSAT, уступая тайваньской компании ASE 27,6 процента. За Amkor следуют китайские JCET и TFME с 11,3 и 7,1 процентами, соответственно, и тайваньская PTI с 6,4 процентами.

В 2022 году Тайвань занимал 49 процентов, Китайская Народная Республика - 26 процентов, Соединенные Штаты - 19 процентов, другие регионы - 6 процентов мирового рынка OSAT. Шесть из 10 ведущих компаний OSAT имеют штаб-квартиры на Тайване, три в Китае и одна в США - Amkor. Вместе они контролируют около 80 процентов рынка OSAT. По данным аналитической компании Allied Market Research, мировой рынок OSAT в 2022 году оценивался примерно в 35 миллиардов долларов США, а к концу десятилетия, согласно прогнозам, превысит 60 миллиардов американских денег.

Компания Amkor Technology, единственный поставщик услуг по аутсорсингу сборки и тестирования полупроводников (OSAT) со штаб-квартирой в Соединенных Штатах, объявила о планах строительства предприятия стоимостью 2 миллиарда долларов в Аризоне. Amkor обещает создать 2 000 новых рабочих мест в американском штате Аризона. (Изображение представлено онлайн-журналом Asia Times Files / Twitter).

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Процесс производства полупроводников делится на " front end design" и " back end design". На первом этапе на одной пластине из кремния или других материалов изготавливаются сотни кристаллов. На конечном этапе производства кристаллы отделяются друг от друга путем нарезки пластин. Затем их монтируют, приклеивая к печатной плате, упаковывают, покрывая защитным материалом, а перед отправкой поставщику проверяют и тестируют.

Название компании Amkor - произошло после соединения слов "Америка" и "Корея". Созданная как ANAM Industrial в Южной Корее и Amkor Electronics в США в 1968 году, компания начала экспортировать упакованные полупроводники "в металлических контейнерах" в США два года спустя. Это был первый зарегистрированный экспорт полупроводниковой продукции из Южной Кореи. В 1998 году компания Amkor Electronics сменила название на Amkor Technology и была зарегистрирована на бирже NASDAQ (символ AMKR). В 2005 году компания перенесла свою штаб-квартиру из Пенсильвании в Аризону.

В настоящее время компания предоставляет услуги по сборке, упаковке и тестированию интегральных схем для коммуникационной, автомобильной, медицинской, промышленной, компьютерной и бытовой электроники. Основатель и исполнительный председатель Джеймс Ким и члены его семьи владеют 53 процентами акций Amkor Technology. У Amkor Technology три завода в Южной Корее, семь в Японии, четыре на Тайване, один в Китае, два на Филиппинах, один в Малайзии, один во Вьетнаме, один в Португалии и один на стадии подготовки к строительству в Соединенных Штатах. Научно-исследовательский центр компании расположен в Южной Корее.

Одиннадцатого октября Amkor провела церемонию открытия нового предприятия по упаковке и тестированию интегральных схем во Вьетнаме. Эксперты утверждают, что после завершения строительства оно станет для компании самым масштабным. Ожидается, что на первые две фазы проекта компания потратит 1,6 миллиарда долларов. Президент и генеральный директор Amkor Гьель Руттен заявил, что новый завод "поможет Amkor обеспечить непревзойденное географическое присутствие для наших клиентов, поддерживая глобальные, а также региональные цепочки поставок".

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"Большое количество квалифицированной рабочей силы, стратегическое расположение и поддержка со стороны государственных органов власти, делают Вьетнам идеальным местом для компании Amkor", - отметил Руттен. Далеко не все процессы сборки, упаковки и тестирования полупроводниковой продукции передаются на аутсорсинг. Например, корпорации Intel, TSMC и часть других производителей интегрированных полупроводниковых устройств имеют собственные предприятия, однако большая их часть находится в странах Азии.

В 2021 года Intel приступила к модернизации своих производственных мощностей в Нью-Мексико. Компания вложила 3,5 миллиарда американских долларов в создание самой современной 3D-упаковки. Кроме того, Intel планирует инвестировать порядка 7 миллиардов долларов США в Малайзию, где корпорация присутствует с 1972 года. Эксперты отмечают, что скорее всего именно Малайзия, а не Нью-Мексико, станет крупнейшим испытательным полигоном Intel для 3D-упаковки.

Церемония открытия нового предприятия Amkor Technology во Вьетнаме. (Изображение представлено онлайн-журналом Asia Times Files / Twitter / Vietnam News Agency, VNA.)

Малайзия имеет относительно небольшое присутствие OSAT, но тем не менее она обеспечивает около 12 процентов всех мощностей по сборке, упаковке и тестированию полупроводниковой продукции в мире. 7 ноября агентство Reuters, ссылаясь на отраслевые источники пожелавшие остаться анонимными, сообщило, что компания Intel решила не удваивать свое и без того существенное присутствие во Вьетнаме из-за ненадежности электроснабжения и чрезмерной бюрократии.

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Правда это или нет, доподлинно неизвестно. И хотя Вашингтон изо всех сил пытается построить "гораздо более крупные и передовые" предприятия по упаковке интегральных схем, в обозримом будущем большая часть этой индустрии останется в Азии, даже несмотря на растущие стимулы к "решорингу" или " френд-шорингу " мощностей в США.