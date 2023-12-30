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Решение Японии передать США ракеты сделало страну уязвимой перед лицом угроз со стороны Китая и КНДР

Япония отправляет ракеты Patriot в США: Пополнение американского арсенала, истощенного поставками на Украину, в Вашингтона считают более приоритетной задачей, чем обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Шквал критики и обвинений вызвало решение японского правительства продать Соединенным Штатам зенитно-ракетные комплексы Patriot, построенные в Японии. Это решение, воспринятое как попытка восполнить американский арсенал, истощенный поставками на Украину, вызвало сомнения в декларируемой администрацией Байдена приверженности безопасности Японии и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Решение Японии передать ЗРК Patriot Соединенным Штатам сделало страну уязвимой перед лицом ракетных ударов со стороны Китая и КНДР. Цветущая сакура (на снимке) не входит в экспортный пакет. Ракетная батарея Patriot на фоне японской городской застройки. Фотография представлена изданием "Популярная механика":

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Это также является частью политики, направленной на развитие японской оборонной промышленности путем превращения некогда пацифистской страны в экспортера оружия. Согласно измененным правилам передачи военного оборудования за рубеж, утвержденным Советом национальной безопасности Японии 22 декабря, вооружение, изготовленное в Японии по иностранной лицензии, теперь может быть отправлено в страну, которая, собственно, и выдала эту лицензию. В частности, Mitsubishi Heavy Industries производит ЗРК Patriot по лицензии Raytheon и Lockheed Martin.

Три основных принципа Японии по передаче оборонного оборудования и технологий не позволяют экспортировать летальное оружие в страны, участвующие в вооруженных конфликтах. Но при этом они же допускают передачу летального оружия для опосредованной поддержки марионеточной войны НАТО на Украине, а также истощение собственных оборонных запасов Японии по просьбе Соединенных Штатов.

По данным японской национальной телерадиокомпании NHK, "экспорт будет осуществлен по просьбе Вашингтона. Источники, близкие к японскому оборонному ведомству, говорят, что Соединенные Штаты пытаются восполнить дефицит ракет Patriot, возникший в результате оказания военной помощи Украине".

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Дженнифер Кавана, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир (Carnegie Endowment for International Peace), назвала это решение крайне неосмотрительным. " Большинство оценок, - сказала она, - свидетельствует о том, что у Японии недостаточно средств противовоздушной обороны, необходимых для защиты собственных авиабаз в случае атаки со стороны Китая или КНДР. Дальнейшее сокращение запасов сопряжено со значительным риском".

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“Это говорит о главных приоритетах администрации Байдена”, - продолжает она. "Они (США) решили поставить на первое место вооружение Украины, но не Азии, несмотря на их заявления о том, что Азия - более приоритетный театр военных действий для Соединенных Штатов". В октябре 2022 года Министерство обороны Японии объявило, что располагает лишь 60 процентами от необходимого количества ракет для противодействия потенциальным угрозам со стороны Северной Кореи и Китая.

Элбриджу Колби, известному американскому консультанту по вопросам обороны, такое положение вещей тоже очень не нравится. В своем аккаунте в X (Twitter) он написал следующие комментарий: "Администрация Байдена упрашивает Японию передать Украине "Патриоты", а Южную Корею - снаряды, а затем имеет наглость заявлять, что Китай и Азия — это ее первоочередные задачи. Я вас умоляю. Вашингтон конечно же виноват, но Токио, Сеул и Тайбэй не должны с этим соглашаться. Иначе они окажутся в дураках".

"Японии же не нужны эти "Патриоты" для защиты от Китая, у которого самый большой в мире запас ракет, разве нет? Кисида ведь как сказал: "Украина может стать Восточной Азией завтрашнего дня". Окей. Ну раз так, значит, вам не нужна противовоздушная оборона!"

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Колби, бывший заместитель помощника министра обороны по стратегии и развитию вооруженных сил, является сооснователем The Marathon Initiative, аналитического центра, занимающегося разработкой технологий подготовки Соединенных Штатов к устойчивому соперничеству между "великими державами". Он убежден, что "без сомнения, главной внешней угрозой для Америки является Китай - с большим отрывом от остальных стран".

Кен Мориясу, корреспондент Nikkei Asia в Вашингтоне, округ Колумбия, пишет: Передача Японией США ракет Patriot ошеломила экспертов по Индо-Тихоокеанскому региону:
1: Угрозой для администрации Байдена является Россия.
2: Она не видит, что Китай в ближайшее время вторгнется на Тайвань.
3: Япония должна сказать "нет".

Япония отправляет ракеты Patriot в США: Пополнение американского арсенала, истощенного поставками на Украину, в Вашингтона считают более приоритетной задачей, чем обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Фотография предоставлена американским оборонным подрядчиком Lockheed Martin)

А вот советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Джейк Салливан так не считает. Он заявил: "Это решение будет способствовать безопасности Японии, а также миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, гарантируя, что американские силы в тесном сотрудничестве с японскими силами самообороны будут продолжать поддерживать эффективный потенциал сдерживания и реагирования".

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С этим согласился главный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси. В частности, он сказал: "Это имеет большое значение для дальнейшего укрепления альянса между Японией и США. Это будет способствовать не только безопасности Японии, но и миру и стабильности во всем Азиатско-Тихоокеанский регионе". Правда японский политик не уточнил, каким образом это будет сделано, но скорее всего, его слова порадуют президента Байдена. И, как пишет Габриель Онрада в журнале Asia Times, Япония отказывается от системы противоракетной обороны наземного базирования в пользу ПРО морского базирования.

По словам анонимного представителя американского правительства, на которого ссылается издание The Wall Street Journal, Япония готова передать Соединенным Штатам десятки зенитных ракет "Патриот", возможно, уже в первом квартале 2024 года. Однако, по словам японских чиновников, количество ракет и сроки еще не определены. Сообщается также, что Токио изучает возможность экспорта артиллерийских снарядов, изготовленных по лицензии BAE Systems, в Великобританию, откуда они также отправятся на Украину.

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Посол Соединенных Штатов в Японии Рам Эммануэль назвал решение Японии "важным примером общей приверженности Токио принципам сдерживания". Американский дипломат добавил, что "учитывая ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, это поможет США управлять запасами Patriot с несколько большей гибкостью и стратегическим развертыванием". Леворадикальная японская газета Asahi Shimbun пишет, что пересмотр правил экспорта оружия не требует изменения каких-либо законов, поэтому он не обсуждался в парламенте, который, так или иначе, не функционирует с 14 декабря.

Отметив, что изменения были внесены на закрытых заседаниях правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) и ее партнера по коалиции Комэйто, газета Asahi сообщила: "По сути, японская общественность не была поставлена в известность об изменении политического курса страны". На этом фоне, а также в связи с ростом стоимости жизни, ЛДП оказалась втянута в коррупционный скандал, который привел к увольнению нескольких членов кабинета министров и расследованию в отношении многих членов парламента. В результате общественная поддержка премьер-министра Кисиды и его правительства рухнула.

Согласно результатам общенационального опроса общественного мнения, проведенного газетой Mainichi Shimbun 16 и 17 декабря, рейтинг неодобрения премьер-министра и его кабинета вырос до 79 процентов, что стало наихудшим показателем с 1947 года. Поддержка кабинета министров упала до 16 процентов, что является самым низким показателем с тех пор, как рейтинг одобрения премьер-министра Наото Кана упал до 15 процентов из-за его неэффективной работы по ликвидации последствий землетрясения, цунами и катастрофы на атомной электростанции "Фукусима" в Тохоку в 2011 году. Поддержка либерально-демократической партии упала до 17 процентов, что также является самым низким показателем более чем за десять лет.

Исчерпав все свои запасы ракет Patriot, Соединенные Штаты обратились к Японии для закупки перехватчиков PAC 2 и PAC-3 для последующей поставки на Украину. Однако, эксперты считают, что решение Токио передать Вашингтону противоракеты сделает страну уязвимой перед лицом угроз со стороны Китая и КНДР.  На снимке Зенитный ракетный комплекс Patriot PAC-3. (Фотография предоставлена американским оборонным подрядчиком Lockheed Martin)

Когда в январе следующего года японский парламент соберется на свою первую сессию, главной темой для обсуждения скорее всего станет будущее правительства премьер-министра Кисиды. Но вопрос об экспорте ракет Patriot в США к тому времени будет уже решен.

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Ранее сообщалось, что Япония начнет строительство двух "антигиперзвуковых" супер-эсминцев AEGIS ASEV в 2024 году. Министерство обороны Японии (МО) выделило значительные средства на строительство двух крупнотоннажных кораблей, оснащенных системой "Иджис" (ASEV), ознаменовав тем самым переход от систем наземного базирования к более динамичной и универсальной морской стратегии противодействия угрозам баллистических и крылатых ракет со стороны Китая и Северной Кореи. Подробнее...

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