Субмарина Type 039C представляет собой новейший класс малозаметных подводных лодок с наклонным парусом, что существенно повышает ее боевую живучесть, считают эксперты.

В среду рыбаки, промышляющие в водах Восточно-Китайского моря, были несколько обескуражены, поскольку буквально перед их носом из-под воды показалась одна из самых современных подводных лодок военно-морского флота страны. Инцидент был снят на камеру и позже попал в местные социальные сети.

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Китайские рыбаки запечатлели новую малозаметную подводную лодку-убийцу Народно-освободительная армия Китая. На снимке: подводная лодка Type 039C военно-морских сил Китая направляется к месту учений. (Изображение предоставлено ВМС НОАК / Naval News)

Военные эксперты идентифицировали подводный аппарат как субмарину ВМС НОАК класса "Юань" (Type 039C). Как утверждается, видеоролик был снят в прибрежной провинции Чжэцзян на востоке Китая. Предположительно, подводная лодка направлялась на военные учения, к берегам Тайваня.

На фоне роста напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем эта азиатская страна постепенно наращивает свою военную мощь, пытаясь противостоять угрозам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Одним из спорных районов является акватория Южно-Китайского моря, где Китай не только возводит искусственные острова, но и строит на них аэродромы и военно-морские базы.

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По количеству боевых кораблей Китай уже превзошел военно-морские силы США в абсолютном выражении, а теперь еще и наращивает мощь за счет нового класса неатомных (дизель-электрических) подводных лодок, обладающих пониженной заметностью.

Субмарина Тип 039C (по кодификации НАТО — класс "Юань")

По имеющимся данным, в настоящее время на вооружении ВМС Китая находятся 17 подводных лодок класса "Юань". Это дизель-электрические субмарины оборудования стелс - технологиями и элементами акустической защиты, что превращает их в бесшумных морских убийц.

По данным Военно-морского института США, изначально планировалось, что платформа будет использоваться в качестве носителя противокорабельных крылатых ракет, способного скрываться в течение длительного времени в труднодоступных мелководных прибрежных зонах. Для этого пришлось - впервые в истории ВМС Народно-освободительной армии (НОАК) - использовать воздухонезависимую силовую установку.

Эта технология, пишет портал Naval News, разрабатывалась в течение нескольких десятилетий и, как сообщается, впервые была установлена на подводной лодке Type 039A. Преемница подводных лодок Type 039, субмарина 039A получила ряд усовершенствований в конструкции корпуса: на ней были установлены амортизаторы собственной разработки и антисонарное покрытие (резиновые или синтетические полимерные “безэховые” плитки) для снижения шумности и риска обнаружения.

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На фотографии, опубликованной официальным представителем ВМС Народно-освободительной армии 21 декабря 2023 года, запечатлена китайская подводная лодка Type 039C, направляющаяся в неустановленный район для проведения военных учений. Видео, опубликованное в китайской социальной сети Sina Weibo 20 декабря, показывает, как эта подлодка плывет в надводном положении.

К настоящему времени разработано несколько модификаций подлодки проекта 039, последняя из которых - 039C. Впервые эту субмарину удалось обнаружить с помощью спутниковых снимков в мае 2021 года, сообщает Newsweek. Военно-морским силам НОАК потребовался еще почти год, чтобы подтвердить факт ее существования на официальной церемонии принятия на вооружение, на которую были приглашены представители государственных СМИ.

Изюминкой подлодки 039C, является ее угловой стелс-парус, разработанный для того, чтобы еще побольше снизить уровень обнаружения. Эксперты в области разведки по открытым источникам (OSINT) считают, что наклонная конструкция рубки снижает заметность подлодки для активных гидролокаторов противника.

Конструкция судна не является уникальной, пишет Newsweek. Швеция также строит субмарину с наклонным парусом. Однако у Китая есть существенное преимущество: 039C - единственная подводная лодка в мире, имеющая угловую рубку и находящаяся при этом в воде. За несколько лет эксплуатации субмарина "обзавелась" торпедами и сверхзвуковыми противокорабельными ракетами, что превратило ее в грозную силу, с которой придется считаться в оспариваемых акваториях.

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Любопытно, что после того, как видео распространилось в социальных сетях и стало вирусным, ВМС НОАК опубликовали изображения субмарины в своих официальных аккаунтах.

Случайная встреча с новой конвенциональной подводной лодкой ВМС Китая Type 039C! Рыбакам на востоке Китая представилась уникальная возможность увидеть одну из самых современных подводных лодок страны. Видеозапись была сделана в среду, когда субмарина предположительно направлялась в зону военных учений.

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